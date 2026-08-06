SUPERHERO - старт продаж сегодня! 🚀
Торговые системы

SUPERHERO - старт продаж сегодня! 🚀

6 августа 2026, 06:12
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
0
32

Сегодня стартуют продажи моей новой торговой системы для полуавтоматического трейдинга SUPERHERO!

Первые 3 часа стоимость 99 USD. Далее цена вырастет до 150 USD.

Так что, успей купить эту прибыльную систему с хорошей скидкой!


Почему я говорю что эта система прибыльная? Потому что лично использую ее и вот какие результаты я получаю:


Каждый покупатель также бесплатно получает мою профессиональную программу управления торговыми операциями и полный курс по установке.

ВРЕМЯ ПУБЛИКАЦИИ СЕГОДНЯ СОГЛАСНО ВАШЕГО МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ:

🇺🇸 New York — 09:00

🇺🇸 Los Angeles — 06:00

🇧🇷 São Paulo — 10:00

🇬🇧 London — 14:00

🇪🇺 Paris / Berlin / Vienna / Prague / Bratislava — 15:00

🇺🇦 Kyiv — 16:00

🇦🇪 Dubai — 17:00

🇮🇳 New Delhi — 18:30

🇸🇬 Singapore — 21:00

🇨🇳 Beijing — 21:00

🇯🇵 Tokyo — 22:00

🇦🇺 Sydney — 23:00


#SUPERHERO - старт продаж сегодня! 🚀