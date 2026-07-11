Форекс и крипто прогноз на 13 – 17 июля 2026 года

Прошедшая неделя не дала рынкам единого направления. Доллар не смог развить полноценное восстановление, но и его падение после слабых Nonfarm Payrolls остановилось: ISM Services остался в зоне роста, а первичные заявки по безработице снизились до 215,000. Поэтому пара EUR/USD не смогла закрепиться выше 1.1470, биткойн остался в боковом диапазоне, а золото не преодолело сопротивление 4,200. Главным исключением стала нефть: новое обострение между США и Ираном быстро вернуло геополитическую премию в Brent, хотя затем часть роста была потеряна.

💶 EUR/USD

Предыдущий сценарий по EUR/USD оставался нейтральным с медвежьим уклоном ниже 1.1500, и он подтвердился. Пара пыталась закрепиться выше 1.1470, но покупателям не хватило сильного повода. Данные США оказались смешанными: рынок труда уже не выглядит таким сильным, как раньше, но услуги продолжают расти, а заявки по безработице не показывают резкого ухудшения. В результате EUR/USD завершила неделю на 1.1414. Ближайшее сопротивление находится на 1.1470-1.1500, затем – 1.1590-1.1620 и 1.1660-1.1685. Поддержка расположена на 1.1400-1.1415, далее – 1.1325-1.1350 и 1.1185-1.1210. Пока пара ниже 1.1500, базовый сценарий остается нейтральным с медвежьим уклоном.

🟠 Биткойн (BTC/USD)

Биткойн всю неделю оставался зажат в узком коридоре 61,255-64,675 и в субботу 11 июля торгуется около 64,000. Это значит, что предыдущий нейтральный сценарий ниже 65,570-67,265 также остается в силе. Поддержку дает относительно слабый доллар, но для пробоя вверх не хватает нового притока риска. Кроме того, рост доходностей облигаций США ограничивает интерес к активам без фиксированного дохода. Ближайшее сопротивление находится на 64,675, затем – 65,570-67,265. Поддержка расположена на 61,255, далее – 60,300-60,680 и 57,700-59,000. Закрепление выше 67,265 откроет путь к 70,000, но пока базовый сценарий остается боковым.

🛢 Нефть Brent

Brent стала главным исключением недели. После предыдущего нейтрально-медвежьего сценария ниже 74.35-74.80 цена резко выросла с 71.00 до максимума 08 июля 80.26 долларов за барель. Причина – новое обострение между США и Ираном, которое сразу подняло страхи вокруг поставок, страховки танкеров и рисков для Ормузского пролива. Затем цена откатилась к концу недели в район 75.25, поскольку рынок не увидел перехода конфликта в полномасштабный энергетический шок. Поддержка находится на 74.35-74.80, затем – 72.55 и 70.00-71.00, далее – 69.00 и 66.30-67.00. Сопротивление – 76.40-76.75, 78.50-79.50 и 80.00-82.00. Ниже 76.40 сценарий нейтральный, но уже без прежнего медвежьего давления.

🥇 Золото (XAU/USD)

Золото выполнило предыдущий сценарий: сопротивление 4,200 сдержало рост. После отскока от этой зоны цена 08 июля снижалась к поддержке 4,000, а пятницу завершила около 4,120 долларов за унцию. Давление пришло от стабилизации доллара и роста доходностей облигаций США: когда доходность растет, золоту сложнее привлекать покупателей. Но геополитический риск не дает цене уйти глубже вниз. Сопротивление находится на 4,200-4,250, далее – 4,350 и 4,450-4,500. Поддержка расположена на 4,100, затем – 4,000-4,020 и 3,930-3,960. Пока цена ниже 4,250, сценарий остается нейтральным.



📈 Ключевые события и базовые сценарии недели

14 июля – инфляция (CPI) в США: главный тест для доллара и золота; 15 июля – цены производителей США (PPI), и выступление главы ФРС в Сенате, которое может дать сигнал по дальнейшей монетарной политике; 16 июля – розничные продажи США: показатель важен для оценки устойчивости экономики после слабого отчета по занятости; 17 июля – инфляция Еврозоны (CPI): показатель важен для EUR/USD, так как может повлиять на ожидания по политике ЕЦБ.

Базовые сценарии: EUR/USD – нейтральный с медвежьим уклоном ниже 1.1500. BTC/USD – нейтральный ниже 65,570-67,265. Brent – нейтральный ниже 76.40. XAU/USD – нейтральный ниже 4,250.









