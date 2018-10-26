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Day_Of_Week_Lables - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Day of week. Ещё одна версия индикатора, показывающего дни недели на графике цены. Отображает названия дней недели с числами дней, названия месяцев и разделители дней недели.
Имеет шестнадцать настраиваемых параметров:
- Hours offset - сдвиг нулевого часа дня
- Show days numbers - отображать число даты рядом с названием дня недели (Yes/No)
- Day label color - цвет надписи названия дня недели
- Day label font size - размер шрифта, которым выводится название дня недели
- Day label font name - наименование шрифта, которым выводится название дня недели
- Day dividing lines color - цвет линии-разделителя дней
- Day dividing lines style - стиль линии-разделителя дней
- Day dividing lines width - толщина линии-разделителя дней
- Show day dividing lines date field - отображать поле даты на линии-разделителе дней (Yes/No)
- Month label color - цвет надписи названия месяца
- Month label font size - размер шрифта, которым выводится название месяца
- Month label font name - наименование шрифта, которым выводится название месяца
- Month dividing lines color - цвет линии-разделителя месяцев
- Month dividing lines style - стиль линии-разделителя месяцев
- Month dividing lines width - толщина линии-разделителя месяцев
- Show month dividing lines date field - отображать поле даты на линии-разделителе месяцев (Yes/No)
Не рекомендуется запускать на периоде графика выше H4
18AvgMA
Индикатор Average of 18 Moving AveragesCandle_Range_Envelop
Индикатор Candle Range Envelop
T3_Price_Overlay
Индикатор T3 Price OverlayHighly_Adaptable_MA_Alerts
Индикатор Highly Adaptable Moving Average Alert