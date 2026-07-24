ONE MAN ARMY - только вверх!

Приятно, когда открываешь результаты торговли и каждый день видишь прирост капитала на пару процентов! Именно так работает мой торговый бот ONE MAN ARMY который на сегодняшний момент уже увеличил капитал на торговом счету на +168% и не собирается останавливаться. Повтроряй мои торговые результаты на своем аккаунте!





ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ РАБОТЫ EA ONE MAN ARMY: Портфолио торговли (Трейдинг "Двойной выстрел") - LIVE SIGNAL Портфолио торговли (Стандартный трейдинг) - LIVE SIGNAL Описание EA ONE MAN ARMY - СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ

Немного о One MAN ARMY:



Без стратегии «Мартингейл» и усреднения

Каждая сделка защищена стоп-лоссом

Подходит как для торговли в проп-фирмах, так и для частных трейдеров

Торговый таймфрейм: M15

Активы: 17 валютных пар

Рекомендуемое кредитное плечо: любое (от 1:30 и выше)

Минимальный стартовый капитал: 500 долларов США







