Индикатор Candle Range Envelop отображает в виде цветной гистограммы длину свечей, среднее значение длины за период и две огибающие в качестве канала минимального и максимального значений.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

Range period - период диапазона усреднения

- период диапазона усреднения Signal period - период сглаживания сигнальной (центральной) линии

- период сглаживания сигнальной (центральной) линии Deviation period - период расчёта отклонения для расчёта канала

- период расчёта отклонения для расчёта канала Deviation multiplier - ширина канала

- ширина канала Percent top envelope - процент отклонения верхней огибающей

- процент отклонения верхней огибающей Percent bottom envelope - процент отклонения нижней огибающей

- процент отклонения нижней огибающей Envelop method - метод расчёта огибающих

- метод расчёта огибающих Deviation - как стандартное отклонение

- как стандартное отклонение

Percentage - процент отклонения, заданный в параметрах Percent top envelope и Percent bottom envelope

- процент отклонения, заданный в параметрах и Price method - метод расчёта длины свечей

- метод расчёта длины свечей High/Low - размер свечи с тенями

- размер свечи с тенями

Open/Close - размер тела свечи