Новый день - новая прибыль
Моя торговля

Новый день - новая прибыль

27 июля 2026, 08:20
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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Каждый день приносит новые проценты роста - так работает мой торговый бот ONE MAN ARMY. Это проверенный временем алгоритм, который работает на мультивалютном портфолио и каждая сделка защищена стоп лосс! Никакой магии, чистый среднесрочный трейдинг по эффективной стратегии. Не теряй времени - добавляй этого эксперта в свое портфолио и кайфуй наблюдая как растет твой депозит!


ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ РАБОТЫ EA ONE MAN ARMY:

Портфолио торговли (Трейдинг "Двойной выстрел") - LIVE SIGNAL

Портфолио торговли (Стандартный трейдинг) - LIVE SIGNAL

Описание EA ONE MAN ARMY - СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ

Немного о One MAN ARMY:

  • Без стратегии «Мартингейл» и усреднения
  • Каждая сделка защищена стоп-лоссом
  • Подходит как для торговли в проп-фирмах, так и для частных трейдеров
  • Торговый таймфрейм: M15
  • Активы: 17 валютных пар
  • Рекомендуемое кредитное плечо: любое (от 1:30 и выше)
  • Минимальный стартовый капитал: 500 долларов США


#Новый день - новая прибыль