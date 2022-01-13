MQL5 Cookbook : Développement d’un Expert Advisor Multi-devises avec un nombre illimité de paramètres

Introduction

L'Expert Advisor multidevises considéré dans l'article précédent "MQL5 Cookbook : Expert Advisor multi-devises - Une approche simple, nette et rapide", peut être très utile si le nombre de symboles et de paramètres de stratégie de trading utilisés est faible. Cependant, il existe une restriction sur le nombre de paramètres d'entrée d'un Expert Advisor dans MQL5 : ils ne doivent pas dépasser 1024.

Et même si ce nombre sera très souvent suffisant, il est très gênant d'utiliser une liste de paramètres aussi énorme. Chaque fois qu'une modification ou une optimisation des paramètres d'un symbole donné est requise, vous devez rechercher les paramètres de ce symbole spécifique dans la longue liste de paramètres.

Vous pouvez vous familiariser avec d'autres restrictions dans la section Inputs de l'aide du terminal client.

Dans cet article, nous allons créer un modèle qui utilise un seul ensemble de paramètres pour l'optimisation d'un système de trading, tout en permettant un nombre illimité de paramètres. La liste des symboles sera créée dans un fichier texte standard (*.txt). Les paramètres d'entrée pour chaque symbole seront également stockés dans des fichiers.

Il convient de mentionner ici que l'Expert Advisor travaillera sur un symbole en mode de fonctionnement normal, mais vous pourrez le tester dans le Strategy Tester sur une variété de symboles sélectionnés (sur chaque symbole séparément).

Il serait en fait encore plus pratique de créer la liste de symboles directement dans la fenêtre Market Watch, étant donné que cela permet même de sauvegarder des jeux de symboles prêts à l'emploi. Nous pourrions même demander à l'Expert Advisor d'obtenir la liste des symboles dans la fenêtre Market Watch directement à partir du Strategy Tester. Mais malheureusement, il n'est actuellement pas possible d'accéder à la fenêtre Market Watch depuis le Strategy Tester, nous devrons donc créer la liste de symboles manuellement au préalable ou à l'aide d'un script.





Développement d’Expert Advisor

L'Expert Advisor multidevises présenté dans l'article précédent "MQL5 Cookbook : Expert Advisor multi-devises - Une approche simple, nette et rapide" sera pris comme modèle. Décidons d'abord des paramètres d'entrée. Comme mentionné ci-dessus, nous ne laisserons qu'un seul ensemble de paramètres. Ci-dessous la liste des paramètres d'entrée de l'Expert Advisor :

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput int SymbolNumber = 1 ; sinput bool RewriteParameters = false ; sinput ENUM_INPUTS_READING_MODE ParametersReadingMode=FILE; sinput string delimeter_01= "" ; input int IndicatorPeriod = 5 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; input double Lot = 0.1 ; input double VolumeIncrease = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep = 10 ;

Seuls les paramètres avec le modificateur d'entrée seront écrits dans un fichier. De plus, nous devrions développer les trois nouveaux paramètres que nous n'avons jamais rencontrés auparavant.

SymbolNumber - ce paramètre indique le numéro du symbole du fichier qui contient la liste des symboles. S'il est défini sur 0, tous les symboles de la liste seront testés. Si vous dépassez la liste, le test ne sera pas effectué.

- ce paramètre indique le numéro du symbole du fichier qui contient la liste des symboles. S'il est défini sur 0, tous les symboles de la liste seront testés. Si vous dépassez la liste, le test ne sera pas effectué. RewriteParameters - si ce paramètre a la valeur true, le fichier avec les paramètres du symbole spécifié (numéro dans le paramètre SymbolNumber ) sera réécrit en utilisant les valeurs actuelles des paramètres d'entrée. Sinon, s'il est défini sur false , les paramètres seront lus à partir d'un fichier.

- si ce paramètre a la valeur true, le fichier avec les paramètres du symbole spécifié (numéro dans le paramètre ) sera réécrit en utilisant les valeurs actuelles des paramètres d'entrée. Sinon, s'il est défini sur , les paramètres seront lus à partir d'un fichier. ParametersReadingMode - ce paramètre indique le mode de lecture par rapport aux paramètres d'entrée. Le type de paramètre est l'énumération personnalisée ENUM_INPUTS_READING_MODE qui offre deux options : lire à partir d'un fichier et utiliser les paramètres actuels.

Le code d'énumération ENUM_INPUTS_READING_MODE :

enum ENUM_INPUTS_READING_MODE { FILE = 0 , INPUT_PARAMETERS = 1 };

Le nombre de symboles était précédemment déterminé à l'aide de la constante NUMBER_OF_SYMBOLS. Cette valeur dépend maintenant de différents modes, nous allons donc la remplacer par la variable globale SYMBOLS_COUNT :

int SYMBOLS_COUNT= 0 ;

Au début du code de l'Expert Advisor, nous déclarons une autre constante, TESTED_PARAMETERS_COUNT, qui détermine la taille des tableaux et le nombre d'itérations de boucle lors de l'itération sur les paramètres d'entrée :

#define TESTED_PARAMETERS_COUNT 8

Le fichier avec la liste des symboles, ainsi que le dossier contenant les paramètres de chaque symbole doivent être placés dans le dossier commun du terminal car il est accessible au niveau du programme à la fois pendant le fonctionnement normal de l'Expert Advisor et lors de son test .

Maintenant, nous devons préparer les tableaux avec lesquels travailler plus tard. Tous les tableaux de l'Expert Advisor multi-devises de l'article précédent que nous allons modifier sont statiques, c'est-à-dire avec une taille d'éléments prédéfinie. Nous devons tous les rendre dynamiques car la taille dépendra désormais du nombre de symboles utilisés dans le fichier et du mode de lecture des paramètres d'entrée. Nous allons également ajouter de nouveaux tableaux (surlignés en jaune) qui sont nécessaires pour travailler avec des fichiers :

string InputSymbols[]; int InputIndicatorPeriod[]; double InputTakeProfit[]; double InputStopLoss[]; double InputTrailingStop[]; bool InputReverse[]; double InputLot[]; double InputVolumeIncrease[]; double InputVolumeIncreaseStep[]; int spy_indicator_handles[]; int signal_indicator_handles[]; struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[]; PriceData high[]; PriceData low[]; PriceData close[]; PriceData indicator[]; struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[]; datetime new_bar[]; string input_parameters[TESTED_PARAMETERS_COUNT]= { "IndicatorPeriod" , "TakeProfit" , "StopLoss" , "TrailingStop" , "Reverse" , "Lot" , "VolumeIncrease" , "VolumeIncreaseStep" }; string temporary_symbols[]; double tested_parameters_from_file[]; double tested_parameters_values[TESTED_PARAMETERS_COUNT];

Ensuite, nous devons déterminer les tailles des tableaux et les initialiser à des valeurs.

Le tableau de valeurs de paramètres d'entrée créé ci-dessus sera initialisé dans la fonction InitializeTestedParametersValues() que nous allons créer dans le fichier InitializeArrays.mqh. Ce tableau sera utilisé pour écrire les valeurs des paramètres d'entrée dans le fichier.

void InitializeTestedParametersValues() { tested_parameters_values[ 0 ]=IndicatorPeriod; tested_parameters_values[ 1 ]=TakeProfit; tested_parameters_values[ 2 ]=StopLoss; tested_parameters_values[ 3 ]=TrailingStop; tested_parameters_values[ 4 ]=Reverse; tested_parameters_values[ 5 ]=Lot; tested_parameters_values[ 6 ]=VolumeIncrease; tested_parameters_values[ 7 ]=VolumeIncreaseStep; }

Considérons maintenant les opérations sur les fichiers. Tout d'abord, créez une autre bibliothèque de fonctions, FileFunctions.mqh, dans le dossier UnlimitedParametersEA\Include de votre Expert Advisor. Cette bibliothèque sera utilisée pour créer des fonctions liées à la lecture et à l'écriture de données dans un fichier. Incluez-le dans le fichier principal de l'Expert Advisor et d'autres fichiers du projet.

#include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InitializeArrays.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\FileFunctions.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"

Nous commençons par créer une fonction pour lire la liste des symboles à partir d'un fichier texte - ReadSymbolsFromFile(). Ce fichier (appelons-le TestedSymbols.txt) doit être placé dans le sous-dossier \Files du dossier commun du terminal client MetaTrader 5. Dans mon cas, ce sera C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common mais vous devez vérifier soigneusement le chemin à l'aide de TERMINAL_COMMONDATA_PATH :

TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )

\Files du dossier commun du terminal client ou dans <Terminal Data Folder>\MQL5\Files\. Tous les fichiers personnalisés doivent être placés dans le sous-dossierdu dossier commun du terminal client ou dans File functions ne peuvent accéder qu'à ces dossiers.

Pour vérifier la fonctionnalité, ajoutez quelques symboles au fichier texte créé, en séparant chacun des symboles par un saut de ligne ("\r

") :





Fig. 1. Liste des symboles dans le fichier du dossier commun du terminal.

De plus, examinons le code de la fonction ReadSymbolsFromFile() :

int ReadSymbolsFromFile( string file_name) { int strings_count= 0 ; int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { ulong offset = 0 ; string text = "" ; while (! FileIsEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { text= FileReadString (file_handle); offset= FileTell (file_handle); if (! FileIsEnding (file_handle)) offset++; FileSeek (file_handle,offset, SEEK_SET ); if (text!= "" ) { strings_count++; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[strings_count- 1 ]=text; } break ; } if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; } FileClose (file_handle); } return (strings_count); }

Ici, le fichier texte est lu ligne par ligne. Le nom de chaque instrument financier qui a été lu est écrit dans le tableau temporaire Temporary_symbols[] créé précédemment (l'accessibilité réelle du symbole sur le serveur de trading sera vérifiée ultérieurement). De plus, à la fin la fonction retourne le nombre de chaînes lues, c'est à dire le nombre de symboles sur lesquels notre Expert Advisor sera testé.

Référez-vous toujours à MQL5 Reference pour obtenir des informations détaillées sur les fonctions et les identifiants que vous n'avez jamais rencontrés auparavant. Les commentaires fournis dans le code simplifieront le processus d'apprentissage.

Revenons au fichier InitializeArrays.mqh où nous allons créer la fonction InitializeInputSymbols() pour remplir le tableau InputSymbols[] des noms de symboles déclarés précédemment. Les débutants le trouveront probablement assez complexe, j'ai donc fourni des commentaires détaillés sur le code :

void InitializeInputSymbols() { int strings_count= 0 ; string checked_symbol= "" ; strings_count=ReadSymbolsFromFile( "TestedSymbols.txt" ); if (IsOptimization() || ((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber> 0 )) { for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if (s==SymbolNumber- 1 ) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]=checked_symbol; } return ; } } } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber== 0 ) { if (ParametersReadingMode==FILE) { for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT++; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[SYMBOLS_COUNT- 1 ]=checked_symbol; } } return ; } if (ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= Symbol (); return ; } } if (IsRealtime()) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= Symbol (); } }

Une fois que la taille du tableau de paramètres d'entrée a été déterminée par le nombre de symboles utilisés, vous devez définir la taille de tous les autres tableaux de paramètres d'entrée. Implémentons-le en tant que fonction distincte - ResizeInputParametersArrays() :

void ResizeInputParametersArrays() { ArrayResize (InputIndicatorPeriod,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputTakeProfit,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputStopLoss,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputTrailingStop,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputReverse,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputLot,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputVolumeIncrease,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputVolumeIncreaseStep,SYMBOLS_COUNT); }

Maintenant, nous devons créer la fonctionnalité qui nous permettra de lire les valeurs des paramètres d'entrée pour chaque symbole, ainsi que d'écrire ces valeurs de paramètres dans un fichier séparé (pour chaque symbole) en fonction du mode d'entrée sélectionné et des paramètres de l'Expert Advisor. Cela se fera de la même manière que nous lisons la liste des symboles à partir du fichier. C'est une tâche complexe, alors divisons-la en plusieurs procédures.

Tout d'abord, nous devons apprendre à lire les valeurs des paramètres d'entrée d'un fichier dans un tableau. Le tableau contiendra des valeurs de type double. Nous convertirons plus tard certains d'entre eux (période de l'indicateur et indicateur d'inversion de position) en types int et bool, respectivement. Le descripteur de fichier ouvert et le tableau dans lequel les valeurs des paramètres du fichier sont stockées sont transmis à la fonction ReadInputParametersValuesFromFile() :

bool ReadInputParametersValuesFromFile( int handle, double &array[]) { int delimiter_position = 0 ; int strings_count = 0 ; string read_string = "" ; ulong offset = 0 ; FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (handle)) { if ( IsStopped ()) return ( false ); while (! FileIsLineEnding (handle)) { if ( IsStopped ()) return ( false ); read_string= FileReadString (handle); delimiter_position= StringFind (read_string, "=" , 0 ); read_string= StringSubstr (read_string,delimiter_position+ 1 ); array[strings_count]= StringToDouble (read_string); offset= FileTell (handle); if ( FileIsLineEnding (handle)) { if (! FileIsEnding (handle)) offset++; FileSeek (handle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (handle)) break ; } return ( true ); }

Quels descripteurs de fichiers et tableaux allons-nous passer à cette fonction ? Cela dépendra des symboles avec lesquels nous travaillerons après les avoir lus à partir du fichier "TestedSymbols.txt". Chaque symbole correspondra à un certain fichier texte contenant les valeurs des paramètres d'entrée. Il y a deux cas de figure à considérer :

Le fichier existe et nous lisons les valeurs des paramètres d'entrée à partir de ce fichier à l'aide de la fonction ReadInputParametersValuesFromFile() décrite ci-dessus. Le fichier n'existe pas ou nous devons réécrire les valeurs des paramètres d'entrée existants.

Le format du fichier texte (un fichier .ini, bien que vous puissiez choisir toute autre extension que vous jugerez nécessaire) contenant les valeurs des paramètres d'entrée sera simple :

input_parameter_name1=value input_parameter_name2=value .... input_parameter_nameN=value

Combinons cette logique en une seule fonction, ReadWriteInputParameters(), dont le code est fourni ci-dessous :

void ReadWriteInputParameters( int symbol_number, string path) { string file_name=path+InputSymbols[symbol_number]+ ".ini" ; Print ( "Find the file '" +file_name+ "' ..." ); int file_handle_read= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle_read!= INVALID_HANDLE && !RewriteParameters) { Print ( "The file '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' exists, reading..." ); ArrayResize (tested_parameters_from_file,TESTED_PARAMETERS_COUNT); ReadInputParametersValuesFromFile(file_handle_read,tested_parameters_from_file); if ( ArraySize (tested_parameters_from_file)==TESTED_PARAMETERS_COUNT) { InputIndicatorPeriod[symbol_number] =( int )tested_parameters_from_file[ 0 ]; Print ( "InputIndicatorPeriod[symbol_number] = " +( string )InputIndicatorPeriod[symbol_number]); InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 1 ]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 2 ]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 3 ]; InputReverse[symbol_number] =( bool )tested_parameters_from_file[ 4 ]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 5 ]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 6 ]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 7 ]; } FileClose (file_handle_read); return ; } if (file_handle_read== INVALID_HANDLE || RewriteParameters) { FileClose (file_handle_read); int file_handle_write= FileOpen (file_name, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "" ); if (file_handle_write!= INVALID_HANDLE ) { string delimiter= "=" ; for ( int i= 0 ; i<TESTED_PARAMETERS_COUNT; i++) { FileWrite (file_handle_write,input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); Print (input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); } InputIndicatorPeriod[symbol_number] =( int )tested_parameters_values[ 0 ]; InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_values[ 1 ]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_values[ 2 ]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_values[ 3 ]; InputReverse[symbol_number] =( bool )tested_parameters_values[ 4 ]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_values[ 5 ]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_values[ 6 ]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_values[ 7 ]; if (RewriteParameters) Print ( "The file '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' with parameters of the '" +EXPERT_NAME+ ".ex5 Expert Advisor has been rewritten'" ); else Print ( "The file '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' with parameters of the '" +EXPERT_NAME+ ".ex5 Expert Advisor has been created'" ); } FileClose (file_handle_write); } }

La dernière fonction de fichier CreateInputParametersFolder() va créer un dossier avec le nom de l'Expert Advisor dans le dossier commun du terminal client. Il s'agit du dossier à partir duquel les fichiers texte (dans notre cas, les fichiers .ini) avec les valeurs des paramètres d'entrée seront lus/écrits. Tout comme dans la fonction précédente, nous allons vérifier si le dossier existe. Si le dossier a été créé avec succès ou existe déjà, la fonction renverra le chemin ou une chaîne vide en cas d'erreur :

string CreateInputParametersFolder() { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string EA_root_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; string returned_filename = "" ; string search_path = "" ; string folder_filter = "*" ; bool is_root_folder = false ; search_path=folder_filter; search_handle= FileFindFirst (search_path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==EA_root_folder) is_root_folder= true ; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!is_root_folder) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if ( IsStopped ()) return ( "" ); if (returned_filename==EA_root_folder) { is_root_folder= true ; break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or " "the folder '" + TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )+ "' is empty: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); search_path=EXPERT_NAME+ "\\" ; if (!is_root_folder) { if ( FolderCreate (EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { is_root_folder= true ; Print ( "The root folder of the '..\\" +EXPERT_NAME+ "\\ Expert Advisor has been created'" ); } else { Print ( "Error when creating " "the root folder of the Expert Advisor: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (is_root_folder) return (search_path+ "\\" ); return ( "" ); }

Regroupons maintenant les appels de fonction ci-dessus dans une seule fonction - InitializeInputParametersArrays(). Cette fonction couvre 4 options d'initialisation des paramètres d'entrée lorsque vous travaillez avec l'Expert Advisor :

Le mode de fonctionnement standard (ou optimisation des paramètres pour un symbole sélectionné) utilisant les valeurs des paramètres d'entrée actuels La réécriture des paramètres dans les fichiers lors du test ou de l'optimisation Le test d’un symbole sélectionné Le teste de tous les symboles de la liste à partir du fichier

Toutes les opérations sont expliquées dans les commentaires détaillés du code :

void InitializeInputParametersArrays() { string path= "" ; if (IsRealtime() || IsOptimization() || (ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS && !RewriteParameters)) { InitializeWithCurrentValues(); return ; } if (RewriteParameters) { InitializeWithCurrentValues(); if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) ReadWriteInputParameters( 0 ,path); return ; } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber> 0 ) { if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ReadWriteInputParameters(s,path); } return ; } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber== 0 ) { if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ReadWriteInputParameters(s,path); } return ; } }

Dans les modes #1 et #2, nous utilisons la fonction InitializeWithCurrentValues(). Il initialise zéro (unique) index aux valeurs actuelles des paramètres d'entrée. En d'autres termes, cette fonction est utilisée lorsqu'un seul symbole est requis :

void InitializeWithCurrentValues() { InputIndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod; InputTakeProfit[ 0 ]=TakeProfit; InputStopLoss[ 0 ]=StopLoss; InputTrailingStop[ 0 ]=TrailingStop; InputReverse[ 0 ]=Reverse; InputLot[ 0 ]=Lot; InputVolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease; InputVolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep; }

Maintenant, nous devons faire la chose la plus simple, mais la plus importante : l’implémentation des appels consécutifs des fonctions ci-dessus depuis le point d'entrée, les OnInit() :

void OnInit () { InitializeTestedParametersValues(); InitializeInputSymbols(); ResizeInputParametersArrays(); InitializeIndicatorHandlesArrays(); InitializeInputParametersArrays(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeNewBarArray(); ResizeDataArrays(); }

Donc, nous en avons fini avec le code. Vous pouvez vous familiariser avec les fonctions décrites à l'aide des fichiers joints à l'article, ils n'ont rien de compliqué. Maintenant, allons plus loin pour voir ce que nous avons comme résultat et comment il peut être utilisé.





Optimisation des paramètres et test Expert Advisor

Comme déjà mentionné, vous devriez avoir le fichier TestedSymbols.txt avec la liste des symboles dans le dossier commun du terminal client. À titre d'exemple/à des fins de test, nous allons créer une liste de trois symboles : AUDUSD, EURUSD et NZDUSD. Nous allons maintenant optimiser consécutivement les paramètres d'entrée pour chaque symbole séparément. Le testeur de stratégie doit être configuré comme indiqué ci-dessous :





Fig. 2. Paramètres du testeur de stratégie.

Vous pouvez définir n'importe quel symbole (dans notre cas, EURUSD) dans l'onglet "Paramètres" car cela n'affecte pas l'Expert Advisor. Ensuite, nous sélectionnons les paramètres d'optimisation de l'Expert Advisor :





Fig. 3. Paramètres d'entrée de l'Expert Advisor.

La figure ci-dessus montre que le paramètre SymbolNumber (Numéro du symbole testé) est défini sur 1. Cela signifie que lors de l'exécution de l'optimisation, l'Expert Advisor utilisera le premier symbole de la liste du fichier TestedSymbols.txt. Dans notre cas, il s'agit de l'AUDUSD.

Remarque : en raison des particularités de cet Expert Advisor (la liste des symboles est définie par lecture du fichier texte), l'optimisation avec des agents distants ne sera pas possible. Nous essaierons de contourner cette restriction dans l'un des articles suivants de cette série.

Une fois l'optimisation terminée, vous pouvez exécuter des tests, en étudiant les résultats de différentes passes d'optimisation. Si vous souhaitez que l'Expert Advisor lise les paramètres du fichier, vous devez sélectionner File dans la liste déroulante du paramètre ParametersReadingMode (mode de lecture des paramètres). Pour pouvoir utiliser les paramètres actuels de l'Expert Advisor (définis dans l'onglet "Paramètres"), vous devez sélectionner l'option Input parameters.

L'option Input parameters est certainement requise pour visualiser les résultats de l'optimisation. Lors de la première exécution du test, l'Expert Advisor créera un dossier portant le nom correspondant dans le dossier commun du terminal. Le dossier créé contiendra un fichier avec les paramètres actuels du symbole testé. Dans notre cas, il s'agit de AUDUSD.ini. Vous pouvez voir le contenu de ce fichier dans la figure ci-dessous :





Fig. 4. Liste des paramètres d'entrée dans le fichier du symbole.

Lorsque la combinaison de paramètres requise a été trouvée, vous devez définir true dans le paramètre RewriteParameters (Réécriture des paramètres) et relancer le test. Le fichier de paramètres sera mis à jour. Vous pouvez ensuite définir à nouveau false et vérifier les autres résultats des passes d'optimisation. Il est également pratique de comparer les résultats des valeurs écrites dans le fichier avec celles définies dans les paramètres d'entrée en basculant simplement entre les options du paramètre Parameter reading mode.

Ensuite, nous exécutons l'optimisation pour EURUSD, qui est le deuxième symbole de la liste du fichier de liste de symboles. Pour ce faire, nous devons définir la valeur du paramètre Numéro du symbole testé égale à 2. Suite à l'optimisation, et après avoir déterminé les paramètres et les avoir écrits dans le fichier, il faudra également faire la même chose pour le troisième symbole de la liste.

Une fois que les paramètres de tous les symboles ont été écrits dans le fichier, vous pouvez soit afficher les résultats pour chaque symbole séparément, en spécifiant le numéro de symbole, soit afficher le résultat cumulé pour tous les symboles, en définissant le Numéro du symbole testé sur 0. J'ai le résultat cumulé suivant pour tous les symboles :





Fig. 5. Le résultat cumulé de l'Expert Advisor multi-devises.





Conclusion

En conséquence, nous avons un modèle assez pratique pour les Expert Advisors multi-devises. Il peut être développé davantage, si vous le souhaitez. L'archive téléchargeable avec les fichiers de l'Expert Advisor est jointe à l'article pour votre considération. Après avoir décompressé, placez le dossier UnlimitedParametersEA sous <MetaTrader 5 terminal folder>\MQL5\Experts. L'indicateur EventsSpy.mq5 doit être placé dans <MetaTrader 5 terminal folder>\MQL5\Indicators. En plus de cela, n'oubliez pas de créer le fichier texte TestedSymbols.txt dans le dossier commun du terminal client.