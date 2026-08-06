Торговая система на покупку золота (XAUUSD) и Нефти | Скачать готовый Советник (EA)

Торговые активы с большой трендовой составляющей представляют огромный интерес для трейдера. Такие активы выдают затяжные тренды, а так же автоматически имеют поправку на инфляцию.

Я достаточно давно работаю с XAUUSD и достиг некоторых успехов при работе с этим символом. В этом посте я хочу поделиться одним из высоко-эффективных паттернов для покупки золота и нефти. Основа системы - динамика цены и универсальный индикатор пересечения скользящих средних "Moving Average Cross Signal". Автоматического эксперта можно скачать полностью бесплатно. Очень важны ваши отзывы и мнения по поводу данной торговой системы. Пишите в личные сообщения или в комментариях к индикатору.





Для работы эксперта нужно скачать бесплатный индикатор "Moving Average Cross Signal" через MQL маркет и никуда его не переносить. Файл индикатора должен находится в папке "Indicators/Market". Эксперт настроен на работу по Золоту (XAUUSD) на таймфрейме H1 (1 час). Но вы можете использовать эксперта на любых символах и таймфреймах, подобрав параметры самостоятельно.





Теперь когда у нас есть всё необходимое, перейдём к описанию паттерна для входа в позицию и самой торговой системы в целом.





Паттерн: Прокол средней линии



ндикатор должен показывать восходящий тренд. Открытие и закрытие бара должны быть выше медленной (или точнее говоря, второй линии индикатора) скользящей средней. Минимум бара должен быть ниже этой скользящей средней. Подтверждение входа - пробитие максимума.

Рассмотрим паттерн на примере графика нефти. На ней он тоже отлично работает!









Торговая система



После появления паттерна, мы устанавливаем отложной BUY STOP ордер на максимум бара, сформировавшего сигнал. Для выхода из позиции будем использовать STOP LOSS, TAKE PROFIT, TRAILING STOP. Отложные ордера держим всего 1 бар (1час в нашем случае). При наличии открытой позиции, новые позиции не открываются.

СтопЛосс устанавливаем на минимуме паттерна. Тейкпрофит кратный стоплоссу. ТрейлингСтоп в процентах от цены.

BUY_TPxSL = 5;

BUY_TrailingStop = -2.0;



XAUUSD, H1. Результаты работы данной системы на интервале 2020-2025 с использованием постоянного лота.







Выводы

1. Классический трендследящий профиль. Система выигрывает лишь в 24% случаев, но соотношение средней прибыли к среднему убытку составляет 6.5 : 1. Точка безубыточности при таком плече лежит на уровне 13.4% выигрышных сделок — фактический винрейт даёт почти двукратный запас прочности. Матожидание 5.96 при среднем убытке 7.40 — это +0.8R на сделку, что для системы без фильтров и оптимизации входа результат достойный.

2. Риск-профиль — главное достоинство. Просадка по балансу за шесть лет не превысила 1% депозита, по эквити — 1.09%. Разница между ними минимальна: короткий стоп на минимуме паттерна не даёт позиции «дышать» в минус. Отношение прибыли к максимальной просадке — 16.6, фактор восстановления 13.82.

Отсюда следует практический вывод: при постоянном лоте система недогружена по риску. Абсолютная доходность в ~2.5% годовых выглядит скромно ровно потому, что риск на сделку составляет доли процента. Пропорциональное увеличение объёма (или переход к расчёту лота от процента депозита) масштабирует и прибыль, и просадку почти линейно. При этом историческая просадка — это нижняя оценка: в реальной торговле закладывайте запас в 2–3 раза.

3. Стабильность подтверждается статистикой. Корреляция кривой баланса с линейной регрессией 0.92 — рост равномерный, без зависимости результата от одного удачного периода. Z-Score 0.90 (63.19%) находится значительно ниже порога значимости 95%, то есть зависимости между соседними сделками нет — серии выигрышей и проигрышей распределены случайно. Это означает, что фильтры вида «после N убытков пропускаем сигнал» бессмысленны, а мартингейл противопоказан.

4. Серии убытков — норма, а не сбой. Максимальная серия — 14 убыточных сделок подряд (−73.88, то есть 0.74% депозита), средняя серия — 4. Для распределения с винрейтом 24% на выборке из 273 сделок ожидаемая длина максимальной серии как раз ~15, так что наблюдаемый результат полностью укладывается в статистику. Это главный психологический барьер системы: торговать её вручную сможет не каждый, и именно поэтому она реализована в виде эксперта.

5. Только покупки — это осознанно. Все 273 сделки — длинные. Паттерн эксплуатирует структурное свойство актива: золото и нефть имеют встроенную инфляционную составляющую и растут дольше, чем падают. Зеркальный SELL-паттерн (прокол средней сверху вниз) существует, но на таких активах он статистически слабее — восходящие движения затяжные, нисходящие импульсные и короткие.

6. Сигнал редкий. 273 сделки за шесть лет — примерно 45 в год, менее 1% баров дают вход. Паттерн не предназначен для «активной» торговли. Логичное развитие — портфель из нескольких трендовых символов (XAUUSD, BRENT, XAGUSD, индексы) и нескольких таймфреймов на одном счёте: сигналы слабо коррелированы во времени, а суммарная загрузка депозита остаётся низкой. График нефти в начале статьи — прямое подтверждение переносимости паттерна.

Ограничения, о которых стоит сказать честно

Период теста благоприятен. 2020–2025 — устойчивый бычий рынок золота. Long-only система на растущем активе получает попутный ветер. Обязательна проверка на боковике и медвежьей фазе 2012–2015 гг.

2020–2025 — устойчивый бычий рынок золота. Long-only система на растущем активе получает попутный ветер. Обязательна проверка на боковике и медвежьей фазе 2012–2015 гг. Вклад крупных сделок. Максимальная прибыльная сделка (259.21) даёт почти 16% всей чистой прибыли. Это нормально для трендследящей логики, но означает, что распределение результата имеет «тяжёлый хвост»: пропуск нескольких лучших сигналов заметно ухудшит статистику.

Максимальная прибыльная сделка (259.21) даёт почти 16% всей чистой прибыли. Это нормально для трендследящей логики, но означает, что распределение результата имеет «тяжёлый хвост»: пропуск нескольких лучших сигналов заметно ухудшит статистику. Издержки. Тест проведён при качестве истории 98%. Вход отложенным BUY STOP на пробое максимума — зона повышенного проскальзывания, особенно на золоте в моменты выхода новостей. Реальный спред и комиссия брокера способны срезать часть матожидания, поэтому перед запуском на реальном счёте прогоните тест со своими торговыми условиями.

Тест проведён при качестве истории 98%. Вход отложенным BUY STOP на пробое максимума — зона повышенного проскальзывания, особенно на золоте в моменты выхода новостей. Реальный спред и комиссия брокера способны срезать часть матожидания, поэтому перед запуском на реальном счёте прогоните тест со своими торговыми условиями. Параметры не подгонялись. TP = 5×SL и трейлинг −2% выбраны из общих соображений, а не оптимизированы. Это плюс с точки зрения устойчивости, но и указание на то, что потенциал улучшения не исчерпан.

Что дальше

Ближайшие направления доработки: переход от постоянного лота к риску в процентах от депозита, добавление фильтра волатильности (ATR) для отсечения проколов внутри флэта, тестирование зеркального SELL-паттерна и сборка портфеля из трендовых символов.

Эксперт выложен бесплатно и без ограничений — тестируйте на своих символах и условиях. Ваши результаты, замечания и идеи по улучшению системы пишите в комментариях к индикатору или в личные сообщения.









Параметры индикатора для Нефти









