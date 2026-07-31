завершение "не пытки"

Хотя ещё не вечер, но много разных дел, поэтому Эксперимент с золотом завершён. Удачно

Главное что за неделю выявилось - слегка отвык торговать руками.

Поэтому в начале как-то излишне суетился и даже совершил любимый факап, вместо sell ткнул buy и со спокойной совестью куда-то ушёл.

В итоге две сделки получились в минус, тот самый упомянутый кривой buy на 100usd и при выходе с рынка не стал дожидаться когда последний sell выйдет в плюс и наберёт вес это ещё -15. Действительно есть другие важные дела.





Всего по золоту было закрыто 20 позиций (2 в минус, 18 в плюс) с общим профитом 750





Прочие впечатления за неделю - первоначальный прогноз про подтверждение тренда золота вверх,откат и хороший выход к покупкам на следующей не реализовался. Пришлось "идти по приборам" :-)

Ещё FOMC наверное всех смутил, волатило аж два дня :-) хотя ничего он не поменял. Йена скорректироваль, но как USDJPY шёл вверх так и идёт. И так по всем - всё вернулось на круги своя







Новый тулз который собственно и проверялся показал себя очень достойно. Юзабилити надо довести.

Срочные дела это как раз вот оно - надо править, отлаживать и перепроверять интерфейс пока вообще тики идут.



