Новый день - новая прибыль

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Каждый день приносит новые проценты роста - так работает мой торговый бот ONE MAN ARMY. Это проверенный временем алгоритм, который работает на мультивалютном портфолио и каждая сделка защищена стоп лосс! Никакой магии, чистый среднесрочный трейдинг по эффективной стратегии. Не теряй времени - добавляй этого эксперта в свое портфолио и кайфуй наблюдая как растет твой депозит!
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ РАБОТЫ EA ONE MAN ARMY:
Портфолио торговли (Трейдинг "Двойной выстрел") - LIVE SIGNAL
Портфолио торговли (Стандартный трейдинг) - LIVE SIGNAL
Описание EA ONE MAN ARMY - СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ
Немного о One MAN ARMY:
- Без стратегии «Мартингейл» и усреднения
- Каждая сделка защищена стоп-лоссом
- Подходит как для торговли в проп-фирмах, так и для частных трейдеров
- Торговый таймфрейм: M15
- Активы: 17 валютных пар
- Рекомендуемое кредитное плечо: любое (от 1:30 и выше)
- Минимальный стартовый капитал: 500 долларов США