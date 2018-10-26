CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Mean_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1694
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Mean Indicator отображает два уровня: среднюю цену всех баров текущего и дня и среднюю цену прошлого дня.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Day hour begin - час начала дня

Индикатор работает на периодах графика H1 и ниже.

Цвет средней линии баров текущего дня меняется в зависимости от изменения направления средней цены баров дня. Нисходящее движение средней линии окрашено красным цветом, восходящее - зелёным.


Pivot_Oscillator Pivot_Oscillator

Индикатор Pivot Oscillator

Slope_MA_Confirmation Slope_MA_Confirmation

Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles

Candle_Range_Envelop Candle_Range_Envelop

Индикатор Candle Range Envelop

18AvgMA 18AvgMA

Индикатор Average of 18 Moving Averages