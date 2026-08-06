XAUUSD взлетел за один день: золото снова удивило рынок!

Золото продемонстрировало одно из самых сильных движений за последние месяцы. За торговую сессию 5 августа XAUUSD прибавил около 4,4% и поднялся выше $4 250 за унцию — к максимальному уровню примерно за семь недель. Ралли оказалось особенно заметным после нескольких месяцев снижения. Ещё 3 августа золото торговалось около $4 030, поэтому всего за несколько сессий его стоимость выросла более чем на 5%!

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Факторы роста XAUUSD:

Ослабление доллара. Снижение американской валюты сделало золото дешевле для покупателей из других стран и поддержало спрос. Одновременно падение доходности государственных облигаций сократило преимущество процентных активов перед металлом, который сам по себе не приносит дохода.

Снижение американской валюты сделало золото дешевле для покупателей из других стран и поддержало спрос. Одновременно падение доходности государственных облигаций сократило преимущество процентных активов перед металлом, который сам по себе не приносит дохода. Слабая статистика США. Частный сектор создал меньше рабочих мест, чем ожидал рынок. После публикации данных вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась примерно с 67% до 55%, что стало дополнительным поводом для покупок золота.

Частный сектор создал меньше рабочих мест, чем ожидал рынок. После публикации данных вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась примерно с 67% до 55%, что стало дополнительным поводом для покупок золота. Падение нефтяных цен. Переговоры Ирана и Омана усилили надежды на восстановление судоходства через Ормузский пролив. Более дешёвая нефть способна ослабить инфляционное давление и уменьшить необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.

Переговоры Ирана и Омана усилили надежды на восстановление судоходства через Ормузский пролив. Более дешёвая нефть способна ослабить инфляционное давление и уменьшить необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Возвращение покупателей. Удержание психологически важной отметки $4 000 привлекло трейдеров, рассчитывавших на восстановление после продолжительной коррекции. Ускорение роста заставило закрывать короткие позиции, что дополнительно усилило восходящий импульс.

Несмотря на резкий скачок, золото всё ещё торгуется значительно ниже январского исторического максимума. Поэтому текущее движение может стать как началом нового этапа восстановления, так и краткосрочной реакцией на изменение ожиданий по ставке ФРС.

По мнению аналитиков FreshForex, закрепление XAUUSD выше $4 300 подтвердит силу покупателей и откроет путь к продолжению роста, поэтому текущие уровни могут представлять интерес для покупки золота. Возвращение цены ниже $4 100 ослабит этот сценарий и укажет на угасание восходящего импульса.

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