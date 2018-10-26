Индикатор Day of week. Ещё одна версия индикатора, показывающего дни недели на графике цены. Отображает названия дней недели с числами дней, названия месяцев и разделители дней недели.

Имеет шестнадцать настраиваемых параметров:

Hours offset - сдвиг нулевого часа дня

- сдвиг нулевого часа дня Show days numbers - отображать число даты рядом с названием дня недели (Yes/No)

- отображать число даты рядом с названием дня недели (Yes/No) Day label color - цвет надписи названия дня недели

- цвет надписи названия дня недели Day label font size - размер шрифта, которым выводится название дня недели

- размер шрифта, которым выводится название дня недели Day label font name - наименование шрифта, которым выводится название дня недели

- наименование шрифта, которым выводится название дня недели Day dividing lines color - цвет линии-разделителя дней

- цвет линии-разделителя дней Day dividing lines style - стиль линии-разделителя дней

- стиль линии-разделителя дней Day dividing lines width - толщина линии-разделителя дней

- толщина линии-разделителя дней Show day dividing lines date field - отображать поле даты на линии-разделителе дней (Yes/No)

- отображать поле даты на линии-разделителе дней (Yes/No) Month label color - цвет надписи названия месяца

- цвет надписи названия месяца Month label font size - размер шрифта, которым выводится название месяца

- размер шрифта, которым выводится название месяца Month label font name - наименование шрифта, которым выводится название месяца

- наименование шрифта, которым выводится название месяца Month dividing lines color - цвет линии-разделителя месяцев

- цвет линии-разделителя месяцев Month dividing lines style - стиль линии-разделителя месяцев

- стиль линии-разделителя месяцев Month dividing lines width - толщина линии-разделителя месяцев

- толщина линии-разделителя месяцев Show month dividing lines date field - отображать поле даты на линии-разделителе месяцев (Yes/No)

