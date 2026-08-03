DIVERGENCE BOMBER trading

Привет всем!
Я создал индикатор, который автоматически находит дивергенции между графиком котировок и индикатором MACD, дает сигналы: когда открывать и когда закрывать сделки. Этот индикатор использует функцию самооптимизации, что позволяет автоматически настроить эту систему на любом активе.
Вот онлайн результаты моей личной торговли по этой системе: LIVE SIGNAL
DIVERGENCE BOMBER - СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ
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Активы для торговли: AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDSGD
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Таймфрейм для торговли: H1
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Время для торговли - круглосуточно
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Кредитное плечо - любое
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Платформа для торговли: MetaTrader 5
Также, я создал утилиту, которая помогает в торговле по этой системе, а именно:
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устанавливает стоп лосс и тейк профит для каждой сделки
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закрывает сделки при завершении дивергенции
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закрывает сделки при достижении котировками целевых уровней.