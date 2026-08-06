SUPERHERO - старт продаж сегодня! 🚀

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Сегодня стартуют продажи моей новой торговой системы для полуавтоматического трейдинга SUPERHERO!
Первые 3 часа стоимость 99 USD. Далее цена вырастет до 150 USD.
Так что, успей купить эту прибыльную систему с хорошей скидкой!
Почему я говорю что эта система прибыльная? Потому что лично использую ее и вот какие результаты я получаю:
Каждый покупатель также бесплатно получает мою профессиональную программу управления торговыми операциями и полный курс по установке.
ВРЕМЯ ПУБЛИКАЦИИ СЕГОДНЯ СОГЛАСНО ВАШЕГО МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ:
🇺🇸 New York — 09:00
🇺🇸 Los Angeles — 06:00
🇧🇷 São Paulo — 10:00
🇬🇧 London — 14:00
🇪🇺 Paris / Berlin / Vienna / Prague / Bratislava — 15:00
🇺🇦 Kyiv — 16:00
🇦🇪 Dubai — 17:00
🇮🇳 New Delhi — 18:30
🇸🇬 Singapore — 21:00
🇨🇳 Beijing — 21:00
🇯🇵 Tokyo — 22:00
🇦🇺 Sydney — 23:00