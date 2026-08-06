Удвоился за неделю

Ляяя, в этом месяце всего за первую неделю увеличил в демо-конкурсе счёт с 5000 до 13000, доходил до 47 места. Щас чуть просели позиции, но ожидаю к концу недели сделать 20000 как минимум. И занять, получается, 24 место. А по результатам августа хочу попасть в top5, если следовать моей стратегии щас. Рынок очень благоприятный — sp500 возрос сильно на новые хаи, золото проросло, выйдя из боковика месячного. Биткоин вот-вот начнёт ралли. Прям ничего не мешает брать свои призовые места.

А если бы тупо додержал до 7800(хай) long по sp500 и в золото перезашёл по 4200 и додержал хотя бы до 4280, то было бы уже все 20000!

