Маржинальный анализ рынка за 06.08.2026 #NQ100

#NQ100: BUY 29364.4-29673.9, TP1-29951.3, TP2-30963.1.
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Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 29450.0–29700.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.
Buy: 29364.4-29673.9, Take Profit 1-29951.3, Take Profit 2-30963.1.
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