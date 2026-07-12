Zenith Alpha USD — Еженедельный отчет №1 | 06.07–10.07.2026

📅 Период: 06.07.2026 — 10.07.2026
• Результат недели: +8.18 USD
• Максимальная просадка: 2.45%
• Закрытые сделки: 10
Здравствуйте, коллеги!
Публикую первый еженедельный отчет по работе системы Zenith Alpha USD.
В дальнейшем такие отчеты будут выходить регулярно по итогам каждой торговой недели и будут содержать фактические результаты работы алгоритма, состояние торгового счета, текущие открытые позиции и комментарии по управлению рисками.
Отчетный период завершился с положительным финансовым результатом при сохранении контролируемого уровня риска и умеренной загрузке депозита.
1. Ключевые итоги недели
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Финансовый результат: +8.18 USD
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Количество закрытых ордеров: 10
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Торговые инструменты: EURUSD, AUDNZD, NZDCHF, NZDUSD, а также завершение ранее открытого торгового цикла по AUDCAD
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Общий прирост сигнала с начала мониторинга: 179.82%
Основная часть недельного результата была получена благодаря плановому завершению ранее открытого торгового цикла по паре AUDCAD, который сопровождался алгоритмом с прошлого месяца.
Закрытие позиций произошло после достижения расчетных целевых уровней стратегии. Дополнительный вклад в итоговый результат внес накопленный положительный своп, полученный за период удержания позиций.
Это наглядно демонстрирует один из ключевых принципов системы Zenith Alpha USD — не стремление к максимизации краткосрочной прибыли, а последовательное сопровождение торговых циклов в соответствии с торговой моделью и заранее определенными правилами управления рисками.
2. Состояние счета
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Баланс (Balance): 250.55 USD
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Средства (Equity): 245.87 USD
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Маржа (Margin): 5.56 USD
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Свободная маржа (Free Margin): 240.31 USD
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Максимальная зафиксированная просадка за неделю: 2.45%
Текущие показатели подтверждают сохранение выбранных параметров управления капиталом.
Высокий уровень свободной маржи обеспечивает системе необходимый запас устойчивости для сопровождения действующих торговых позиций без чрезмерной нагрузки на депозит.
3. Работа алгоритма и состояние портфеля
В течение отчетного периода советник продолжал поиск и сопровождение торговых возможностей в соответствии с параметрами стратегии Zenith Alpha USD.
Все сделки, открытые внутри недели по инструментам EURUSD, NZDCHF и NZDUSD, были закрыты по установленным уровням Take Profit.
Текущее состояние открытых позиций
На момент публикации в работе остается один активный торговый цикл — четыре позиции Buy по паре AUDNZD.
Данный цикл еще не завершен и продолжает сопровождаться алгоритмом в соответствии с заложенной логикой стратегии.
Особенностью выбранного инструмента является положительный своп, позволяющий получать дополнительный доход в период удержания позиций.
Текущие показатели открытого цикла:
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Начисленный своп: +0.14 USD
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Текущий плавающий финансовый результат: −4.68 USD
Указанные значения находятся в пределах рабочих параметров стратегии и соответствуют установленному уровню допустимой нагрузки на депозит.
4. Управление рисками
Контроль риска остается одним из ключевых принципов системы Zenith Alpha USD.
По состоянию на конец отчетной недели:
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текущая плавающая просадка по открытым позициям составляет менее 1.9% от величины Equity;
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свободная маржа превышает 240 USD;
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загрузка депозита сохранялась на умеренном уровне;
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рыночная ситуация не потребовала корректировки параметров алгоритма или внепланового ручного вмешательства.
Стратегия продолжает работать в соответствии с первоначально установленной моделью управления капиталом и рисками.
5. Комментарий управляющего
Первая отчетная неделя прошла в полном соответствии с логикой стратегии Zenith Alpha USD.
Основной финансовый результат был получен благодаря завершению ранее открытого торгового цикла по AUDCAD, что подтверждает эффективность дисциплинированного сопровождения позиций и соблюдения заранее определенного торгового плана.
В настоящее время алгоритм продолжает сопровождение открытых позиций по AUDNZD. Текущий цикл находится в рабочей фазе и одновременно продолжает формировать дополнительный доход за счет положительного свопа.
Главная цель стратегии остается неизменной — последовательное развитие торгового результата при строгом соблюдении принципов управления капиталом и контролируемом уровне риска.
6. Планы на следующую неделю
В начале новой торговой недели алгоритм продолжит сопровождение открытых позиций по AUDNZD.
Новые сделки будут открываться только при выполнении условий торговой модели и соответствии действующим параметрам управления рисками.
Основное внимание будет направлено на сохранение дисциплины стратегии, контроль нагрузки на депозит и дальнейшее сопровождение действующих торговых циклов.
📈 Мониторинг сигнала
https://www.mql5.com/ru/signals/2374284
Благодарю инвесторов, подписчиков и читателей за проявленный интерес к системе Zenith Alpha USD.
До встречи в следующем еженедельном отчете!
Предыдущая публикация:
«Практика гибридной торговли: дневник наблюдений за работой системы Zenith Alpha USD»
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772315