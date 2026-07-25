Zenith Alpha USD — Еженедельный отчет №3 | 20.07.2026 — 24.07.2026

ZENITH ALPHA USD | Еженедельный отчет №3

Период: 20.07.2026 — 24.07.2026

Результат недели (закрытые сделки): +3.69%

Текущая плавающая просадка: 5.66% от Equity

Уровень маржи: 7104%

Закрытые торговые циклы: 1 (AUDNZD)

Публикую третий еженедельный отчет по работе системы Zenith Alpha USD.

Третья отчетная неделя прошла с положительным результатом. Был успешно завершен торговый цикл по AUDNZD, который находился в сопровождении с предыдущих отчетных периодов, а также зафиксирован положительный результат по позиции NZDCHF.

Как и прежде, отчет публикуется в полном формате: фактические результаты, состояние торгового счета, текущие торговые циклы и основные показатели управления рисками.

1. Ключевые итоги недели

Результат закрытых сделок за отчетный период:

📈 +3.69%

Количество закрытых позиций:

6 позиций

(1 завершенный торговый цикл + 1 закрытая позиция в рамках сопровождения NZDCHF)

Торговые инструменты:

AUDNZD, NZDCHF

AUDNZD

23.07.2026 был полностью завершен торговый цикл из 5 позиций Buy, сформированный ранее.

Все позиции были закрыты согласно расчетному целевому уровню стратегии.

Положительный своп оказал дополнительное положительное влияние на итоговый результат цикла.

NZDCHF

24.07.2026 была закрыта одна позиция Sell с фиксацией прибыли.

Основной торговый цикл NZDCHF продолжает сопровождаться алгоритмом.

2. Состояние счета и текущая нагрузка

Основные показатели на момент формирования отчета:

• Общий результат сигнала с начала мониторинга: +193%

• Изменение за текущую отчетную неделю: +3.69%

• Текущая плавающая просадка: 5.66% от Equity

• Уровень маржи: 7104%

• Загрузка депозита: минимальная

Благодаря завершению цикла AUDNZD и разгрузке торгового портфеля текущая нагрузка на депозит существенно снизилась по сравнению с предыдущей отчетной неделей.

Плавающая просадка снизилась с 15.65% до 5.66%, а уровень маржи вырос с 2306% до 7104%.

Стратегия не использует мартингейл и не увеличивает торговые объемы в убыточном направлении.

Текущая нагрузка формируется исключительно в рамках заданной структуры стратегии и установленных параметров управления рисками.

3. Работа алгоритма и состояние портфеля

В течение отчетного периода советник продолжал поиск и сопровождение торговых возможностей согласно параметрам стратегии Zenith Alpha USD.

Завершенный цикл:

✅ AUDNZD

Торговый цикл из 5 позиций Buy был успешно завершен по расчетному уровню стратегии.

Цикл находился в сопровождении с предыдущего отчетного периода.

Текущий цикл NZDCHF

В работе остается торговый блок из 3 позиций Sell по NZDCHF.

На данный момент своп оказывает небольшое отрицательное влияние на стоимость удержания позиций.

Данный фактор учитывается при дальнейшем сопровождении цикла.

При этом текущий цикл остается в рамках рабочих параметров стратегии и продолжает контролироваться алгоритмом.

4. Управление рисками

Контроль риска остается одним из ключевых принципов системы Zenith Alpha USD.

На текущий момент:

• Плавающая просадка составляет 5.66% от Equity

• Уровень маржи остается высоким — 7104%

• Используемые объемы соответствуют стандартным параметрам стратегии

• Ручных вмешательств или отклонений от алгоритмической логики не применялось

Снижение нагрузки после завершения цикла AUDNZD позволило улучшить текущие показатели риска.

Основная задача стратегии остается прежней — сопровождение торговых циклов согласно установленной модели с соблюдением параметров управления рисками.

5. Комментарий управляющего

Третья отчетная неделя продемонстрировала работу алгоритма при завершении длительного торгового цикла.

Торговый цикл AUDNZD, за которым велось наблюдение в предыдущих отчетах, был успешно завершен согласно логике стратегии с положительным результатом.

После закрытия цикла произошло существенное снижение текущей нагрузки на депозит.

Стратегия продолжает работать по принципу сопровождения торговых циклов, оценивая результат не по одной отдельной сделке, а по совокупной работе портфеля.

Прозрачность остается одним из основных принципов проекта Zenith Alpha USD: текущие позиции, динамика и состояние счета доступны для проверки через открытый мониторинг сигнала.

6. Планы на следующую неделю

В следующем отчетном периоде алгоритм продолжит сопровождение текущих торговых циклов.

Основное внимание будет направлено на:

• контроль текущей нагрузки на депозит;

• сопровождение открытых позиций по NZDCHF согласно логике стратегии;

• соблюдение установленных параметров управления рисками;

• дальнейший анализ эффективности используемых инструментов.

Новые сделки будут открываться только при выполнении условий торговой модели.

📈 Мониторинг сигнала Zenith Alpha USD:

https://www.mql5.com/ru/signals/2374284

До встречи в следующем еженедельном отчете!

📖 Предыдущая публикация:

«Zenith Alpha USD | Еженедельный отчет №2»

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772315