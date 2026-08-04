USDJPY развернулся от максимума за 40 лет

Пара USDJPY отступила от многолетних максимумов после редкой совместной интервенции США и Японии. В июле котировки поднимались до 163,99 — максимального уровня примерно за 40 лет, однако к 4 августа снизились в район 157,7. На пике укрепления иены пара опускалась до 155,20. Подобная ситуация уже имела место быть в июле 2024 года - тогда цена валютной пары поднялась до 161,9, и за последующие несколько месяцев достигла 139,7!

Министерство финансов Японии подтвердило, что 31 июля покупало иену совместно с Министерством финансов США. По данным Reuters, американская сторона использовала для операции евро, а не доллары. Такой подход позволил поддержать японскую валюту, не создавая впечатления, что Вашингтон стремится ослабить доллар.





Факторы укрепления иены:

Совместная интервенция. Участие США заметно усилило эффект операции и повысило доверие рынка к решимости властей остановить падение японской валюты. Для трейдеров это стало сигналом, что дальнейший рост USDJPY может столкнуться уже не только с действиями Японии, но и с поддержкой Вашингтона.

Участие США заметно усилило эффект операции и повысило доверие рынка к решимости властей остановить падение японской валюты. Для трейдеров это стало сигналом, что дальнейший рост USDJPY может столкнуться уже не только с действиями Японии, но и с поддержкой Вашингтона. Угроза новых действий. Японские власти заявили о готовности повторно вмешаться в рынок, если ослабление иены вновь станет чрезмерно быстрым. Риск внезапной интервенции заставляет участников осторожнее открывать новые позиции против японской валюты.

Японские власти заявили о готовности повторно вмешаться в рынок, если ослабление иены вновь станет чрезмерно быстрым. Риск внезапной интервенции заставляет участников осторожнее открывать новые позиции против японской валюты. Закрытие спекулятивных позиций. Резкое снижение USDJPY вынудило трейдеров фиксировать прибыль по ставкам на дальнейшее ослабление иены. Массовое закрытие таких позиций дополнительно ускорило движение пары вниз и усилило краткосрочный спрос на японскую валюту.

При этом фундаментальное давление на иену полностью не исчезло. Процентные ставки в Японии остаются ниже американских, поэтому доллар продолжает сохранять преимущество в доходности. Без дальнейшего ужесточения политики Банка Японии эффект интервенции может постепенно ослабнуть.

В ближайшее время важными уровнями для USDJPY станут 155 и 160. Закрепление ниже 155 может усилить укрепление иены, тогда как возвращение выше 160 покажет, что влияние интервенции уменьшается.

По мнению аналитиков FreshForex, риск новых резких движений USDJPY остаётся высоким. Трейдерам следует внимательно следить за заявлениями японских и американских властей, решениями Банка Японии и статистикой по рынку труда США. Возможность повторной интервенции создаёт торговые возможности, но одновременно повышает риск внезапных разворотов.

FreshForex предлагает более 250 торговых инструментов, включая основные валютные пары. Используйте волатильность USDJPY для поиска торговых возможностей и зарабатывайте!

Заработать на волатильности