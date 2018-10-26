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Индикаторы

T3_Price_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2001
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор T3 Price Overlay выводит две T3 MA, рассчитанные по ценам High и Low и цветные свечи, выходящие из диапазона линий скользящих средних.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • T3 period - период расчёта T3 MA
  • T3 volume factor - коэффициент объёма T3

Наличие T3 MA не требуется - его расчёт сделан внутри индикатора.

  • Когда цена Close свечи находится выше верхней линии T3 MA, то если свеча бычья, она окрашивается зелёным, если медвежья - бледно-зелёным цветом.
  • Когда цена Close свечи находится ниже нижней линии T3 MA, то если свеча медвежья, она окрашивается красным, если бычья - бледно-красным цветом.

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