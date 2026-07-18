Zenith Alpha USD — Еженедельный отчет №2 | 13.07.2026 — 17.07.2026

ZENITH ALPHA USD | Еженедельный отчет №2

Период: 13.07.2026 — 17.07.2026



Результат недели (закрытые сделки): +0.99%

Текущая плавающая просадка: 15.65% от Equity

Закрытые торговые циклы: 1





Публикую второй еженедельный отчет по работе системы Zenith Alpha USD.

Вторая отчетная неделя прошла в более спокойном режиме по сравнению с первой. Один торговый цикл был успешно завершен с положительным результатом, а несколько открытых позиций продолжают сопровождаться алгоритмом в соответствии с логикой стратегии.

Как и прежде, отчет публикуется в полном формате: фактические результаты, состояние торгового счета, текущие торговые циклы и основные показатели управления рисками.

1. Ключевые итоги недели

Результат закрытых сделок за отчетный период:

📈 +0.99%

Количество закрытых позиций:

2 позиции (1 завершенный торговый цикл)

Торговый инструмент:

EURCHF

Торговый цикл по EURCHF был сформирован двумя позициями, открытыми 13.07 и 14.07, и завершен 14.07 после достижения расчетного целевого уровня стратегии.

Параллельно продолжалось сопровождение ранее открытых торговых циклов по AUDNZD и NZDCHF.

В отличие от первой недели, когда основной вклад в результат внесло завершение длительного цикла по AUDCAD, текущий период проходил преимущественно в режиме сопровождения открытых позиций.

Такой формат является нормальной частью работы стратегии: система не ориентируется на получение максимального результата каждую неделю, а работает с торговыми циклами согласно установленной модели.

2. Состояние счета и текущая нагрузка

Основные показатели на момент формирования отчета:

• Общий результат сигнала с начала мониторинга: +180.81%

• Изменение за текущую отчетную неделю: +0.99%

• Текущая плавающая просадка: 15.65% от Equity

• Уровень маржи: 2306%

• Загрузка депозита: умеренная

Несмотря на увеличение плавающей просадки относительно предыдущего отчета, уровень маржи остается высоким, а используемые торговые объемы соответствуют установленным параметрам стратегии.

Текущая нагрузка связана не с чрезмерным использованием капитала, а с текущим размером торгового баланса и нахождением нескольких торговых циклов в активной фазе сопровождения.

При этом стратегия не использует мартингейл и не увеличивает торговые объемы в убыточном направлении. Текущая нагрузка формируется исключительно в рамках заданной структуры стратегии и установленных параметров управления рисками.

3. Работа алгоритма и состояние портфеля

В течение отчетного периода советник продолжал поиск и сопровождение торговых возможностей согласно параметрам стратегии Zenith Alpha USD.

Завершенный цикл:

✅ EURCHF

Торговый цикл был закрыт по установленному алгоритмом целевому уровню.

Текущий цикл AUDNZD

Цикл, начатый в предыдущем отчетном периоде, продолжает сопровождаться алгоритмом.

На текущем этапе сформирована рабочая структура из пяти позиций Buy согласно логике стратегии.

По данному инструменту сохраняется положительное влияние свопа, который частично компенсирует стоимость удержания открытых позиций.

Текущий цикл NZDCHF

В течение недели был сформирован новый торговый цикл по NZDCHF.

На данный момент своп оказывает отрицательное влияние на стоимость удержания позиции.

Данный фактор будет дополнительно проанализирован при дальнейшем контроле состава портфеля, чтобы учитывать эффективность инструмента не только с точки зрения торгового сигнала, но и стоимости сопровождения позиции.

При этом текущий цикл остается в рамках рабочих параметров стратегии и продолжает контролироваться алгоритмом.

4. Управление рисками

Контроль риска остается одним из ключевых принципов системы Zenith Alpha USD.

На текущий момент:

• Плавающая просадка составляет 15.65% от Equity

• Уровень маржи остается высоким — 2306%

• Используемые объемы соответствуют стандартным параметрам стратегии

• Ручных вмешательств или отклонений от алгоритмической логики не применялось

Текущая просадка является следствием нахождения нескольких торговых циклов в активной фазе и контролируется в рамках установленных параметров стратегии.

Основная задача на данном этапе — не форсировать закрытие позиций ради улучшения краткосрочной статистики, а соблюдать первоначальную логику сопровождения торговых циклов.

5. Комментарий управляющего

Вторая отчетная неделя показала другую сторону работы стратегии.

Если первая неделя продемонстрировала успешное завершение длительного торгового цикла и получение результата, то текущий период показывает процесс сопровождения открытых позиций в условиях временной нагрузки на Equity.

Один торговый цикл по EURCHF был закрыт согласно плану.

Открытые циклы AUDNZD и NZDCHF продолжают сопровождаться алгоритмом.

Важно отметить, что стратегия оценивает результат не по одной отдельной сделке, а по совокупной работе портфеля и завершению торговых циклов.

Прозрачность остается одним из основных принципов проекта Zenith Alpha USD: текущие позиции, динамика и состояние счета доступны для проверки через открытый мониторинг сигнала.

6. Планы на следующую неделю

В следующем отчетном периоде алгоритм продолжит сопровождение текущих торговых циклов.

Основное внимание будет направлено на:

• контроль текущей нагрузки на депозит;

• сопровождение открытых позиций согласно логике стратегии;

• дальнейший анализ эффективности используемых инструментов;

• соблюдение установленных параметров управления рисками.

Новые сделки будут открываться только при выполнении условий торговой модели.

📈 Мониторинг сигнала Zenith Alpha USD:

https://www.mql5.com/ru/signals/2374284

До встречи в следующем еженедельном отчете!

📖 Предыдущая публикация:

«Zenith Alpha USD | Еженедельный отчет №1»

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772315



