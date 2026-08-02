Фундаментальный анализ: экономические данные на неделю 3–7 августа 2026

Глубокий фундаментальный разбор для EURUSD и GBPUSD: почему при новом главе ФРС Кевине Уорше макроэкономическая статистика решает всё, а доходность трежерис определяет тренды.

Предстоящая неделя 3–7 августа 2026 года пройдет под знаком переоценки денежно-кредитной политики США. После июльского заседания ФРС главным фактором для валютного рынка стала не сама процентная ставка (сохраненная на уровне 3,50–3,75%), а изменение подхода нового председателя ФРС Кевина Уорша к коммуникации с рынком.

Уорш отказался от традиционных ориентиров (forward guidance), переведя регулятор в «ястребиный режим ожидания». В этих условиях ожидания участников рынка стали максимально зависимыми от каждой новой публикации. Именно дифференциал доходностей государственных облигаций, реагирующий на эту статистику, выступает сейчас ключевым драйвером глобального валютного рынка.

Текущий фундаментальный фон

🇺🇸 США: Эпоха Кевина Уорша и зависимость от данных

Текущая риторика регулятора предельно ясна: ФРС готова вновь повышать стоимость заимствований, если инфляция перестанет замедляться. Отсутствие четких сигналов о будущем курсе привело к росту доходностей американских облигаций и скачку волатильности доллара.

Причинно-следственный механизм для доллара США:

Сильная макростатистика (инфляция/рынок труда) → Рост вероятности повышения ставки ФРС → Рост доходности US Treasuries → Приток глобального капитала в долларовые активы → Укрепление USD → Давление на EURUSD и GBPUSD.

🇪🇺 Еврозона и Япония: Сокращение дивергенции политик

ЕЦБ и Банк Японии уже начали цикл повышения ставок, пытаясь сдержать инфляцию, вызванную энергетическими издержками. Разница между доходностями европейских и американских облигаций постепенно сокращается, что делает EURUSD сверхчувствительной к экономическим отчетам по обе стороны Атлантики. Валютный рынок оценивает будущее: если инвесторы решат, что ЕЦБ продолжит ужесточение быстрее ФРС, евро получит поддержку даже при более низкой текущей ставке.

🛢️ Геополитика и защитный статус USD

Конфликты на Ближнем Востоке удерживают цены на нефть на высоких уровнях, усиливая глобальные инфляционные риски. Для ФРС это сужает пространство для смягчения политики. В периоды турбулентности американский доллар сохраняет статус главного защитного актива благодаря беспрецедентной глубине рынка казначейских облигаций США.





Главные события недели (3–7 августа)

🗓️ 3 августа (Понедельник)

· 17:00 EEST — США: Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI)

o Преддыдущее: 53,3 | Прогноз: ~ 53 | Ожидаемый диапазон: 52,8–53,5 (Уверенность 80%)

o Суть: Первый серьезный тест для ожиданий по ставке. Удержание индекса выше прогнозов подтвердит, что корпоративный сектор справляется с текущими ставками, снижая вероятность их скорого смягчения.

o Вероятная реакция: EURUSD — вниз 📉 | GBPUSD — вниз 📉.

🗓️ 4 августа (Вторник)

· 15:30 EEST — США: Торговый баланс

o Суть: Сигнал об устойчивости экономики и потребности в иностранном финансировании. Влияние отчета ограничено и уступает данным по инфляции.

o Вероятная реакция: Нейтральная или умеренно вниз для EURUSD и GBPUSD.

🗓️ 5 августа (Среда)

· 15:15 EEST — США: Изменение числа занятых от ADP

o Суть: Предварительный ориентир перед пятничным NFP. Сильное отклонение от прогноза (умеренный рост) способно резко изменить ожидания рынка.

· 17:00 EEST — США: Индекс деловой активности в секторе услуг (ISM Services PMI)

o Уверенность 80%

o Суть: Сектор услуг — это ~75% экономики США. Активный найм и рост цен в этом отчете дадут ФРС аргументы в пользу жесткой денежно-кредитной политики. Это важнейший релиз первой половины недели.

o Вероятная реакция: EURUSD — вниз 📉 | GBPUSD — вниз 📉.

🗓️ 6 августа (Четверг)

· 14:00 EEST — Великобритания: Решение Банка Англии по процентной ставке

· 14:30 EEST — Пресс-конференция Банка Англии

o Суть: Ожидается сохранение умеренно жесткой риторики из-за липкой инфляции в секторе услуг и роста зарплат. Если инвесторы поймут, что британские ставки будут высокими дольше ожидаемого, фунт получит мощный приток капитала.

o Вероятная реакция: GBPUSD — вверх 📈 | EURUSD — нейтрально.

· 15:30 EEST — США: Первичные заявки на пособие по безработице (Initial Jobless Claims)

o Суть: Последний штрих перед NFP. Сохранение заявок на среднем уровне подтвердит силу рынка труда.

🗓️ 7 августа (Пятница) — Кульминация недели

· 15:30 EEST — США: Non-Farm Payrolls (NFP), Уровень безработицы и Средняя почасовая зарплата

o Суть: Главный макроэкономический отчет недели. При К. Уорше рынок гиперчувствителен к рынку труда. Стабильная безработица и рост зарплат (инфляционный индикатор) станут безапелляционным аргументом для ФРС удерживать ставки высокими.

o Вероятная реакция: При умеренно сильном отчете базовый сценарий благоприятен для USD. EURUSD — вниз 📉 | GBPUSD — вниз 📉.

Экспертный анализ и ключевые макро-нарративы

📌 Нарратив №1: Фактор Уорша и переоценка доллара

Рынок больше не обсуждает текущий уровень ставки. Главный вопрос — как долго ФРС будет удерживать жесткую политику. Если экономика продолжит расти, доходность Treasuries пойдет вверх, сохраняя тотальное преимущество USD.

📌 Нарратив №2: Иллюзия дивергенции ЕЦБ и ФРС

Переход ЕЦБ к жесткой политике должен был бы поддержать евро, но рынок торгует скоростью изменения ожиданий. Пока доходность американских бумаг растет быстрее европейских, институциональный капитал продолжит парковаться в долларе.

📌 Нарратив №3: Банк Англии между двух огней

Британская экономика зажата инфляцией зарплат, что вынуждает регулятор держать жесткую паузу. Это поддерживает GBP, однако потенциал роста пары GBPUSD жестко ограничен силой американской статистики. Фунт сегодня — заложник решений сразу двух центробанков.

📌 Нарратив №4: Геополитика меняет корреляции

Геополитика влияет на валюты уже не напрямую, а через инфляцию. Дорогая нефть = инфляционное давление = высокие ставки ЦБ. Современный фундаментальный анализ строится на цепочке: геополитический шок → цены на сырье → доходность гособлигаций.

⚠️ Главный риск для базового сценария

Резкий провал пятничного отчета Non-Farm Payrolls (существенное снижение числа рабочих мест и падение зарплат). Это заставит рынок мгновенно закладывать скорейшее смягчение политики ФРС, что обрушит доходности Treasuries и спровоцирует агрессивный выкуп EURUSD.

🎯 Экспертное резюме

Неделя 3–7 августа 2026 года пройдет под полным контролем данных по рынку труда США. Базовый сценарий предполагает, что американская экономика сохранит устойчивость, давая Кевину Уоршу карт-бланш на продолжение жесткого курса.

Итоговый базовый ориентир на неделю:

· USD: Умеренно-бычий настрой 🐂

· EURUSD: Преимущественно нисходящая динамика 📉

· GBPUSD: Преимущественно нисходящая динамика 📉 (потенциал падения может быть ограничен жесткой риторикой Банка Англии в четверг).