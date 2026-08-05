Фундаментальный анализ рынка за 05.08.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:15 EET. USD - Изменение числа занятых от ADP

17:00 EET. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

EURUSD:

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Евро сохраняет поддержку после июльского решения ЕЦБ оставить ключевые ставки без изменений. Регулятор при этом сохранил возможность дальнейшего ужесточения политики, а ускорение инфляции в еврозоне до 2,9% не позволяет рынку полностью отказаться от ожиданий повышения ставки. Это ограничивает давление на единую валюту, хотя снижение цен на нефть может постепенно ослабить инфляционные риски.

Главный импульс текущей сессии связан с ослаблением доллара США. Американская валюта удерживается около шестинедельного минимума, поскольку снижение нефтяных цен уменьшило инфляционные опасения, доходности казначейских облигаций опустились, а вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась. На этом фоне разница ожиданий по политике ФРС и ЕЦБ стала менее благоприятной для доллара.

Сегодня рынок ждёт данных ADP и индекса деловой активности в сфере услуг США. Сильные показатели способны вернуть доллару часть спроса, поэтому уверенность в сценарии остаётся умеренной. Однако до публикации статистики сочетание более низких доходностей США и устойчивых ожиданий по ставке ЕЦБ поддерживает базовый сценарий роста EURUSD.

Торговая идея: BUY 1.1540, SL 1.1510, TP 1.1615





GBPUSD:

Фунт получает локальную поддержку после решения Банка Англии сохранить ставку на уровне 3,75%. Голосование оказалось более жёстким, чем ожидалось: три члена комитета выступили за повышение до 4,00%, отражая обеспокоенность инфляционными рисками. Осторожная бюджетная позиция нового правительства также снизила часть политической премии за риск, хотя слабая динамика экономики ограничивает потенциал британской валюты.

Для GBPUSD важнее общий импульс доллара США, который в начале сессии остаётся слабым. Снижение цен на нефть уменьшило опасения по поводу дополнительного инфляционного давления в США, доходности казначейских облигаций опустились, а вероятность повышения ставки ФРС в сентябре сократилась. Такая переоценка временно поддерживает фунт даже без сильного внутреннего экономического ускорения.

В течение дня внимание перейдёт к британским индексам деловой активности, а затем к данным ADP и ISM по сектору услуг США. Слабые показатели Великобритании способны ограничить покупки фунта, тогда как сильная американская статистика может развернуть текущий импульс. Пока эти риски не реализованы, менее жёсткие ожидания по ФРС и сигнал Банка Англии сохраняют преимущество сценария роста GBPUSD.

Торговая идея: BUY 1.3455, SL 1.3420, TP 1.3540





USDJPY:

Иена получает свежую фундаментальную поддержку после публикации протокола июньского заседания Банка Японии. Документ показал повышенное внимание регулятора к инфляционным рискам и возможность дальнейшего повышения ставки. Дополнительным подтверждением стали данные о росте реальной заработной платы на 1,6% в июне шестой месяц подряд, что усиливает аргументы в пользу нормализации денежно-кредитной политики.

Давление на USDJPY усиливает недавняя совместная интервенция США и Японии в поддержку иены. Официальные лица дали понять, что готовы действовать повторно, а американская сторона публично поддержала усилия Токио. Одновременно снижение доходностей казначейских облигаций США и уменьшение вероятности повышения ставки ФРС сокращают привлекательность операций на разнице процентных ставок.

Сдерживающим фактором остаётся замедление роста японского сектора услуг, поэтому устойчивое укрепление иены не гарантировано. Сильные данные ADP или ISM в США также способны вернуть спрос на доллар. Тем не менее сочетание более мягкого долларового импульса, ожиданий дальнейших шагов Банка Японии и риска новых официальных действий делает снижение USDJPY более устойчивым базовым сценарием.

Торговая идея: SELL 157.50, SL 158.15, TP 155.90





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