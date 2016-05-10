Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Expert Advisors mit unbegrenzter Anzahl von Parametern

Einleitung

Der im vorherigen Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Mehrwährungsfähiger Expert Advisor – eine einfache, saubere und schnelle Herangehensweise" betrachtete mehrwährungsfähige Expert Advisor kann äußerst hilfreich sein, wenn die Anzahl der Symbole und Parameter von Handelsstrategien gering ist. Allerdings ist die Anzahl der Eingabeparameter eines Expert Advisors in MQL5 begrenzt: Es kann nicht mehr als 1024 geben.

Und auch wenn diese Menge in den meisten Fällen ausreichen wird, ist es äußerst unpraktisch, eine so große Liste von Parametern zu nutzen. Jedes Mal, wenn eine Änderung oder Optimierung von Parametern für ein bestimmtes Symbol erforderlich ist, müssen Sie Parameter für dieses Symbol in der langen Parameterliste suchen.

Im Abschnitt Eingabeparameter in der Hilfe des Client Terminals können Sie sich mit den weiteren Einschränkungen vertraut machen.

In diesem Beitrag werden wir ein Muster erstellen, das einen einzelnen Satz von Parametern für die Optimierung eines Handelssystems nutzt und gleichzeitig eine unbegrenzte Anzahl von Parametern ermöglicht. Die Liste der Symbole wird in einer Standard-Textdatei (*.txt) erstellt. Die Eingabeparameter jedes Symbols werden ebenfalls in Dateien gespeichert.

Hier muss erwähnt werden, dass der Expert Advisor im normalen Betrieb auf einem Symbol arbeiten wird, Sie ihn im Strategietester aber auf einer Vielzahl ausgewählter Symbole testen können (separat auf jedem Symbol).

Tatsächlich wäre es sogar noch praktischer, die Liste der Symbole direkt im Fenster Marktübersicht zu erstellen, da es das Speichern vorgefertigter Sätze von Symbolen ermöglicht. Wir können den Expert Advisor sogar so einrichten, dass er die Symbolliste im Fenster Marktübersicht direkt aus dem Strategietester erhält. Doch leider ist es derzeit nicht möglich, aus dem Strategietester auf die Marktübersicht zuzugreifen, also müssen wir die Liste der Symbole vorab manuell oder mithilfe eines Scripts erstellen.





Entwicklung des Expert Advisors

Der im vorherigen Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Mehrwährungsfähiger Expert Advisor – eine einfache, saubere und schnelle Herangehensweise" behandelte mehrwährungsfähige Expert Advisor wird als Vorlage genommen. Bestimmen wir zunächst die Eingabeparameter. Wie bereits erwähnt, lassen wir nur einen Satz von Parametern übrig. Nachfolgend sehen Sie die Liste der Eingabeparameter des Expert Advisors:

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput int SymbolNumber = 1 ; sinput bool RewriteParameters = false ; sinput ENUM_INPUTS_READING_MODE ParametersReadingMode=FILE; sinput string delimeter_01= "" ; input int IndicatorPeriod = 5 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; input double Lot = 0.1 ; input double VolumeIncrease = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep = 10 ;

Nur Parameter mit dem Modifikator input werden in eine Datei geschrieben. Ferner sollten wir näher auf die drei neuen Parameter eingehen, auf die wir nie vorher gestoßen sind.

SymbolNumber – dieser Parameter kennzeichnet die Nummer des Symbols aus der Datei, die die Liste von Symbolen enthält. Falls er auf 0 gesetzt ist, werden alle Symbole aus der Liste getestet. Falls Sie über die Grenzen der Liste hinausgehen, wird kein Test durchgeführt.

– dieser Parameter kennzeichnet die Nummer des Symbols aus der Datei, die die Liste von Symbolen enthält. Falls er auf 0 gesetzt ist, werden alle Symbole aus der Liste getestet. Falls Sie über die Grenzen der Liste hinausgehen, wird kein Test durchgeführt. RewriteParameters – wenn der Wert dieses Parameters true ist, wird die Datei mit den Parametern des angegebenen Symbols (Nummer im Parameter SymbolNumber ) mithilfe der aktuellen Werte des Eingabeparameters neu geschrieben. Falls der Wert false ist, werden Parameter aus einer Datei gelesen.

– wenn der Wert dieses Parameters true ist, wird die Datei mit den Parametern des angegebenen Symbols (Nummer im Parameter ) mithilfe der aktuellen Werte des Eingabeparameters neu geschrieben. Falls der Wert ist, werden Parameter aus einer Datei gelesen. ParametersReadingMode – dieser Parameter kennzeichnet den Lesemodus in Bezug auf Eingabeparameter. Der Parametertyp ist die benutzerdefinierte Aufzählung ENUM_INPUTS_READING_MODE, die zwei Optionen anbietet: Lesen aus einer Datei oder Verwendung aktueller Parameter.

Code der Aufzählung ENUM_INPUTS_READING_MODE:

enum ENUM_INPUTS_READING_MODE { FILE = 0 , INPUT_PARAMETERS = 1 };

Die Anzahl der Symbole wurde bislang durch die Konstante NUMBER_OF_SYMBOLS bestimmt. Dieser Wert hängt nun von verschiedenen Modi ab, deshalb ändern wir die Konstante zur globalen Variable SYMBOLS_COUNT:

int SYMBOLS_COUNT= 0 ;

Am Anfang des Codes des Expert Advisors deklarieren wir eine weitere Konstante, TESTED_PARAMETERS_COUNT, die Array-Größen und die Anzahl der Iterationen von Schleifen beim Iterieren über Eingabeparameter bestimmt:

#define TESTED_PARAMETERS_COUNT 8

Die Datei mit der Symbolliste sowie der Dateiordner mit den Parametern für jedes Symbol müssen im Stammverzeichnis des Terminals abgelegt werden, da auf dieses sowohl im normalen Betrieb des Expert Advisors als auch beim Testen zugegriffen werden kann.

Nun müssen wir Arrays vorbereiten, mit denen wir später arbeiten werden. Alle Arrays im mehrwährungsfähigen Expert Advisor aus dem vorherigen Beitrag, die wir modifizieren werden, sind statisch, d. h. die Größe ihrer Elemente ist voreingestellt. Wir müssen sie alle dynamisch machen, da die Größe nun von der Menge der in der Datei verwendeten Symbole und dem Lesemodus der Eingabeparameter abhängt. Wir fügen außerdem neue Arrays hinzu (gelb markiert), die für die Arbeit mit Dateien erforderlich sind:

string InputSymbols[]; int InputIndicatorPeriod[]; double InputTakeProfit[]; double InputStopLoss[]; double InputTrailingStop[]; bool InputReverse[]; double InputLot[]; double InputVolumeIncrease[]; double InputVolumeIncreaseStep[]; int spy_indicator_handles[]; int signal_indicator_handles[]; struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[]; PriceData high[]; PriceData low[]; PriceData close[]; PriceData indicator[]; struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[]; datetime new_bar[]; string input_parameters[TESTED_PARAMETERS_COUNT]= { "IndicatorPeriod" , "TakeProfit" , "StopLoss" , "TrailingStop" , "Reverse" , "Lot" , "VolumeIncrease" , "VolumeIncreaseStep" }; string temporary_symbols[]; double tested_parameters_from_file[]; double tested_parameters_values[TESTED_PARAMETERS_COUNT];

Dann müssen wir die Array-Größen bestimmen und sie als Werte initialisieren.

Das oben erstellte Array von Eingabeparametern wird in der Funktion InitializeTestedParametersValues() initialisiert, die wir in der Datei InitializeArrays.mqh erstellen werden. Dieses Array wird beim Schreiben der Werte von Eingabeparametern in die Datei genutzt.

void InitializeTestedParametersValues() { tested_parameters_values[ 0 ]=IndicatorPeriod; tested_parameters_values[ 1 ]=TakeProfit; tested_parameters_values[ 2 ]=StopLoss; tested_parameters_values[ 3 ]=TrailingStop; tested_parameters_values[ 4 ]=Reverse; tested_parameters_values[ 5 ]=Lot; tested_parameters_values[ 6 ]=VolumeIncrease; tested_parameters_values[ 7 ]=VolumeIncreaseStep; }

Betrachten wir nun die Arbeit mit Dateien. Erstellen Sie zunächst eine weitere Funktionsbibliothek, FileFunctions.mqh, im Ordner UnlimitedParametersEA\Include Ihres Expert Advisors. Diese Bibliothek wird für die Erstellung von Funktionen in Bezug auf das Lesen und Schreiben von Daten in eine Datei verwendet. Fügen Sie sie in die Hauptdatei des Expert Advisors und andere Dateien des Projekts ein.

#include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InitializeArrays.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\FileFunctions.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"

Wir beginnen mit der Erstellung einer Funktion für das Lesen der Symbolliste aus einer Textdatei: ReadSymbolsFromFile(). Diese Datei (nennen wir sie TestedSymbols.txt) muss im Unterordner \Files des Stammverzeichnisses des MetaTrader 5 Client Terminals abgelegt werden. In meinem Fall wäre das C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common, doch Sie sollten den Pfad mithilfe der Standardkonstante TERMINAL_COMMONDATA_PATH sorgfältig überprüfen:

TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )

\Files des Stammverzeichnisses des Client Terminals oder in <Datenorder des Terminals>\MQL5\Files abgelegt werden. Alle benutzerdefinierten Dateien müssen im Unterordnerdes Stammverzeichnisses des Client Terminals oder inabgelegt werden. Dateifunktionen können nur auf diese Ordner zugreifen.

Fügen Sie einige Symbole in der erstellten Textdatei hinzu und trennen Sie jedes der Symbole mit einem Zeilenumbruch ("\r

"), um die Funktionalität zu testen:





Abb. 1. Symbolliste in der Datei aus dem Stammverzeichnis des Terminals.

Betrachten wir nun den Code der Funktion ReadSymbolsFromFile():

int ReadSymbolsFromFile( string file_name) { int strings_count= 0 ; int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { ulong offset = 0 ; string text = "" ; while (! FileIsEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { text= FileReadString (file_handle); offset= FileTell (file_handle); if (! FileIsEnding (file_handle)) offset++; FileSeek (file_handle,offset, SEEK_SET ); if (text!= "" ) { strings_count++; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[strings_count- 1 ]=text; } break ; } if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; } FileClose (file_handle); } return (strings_count); }

Hier wird die Textdatei Zeile für Zeile gelesen. Der Name jedes gelesenen Finanzinstruments wird in das früher erstellte temporäre Array temporary_symbols[] geschrieben (die tatsächliche Verfügbarkeit des Symbols auf dem Handelsserver wird später geprüft). Ferner gibt die Funktion am Ende die Anzahl der gelesenen Strings aus, d. h. die Anzahl der Symbole, auf denen unser Expert Advisor getestet wird.

Detaillierte Informationen über Funktionen und Identifikatoren, die Sie vorher nie gesehen haben, finden Sie immer im Nachschlagewerk MQL5 . Die im Code enthaltenen Kommentare erleichtern den Lernprozess.

Kehren wir zur Datei InitializeArrays.mqh zurück, in der wir die Funktion InitializeInputSymbols() zum Ausfüllen des vorher deklarierten Arrays von Symbolnamen InputSymbols[] erstellen. Neueinsteiger finden sie vielleicht etwas schwierig, deshalb habe ich detaillierte Kommentare im Code eingefügt:

void InitializeInputSymbols() { int strings_count= 0 ; string checked_symbol= "" ; strings_count=ReadSymbolsFromFile( "TestedSymbols.txt" ); if (IsOptimization() || ((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber> 0 )) { for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if (s==SymbolNumber- 1 ) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]=checked_symbol; } return ; } } } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber== 0 ) { if (ParametersReadingMode==FILE) { for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT++; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[SYMBOLS_COUNT- 1 ]=checked_symbol; } } return ; } if (ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= Symbol (); return ; } } if (IsRealtime()) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= Symbol (); } }

Sobald die Größe des Arrays von Eingabeparameter durch die Anzahl der verwendeten Symbole bestimmt wurde, müssen Sie die Größe aller anderen Arrays von Eingabeparametern festlegen. Setzen wir dies in einer separaten Funktion um: ResizeInputParametersArrays():

void ResizeInputParametersArrays() { ArrayResize (InputIndicatorPeriod,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputTakeProfit,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputStopLoss,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputTrailingStop,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputReverse,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputLot,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputVolumeIncrease,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputVolumeIncreaseStep,SYMBOLS_COUNT); }

Nun müssen wir eine Funktionalität erstellen, die es uns ermöglicht, Werte von Eingabeparametern für jedes Symbol zu lesen und diese Parameterwerte abhängig vom ausgewählten Eingabemodus und den Einstellungen des Expert Advisors in eine separate Datei (pro Symbol) zu schreiben. Dies ist ähnlich wie das Lesen der Symbolliste aus der Datei. Es ist eine komplexe Aufgabe, deshalb teilen wir sie in mehrere Vorgänge auf.

Als Erstes müssen wir lernen, Werte von Eingabeparametern aus einer Datei in ein Array zu lesen. Das Array wird Werte des Typen double beinhalten. Später konvertieren wir einige von ihnen (Zeitraum des Indikators und Flag für die Umkehr von Positionen) in int- bzw. bool-Typen. Das Handle der offenen Datei und das Array, in dem die Parameterwerte aus der Datei gespeichert sind, werden an die Funktion ReadInputParametersValuesFromFile() übergeben:

bool ReadInputParametersValuesFromFile( int handle, double &array[]) { int delimiter_position = 0 ; int strings_count = 0 ; string read_string = "" ; ulong offset = 0 ; FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (handle)) { if ( IsStopped ()) return ( false ); while (! FileIsLineEnding (handle)) { if ( IsStopped ()) return ( false ); read_string= FileReadString (handle); delimiter_position= StringFind (read_string, "=" , 0 ); read_string= StringSubstr (read_string,delimiter_position+ 1 ); array[strings_count]= StringToDouble (read_string); offset= FileTell (handle); if ( FileIsLineEnding (handle)) { if (! FileIsEnding (handle)) offset++; FileSeek (handle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (handle)) break ; } return ( true ); }

Welche Datei-Handles und Arrays übergeben wir an diese Funktion? Das hängt davon ab, mit welchen Symbolen wir arbeiten werden, nachdem wir sie aus der Datei "TestedSymbols.txt" gelesen haben. Jedes Symbol entspricht einer bestimmten Textdatei, die Werte von Eingabeparametern beinhaltet. Es müssen zwei Szenarios berücksichtigt werden:

Die Datei existiert und wir lesen Werte von Eingabeparametern aus dieser Datei mithilfe der oben beschriebenen Funktion ReadInputParametersValuesFromFile(). Die Datei existiert nicht oder wir müssen die existierenden Werte von Eingabeparametern neu schreiben.

Das Format der Textdatei (eine .ini-Datei, wobei Sie jede beliebige andere Erweiterung wählen können, die Sie als nötig betrachten), die Werte von Eingabeparametern beinhaltet, ist einfach:

input_parameter_name1=value input_parameter_name2=value .... input_parameter_nameN=value

Kombinieren wir diese Logik in einer Funktion, ReadWriteInputParameters(), deren Code Sie nachfolgend sehen:

void ReadWriteInputParameters( int symbol_number, string path) { string file_name=path+InputSymbols[symbol_number]+ ".ini" ; Print ( "Find the file '" +file_name+ "' ..." ); int file_handle_read= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle_read!= INVALID_HANDLE && !RewriteParameters) { Print ( "The file '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' exists, reading..." ); ArrayResize (tested_parameters_from_file,TESTED_PARAMETERS_COUNT); ReadInputParametersValuesFromFile(file_handle_read,tested_parameters_from_file); if ( ArraySize (tested_parameters_from_file)==TESTED_PARAMETERS_COUNT) { InputIndicatorPeriod[symbol_number] =( int )tested_parameters_from_file[ 0 ]; Print ( "InputIndicatorPeriod[symbol_number] = " +( string )InputIndicatorPeriod[symbol_number]); InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 1 ]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 2 ]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 3 ]; InputReverse[symbol_number] =( bool )tested_parameters_from_file[ 4 ]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 5 ]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 6 ]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 7 ]; } FileClose (file_handle_read); return ; } if (file_handle_read== INVALID_HANDLE || RewriteParameters) { FileClose (file_handle_read); int file_handle_write= FileOpen (file_name, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "" ); if (file_handle_write!= INVALID_HANDLE ) { string delimiter= "=" ; for ( int i= 0 ; i<TESTED_PARAMETERS_COUNT; i++) { FileWrite (file_handle_write,input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); Print (input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); } InputIndicatorPeriod[symbol_number] =( int )tested_parameters_values[ 0 ]; InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_values[ 1 ]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_values[ 2 ]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_values[ 3 ]; InputReverse[symbol_number] =( bool )tested_parameters_values[ 4 ]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_values[ 5 ]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_values[ 6 ]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_values[ 7 ]; if (RewriteParameters) Print ( "The file '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' with parameters of the '" +EXPERT_NAME+ ".ex5 Expert Advisor has been rewritten'" ); else Print ( "The file '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' with parameters of the '" +EXPERT_NAME+ ".ex5 Expert Advisor has been created'" ); } FileClose (file_handle_write); } }

Die letzte Dateifunktion, CreateInputParametersFolder(), erstellt einen Ordner mit dem Namen des Expert Advisors im Stammverzeichnis des Client Terminals. Das ist der Ordner, aus dem Textdateien (in unserem Fall .ini-Dateien) mit Werten von Eingabeparametern gelesen/geschrieben werden. Wie in der vorherigen Funktion prüfen wir, ob der Ordner existiert. Wenn der Ordner erfolgreich erstellt wurde oder bereits existiert, gibt die Funktion den Pfad bzw., im Fall eines Fehlers, einen leeren String aus:

string CreateInputParametersFolder() { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string EA_root_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; string returned_filename = "" ; string search_path = "" ; string folder_filter = "*" ; bool is_root_folder = false ; search_path=folder_filter; search_handle= FileFindFirst (search_path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==EA_root_folder) is_root_folder= true ; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!is_root_folder) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if ( IsStopped ()) return ( "" ); if (returned_filename==EA_root_folder) { is_root_folder= true ; break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or " "the folder '" + TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )+ "' is empty: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); search_path=EXPERT_NAME+ "\\" ; if (!is_root_folder) { if ( FolderCreate (EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { is_root_folder= true ; Print ( "The root folder of the '..\\" +EXPERT_NAME+ "\\ Expert Advisor has been created'" ); } else { Print ( "Error when creating " "the root folder of the Expert Advisor: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (is_root_folder) return (search_path+ "\\" ); return ( "" ); }

Vereinen wir nun die vorhergehenden Funktionsaufrufe in einer einzigen Funktion: InitializeInputParametersArrays(). Diese Funktion umfasst 4 Optionen der Initialisierung von Eingabeparametern beim Arbeiten mit dem Expert Advisor:

Standardmodus (oder Parameteroptimierung für ein ausgewähltes Symbol) mithilfe aktueller Werte von Eingabeparametern Neuschreiben von Parametern in Dateien beim Testen oder Optimieren Testen eines ausgewählten Symbols Testen aller Symbole aus der Liste in der Datei

Alle Vorgänge werden in detaillierten Kommentaren zum Code erklärt:

void InitializeInputParametersArrays() { string path= "" ; if (IsRealtime() || IsOptimization() || (ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS && !RewriteParameters)) { InitializeWithCurrentValues(); return ; } if (RewriteParameters) { InitializeWithCurrentValues(); if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) ReadWriteInputParameters( 0 ,path); return ; } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber> 0 ) { if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ReadWriteInputParameters(s,path); } return ; } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber== 0 ) { if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ReadWriteInputParameters(s,path); } return ; } }

In den Modi #1 und #2 nutzen wir die Funktion InitializeWithCurrentValues(). Sie initialisiert den (einzigen) Nullindex mit aktuellen Werten der Eingabeparameter. In anderen Worten: Diese Funktion wird genutzt, wenn nur ein Symbol erforderlich ist:

void InitializeWithCurrentValues() { InputIndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod; InputTakeProfit[ 0 ]=TakeProfit; InputStopLoss[ 0 ]=StopLoss; InputTrailingStop[ 0 ]=TrailingStop; InputReverse[ 0 ]=Reverse; InputLot[ 0 ]=Lot; InputVolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease; InputVolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep; }

Nun steht das Einfachste, aber gleichzeitig Wichtigste an: die Umsetzung aufeinanderfolgender Aufrufe der oben aufgeführten Funktionen ab dem Eintrittspunkt, der Funktion OnInit():

void OnInit () { InitializeTestedParametersValues(); InitializeInputSymbols(); ResizeInputParametersArrays(); InitializeIndicatorHandlesArrays(); InitializeInputParametersArrays(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeNewBarArray(); ResizeDataArrays(); }

Nun sind wir mit dem Code fertig. Sie können sich mithilfe der an den Beitrag angehängten Dateien mit den beschriebenen Funktionen vertraut machen. Sie enthalten nichts Kompliziertes. Fahren wir nun fort und sehen uns an, welches Ergebnis wir bekommen und wie es genutzt werden kann.





Optimieren von Parametern und Testen des Expert Advisors

Wie bereits erwähnt, muss die Funktion TestedSymbols.txt mit der Symbolliste im Stammverzeichnis des Client Terminals liegen. Als Beispiel/zu Testzwecken erstellen wir eine Liste von drei Symbolen: AUDUSD, EURUSD und NZDUSD. Wir werden nun nacheinander die Eingabeparameter separat für jedes Symbol optimieren. Der Strategietester muss folgendermaßen eingestellt werden:





Abb. 2. Einstellungen des Strategietesters.

Sie können jedes beliebige Symbol (in unserem Fall EURUSD) in der Registerkarte "Settings" (Einstellungen) einrichten, da es sich nicht auf den Expert Advisor auswirkt. Anschließend wählen wir Parameter für die Optimierung des Expert Advisors aus:





Abb. 3. Eingabeparameter des Expert Advisors.

Die obige Abbildung zeigt, dass der Parameter SymbolNumber (Nummer des getesteten Symbols) 1 ist. Das bedeutet, dass wir bei der Optimierung des Expert Advisors das erste Symbol aus der Liste in der Datei TestedSymbols.txt nutzen werden. In unserem Fall ist es AUDUSD.

Hinweis: Aufgrund der Besonderheiten dieses Expert Advisors (die Symbolliste wird durch Lesen aus der Textdatei festgelegt) ist keine Optimierung durch Remote Agents möglich. Wir werden in einem der folgenden Beiträge dieser Serie versuchen, diese Einschränkung zu umgehen.

Nach dem Abschluss der Optimierung können Sie Tests ausführen und die Ergebnisse der verschiedenen Optimierungsdurchläufe studieren. Wenn Sie möchten, dass der Expert Advisor Parameter aus der Datei liest, müssen Sie in der Dropdown-Liste des Parameters ParametersReadingMode (Parameter-Lesemodus) den Eintrag File auswählen. Um die aktuellen Parameter des Expert Advisors (Einstellung in der Registerkarte "Settings") nutzen zu können, müssen Sie die Option Eingabeparameter wählen.

Die Option Eingabeparameter wird natürlich zum Betrachten der Optimierungsergebnisse benötigt. Wenn Sie den Test zum ersten Mal ausführen, erstellt der Expert Advisor einen Ordner mit dem entsprechenden Namen im Stammverzeichnis des Terminals. Der erstellte Ordner enthält eine Datei mit den aktuellen Parametern des getesteten Symbols. In unserem Fall ist es AUDUSD.ini. Sie sehen den Inhalt dieser Datei in der nachfolgenden Abbildung:





Abb. 4. Liste von Eingabeparametern in der Datei des Symbols.

Wenn die erforderliche Kombination von Parametern gefunden wurde, müssen Sie true im Parameter RewriteParameters (Neuschreiben von Parametern) festlegen und den Test erneut ausführen. Die Parameterdatei wird aktualisiert. Anschließend können Sie wieder false festlegen und andere Ergebnisse von Optimierungsdurchläufen ansehen. Es ist auch praktisch, in die Datei geschriebene Ergebnisse nach Werten mit solchen Ergebnissen zu vergleichen, die durch einfaches Umschalten zwischen den Optionen des Parameters Parameter-Lesemodus in den Eingabeparametern festgelegt werden.

Anschließend führen wir die Optimierung für EURUSD aus, das zweite Symbol auf der Liste in der Datei. Dazu müssen wir den Wert des Parameters Nummer des getesteten Symbols auf 2 stellen. Nach der Optimierung sowie der Bestimmung der Parameter und dem Schreiben der Parameter in die Datei muss der gleiche Vorgang für das dritte Symbol auf der Liste durchgeführt werden.

Sobald die Parameter für alle Symbole in die Datei geschrieben wurden, können Sie entweder die Ergebnisse für jedes Symbol separat betrachten, indem Sie die Symbolnummer angeben, oder die gesammelten Ergebnisse für alle Symbole, indem Sie die Nummer des getesteten Symbols auf 0 stellen. Ich habe das folgende kumulative Ergebnis für alle Symbole erhalten:





Abb. 5. Kumulatives Ergebnis des mehrwährungsfähigen Expert Advisors.





Fazit

Wir haben ein ziemlich praktisches Muster für mehrwährungsfähige Expert Advisors erhalten. Falls nötig, lässt es sich noch weiter entwickeln. Im Anhang des Beitrags finden Sie ein Archiv mit den Dateien des Expert Advisors. Legen Sie den Ordner UnlimitedParametersEA nach dem Entpacken unter <Ordner des MetaTrader 5 Terminals>\MQL5\Experts ab. Der Indikator EventsSpy.mq5 muss in <Ordner des MetaTrader 5 Terminals>\MQL5\Indicators abgelegt werden. Vergessen Sie auch nicht, die Textdatei TestedSymbols.txt im Stammverzeichnis des Client Terminals zu erstellen.