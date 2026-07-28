Анализ по золоту (XAU/USD) на 28-07-2026
Аналитика и прогнозы

Анализ по золоту (XAU/USD) на 28-07-2026

28 июля 2026, 03:09
Serqey Nikitin
Serqey Nikitin
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Схема анализа:

        Инд. 3   -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд. 4   -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд. 7  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).



Открытие позиции  -  при совпадении направлений всех индикаторов .

Закрытие позиции  -  при развороте всех индикаторов на  графике Н1.


Определение направления  генерального  тренда  на графике D1:



Текущий анализ -  тренд   вниз... 


Подтверждение направления  тренда на графике Н2 :


Текущий анализ -   тренд   вниз...


Определение СИГНАЛОВ на открытие и закрытие позиции на графике Н1:


Текущий анализ -    тренд вниз...


Общая  оценка  текущего  анализа  -  *тренд вниз...


Перспектива  -  продолжение  тренда вниз...




P.S.  Открытие позиции ТОЛЬКО в направлении внутридневнего тренда.

        * Тренд - состояние рынка, когда трендовые индикаторы  на больших графиках показывают одинаковое направление.

       ** Флэт - состояние рынка, когда трендовые индикаторы  на больших графиках показывают разное направление. При флэте работают с другими стратегиями ( не трендследящими ).

P.P.S.

        1.  Самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении.

        2.  Самая большая ошибка - это открытие позиции в конце тренда.

        3.  Основная трудность в таких стратегиях - определить участок затухания ( или разворота ) тренда.


#золото, прогноз, анализ, XAU/USD