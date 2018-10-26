CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Day_Of_Week_Lables - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2773
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Day of week. Ещё одна версия индикатора, показывающего дни недели на графике цены. Отображает названия дней недели с числами дней, названия месяцев и разделители дней недели.

Имеет шестнадцать настраиваемых параметров:

  • Hours offset - сдвиг нулевого часа дня
  • Show days numbers - отображать число даты рядом с названием дня недели (Yes/No)
  • Day label color - цвет надписи названия дня недели
  • Day label font size - размер шрифта, которым выводится название дня недели
  • Day label font name - наименование шрифта, которым выводится название дня недели
  • Day dividing lines color - цвет линии-разделителя дней
  • Day dividing lines style - стиль линии-разделителя дней
  • Day dividing lines width - толщина линии-разделителя дней
  • Show day dividing lines date field - отображать поле даты на линии-разделителе дней (Yes/No)
  • Month label color - цвет надписи названия месяца
  • Month label font size - размер шрифта, которым выводится название месяца
  • Month label font name - наименование шрифта, которым выводится название месяца
  • Month dividing lines color - цвет линии-разделителя месяцев
  • Month dividing lines style - стиль линии-разделителя месяцев
  • Month dividing lines width - толщина линии-разделителя месяцев
  • Show month dividing lines date field - отображать поле даты на линии-разделителе месяцев (Yes/No)

Не рекомендуется запускать на периоде графика выше H4


18AvgMA 18AvgMA

Индикатор Average of 18 Moving Averages

Candle_Range_Envelop Candle_Range_Envelop

Индикатор Candle Range Envelop

T3_Price_Overlay T3_Price_Overlay

Индикатор T3 Price Overlay

Highly_Adaptable_MA_Alerts Highly_Adaptable_MA_Alerts

Индикатор Highly Adaptable Moving Average Alert