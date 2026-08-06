SUPERHERO - старт продаж сегодня! 🚀

Сегодня стартуют продажи моей новой торговой системы для полуавтоматического трейдинга SUPERHERO!



Первые 3 часа стоимость 99 USD. Далее цена вырастет до 150 USD. Так что, успей купить эту прибыльную систему с хорошей скидкой!







Почему я говорю что эта система прибыльная? Потому что лично использую ее и вот какие результаты я получаю:





Каждый покупатель также бесплатно получает мою профессиональную программу управления торговыми операциями и полный курс по установке.

ВРЕМЯ ПУБЛИКАЦИИ СЕГОДНЯ СОГЛАСНО ВАШЕГО МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ:

🇺🇸 New York — 09:00 🇺🇸 Los Angeles — 06:00 🇧🇷 São Paulo — 10:00 🇬🇧 London — 14:00 🇪🇺 Paris / Berlin / Vienna / Prague / Bratislava — 15:00 🇺🇦 Kyiv — 16:00 🇦🇪 Dubai — 17:00 🇮🇳 New Delhi — 18:30 🇸🇬 Singapore — 21:00 🇨🇳 Beijing — 21:00 🇯🇵 Tokyo — 22:00 🇦🇺 Sydney — 23:00



