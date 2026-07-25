Форекс и крипто прогноз на 27 – 31 июля 2026 года

Прошедшая неделя снова не дала рынкам единого направления, но подтвердила главные темы июля: осторожный доллар, боковой EUR/USD, слабый импульс в биткойне, сильная нефть и золото, зажатое между геополитикой и техническим сопротивлением. ЕЦБ 23 июля оставил ставку без изменений, но сохранил возможность дальнейшего ужесточения. Теперь внимание переходит к ФРС, данным по ВВП США и Еврозоны, а также инфляционному индикатору PCE. Именно они могут показать, останется ли рынок в боковом режиме или получит новый импульс.

💶 EUR/USD

Предыдущий сценарий по EUR/USD был нейтрально-медвежьим и полностью оправдался. Пара сохранила боковое движение, начавшееся в конце июня, и завершила неделю около 1.1370. Максимум составил 1.1450, минимум – 1.1363. Пробить сопротивление 1.1470 снова не удалось, но и поддержка в зоне 1.1360 устояла. Это говорит о том, что рынок пока не готов ни к сильному росту евро, ни к полноценному укреплению доллара. Ближайшее сопротивление находится на 1.1390-1.1400, затем – 1.1435 и 1.1465-1.1480, цель – 1.1500. Поддержка расположена на 1.1360-1.1370, далее – 1.1325 и 1.1185-1.1210. Пока пара ниже 1.1480, базовый сценарий остается нейтрально-медвежьим. При этом чем ниже она опускается, тем выше вероятность бычьей коррекции.

🟠 Биткойн (BTC/USD)

В начале недели BTC/USD пробила сопротивление 65,570 и поднялась к 67,000. Однако радость покупателей оказалась недолгой: пара третью неделю подряд финиширует в зоне 64,000, подтверждая боковой сценарий. При этом структура рынка не выглядит полностью нейтральной: в течение июля локальные максимумы и минимумы постепенно повышались, поэтому нельзя исключать попытку нового рывка к 70,000. Для этого цене нужно закрепиться выше 67,000-67,265. Ближайшее сопротивление 65,570, затем 67.000-67,265 и 70,000. Поддержка расположена на 63.700-64,000, далее – 61,255-61,575, 60,300-60,680 и 57,700-59,000. Пока BTC/USD ниже 67,000, сценарий остается боковым с медвежьим уклоном.

🛢 Нефть Brent

Brent продолжила сильный рост. На неделе цена поднималась до 98.65, а с начала июля рост уже превысил 40%. Главный фактор остается прежним – напряженность вокруг Ирана, Ормузского залива и рисков для поставок. Пока рынок видит угрозу перебоев, нефтяная премия сохраняется. Но после такого быстрого роста увеличивается и риск резкой коррекции, особенно если появятся признаки деэскалации. Сильные поддержки находится в зонах 97,00-98,00, 91,00-92,00, 89,00 и 83,00-85,00. Зоны сопротивления – 100,00-101,00, 105-00-106,00 и 108,00-109,00. Пока Brent выше 90.00-91.00, сценарий остается бычьим, но волатильность может резко усилиться.

🥇 Золото (XAU/USD)

В июле золото перешло в боковой тренд. Попытки роста по-прежнему ограничивает нисходящая линия сопротивления, проведенная от январского исторического максимума 5,595. Максимум недели составил 4,166, финальная точка поставлена на 4,052. С одной стороны, геополитический риск и ожидания более мягкой траектории ставок ФРС поддерживают золото. С другой – устойчивый доллар и нисходящая линия сопротивления ограничивают потенциал роста. Сопротивление находится на 4,100-4,165, затем – 4,200-4,250 и 4,350. Поддержка расположена на 4,000-4,020, далее – 3,940-3,960 и 3,880. Пока цена ниже 4,200, сценарий остается нейтральным в широком боковом диапазоне.

📈 Ключевые события и базовые сценарии недели

Главные события – решения по ставкам и пресс-конференции центробанков: 29 июля – ФРС, 30 июля – Банк Англии, 31 июля – Банк Японии. В фокусе также 29 июля – предварительный ВВП Еврозоны за Q2; 30 июля – ВВП США за Q2 и индекс PCE, инфляция потребительских расходов; 31 июля – CPI Еврозоны, инфляция.

Базовые сценарии: EUR/USD – нейтрально-медвежий ниже 1.1480. BTC/USD – боковой с медвежьим уклоном ниже 67,000. Brent – бычий выше 90.00-91.00. XAU/USD – нейтральный в диапазоне 3,940-4,200.





Аналитическая группа Born2trade





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