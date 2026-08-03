DIVERGENCE BOMBER trading
Моя торговля

DIVERGENCE BOMBER trading

3 августа 2026, 14:30
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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Привет всем!

Я создал индикатор, который автоматически находит дивергенции между графиком котировок и индикатором MACD, дает сигналы: когда открывать и когда закрывать сделки. Этот индикатор использует функцию самооптимизации, что позволяет автоматически настроить эту систему на любом активе.

Вот онлайн результаты моей личной торговли по этой системе: LIVE SIGNAL

DIVERGENCE BOMBER - СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ




  • Активы для торговли: AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDSGD

  • Таймфрейм для торговли: H1

  • Время для торговли - круглосуточно

  • Кредитное плечо - любое

  • Платформа для торговли: MetaTrader 5

Также, я создал утилиту, которая помогает в торговле по этой системе, а именно:

  • устанавливает стоп лосс и тейк профит для каждой сделки

  • закрывает сделки при завершении дивергенции

  • закрывает сделки при достижении котировками целевых уровней.
#DIVERGENCE BOMBER