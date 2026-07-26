Попытка не пытка

апробируется новая мега-вещь, попробуем взять максимум по золоту.

Собственно задача даже не "выжать всё", тест затеян как доводка торгового средства - "испытания в обстановке приближенной к боевой" ;-)

Несмотря на это буду стараться взять побольше за день-два-три.





Подготовительный этап (а он есть в любой торговле, хоть роботом, хоть руками или даже бросая монетку)

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Чего у нас там по золоту, хотя-бы на понедельник :

в новостях всё почти гладко:

вроде как НИЧЕГО НЕТ..но есть нюансы - товары длительного пользования в США и облигации. Первое вызывает местячковую волатильность, а вот второе ломает тренды.

Вообще в новостях можно смотреть только три вещи - рабочую силу (всё что связано с занятостью и безработицей), само собой учётные ставки и аукционы. Вот они действуют долгосрочно. Прочее сведующим заранее известно и просто ажиотаж на ровном месте.

Что там у нас ещё с золотом :





ок, отметим чек-пойнты в личном завтрашнем распорядке ;-)

Тут далее должен был быть ещё один скриншот, но что-то с новыми билдами MetaTrader не так - неладно как-то с историей и скрипт статистики не отработал.

Придётся поверить на слово, это уже было публиковано на форуме: золото трендовый инструмент и у него экстремумы (типичные моменты разворотов) раздвинуты. То есть в неприятную азиатско-тихоокеанскую сессию у него первый пик.

Объяснимо - золотом любят торговать в Японии, а ещё больше любят добывать в Австралии. В Австралии это вообще чуть не единственный предмет экспорта. А хотелось-бы и поспать :-)

ФУНДАМЕНТ

Фундамент конечно позабыт..а вот фундамента нет, при серьёзной торговле его надо нарабатывать.

Выбирать источники (хотя-бы объёмы добычи что-ли, и с чьими акциями сверять, кто там крупнейшие источники/потребители/спекулянты), золотые запасы по странам,

отбирать экспертов кому стоит-нет доверять, читать долбанные Блумберг и Рейтерс.

ПРОГНОЗЫ

Опять-же на форуме звучало : https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page132#comment_60119892





В начале недели предполагается рост, далее местный разворот и откат заходящий на следующую неделю.

Без фундамента это конечно ничто, ну хоть так

ТЕХ.СРЕДСТВА

Буду использовать только новодел. Это в общем-то его испытания. Новодел это осциллятор который преобразует цену в ограниченный канал вокруг 0. Боюсь сказать что делает стационарный ряд, иначе шапками закидают ;-) Скажем так - преобразует еденицы цены в стандартные отклонения. Не отстаёт, не перерисовывает. Всё-таки для себя сделано





ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Торговать буду от границ +-2..3 отклонения, в начале недели отдавая предпочтения торговле вверх. Как только замечу признаки разворота (среда-четверг предположительно) - начну торговать вниз.

НА ПОНЕДЕЛЬНИК

не просрать старт :-)







