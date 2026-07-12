Zenith Alpha USD — Еженедельный отчет №1 | 06.07–10.07.2026

📊 ZENITH ALPHA USD | Еженедельный отчет №1

📅 Период: 06.07.2026 — 10.07.2026

• Результат недели: +8.18 USD

• Максимальная просадка: 2.45%

• Закрытые сделки: 10

Здравствуйте, коллеги!

Публикую первый еженедельный отчет по работе системы Zenith Alpha USD.

В дальнейшем такие отчеты будут выходить регулярно по итогам каждой торговой недели и будут содержать фактические результаты работы алгоритма, состояние торгового счета, текущие открытые позиции и комментарии по управлению рисками.

Отчетный период завершился с положительным финансовым результатом при сохранении контролируемого уровня риска и умеренной загрузке депозита.

1. Ключевые итоги недели

Финансовый результат: +8.18 USD

Количество закрытых ордеров: 10

Торговые инструменты: EURUSD, AUDNZD, NZDCHF, NZDUSD, а также завершение ранее открытого торгового цикла по AUDCAD

Общий прирост сигнала с начала мониторинга: 179.82%

Основная часть недельного результата была получена благодаря плановому завершению ранее открытого торгового цикла по паре AUDCAD, который сопровождался алгоритмом с прошлого месяца.

Закрытие позиций произошло после достижения расчетных целевых уровней стратегии. Дополнительный вклад в итоговый результат внес накопленный положительный своп, полученный за период удержания позиций.

Это наглядно демонстрирует один из ключевых принципов системы Zenith Alpha USD — не стремление к максимизации краткосрочной прибыли, а последовательное сопровождение торговых циклов в соответствии с торговой моделью и заранее определенными правилами управления рисками.

2. Состояние счета

Баланс (Balance): 250.55 USD

Средства (Equity): 245.87 USD

Маржа (Margin): 5.56 USD

Свободная маржа (Free Margin): 240.31 USD

Максимальная зафиксированная просадка за неделю: 2.45%

Текущие показатели подтверждают сохранение выбранных параметров управления капиталом.

Высокий уровень свободной маржи обеспечивает системе необходимый запас устойчивости для сопровождения действующих торговых позиций без чрезмерной нагрузки на депозит.

3. Работа алгоритма и состояние портфеля

В течение отчетного периода советник продолжал поиск и сопровождение торговых возможностей в соответствии с параметрами стратегии Zenith Alpha USD.

Все сделки, открытые внутри недели по инструментам EURUSD, NZDCHF и NZDUSD, были закрыты по установленным уровням Take Profit.

Текущее состояние открытых позиций

На момент публикации в работе остается один активный торговый цикл — четыре позиции Buy по паре AUDNZD.

Данный цикл еще не завершен и продолжает сопровождаться алгоритмом в соответствии с заложенной логикой стратегии.

Особенностью выбранного инструмента является положительный своп, позволяющий получать дополнительный доход в период удержания позиций.

Текущие показатели открытого цикла:

Начисленный своп: +0.14 USD

Текущий плавающий финансовый результат: −4.68 USD

Указанные значения находятся в пределах рабочих параметров стратегии и соответствуют установленному уровню допустимой нагрузки на депозит.

4. Управление рисками

Контроль риска остается одним из ключевых принципов системы Zenith Alpha USD.

По состоянию на конец отчетной недели:

текущая плавающая просадка по открытым позициям составляет менее 1.9% от величины Equity;

свободная маржа превышает 240 USD ;

загрузка депозита сохранялась на умеренном уровне;

рыночная ситуация не потребовала корректировки параметров алгоритма или внепланового ручного вмешательства.

Стратегия продолжает работать в соответствии с первоначально установленной моделью управления капиталом и рисками.

5. Комментарий управляющего

Первая отчетная неделя прошла в полном соответствии с логикой стратегии Zenith Alpha USD.

Основной финансовый результат был получен благодаря завершению ранее открытого торгового цикла по AUDCAD, что подтверждает эффективность дисциплинированного сопровождения позиций и соблюдения заранее определенного торгового плана.

В настоящее время алгоритм продолжает сопровождение открытых позиций по AUDNZD. Текущий цикл находится в рабочей фазе и одновременно продолжает формировать дополнительный доход за счет положительного свопа.

Главная цель стратегии остается неизменной — последовательное развитие торгового результата при строгом соблюдении принципов управления капиталом и контролируемом уровне риска.

6. Планы на следующую неделю

В начале новой торговой недели алгоритм продолжит сопровождение открытых позиций по AUDNZD.

Новые сделки будут открываться только при выполнении условий торговой модели и соответствии действующим параметрам управления рисками.

Основное внимание будет направлено на сохранение дисциплины стратегии, контроль нагрузки на депозит и дальнейшее сопровождение действующих торговых циклов.

📈 Мониторинг сигнала

https://www.mql5.com/ru/signals/2374284

Благодарю инвесторов, подписчиков и читателей за проявленный интерес к системе Zenith Alpha USD.

До встречи в следующем еженедельном отчете!

Предыдущая публикация:

«Практика гибридной торговли: дневник наблюдений за работой системы Zenith Alpha USD»

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772315