завершение "не пытки"

Хотя ещё не вечер, но много разных дел, поэтому Эксперимент с золотом завершён. Удачно
Главное что за неделю выявилось - слегка отвык торговать руками.
Поэтому в начале как-то излишне суетился и даже совершил любимый факап, вместо sell ткнул buy и со спокойной совестью куда-то ушёл.
В итоге две сделки получились в минус, тот самый упомянутый кривой buy на 100usd и при выходе с рынка не стал дожидаться когда последний sell выйдет в плюс и наберёт вес это ещё -15. Действительно есть другие важные дела.
Всего по золоту было закрыто 20 позиций (2 в минус, 18 в плюс) с общим профитом 750
Прочие впечатления за неделю - первоначальный прогноз про подтверждение тренда золота вверх,откат и хороший выход к покупкам на следующей не реализовался. Пришлось "идти по приборам" :-)
Ещё FOMC наверное всех смутил, волатило аж два дня :-) хотя ничего он не поменял. Йена скорректироваль, но как USDJPY шёл вверх так и идёт. И так по всем - всё вернулось на круги своя
Новый тулз который собственно и проверялся показал себя очень достойно. Юзабилити надо довести.
Срочные дела это как раз вот оно - надо править, отлаживать и перепроверять интерфейс пока вообще тики идут.