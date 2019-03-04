Использование вычислительных возможностей MATLAB 2018 в MetaTrader 5

Введение

Настоящая статья является развитием статьи А. Емельянова "Взаимодействие MetaTrader 5 И MATLAB", предоставляя информацию о решении подобной задачи для современных 64-х разрядных версий всех платформ, применяемых пользователями. За истекший период в пакете MATLAB существенно модернизирован сам метод создания dll-библиотек совместного использования. Поэтому рассмотренный в исходной статье метод требует модификации. Это произошло потому, что теперь вместо MATLAB Compiler нужно применять MATLAB Compiler SDK или MATLAB Coder. Кроме того, изменилась практика работы с динамической памятью в MATLAB, что предполагает определенные корректировки программного кода, получающего доступ к библиотеке, написанной на языке MATLAB.

Из названия статьи становится ясным, что данная работа направлена на то, чтобы облегчить разработчикам задачу сопряжения вычислительных возможностей MATLAB с программами, написанными на MQL5. Для этого в работе в качестве примера проводится создание прогностического индикатора на основе модели Seasonal Autoregression Integrated Moving Average (SARIMA) для временного ряда цен, где на MATLAB возложена задача подбора адекватной модели и экстраполирование данных.

Чтобы продемонстрировать подробности подключения вычислительного потенциала среды MATLAB 2018 к MQL5 в данной статье рассматривается конкретно MATLAB Compiler SDK, а также создание библиотеки-адаптера на Visual C++ для сопряжения MATLAB-библиотеки к MQL5. Это позволяет получить краткое руководство для создания программ, чтобы избегать типичных ошибок, с которыми пришлось столкнуться.

Простые и сложные типы данных, описанные в 1-й главе статьи А. Емельянова, не изменились, и чтобы не дублировать качественно изложенный материал, желательно ознакомиться с представленным там описанием. Различия начинаются на этапе создания общей С++ библиотеки из среды MATLAB.

Изложение материала в статье построено по следующей схеме:

На основании подготовленного для индикатора набора MATLAB-модулей формируется C++ Shared Library (dll-библиотека), которая содержит функционал калмановской фильтрации и прогнозирования данных на основе модели Seasonal Autoregression Integrated Moving Average . Затем выполняется подключение расчетного модуля к MQL5-программе. Для этого дополнительно создается библиотека-посредник, которая решает задачу передачи данных между MQL5, с памятью организованной в стиле C/C++, и MATLAB с памятью, организованной в матричной форме. Описывается модель прогнозирования, заложенная в создаваемый индикатор и демонстрируется его работоспособность.

1. Создание общей библиотеки С++ из функций MATLAB с помощью MATLAB Compiler SDK

В 2015 году произошли изменения в процедуре создания DLL-библиотек в MATLAB. Что касается задачи интеграции с программами на MQL5, суть дела сводится к тому, что MATLAB Compiler больше не предназначен для создания библиотек, а ориентирован на генерацию автономных исполняемых файлов. Функционал создания dll-библиотек с 2015 года передан MATLAB Compiler SDK. MATLAB Compiler SDK расширил функциональные возможности MATLAB Compiler, позволяя создавать общие библиотеки C/C ++, сборки Microsoft.NET и классы Java из программ MATLAB. Как и прежде, приложения, созданные с использованием программных компонентов из пакета MATLAB Compiler SDK, можно бесплатно распространять среди пользователей, которым не требуется MATLAB. Эти приложения используют MATLAB Runtime и набор общих библиотек, которые используют скомпилированные приложения или компоненты MATLAB. Задача, которая возлагалась на приложение MATLAB Compiler, был делегирована программе Library Compiler. Для полноты картины рассмотрим процедуру создания C/C++ shared library из среды MATLAB. В zip-архиве, прилагаемом к статье, содержатся файлы с расширением .m, которые использовались для создания библиотеки. На MATLAB (на вкладке APPS) запускается приложение Library Compiler, открывается проект LibSARIMA.prj и организуется структура, подобная изображенной на рисунке. Рис.1. Интерфейс Library Compiler. Здесь важно обратить внимание на позиции, выделенные на рис. 1 линиями и цифрами 1-4. Создается общая библиотека стандарта С++ Экспортируется функция, представленная в файле ForecastSARIMA.m, при этом другие функции не представлены к экспорту и доступу внешним программам. Генерируются файлы для линковки в стандартном интерфейсе (matlabsarima.dll, matlabsarima.h, matlabsarima.lib). Используется интерфейс доступа к матричной памяти MATLAB посредством структур mwArray. После нажатия на кнопку «Package» будет выполнена генерация библиотеки. Можно выбрать режим формирования библиотеки с запросом пользователем загрузки пакета MATLAB Engine из интернета, а можно изначально включить необходимые составляющие MATLAB Engine в содержание пакета. На этом этапе будет создана библиотека с программой, которая предназначена для фильтрации временного ряда, построения модели SARIMA и прогнозирования. В архиве MatlabSArima.zip предоставлен набор исходников и результат библиотечной сборки. 2. Создание библиотеки-посредника на Microsoft Visual С++ После создания основной библиотеки следующей задачей будет к ней подключиться, передать данные и забрать результаты после расчетов. Речь идет о создании библиотеки-адаптера, обеспечивающего трансляцию данных между MQL5, где память организована в стиле C/C++, и MATLAB с памятью, организованной в матричной форме.

В новых версиях MATLABx64 компилятор Visual C++ является одним из основных, для которого подготовлено все необходимое обеспечение. Поэтому наиболее быстрым, удобным и надежным способом подготовить вспомогательную библиотеку-адаптер является применение именно Visual C++ в Studio 2017.

Рис. 2. Блок-схема взаимодействия MetaTrader 5 с MATLAB 2018 посредством DLL-адаптера Важным нововведением в 2017 году для создания и интеграции упакованных функций в приложения C++ стало внедрение в MATLAB таких структур как mwArray API. Произошла модернизация mxArray, который использовались ранее, на новый матричный интерфейс. Имеется еще один вариант интеграции совместно используемой библиотеки — интерфейс MATLAB Data API, но в нашем случае он не имеет значения. Чтобы приступить непосредственно к программированию адаптера для данных, желательно в операционной системе подготовить и зарегистрировать три системные переменные среды. Это можно, например, сделать с помощью проводника через "свойства компьютера", зайдя в "дополнительные параметры системы" и "переменные среды". Первая переменная — MATLAB_2018 должна указывать на каталог с установленным MATLAB или MATLAB Runtime; Вторая переменная — MATLAB_2018_LIB64 должна указывать на каталог с внешними библиотеками: <MATLAB_2018>\extern\lib\win64; Третья переменная — MATLIB_USER должна указывать на каталог, куда следует помещать оригинальные библиотеки. Этот каталог нужно также добавить в системную переменную Path, чтобы снять проблему поиска оригинальных библиотек пользователя. 2.1 Программирование адаптера в Visual Studio 2017

После создания проекта библиотеки динамической компоновки в среде Visual Studio 2017, нужно установить ряд свойств. Чтобы было понятно, какие из них необходимо контролировать, приведем рисунки по которым легко настроить проект на сборку. Рис. 3. Страницы свойств (A, B, C, D, E) где требуется внести изменения

Рис. 4. Каталоги поиска необходимых файлов для проекта

На рис. 4 в поле, указанное стрелочкой "Каталоги библиотек", добавлен каталог $(MatLib_User). В эту директорию удобно помещать библиотеки общего предназначения, которые нужны и для программирования в Visual C/C++ и для расчетов в MetaTrader 5. В данном случае это matlabsarima.lib и matlabsarima.dll.





Рис. 5. Установить определения препроцессора

Рис. 6. Соглашение о вызовах согласно требованиям MQL5 Рис. 7. Указать дополнительные зависимости (*.lib) Перечислим необходимые изменения в настройках проекта: Указать каталоги, где располагаются файлы необходимых заголовков; Указать каталоги, где располагаются файлы необходимых библиотек; Установить определения препроцессора — макрос, функционал которого будет рассмотрен ниже; Указать конкретные библиотеки, необходимые для работы (подготовленные MATLAB). Два сгенерированных с помощью MATLAB файла matlabsarima.lib и matlabsarima.dll нужно поместить в каталог общего доступа, обозначенного в системных переменных $(MATLIB_USER). А файл matlabsarima.h должен быть в директории где собирается проект. Его надо включить в состав "Файлов заголовков" проекта. Для сборки адаптера останется создать несколько файлов, из которых стоит рассмотреть два. 1. Файл AdapterSArima.h #pragma once #ifdef ADAPTERSARIMA_EXPORTS #define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllexport) #else #define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllimport) #endif _DLLAPI int prepareSARIMA( void ); _DLLAPI int goSarima( double *Res, double *DataArray, int idx0, int nLoad, int iSeasonPriod = 28 , int npredict = 25 , int filterOn = 1 , int PlotOn = 0 ); _DLLAPI void closeSARIMA( void ); В файле AdapterSArima.h используется макрос, установленный в настройках, чтобы указать, что процедуры prepareSARIMA(), closeSARIMA() и goSarima(...) доступны для связки с внешними программами 2. Файл GoSArima.cpp #pragma once #include "stdafx.h" #include "matlabsarima.h" #include "AdapterSArima.h" bool SArimaStarted = false ; bool MLBEngineStarted = false ; _DLLAPI int prepareSARIMA( void ) { if (!MLBEngineStarted) { MLBEngineStarted = mclInitializeApplication(nullptr, 0 ); if (!MLBEngineStarted) { std::cerr << "Could not initialize the Matlab Runtime (MCR)" << std::endl; return 0 ; } } if (!SArimaStarted) { try { SArimaStarted = matlabsarimaInitialize(); if (!SArimaStarted) { std::cerr << "Could not initialize the library properly" << std::endl; return false ; } return (SArimaStarted)? 1 : 0 ; } catch ( const mwException &e) { std::cerr << e.what() << std::endl; return - 2 ; } catch (...) { std::cerr << "Unexpected error thrown" << std::endl; return - 3 ; } } return 1 ; } _DLLAPI void closeSARIMA( void ) { { matlabsarimaTerminate(); SArimaStarted = false ; } } _DLLAPI int goSarima( double *Res, double *DataSeries, int idx0, int nLoad, int iSeasonPeriod, int npredict, int filterOn, int PlotOn) { if (!SArimaStarted) { SArimaStarted = (prepareSARIMA() > 0 ) ? true : false ; } mwArray nSeries( 1 , 1 , mxDOUBLE_CLASS), TimeHor( 1 , 1 , mxDOUBLE_CLASS), MAlen( 1 , 1 , mxDOUBLE_CLASS); mwArray SeasonLag( 1 , 1 , mxDOUBLE_CLASS), DoPlot( 1 , 1 , mxDOUBLE_CLASS), DoFilter( 1 , 1 , mxDOUBLE_CLASS); if (SArimaStarted) { try { MAlen = 20 ; DoFilter = (filterOn != 0 ) ? 1 : 0 ; TimeHor = npredict; SeasonLag = iSeasonPeriod; DoPlot = PlotOn; nSeries = nLoad; mwArray Series(nLoad, 1 , mxDOUBLE_CLASS, mxREAL); mwArray Result; Series.SetData(&DataSeries[idx0], nLoad); ForecastBySARIMA( 1 , Result, nSeries, TimeHor, Series, SeasonLag, DoFilter, MAlen, DoPlot); size_t nres = Result.NumberOfElements(); Result.GetData(Res, nres); return 0 ; } catch ( const mwException& e) { std::cerr << e.what() << std::endl; return - 2 ; } catch (...) { std::cerr << "Unexpected error thrown" << std::endl; return - 3 ; } } return 0 ; } Для полноты картины в zip-архиве представлены все файлы для сборки библиотеки-посредника AdapterSArima.dll. Если будет необходимость, рекомендуется архив распаковать и пересобирать адаптер в директории C:\temp. 3. Создание индикатора 3.1 Постановка задачи и метод решения Модель авторегрессии и скользящего среднего является исключительно полезной для описания некоторых встречающихся на практике временных рядов. Эта модель соединяет в себе НЧ-фильтр в виде скользящего среднего порядка q и авторегрессию фильтрованных значений процесса порядка p. Если в качестве входных данных использовать не сами значения временного ряда, а их разность d-порядка (на практике d необходимо определять, однако в большинстве случаев d ≤ 2), то модель носит название авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего. Подобная модель — ARIMA(p,d,q) (autoregression integrated moving average) позволяет уменьшить влияние нестационарности оригинального ряда. Для моделирования эффектов долгопериодной изменчивости имеется модификация, которая называется Seasonal ARIMA. Такая модель соответствует временным рядам подверженным воздействию периодических факторов. В биржевых котировках присутствует влияние факторов сезонности, поэтому их учет в модели подходит для построения прогноза цен в индикаторе.

Чтобы снизить влияние шумовых факторов в поступающих биржевых котировках желательно предусмотреть возможность дополнительной фильтрации и очистки данных от погрешностей. Чем сильнее зашумлены данные, тем сложнее их обрабатывать. Фильтр Калмана — эффективный алгоритм рекурсивной фильтрации, используемый в различных областях. Алгоритм состоит из двух повторяющихся фаз: предсказание и корректировка. На первом шаге рассчитывается предсказание состояния в следующий момент времени (с учетом неточности их измерения). Далее, с учетом новой информации, корректируется предсказанное значение (также с учетом неточности и зашумленности этой информации). 3.2 Программа индикатора на MQL5 Необходимые для индикатора библиотеки AdapterSArima.dll и matlabsarima.dll должны быть помещены в директорию Libraries рабочего каталога MetaTrader 5. Имеется некоторая специфика отладки и тестирования. В этом режиме MetaEditor запускает библиотеку из вспомогательных каталогов <MetaQuotes\Tester\....\Agent-127.0.0.1-300x>, где 300х принимает значения 3000, 3001, 3002 и т.д. При этом библиотека AdapterSArima.dll копируется автоматически, а matlabsarima.dll - нет. Чтобы это не влияло на работу индикатора, библиотека matlabsarima.dll должна быть в системном каталоге, где проводится поиск. Рекомендовалось обозначить такой каталог через $(MATLIB_USER) и указать в системном списке путей поиска или скопировать в Windows или Windows\System32. Тогда библиотека будет обнаруживаться, подключаться и индикатор запустится. Программа индикатора, в котором задействован прогноз по рассмотренной модели, содержится в файле ISArimaForecast.mq5 и прилагаемом архиве. #property copyright "Roman Korotchenko" #property link "https://login.mql5.com/ru/users/Solitonic" #property description "This indicator demonstrates forecast by model SARIMA(2,1,2)." #property description "The program actively uses MATLAB with professionally developed toolboxes and the ability to scale." #property version "1.00" #property indicator_chart_window #import "AdapterSArima.dll" int prepareSARIMA( void ); int goSarima( double &Res[], double &DataArray[], int idx0, int nLoad, int iSeasonPeriod, int npredict, int filterOn, int PlotOn); void closeSARIMA( void ); #import #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 clrChocolate , clrBlue #property indicator_width1 3 enum ENUM_TIMERECALC { TimeRecalc05 = 5 , TimeRecalc10 = 10 , TimeRecalc15 = 15 , TimeRecalc30 = 30 , TimeRecalc60 = 60 }; input ENUM_TIMERECALC RefreshPeriod=TimeRecalc30; input int SegmentLength = 450 ; input int BackwardShift = 0 ; input int ForecastPoints = 25 ; input int SeasonLag= 32 ; input bool DoFilter= true ; double DataBuffer[],ColorBuffer[]; double wrkResult[],wrkSegment[]; static int wRKLength; uint CalcCounter; uint calc_data; uint start_data; uint now_data; static int libReady= 0 ,ErrorHFRange,ErrorDataLength; static bool IsCalcFinished; static int LengthWithPrediction; static int PlotOn; void OnDeinit () { closeSARIMA(); Alert ( "SARIMA DLL - DeInit" ); Print ( "SARIMA DLL - DeInit" ); } int OnInit () { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED )) Alert ( "Check the connection permission in the terminal settings DLL!" ); else { libReady=prepareSARIMA(); if (libReady< 0 ) { Alert ( "Dll DOES NOT CONNECTED!" ); return ( INIT_FAILED ); } } LengthWithPrediction=SegmentLength+ForecastPoints; SetIndexBuffer ( 0 ,DataBuffer, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (DataBuffer, true ); SetIndexBuffer ( 1 ,ColorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); ArraySetAsSeries (ColorBuffer, true ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,ForecastPoints-BackwardShift); wRKLength = ForecastPoints+ SegmentLength; ArrayResize (wrkResult,wRKLength, 0 ); ArrayResize (wrkSegment,SegmentLength, 0 ); string shortname; StringConcatenate (shortname, "SARIMA(2,1,2). Season Lag: " ,SeasonLag, " // " ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); now_data = 0.001 * GetTickCount (); start_data= 0.001 * GetTickCount (); calc_data = 0 ; CalcCounter = 1 ; IsCalcFinished = true ; ErrorHFRange = 0 ; ErrorDataLength= 0 ; PlotOn= 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { int ShiftIdx=rates_total-SegmentLength-BackwardShift; if (ShiftIdx< 0 ) { if (!ErrorDataLength) { PrintFormat ( "SARIMA INDI FAULT: there are not enough data." ); ErrorDataLength= 1 ; } return ( 0 ); } ErrorDataLength= 0 ; now_data= 0.001 * GetTickCount (); if (now_data-calc_data<RefreshPeriod || !IsCalcFinished) { return (prev_calculated); } if (prev_calculated!= 0 && !IsCalcFinished) { return (prev_calculated); } IsCalcFinished= false ; int idx= 0 ,iBnd2=ShiftIdx+SegmentLength; for ( int icnt=ShiftIdx; icnt<iBnd2; icnt++) { wrkSegment[idx++]=price[icnt]; } ErrorHFRange= 0 ; goSarima(wrkResult,wrkSegment, 0 ,SegmentLength,SeasonLag,ForecastPoints,DoFilter,PlotOn); ReloadBuffers(LengthWithPrediction,rates_total); ++CalcCounter; IsCalcFinished= true ; calc_data= 0.001 * GetTickCount (); return (rates_total); } void EmptyBuffers( int n) { for ( int i= 0 ; i<n; i++) { DataBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ColorBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; } } void ReloadBuffers( int npoint, int ntotal) { ResetLastError (); EmptyBuffers(ntotal); if (npoint== 0 ) return ; int k= 0 ; for ( int i= 0 ; i<npoint; i++) { if (i>=ntotal) break ; DataBuffer [k]=wrkResult[LengthWithPrediction- 1 -i]; ColorBuffer[k]=(i<ForecastPoints)? 1 : 0 ; k++; } } 4. Иллюстрация работы индикатора Работоспособность индикатора была опробована на данных торговли EURUSD H1, предоставленным платформой MetaTrader. Был выбран не слишком большой сегмент данных, размер которого 450 отсчетов, а варианты длиннопериодного "сезонного" лага опробованы 28, 30 и 32 отсчета, лучшим из них на рассмотренном периоде истории был лаг с периодом 32 отсчета. Выполнялась серия расчетов для разных фрагментов истории. Длина сегмента данных в модели – 450, сезонный лаг 32 и длина прогноза 30 были установлены один раз и не менялись. Чтобы оценить качество прогноза полученные результаты для разных фрагментов сравнивались с фактическими данными. Приведем рисунки, демонстрирующие результат работы индикатора. На всех рисунках шоколадным цветом отображено завершение фрагмента, по которому в MATLAB была подобрана модель SARIMA(2,1,2), а полученный на ее основании построен прогноз отрисован синим цветом. Рис. 8. Торговая сессия 30.12.2018. Фильтрация Калмана применяется. Модель построена по данным со сдвигом в прошлое на 180 отсчетов

Рис. 9. Дневная торговая сессия 30.12.2018. Фильтрация Калмана не используется. Модель построена по данным со сдвигом в прошлое на 170 отсчетов

Рис. 10. Торговая сессия 31.12.2018. Фильтрация Калмана применяется. Модель построена по данным со сдвигом в прошлое на 140 отсчетов

Рис. 11. Торговая сессия 1.02.2019. Фильтрация Калмана применяется. Модель построена по данным со сдвигом в прошлое на 120 отсчетов

Рис. 12. Торговая сессия 4.02.2019. Фильтрация Калмана применяется. Модель построена по данным со сдвигом в прошлое на 100 отсчетов

Рис. 13. Торговая сессия 6.02.2019. Фильтрация Калмана применяется. Модель построена по данным со сдвигом в прошлое на 50 отсчетов

Рис. 14. Торговая сессия 7.02.2019. Фильтрация Калмана применяется. Модель построена по данным со сдвигом в прошлое на 20 отсчетов

Рис. 15. Торговая сессия 8.02.2019. Фильтрация Калмана применяется. Модель построена по данным со сдвигом в прошлое на 10 отсчетов Результаты моделирования показывают неплохую вероятность совпадения значений спрогнозированных цен в первых 10-12 отсчетах и значений, наблюдавшихся в реальном времени. При чем, что интересно, от трейдера требуется немного труда для настройки модели. Для модели нужны два параметра — длина сегмента и период сезонности, которые можно выбрать методом прогонки на данных ближайшей истории. Остальная расчетная нагрузка достается MATLAB. В дальнейшем можно рассмотреть оптимальный подбор параметров длины сегмента и период сезонности как направление для модернизации индикатора. Заключение

В статье был продемонстрирован весь цикл разработки программного обеспечения с применением 64-х разрядных версий пакетов MQL5 и MATLAB 2018. Дополнительно показано применение Visual C++ 2017 (x64) для создания адаптера, обеспечивающего трансляцию данных между MetaTrader, где память организована в стиле C/C++, и MATLAB с памятью, организованной в матричной форме.

Представленный индикатор с прогнозированием на основе модели SARIMA и фильтра Калмана является демонстрацией возможностей применения MATLAB в эконометрических приложениях. Он имеет большой потенциал для дальнейшего развития, если в MATLAB развить обработку полученных данных и автоматизировать определение сезонных компонент с целью оптимизации рабочей модели для прогнозирования.

Пример индикатора является иллюстрацией применения MATLAB — пакета, который позволит эффективно и быстро подключить к торговым системам MetaTrader нейросети, алгоритмы нечеткой логики и другие сложные и современные методы обработки биржевых котировок.

В архиве к статье (MatlabSArima.zip) содержится директория MatlabSArima\LibSARIMA\for_redistribution, предполагающая установку из интернет MATLAB Runtime. Если стремиться уменьшить объем MATLAB Runtime информации для индикатора SARIMA, то для этого надо скачать набор из 10-ти файлов, затем их распаковать и объединить с помощью программы Total Commander.

Файл Путь загрузки sarima_plusMCR00.zip 89.16 MB https://pinapfile.com/aKrU7 sarima_plusMCR01.zip 94.75 MB https://pinapfile.com/fvZNS sarima_plusMCR02.zip 94.76 MB https://pinapfile.com/k7wB5 sarima_plusMCR03.zip 94.76 MB https://pinapfile.com/jwehs sarima_plusMCR04.zip 94.76 MB https://pinapfile.com/dv8vK sarima_plusMCR05.zip 94.76 MB https://pinapfile.com/hueKe sarima_plusMCR06.zip 94.76 MB https://pinapfile.com/c4qzo sarima_plusMCR07.zip 94.76 MB https://pinapfile.com/eeCkr sarima_plusMCR08.zip 94.76 MB https://pinapfile.com/jDKTS sarima_plusMCR09.zip 94.76 MB https://pinapfile.com/dZDJM



