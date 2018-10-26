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Mean_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Mean Indicator отображает два уровня: среднюю цену всех баров текущего и дня и среднюю цену прошлого дня.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Day hour begin - час начала дня
Индикатор работает на периодах графика H1 и ниже.
Цвет средней линии баров текущего дня меняется в зависимости от изменения направления средней цены баров дня. Нисходящее движение средней линии окрашено красным цветом, восходящее - зелёным.
Pivot_Oscillator
Индикатор Pivot OscillatorSlope_MA_Confirmation
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