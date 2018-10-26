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T3_Price_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор T3 Price Overlay выводит две T3 MA, рассчитанные по ценам High и Low и цветные свечи, выходящие из диапазона линий скользящих средних.
Имеет два настраиваемых параметра:
- T3 period - период расчёта T3 MA
- T3 volume factor - коэффициент объёма T3
Наличие T3 MA не требуется - его расчёт сделан внутри индикатора.
- Когда цена Close свечи находится выше верхней линии T3 MA, то если свеча бычья, она окрашивается зелёным, если медвежья - бледно-зелёным цветом.
- Когда цена Close свечи находится ниже нижней линии T3 MA, то если свеча медвежья, она окрашивается красным, если бычья - бледно-красным цветом.
Day_Of_Week_Lables
Индикатор Day of week18AvgMA
Индикатор Average of 18 Moving Averages
Highly_Adaptable_MA_Alerts
Индикатор Highly Adaptable Moving Average AlertElders_Safe_Zone_Triple
Индикатор Elder's Safe Zone Triple