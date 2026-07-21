Анализ по золоту (XAU/USD) на 21-07-2026

Схема анализа:
Инд. 3 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),
Инд. 4 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),
Инд. 7 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).
Открытие позиции - при совпадении направлений всех индикаторов .
Закрытие позиции - при развороте всех индикаторов на графике Н2.
Определение направления внутридневнего тренда на графике Н8:
Текущий анализ - тренд вверх...
Подтверждение направления тренда на графике Н3 :
Текущий анализ - тренд вверх...
Определение СИГНАЛОВ на открытие и закрытие позиции на графике Н2:
Текущий анализ - тренд вверх...
Общая оценка текущего анализа - *тренд вверх...
Перспектива - продолжение тренда вверх...
P.S. Открытие позиции ТОЛЬКО в направлении внутридневнего тренда.
* Тренд - состояние рынка, когда трендовые индикаторы на больших графиках показывают одинаковое направление.
** Флэт - состояние рынка, когда трендовые индикаторы на больших графиках показывают разное направление. При флэте работают с другими стратегиями ( не трендследящими ).
P.P.S.
1. Самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении.
2. Самая большая ошибка - это открытие позиции в конце тренда.
3. Основная трудность в таких стратегиях - определить участок затухания ( или разворота ) тренда.