Индикатор T3 Price Overlay выводит две T3 MA, рассчитанные по ценам High и Low и цветные свечи, выходящие из диапазона линий скользящих средних.

Имеет два настраиваемых параметра:

T3 period - период расчёта T3 MA

- период расчёта T3 MA T3 volume factor - коэффициент объёма T3

Наличие T3 MA не требуется - его расчёт сделан внутри индикатора.