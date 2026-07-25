Zenith Alpha USD — Еженедельный отчет №3 | 20.07.2026 — 24.07.2026

Период: 20.07.2026 — 24.07.2026
Результат недели (закрытые сделки): +3.69%
Текущая плавающая просадка: 5.66% от Equity
Уровень маржи: 7104%
Закрытые торговые циклы: 1 (AUDNZD)
Публикую третий еженедельный отчет по работе системы Zenith Alpha USD.
Третья отчетная неделя прошла с положительным результатом. Был успешно завершен торговый цикл по AUDNZD, который находился в сопровождении с предыдущих отчетных периодов, а также зафиксирован положительный результат по позиции NZDCHF.
Как и прежде, отчет публикуется в полном формате: фактические результаты, состояние торгового счета, текущие торговые циклы и основные показатели управления рисками.1. Ключевые итоги недели
Результат закрытых сделок за отчетный период:
📈 +3.69%
Количество закрытых позиций:
6 позиций
(1 завершенный торговый цикл + 1 закрытая позиция в рамках сопровождения NZDCHF)
Торговые инструменты:
AUDNZD, NZDCHF
AUDNZD
23.07.2026 был полностью завершен торговый цикл из 5 позиций Buy, сформированный ранее.
Все позиции были закрыты согласно расчетному целевому уровню стратегии.
Положительный своп оказал дополнительное положительное влияние на итоговый результат цикла.
NZDCHF
24.07.2026 была закрыта одна позиция Sell с фиксацией прибыли.
Основной торговый цикл NZDCHF продолжает сопровождаться алгоритмом.2. Состояние счета и текущая нагрузка
Основные показатели на момент формирования отчета:
• Общий результат сигнала с начала мониторинга: +193%
• Изменение за текущую отчетную неделю: +3.69%
• Текущая плавающая просадка: 5.66% от Equity
• Уровень маржи: 7104%
• Загрузка депозита: минимальная
Благодаря завершению цикла AUDNZD и разгрузке торгового портфеля текущая нагрузка на депозит существенно снизилась по сравнению с предыдущей отчетной неделей.
Плавающая просадка снизилась с 15.65% до 5.66%, а уровень маржи вырос с 2306% до 7104%.
Стратегия не использует мартингейл и не увеличивает торговые объемы в убыточном направлении.
Текущая нагрузка формируется исключительно в рамках заданной структуры стратегии и установленных параметров управления рисками.3. Работа алгоритма и состояние портфеля
В течение отчетного периода советник продолжал поиск и сопровождение торговых возможностей согласно параметрам стратегии Zenith Alpha USD.
Завершенный цикл:
✅ AUDNZD
Торговый цикл из 5 позиций Buy был успешно завершен по расчетному уровню стратегии.
Цикл находился в сопровождении с предыдущего отчетного периода.
Текущий цикл NZDCHF
В работе остается торговый блок из 3 позиций Sell по NZDCHF.
На данный момент своп оказывает небольшое отрицательное влияние на стоимость удержания позиций.
Данный фактор учитывается при дальнейшем сопровождении цикла.
При этом текущий цикл остается в рамках рабочих параметров стратегии и продолжает контролироваться алгоритмом.4. Управление рисками
Контроль риска остается одним из ключевых принципов системы Zenith Alpha USD.
На текущий момент:
• Плавающая просадка составляет 5.66% от Equity
• Уровень маржи остается высоким — 7104%
• Используемые объемы соответствуют стандартным параметрам стратегии
• Ручных вмешательств или отклонений от алгоритмической логики не применялось
Снижение нагрузки после завершения цикла AUDNZD позволило улучшить текущие показатели риска.
Основная задача стратегии остается прежней — сопровождение торговых циклов согласно установленной модели с соблюдением параметров управления рисками.5. Комментарий управляющего
Третья отчетная неделя продемонстрировала работу алгоритма при завершении длительного торгового цикла.
Торговый цикл AUDNZD, за которым велось наблюдение в предыдущих отчетах, был успешно завершен согласно логике стратегии с положительным результатом.
После закрытия цикла произошло существенное снижение текущей нагрузки на депозит.
Стратегия продолжает работать по принципу сопровождения торговых циклов, оценивая результат не по одной отдельной сделке, а по совокупной работе портфеля.
Прозрачность остается одним из основных принципов проекта Zenith Alpha USD: текущие позиции, динамика и состояние счета доступны для проверки через открытый мониторинг сигнала.6. Планы на следующую неделю
В следующем отчетном периоде алгоритм продолжит сопровождение текущих торговых циклов.
Основное внимание будет направлено на:
• контроль текущей нагрузки на депозит;
• сопровождение открытых позиций по NZDCHF согласно логике стратегии;
• соблюдение установленных параметров управления рисками;
• дальнейший анализ эффективности используемых инструментов.
Новые сделки будут открываться только при выполнении условий торговой модели.
📈 Мониторинг сигнала Zenith Alpha USD:
https://www.mql5.com/ru/signals/2374284
До встречи в следующем еженедельном отчете!
📖 Предыдущая публикация:
«Zenith Alpha USD | Еженедельный отчет №2»
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772315