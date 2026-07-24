ONE MAN ARMY - только вверх!

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Приятно, когда открываешь результаты торговли и каждый день видишь прирост капитала на пару процентов! Именно так работает мой торговый бот ONE MAN ARMY который на сегодняшний момент уже увеличил капитал на торговом счету на +168% и не собирается останавливаться. Повтроряй мои торговые результаты на своем аккаунте!
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ РАБОТЫ EA ONE MAN ARMY:
Портфолио торговли (Трейдинг "Двойной выстрел") - LIVE SIGNAL
Портфолио торговли (Стандартный трейдинг) - LIVE SIGNAL
Описание EA ONE MAN ARMY - СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ
Немного о One MAN ARMY:
- Без стратегии «Мартингейл» и усреднения
- Каждая сделка защищена стоп-лоссом
- Подходит как для торговли в проп-фирмах, так и для частных трейдеров
- Торговый таймфрейм: M15
- Активы: 17 валютных пар
- Рекомендуемое кредитное плечо: любое (от 1:30 и выше)
- Минимальный стартовый капитал: 500 долларов США