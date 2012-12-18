Интервью с Мариушем Жарновски (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 18.12.2012.

Чем ближе 28 декабря, тем яснее становится картина лидеров Automated Trading Championship 2012. За две недели до окончания Мариуш Жарновски (zrn) из Польши имеет все шансы занять призовое место. Его мультивалютный советник уже доказал, что способен утроить стартовый депозит всего за пару недель. Мариуш принимает участие в Чемпионатах уже в четвертый раз, и в своем интервью он поделился с нами этим интересным опытом.

Здравствуйте, Мариуш! Расскажите нам немного о себе, откуда вы, чем занимаетесь?

Я из города Люблин в Польше. Получил степень бакалавра в области информационных технологий в Университете Марии Склодовской-Кюри (УМСК) в Люблине. Сейчас работаю программистом одной брокерской компании в Варшаве.

Расскажите, как вы пришли к торговле на рынке Forex? Это было до того, как вы начали работать в брокерской компании?

Да, это было в 2006 году, если я не ошибаюсь. Я искал себе работу в Интернете и наткнулся на сайт, где описывались правила торговли на рынке с кредитным плечом. Мне это показалось привлекательным, и я решил попробовать.

Через несколько месяцев я открыл для себя алгоритмическую торговлю. Она заинтересовала меня даже больше, в особенности возможность автоматической торговли при помощи робота. Через некоторое время, уже в 2007 году, я узнал про Чемпионат по автоматической торговле и принял в нем участие с одним из моих первых роботов.

Вы принимаете участие в Чемпионатах уже в четвертый раз. Какой опыт вы получили? Как эволюционировали ваши советники? Первые два раза вы использовали одновалютных экспертов, а вторые два раза - уже мультивалютных.

Участие в Automated Trading Championship - это очень хороший опыт. Ты учишься, читая публикуемые статьи, узнаешь о новых тенденциях в автоматической торговле. Например, в 2007 году я увидел, как Better победил всех со свой нейронной сетью, и очень заинтересовался нейронными сетями. И, конечно, здесь можно встретиться с людьми со всего мира, которые имеют те же интересы, что и ты.

Оглядываясь на свои прошлые системы, я вижу насколько "глючными" они были, сейчас я их не запустил бы даже на демо-счете. В старых системах я не уделял столько внимания мани-менеджменту, сколько сейчас.

В 2010 году я начал разрабатывать мультивалютные системы. MetaTrader 5 с его продвинутым тестером стратегий существенно облегчил процесс создания и тестирования советников. Кстати, у всех моих систем есть одна общая черта - все они основаны на разных вариациях скользящей средней.

Вы зарегистрировались на Чемпионате в 2011 году, но не стали участвовать. С чем это было связано?

У меня было очень много работы. Я просто не успел подготовить прибыльного советника.

Вы сказали, что у ваших советников есть одна общая черта, - все они основаны на скользящей средней. Какие еще индикаторы, направления или стратегии вы считаете перспективными?

Я большой фанат нейронных сетей, а также других самообучающихся систем. Ситуация на рынке и волатильность постоянно изменяются. Только обучающиеся алгоритмы способны совладать с этим. Я думаю, что будущее трейдинга именно за такими системами.

Большинство участников используют агрессивный мани-менеджмент на Чемпионате. Какой используете вы в этом году?

На Чемпионате трудно попасть в TOP без агрессивного мани-менеджмента. Одним из правил управления капиталом в моем советнике, которое сглаживает кривую баланса, является вход с бОльшим объемом после совершения убыточной сделки.

За первый месяц соревнования вы потеряли половину начального депозита. Затем советнику удалось быстро восстановиться и достичь наиболее успешной точки в $45 000 всего за две недели. По вашему мнению, что стало причиной этих событий?

У моего советника предопределено направление открытия позиций для трех из четырех пар, по которым он торгует. Я сделал неправильный прогноз, что EURUSD пойдет вниз во время проведения Чемпионата. Второй причиной является то, что система трендовая и рассчитана на хорошее движение цены порядка 150-200 пипсов. Но волатильность оказалось не такой высокой.

В описании советника вы указали, что используются четыре валютные пары - EURUSD, USDCHF, EURJPY и GBPJPY. Почему именно такой портфель?

На этих парах я получил наилучшие результаты при тестировании на исторических данных. Кроме того, EURJPY и GBPJPY мало коррелируют с EURUSD, что позволяет диверсифицировать портфель, а сделать это довольно сложно, когда просто выбираешь торговые пары.

Вы сказали, что несколько лет назад открыли реальный счет. Как сложилась торговля? Удалось заработать миллион?

Я открывал много реальных счетов у различных брокеров. Бывало, получалось сделать более 1000% за месяц. Но бывали и случаи полного опустошения счета до 0 и даже ниже. Сейчас уже трудно сказать, остался ли я в итоге в прибыли. Мне кажется, я все-таки ушел немного в минус (смеется, прим. автора). Но мне всего лишь 30 лет и впереди еще многие годы торговли. А самые худшие и убыточные моменты уже позади.

Как вы оцениваете свои шансы на победу или попадание в первую тройку? Что ожидаете от двух последних недель?

Если EURUSD пойдет вниз с большой силой, советник будет работать на всех четырех парах, что даст ему шанс на победу. В ином случае, я, скорее всего, закончу Чемпионат в первой 20-ке. В этом году результаты на Automated Trading Championship меня приятно удивили. Я рассчитывал закончить его хотя бы с положительным результатом, это было моей целью в 2012 году.

Сложно предугадать, как рынок поведет себя в последние две недели года. Большие компании закрывают годовые балансы. Макроэкономические индикаторы по всей Европе все еще в состоянии неопределенности. Так что тяжело делать какие-либо прогнозы.

На что бы вы потратили призовые деньги в случае победы?

Есть пословица: "Цыплят по осени считают". Было бы здорово получить приз, но сейчас я не могу сказать, на что бы потратил деньги.

У вас есть советник-фаворит на Чемпионате, кроме вашего, конечно?

Сначала мне понравилась система участника Janusz из-за количества сделок, которые она совершает. Также меня заинтересовал тот факт, что ему удалось адаптировать свою модель принятия решений на основе нейронной сети к часовому таймфрейму. Но сейчас я считаю, что наилучшей для реального рынка является система участника aler.

По традиции, хотите пожелать что-нибудь остальным участникам?

Пусть победит сильнейший! Всем удачи!

Спасибо за интересное интервью, Мариуш! Успехов вам!