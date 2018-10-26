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Индикаторы

Candle_Range_Envelop - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1979
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор Candle Range Envelop отображает в виде цветной гистограммы длину свечей, среднее значение длины за период и две огибающие в качестве канала минимального и максимального значений.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Range period - период диапазона усреднения
  • Signal period - период сглаживания сигнальной (центральной) линии
  • Deviation period - период расчёта отклонения для расчёта канала
  • Deviation multiplier - ширина канала
  • Percent top envelope - процент отклонения верхней огибающей
  • Percent bottom envelope - процент отклонения нижней огибающей
  • Envelop method - метод расчёта огибающих
    • Deviation - как стандартное отклонение
    • Percentage - процент отклонения, заданный в параметрах Percent top envelope и Percent bottom envelope
  • Price method - метод расчёта длины свечей
    • High/Low - размер свечи с тенями
    • Open/Close - размер тела свечи

Столбцы гистограммы, соответствующие свечам, размер которых находится в пределах канала, окрашены серым цветом.
Столбцы гистограммы, соответствующие свечам, размер которых больше верхней огибающей канала, окрашены зелёным цветом.
Столбцы гистограммы, соответствующие свечам, размер которых меньше нижней огибающей канала, окрашены красным цветом.

Mean_Indicator Mean_Indicator

Индикатор Mean Indicator

Pivot_Oscillator Pivot_Oscillator

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