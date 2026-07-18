Форекс и крипто прогноз на 20 – 24 июля 2026 года

Прошедшая неделя подтвердила большинство базовых сценариев, но резко изменила картину по нефти. Доллар получил поддержку от осторожного спроса на защитные активы, хотя слабые инфляционные данные США ограничили его рост: CPI снизился на 0.4% м/м, PPI упал на 0.3%, а розничные продажи выросли только на 0.2%. Поэтому EUR/USD и биткойн остались в боковых диапазонах, золото удержалось около 4,000. Brent стала главным исключением: новое обострение вокруг Ирана и Ормузского залива подняло цену на 17% и изменило баланс рисков.

💶 EUR/USD

Предыдущий сценарий по EUR/USD был нейтральным с медвежьим уклоном ниже 1.1500, и он подтвердился. Пара завершила неделю на 1.1437, при минимуме 1.1377 и максимуме 1.1482. Пробить сопротивление 1.1470-1.1500 снова не удалось. Слабая инфляция США ограничила рост доллара, но евро не получил собственного сильного драйвера: экономика Еврозоны уязвима к дорогой энергии, а перед заседанием ЕЦБ покупатели не стали открывать агрессивные позиции. Ближайшее сопротивление находится на 1.1470-1.1500, затем – 1.1590-1.1620 и 1.1660-1.1685. Поддержка расположена на 1.1375-1.1400, далее – 1.1325-1.1350 и 1.1185-1.1210. Пока пара остается ниже 1.1500, базовый сценарий нейтрально-медвежий. Новое направление может задать заседание ЕЦБ 23 июля.

🟠 Биткойн (BTC/USD)

Прогноз по биткойну также оказался точным – BTC/USD сохранила боковое движение и в субботу 18 июля, как и неделю назад, торгуется в зоне 64,000. Устояли как сопротивление 65,570, так и поддержка 61,255. Слабая инфляция США поддержала риск-активы, но рост геополитической напряженности и устойчивые доходности облигаций не дали биткойну выйти вверх. Сопротивление находится на 65,570-67,265, далее – 70,000. Поддержка расположена на 61,255-61,575, затем – 60,300-60,680 и 57,700-59,000. Пока цена ниже 67,265, сценарий остается боковым с медвежьим уклоном.

🛢 Нефть Brent

Brent резко вышла из прежнего нейтрального сценария. Очередное обострение вокруг Ирана и Ормузского залива подняло цену с 75.25 до 88.25, примерно на 17% за неделю. Движение объясняется не спросом, а страхом перебоев поставок: Ормузский залив остается ключевым маршрутом для мировой нефти, а риски для танкеров и страховки сразу повышают премию в цене. Такой быстрый рост создает риск коррекции, если военная угроза не усилится. Поддержка находится на 85.00-86.00, далее – 82.00-82.50, 80.00, 76.40-77.00 и 75.25-72.60. Сопротивление – 88.25, затем 89,65-90.00, 92.00 и 94.60-95.00. Пока Brent выше 82.00, сценарий остается умеренно бычьим. При этом основным фактором остается ситуация на Ближнем Востоке.

🥇 Золото (XAU/USD)

Золото вновь не смогло уверенно пробить поддержку 4,000 и завершило неделю около 4,018, потеряв около 2.5%. Мягкие CPI и PPI США снижали давление, но доллар удержался, а часть защитного спроса ушла в нефть из-за ближневосточного риска. Сопротивление находится на 4,100, затем – 4,200-4,250 и 4,350. Поддержка расположена на 4,000, далее – 3,930-3,960 и 3,880. Пока цена ниже 4,250, сценарий остается нейтральным, но пробой 4,000 усилит медвежий риск. Падение до зоны 3,200-3,450 пока представляется маловероятным

📈 Ключевые события и базовые сценарии недели

22 июля – инфляция (CPI) в Великобритании: показатель важен для фунта и общей оценки ценового давления в Европе; 23 июля – решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция руководства: важно для EUR/USD, так как рынок получит сигнал по дальнейшей монетарной политике; 24 июля – предварительные PMI Еврозоны и США, деловая активность: данные покажут, насколько нефть и слабый спрос давят на экономику; 24 июля – продажи новых домов в США: показатель важен для оценки влияния ставок на потребительский сектор и доллар.

Базовые сценарии: EUR/USD – нейтрально-медвежий ниже 1.1500. BTC/USD – нейтральный с медвежьим уклоном ниже 65,570-67,265. Brent – умеренно бычий выше 82.00. XAU/USD – нейтральный в диапазоне 4,000-4,250.





