Интервью с Ильнуром Хасановым (aharata) (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 08.11.2011.

Эксперт Ильнура Хасанова (aharata) с третьей недели Чемпионата находится в первой десятке участников Automated Trading Championship 2011, хотя знакомство с форексом состоялось только год назад. Сама идея советника простая, но он содержит элементы самооптимизации, может в этом и кроются секреты его выживаемости? А ведь на Чемпионат был выставлен совсем не тот вариант, который планировался изначально...

Ильнур, похоже вы новичок на MQL5.com. Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь - работаете или учитесь?

Да, я новичок на форексе, учеба уже позади, работаю в службе безопасности на заводе. Я родился и живу в Стерлитамаке, что в Башкортостане. Окончил физмат в Стерлитамакской государственной педагогической академии в 2005 году. Затем служба в армии и потом работа. Работал и в службе безопасности, и продавцом, и менеджером по закупкам. В одно время был предпринимателем, но с кризисом в 2009 всё это дело похоронил. На форекс пришел где-то за месяц до Чемпионата 2010 года. Сначала торговал вручную на демо счете, затем, заработав, попробовал на реале - и слил. Сейчас уже вновь торгую на реале.

В чем была причина слива - в психологии или отсутствии проверенной торговой стратегии?

В брокере... Много факторов было. И психология, и стратегия. Пробовал торговать по стратегии Вуди, насколько успевал. Даже сделал советника по этой стратегии, тогда уже Чемпионат 2010-го шел. Это была моя первая работа. Ту стратегию уже оставил, просто по сути её можно было свести к торговле по средней, а выложенный в Code Base индикатор вуди, который использовался в советнике, очень уж медленно считался. Сейчас уже только автоторговля... и сервера для этого арендованы.

Какой у вас стаж в программировании торговых стратегий?

Вообще-то я программирую с 98-го года, а торговые стратегии - ну, примерно, год. Я все время в поиске дохода. У меня много друзей, которые в IT-сфере зарабатывают хорошие деньги, вот глядя на них, я искал и ищу что то-свое. Был даже написан сайт, сейчас уже его забрасываю - форекс больше приносит. Вообще, форекс (интернет) - это хороший шанс вырваться на достойный заработок. Сколько б локти не кусай - это не приблизит к желаемому, соответственно, нужно делать что-то определенное. Для того чтобы выиграть на чемпионате нужно как минимум разместить программу.

Выходит, вы сразу начали писать на MQL5?

Да, я сразу начал писать на MQL5, и мне очень понравилось - не надо было искать руководств, сообществ, статей. Всё настолько удобно и доступно представлено, редко где так оно сделано. А еще ООП есть, мне это особенно понравилось - частенько смотрю на ООП как на религию (смеется). Изучал языки бейсик, Паскаль, Дельфи, C , PHP.

Не мешает ли умение программировать поиску стратегии?

Отнюдь!! Программирование помогает очень быстро проверить советника. Я ищу одного советника, и если что-то нахожу получше, то старое ставится на полку до времени. Я верю, что можно найти нечто гениальное и простое - как когда-то нашел Эйнштейн свою формулу.

Ваш советник работает на 5 минутном таймфрейме, но торгует очень редко. Это немного необычно, слишком тщательно выбираются моменты для входа?

Советник торгует по индикатору, а по другому индикатору идет фильтрация сигналов на вход. Редкая торговля объясняется большими уровнями стопов. В советник заложена оптимизация некоторых параметров, но если будут перезагрузки, то она не сработает. Вообще, это не тот советник, с которым я хотел выступить, но тот, который я писал на Чемпионат, оказался провальным и в срочном порядке выставил этот.





Глядя на то, как красиво идет советник ias, не жалеете, что не выставили тоже мультивалютник?

Да, красиво пошел советник этого участника! Но не жалею, я еще не совсем освоил мультивалютники. Думаю, в следующем Чемпионате обязательно выставлю мультивалютник - уже назревает идея! В сообщениях avoitenko обещал устроить шоу на следующем чемпионате, так вот для меня это вызов. Тоже очень хочу устроить шоу и посоревноваться.

Ваша формула успешного эксперта, по каким принципам он должен торговать?

Интересный вопрос. Я считаю, в этом деле важен результат, мы же за деньгами идем. Конечно, эксперт должен быть стабилен, защищен от многих рисков. Взгляд на трейдинг у меня менялся два раза, первый - когда я слил, и второй - когда начал зарабатывать (правда пока суммы маленькие и доходность 10 - 20 процентов в месяц). В любом случае, трейдинг может быть хорошим бизнесом - тут нет отчетов, персонала, ненужного заполнения бумаг и квартальных отчетов, никакой бюрократии.

Все же маловато сделок у эксперта за 4 недели. Какие результаты были на автоматических проверках, были ли проблемы с их прохождением?

Да, маловато... На автоматических проверках все гладко прошло, из-за билда пришлось перекомпилировать и залить. Конечно, потенциал советника не велик, но тем не менее... я безумно рад, что участвую, что в 10-ке вторую неделю.

У вас не так много сообщений на mql5.com. Где ищете идеи, единомышленников?

Да, сообщений мало. Но я не так много времени сижу сейчас за компьютером. Предпочитаю общаться на mql5.com, ибо сайт очень хороший (безупречный сайт - настоящий Сайт Для Людей). Я внимательно читаю форум и статьи. Просто я люблю учиться. Идеи... идеи ищу сам, бывает что кто-то наталкивает, например, прошлый чемпионат - там посты Бориса Одинцова (bobsley).

Вы упомянули уже несколько человек, участников предыдущих чемпионатов. Вообще, помогает ли Чемпионат найти не только идеи, но и единомышленников?

Конечно, помогает! По крайней мере у меня возникает желание учиться, я вообще ревнив к авторитетам. Делиться знанием - ну это происходит, наверное, по большей части все-таки неосознанно.

По вашим ответам чувствуется, что вы скорее позитивный человек, легко принимающий людей и мнения. Вообще, насколько трейдер должен быть подозрителен?

Ну, я считаю подозрительность ни к чему, предпочитаю предусмотрительность, адекватность, осознанность. Да и потом, именно это развивает, человека надо время от времени пинать, чтобы он пробуждался и начинал что-то делать, а тот, кому вечно хорошо, - ну разве он захочет что-то менять? Самое ценное в человеке - это опыт.

Как думаете, долго еще ваш эксперт будет в десятке сильнейших?

Об этом не думаю, мне не ведомо. Механизмов адаптации под изменения рынка у него нет, но вот к следующему Чемпионату уже есть наброски.

Нашли что-то интересное на текущем чемпионате?

Интересно многое - как общаются люди, как приходят новички. Люблю наблюдать. Выделить хочу EQU, Integer, notused, AM2 , Lizar, Manov. Ну, я их просто выделил, нравится график участника Integer, слежу за notused. AM2 нравится своей простотой - он хороший генератор идей, я смотрел некоторые его работы. А так, чтобы повторить, может анюту, с некоторыми доработками.

Вы сказали, что советник трендовый, но за четыре недели было всякое. О тренде на каком таймфрейме идет речь?

Да, советник трендовый, работает на 5-минутках. Ну, сейчас и рынок такой динамичный, волатильный, я не предполагал такой активности. Хотя по сравнению с Xupypгом мой торгует даже слишком часто.

В двух словах, не раскрывая сути - на чем построен эксперт. Слово "трендовый" мало о чем говорит.

На скользящем среднем, больше уж не получится сказать. Уж извиняйте, советник очень простой.

Эксперт очень скуп на комментарии - ни одного сообщения в журнале Эксперты, все писали сами, с нуля?

Да, в варианте для Чемпионата все комментирование убрал. Стандартную библиотеку использую, но не так активно. Это связано с тем, что я в экспертописании использую частенько теневые стопы, свои трейлинги, зоны отчуждения от границ канала. Использую Стандартную библиотеку когда быстро что-то нужно проверить. Признаюсь, мне чужой код дается сложно, и в выставленном эксперте Стандартная библиотека не используется.

Что важнее на ваш взгляд - поиск очень прибыльной стратегии или выработка правильного манименеджмента?

Важна сама стратегия, а манименеджмент идет как часть стратегии. То бишь, и то, и то. Важность обоих компонентов, по-моему, можно хорошо увидеть на примере эксперта notused.

Сколько прибыльных стратегий вам нужно для счастья? Что вы с ними будете делать?

Да одной вполне хватит. В этом деле я выбираю качество, а не количество. Если появится суперсистема, то, скорее всего, открыл бы памм, затем свой банк, затем сам стал бы брокером. Эх, мечты...

Что можете сказать тем трейдерам, которые не являются программистами? Сложно научиться или нет?

Ну, если эти трейдеры успешные, то можно в штат взять программистов. Если же так себе, то учителя по программированию... Шучу. Научиться легко, освоение любого языка начинается с вывода сообщения "Hello World" (кстати, я так и начинал). А дальше уже дело техники.

Что пожелаете участникам Чемпионата?

Желаю участникам быть максимально осознанными, побольше радости, успехов!