Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных

Проблему взаимодействия двух и более программ можно решить разными способами, но сокеты видятся наиболее быстрым и гибким решением.

Работа с данными в наше время требует обширного инструментария и зачастую не ограничивается "песочницей" какого-то отдельного приложения. Существуют специализированные общепризнанные языки программирования для обработки и анализа данных, статистики и машинного обучения. Лидером в этой области является язык Python. Соответственно, всегда хочется использовать мощь языка и подключаемых библиотек для разработки торговых систем.

Сетевой сокет является конечной точкой межпроцессного взаимодействия через компьютерную сеть. В стандартной библиотеке MQL5 есть группа функций Socket, которые обеспечивают низкоуровневый интерфейс для работы в сети интернет. Этот интерфейс является общим для разных языков программирования, так как он использует системные вызовы на уровне операционной системы.

Обмен информацией между процессами происходит по протоколу TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet protocol). Таким образом, процессы могут взаимодействовать как в рамках одного компьютера, так и по локальной сети, либо через интернет.

Для того чтобы установить соединение, необходимо создать и инициализировать TCP сервер, к которому будет подключаться клиентский процесс. После завершения взаимодействия процессов соединение должно быть принудительно закрыто. Данные при TCP-обмене представляют собой поток байтов.

При создании сервера необходимо связать сокет с одним или несколькими хостами (IP-адресами) и каким-нибудь незанятым портом. Если же список хостов не задан или задан в виде "0.0.0.0", сокет будет прослушивать все хосты. В то же время, если указать "127.0.0.1" или ''localhost', то подключение можно будет установить только в пределах "внутренней петли", то есть одного компьютера.

Поскольку в MQL5 доступен только клиент, сервер мы создадим на языке Python.





Создание сокет-сервера на языке Python



Целью статьи не является обучение основам программирования на Python. Предполагается, что читатель знаком с этим языком.

Будет использоваться версия 3.7.2 и одноименный встроенный пакет socket, поэтому вы можете обратиться к документации для уточнения каких-то нюансов.

Мы напишем простую программу, которая будет создавать сокет-сервер и принимать необходимую информацию от клиента (MQL5 программы), обрабатывать ее, после чего отправлять полученный результат обратно. Такое взаимодействие видится наиболее востребованным. Допустим, нам необходимо воспользоваться какой-нибудь библиотекой машинного обучения, например, scikit learn, которая будет рассчитывать линейную регрессию от цен, а затем возвращать координаты линии, по которым ее можно отобразить в терминале MetaTrader 5. Возьмем этот пример за базовый, но подобное взаимодействие может быть также использовано для обучения нейронной сети, передачи в нее данных из терминала (котировок), обучения и возвращения результата в терминал.

Создадим программу socketserver.py и импортируем описанные выше библиотеки:

import socket, numpy as np from sklearn.linear_model import LinearRegression

Теперь можно приступить к созданию класса, отвечающего за манипуляцию с сокетами:

class socketserver: def __init__(self, address = '', port = 9090 ): self.sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) self.address = address self.port = port self.sock.bind((self.address, self.port)) self.cummdata = '' def recvmsg(self): self.sock.listen( 1 ) self.conn, self.addr = self.sock.accept() print('connected to', self.addr) self.cummdata = '' while True : data = self.conn.recv( 10000 ) self.cummdata+=data.decode("utf- 8 ") if not data: break self.conn.send(bytes(calcregr(self.cummdata), "utf- 8 ")) return self.cummdata def __del__(self): self.sock.close()

При создании объекта класса, конструктор получает имя хоста (IP адрес) и номер порта. Далее создается объект sock, который связывается с адресом и портом sock.bind().

Метод recvmsg прослушивает сокет на предмет входящего подключения sock.listen(1). После того, как клиент "постучался", сервер принимает входящее подключение self.sock.accept().

После этого в бесконечном цикле сервер ожидает входящее сообщение от клиента в виде потока байтов. Поскольку длина сообщения заранее неизвестна, то он получает ее частями, допустим, по 1к байтов за раз, пока не прочтет все сообщение целиком self.conn.recv(10000). Очередная порция данных преобразуется в строку data.decode("utf-8") и прибавляется к остальной строке summdata.

Далее, когда все данные приняты (if not data:), сервер отправляет клиенту строку, в которой содержится правая и левая координаты рассчитанной линии регрессии. Предварительно строка преобразуется в байтовый массив conn.send(bytes(calcregr(self.cummdata), "utf-8"))

В конце метод возвращает полученную от клиента строку, ее можно использовать, например, для визуализации полученных котировок.

Деструктор закрывает сокет полностью при завершении Python программы.

Стоит отметить, что данная реализация класса ни в коей мере не является чем-то необходимым и единственно верным. Например, можно разделить методы приема и отправки сообщений и использовать их в разные моменты времени по разному. Я описал лишь базовую технологию создания подключения, а конкретные реализации каждый сделает для себя сам.

В текущей реализации полезно остановиться на методе обучения линейной регрессии:

def calcregr(msg = ''): chartdata = np.fromstring(msg, dtype=float, sep= ' ') Y = np.array(chartdata).reshape(-1,1) X = np.array(np.arange(len(chartdata))).reshape(-1,1) lr = LinearRegression() lr.fit(X, Y) Y_pred = lr.predict(X) type(Y_pred) P = Y_pred.astype(str).item(-1) + ' ' + Y_pred.astype(str).item(0) print(P) return str(P)

Вспомним, что полученный поток байтов преобразуется в строку utf-8, которую затем принимает метод calcregr(msg = ' '). Поскольку строка содержит последовательность цен, разделенных пробелами (реализовано в клиенте), то она преобразуется в NumPy-массив типа float. После этого массив цен преобразуется в колонку (формат получения данных sclearn) Y = np.array(chartdata).reshape(-1,1), а предиктором для модели является линейное время (последовательность значений, размер которой равен длине обучающей выборки) X = np.array(np.arange(len(chartdata))).reshape(-1,1).

После этого происходит обучение и предсказание модели, а в переменную "P" записываются первое и последнее значение линии (концов отрезка), которые преобразуются в строку и передаются клиенту в байтовом виде.

Осталось только создать объект класса и в цикле вызывать метод recvmsg():

serv = socketserver('127.0.0.1', 9090) while True: msg = serv.recvmsg()





Создание сокет-клиента на языке MQL5



Создадим простого эксперта, который будет подключаться к серверу, передавать заданное количество последних цен закрытия и получать обратно координаты линии регрессии, после чего рисовать ее на графике. Функция socksend() будет передавать данные на сервер: bool socksend( int sock, string request) { char req[]; int len= StringToCharArray (request,req)- 1 ; if (len< 0 ) return ( false ); return (SocketSend(sock,req,len)==len); } Она принимает строку, преобразует ее в байтовый массив, который отправляет на сервер.

Функция socketreceive() прослушивает порт, и при появлении ответа от сервера возвращает его в виде строки:

string socketreceive( int sock, int timeout) { char rsp[]; string result= "" ; uint len; uint timeout_check= GetTickCount ()+timeout; do { len=SocketIsReadable(sock); if (len) { int rsp_len; rsp_len=SocketRead(sock,rsp,len,timeout); if (rsp_len> 0 ) { result+= CharArrayToString (rsp, 0 ,rsp_len); } } } while (( GetTickCount ()<timeout_check) && ! IsStopped ()); return result; }

Последняя функция drawlr() получает строку, в которой записаны правая и левая координаты линии, парсит ее в строковый массив и выводит линию линейной регрессии на график:

void drawlr( string points) { string res[]; StringSplit (points, ' ' ,res); if ( ArraySize (res)== 2 ) { Print ( StringToDouble (res[ 0 ])); Print ( StringToDouble (res[ 1 ])); datetime temp[]; CopyTime ( Symbol (), Period (), TimeCurrent (),lrlenght,temp); ObjectCreate ( 0 , "regrline" , OBJ_TREND , 0 , TimeCurrent (), NormalizeDouble ( StringToDouble (res[ 0 ]), _Digits ),temp[ 0 ], NormalizeDouble ( StringToDouble (res[ 1 ]), _Digits )); }

Реализация функций выполнена в обработчике OnTick()

void OnTick () { socket=SocketCreate(); if (socket!= INVALID_HANDLE ) { if (SocketConnect(socket, "localhost" , 9090 , 1000 )) { Print ( "Connected to " , " localhost" , ":" , 9090 ); double clpr[]; int copyed = CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ,lrlenght,clpr); string tosend; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (clpr);i++) tosend+=( string )clpr[i]+ " " ; string received = socksend(socket, tosend) ? socketreceive(socket, 10 ) : "" ; drawlr(recieved); } else Print ( "Connection " , "localhost" , ":" , 9090 , " error " , GetLastError ()); SocketClose(socket); } else Print ( "Socket creation error " , GetLastError ()); }





Тестирование клиент-серверного приложения MQL5-Python

Для запуска программы должен быть установлен интерпретатор Python, который можно скачать и установить с официального сайта. После этого запустим программу-сервер socketserver.py, он создаст сокет и будет прослушивать его на предмет новых подключений от программы MQL5 socketclientEA.mq5. После удачного подключения в окне программы отобразится процесс соединения и цены привязки линии регрессии, которые передаются обратно клиенту:





В терминале MetaTrader 5 также будет отображаться активность подключения и цены привязки линии регрессии, как и сама линия регрессии на графике, которая будет обновляться на каждом новом тике: