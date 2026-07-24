ONE MAN ARMY - только вверх!
Моя торговля

ONE MAN ARMY - только вверх!

24 июля 2026, 08:08
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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Приятно, когда открываешь результаты торговли и каждый день видишь прирост капитала на пару процентов! Именно так работает мой торговый бот ONE MAN ARMY который на сегодняшний момент уже увеличил капитал на торговом счету на +168% и не собирается останавливаться. Повтроряй мои торговые результаты на своем аккаунте!


ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ РАБОТЫ EA ONE MAN ARMY:

Портфолио торговли (Трейдинг "Двойной выстрел") - LIVE SIGNAL

Портфолио торговли (Стандартный трейдинг) - LIVE SIGNAL

Описание EA ONE MAN ARMY - СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ

Немного о One MAN ARMY:

  • Без стратегии «Мартингейл» и усреднения
  • Каждая сделка защищена стоп-лоссом
  • Подходит как для торговли в проп-фирмах, так и для частных трейдеров
  • Торговый таймфрейм: M15
  • Активы: 17 валютных пар
  • Рекомендуемое кредитное плечо: любое (от 1:30 и выше)
  • Минимальный стартовый капитал: 500 долларов США



#ONE MAN ARMY - только вверх!