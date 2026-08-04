SUPERHERO - запуск на MQL5 в этот четверг
Торговые системы

SUPERHERO - запуск на MQL5 в этот четверг

4 августа 2026, 15:17
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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🚀 Премьера SUPERHERO состоится в этот четверг!

Моя новая система мультивалютной торговли будет опубликована на рынке MQL5 в этот четверг.

📅 Время запуска

Четверг — 15:00 CEST (UTC+2)

🔥 Вводная цена в течение первых 3 часов:

99 USD только в первые 3 часа - ⏰ 15:00–18:00 CEST

После этого я увеличу цену до 150 USD


🔥🔥 ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА НА РЕАЛЬНОМ СЧЕТУ!! 🔥🔥

Я решил попробовать торговать по сигналам SUPERHERO лично в течение 1 месяца и вот что у меня получилось: LIVE SIGNAL


Каждый клиент также бесплатно получает мою профессиональную программу управления торговыми операциями и полный курс по установке.

ВРЕМЯ ПУБЛИКАЦИИ СОГЛАСНО ВАШЕГО МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ:

🇺🇸 New York — 09:00

🇺🇸 Los Angeles — 06:00

🇧🇷 São Paulo — 10:00

🇬🇧 London — 14:00

🇪🇺 Paris / Berlin / Vienna / Prague / Bratislava — 15:00

🇺🇦 Kyiv — 16:00

🇦🇪 Dubai — 17:00

🇮🇳 New Delhi — 18:30

🇸🇬 Singapore — 21:00

🇨🇳 Beijing — 21:00

🇯🇵 Tokyo — 22:00

🇦🇺 Sydney — 23:00


#SUPERHERO