SUPERHERO - запуск на MQL5 в этот четверг

🚀 Премьера SUPERHERO состоится в этот четверг!
Моя новая система мультивалютной торговли будет опубликована на рынке MQL5 в этот четверг.
📅 Время запуска
Четверг — 15:00 CEST (UTC+2)
🔥 Вводная цена в течение первых 3 часов:
99 USD только в первые 3 часа - ⏰ 15:00–18:00 CEST
После этого я увеличу цену до 150 USD
🔥🔥 ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА НА РЕАЛЬНОМ СЧЕТУ!! 🔥🔥
Я решил попробовать торговать по сигналам SUPERHERO лично в течение 1 месяца и вот что у меня получилось: LIVE SIGNAL
Каждый клиент также бесплатно получает мою профессиональную программу управления торговыми операциями и полный курс по установке.
ВРЕМЯ ПУБЛИКАЦИИ СОГЛАСНО ВАШЕГО МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ:
🇺🇸 New York — 09:00
🇺🇸 Los Angeles — 06:00
🇧🇷 São Paulo — 10:00
🇬🇧 London — 14:00
🇪🇺 Paris / Berlin / Vienna / Prague / Bratislava — 15:00
🇺🇦 Kyiv — 16:00
🇦🇪 Dubai — 17:00
🇮🇳 New Delhi — 18:30
🇸🇬 Singapore — 21:00
🇨🇳 Beijing — 21:00
🇯🇵 Tokyo — 22:00
🇦🇺 Sydney — 23:00