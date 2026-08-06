Маржинальный анализ рынка за 06.08.2026 #NQ100

#NQ100: BUY 29364.4-29673.9, TP1-29951.3, TP2-30963.1. Только для наших читателей - $10 на старт без пополнения! Зарегистрируйтесь, пройдите верификацию и введите промокод MQL10 в Личном кабинете. Предложение ограничено: бонус смогут получить только первые 100 участников.

Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 29450.0–29700.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.



Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 27660.0–27760.0 и 29710.0–29810.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости.





Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.08.2026.





Котировка верхней границы зоны 1/4–29673.9.





Котировка верхней границы зоны 1/2–29364.4.





Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.08.2026–29951.3.





Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 30963.1.



Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.



