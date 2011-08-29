Андрей Войтенко (avoitenko): "Разработчики что-то имеют от попавших к ним в разработку идей? Абсурд!"

Разработчик с Украины Андрей Войтенко (avoitenko) активно участвует в сервисе "Работа" на сайте mql5.com, помогая трейдерам со всего мира в реализации их идей. В прошлом году эксперт Андрея на Чемпионате Automated Trading Championship 2010 занял 4-е место, лишь немного уступив бронзовому призеру. На этот раз мы поговорим с Андреем о сервисе "Работа".



Андрей, вы активно участвуете в разработке программ для MetaTrader. Расскажите о себе.

Чтобы не рассказывать свою жизненную историю с момента зачатия, расскажу лишь о том, что связано с трейдингом. Первый свой реальный счет для торговли я открыл в 2008 году. Поначалу торговал ручным способом, не очень успешно, затем плавно перешел к автоматической торговле. Последний вид торговли подходит мне лучше с точки зрения психологии. Быстро изучил язык MQL4, а затем, когда вышла бета-версия терминала MetaTrader 5, начал изучать MQL5. В сервисе "Работа" принимаю участие с момента его открытия.

Что вам дал сервис Работа?

Этот сервис помог мне найти работу на дому. Также помог расширить свой кругозор и набраться опыта, ввиду разной тематики предлагаемых задач, а также выработать собственный стиль написания кода, так как код приходится писать практически каждый день.

Как считаете, может ли сервис стать основным источником заработка?

С одной стороны, на сервисе практически всегда есть новые заявки. С другой стороны, стоимость работы, указанная заказчиком, зачастую непропорциональна усилиям, прикладываемым для ее выполнения. Поскольку на сервисе существует свободная конкуренция среди программистов, это не дает возможности сдерживать цены на достаточно высоком уровне, приемлемом для того, чтобы сделать эту работу основным видом моей деятельности. К примеру, я подсчитал, что за год выполнения всех своих заявок в сервисе "Работа", я заработал не больше $3000 или $250 в месяц. Можно ли прожить на такие деньги или нет, каждый решает сам.





Чего не хватает сервису "Работа"? Как его можно улучшить?

На мой взгляд, главная концепция сервиса реализована правильно, улучшения могут касаться скорее штрихов и деталей, нежели чего-то принципиального.



Многие считают, что стоимость работ невысокая и упрекают некоторых программистов в демпинге. Как вы к этому относитесь и какое решение, на ваш взгляд, будет эффективным?

Пока у меня достаточно заказов, проблема демпинга для меня не стоит остро. Хотя я предполагаю, что если цены на заказы будут падать, то со временем мне придется искать работу за пределами этого сервиса. С моей точки зрения было бы разумно поднять минимальную стоимость заявки с $10 до $25-$30. Я призываю программистов, достигших профессионального уровня, по возможности заполнять поле цены и сроков, чтобы давать представление о реальной стоимости и сложности работ. По этим данным можно было бы ориентироваться как заказчикам, так и программистам-новичкам.



Каким образом удается справляться с большим количеством заказов? Есть ли у вас готовые библиотеки?

Чаще всего нужно выполнять несколько заказов параллельно - для этого важно научиться делать свою работу быстро. Повышению качества и скорости работы способствуют написанные универсальные функции для MQL4. При этом процесс программирования сводится к правильной стыковке таких функций. Для MQL5 практически ничего такого писать не нужно, так как можно пользоваться штатной библиотекой классов - это сокращает время разработки.

Что чаще заказывают? На каком языке?

Чаще всего заказывают эксперты для MQL4 на одном или двух индикаторах, а также трансляцию индикаторов с MQL4 на MQL5.

Самый интересный заказ, над которым вы работали?

Самым интересным считаю заказ на мультивалютный сборщик тиков с MetaTrader 5 в базу данных mySQL. Наверное, потому, что любимая тема моих разработок - интеграция, то есть связь MetaTrader 5 со сторонними приложениями.

Были ли у вас заказы на разработку экспертов специально для Automated Trading Championship?

Да. Сейчас пишу несколько таких экспертов.

Были ли заказы, которые вы не смогли выполнить и по какой причине?

Конечно, были. Я не могу выполнить абсолютно любую работу. На этапе разработки я сталкиваюсь с подводными камнями, которые незаметны в начале, но которые не могу обойти в конечном счете. Помню, мне необходимо было транслировать код эксперта с MQL4 на MQL5, полностью сохранив логику работы. При этом эксперт использует локирование ордеров (т.е. позиции Buy и Sell могут существовать одновременно). В конце концов, пришлось отменить эту работу, так как MetaTrader 5 не позволяет легко решить эту задачу.

Какой был самый сложный и долгосрочный заказ, который вы реализовали? В чем была его особенность?

Для меня психологически самыми сложными заказами оказывались те, которые были плохо документированы. В итоге заказчик имел в виду не совсем то, что он написал в техническом задании. Также языковой барьер создает определенную сложность в работе с иностранными клиентами. Технически самым сложным считаю реализованную полуавтоматическую систему, так как она должна была, помимо всего прочего, учитывать ручные манипуляции трейдера.

Возможно, некоторые заказчики не хотят раскрывать все детали торговой системы и опасаются, что разработчик может позаимствовать их идеи?

Мне приходилось встречать таких заказчиков, которые не хотели или не могли описать, как в итоге должна работать их торговая система. В описании задания они ограничивались лишь общими фразами. Кроме того, после передачи мне исходного кода на доработку у них появлялось моральное право обвинять меня в том, что я буду пользоваться этими кодами. Недавно несколько человек, с которыми я начинал работать, обвинили меня в краже их идей.



Тем, кто хочет застраховаться от такого отношения к себе, советую проводить свои заказы через сервис "Работа", заранее обговаривать вопросы авторских прав, и не начинать работу без четко написанного технического задания. Лучше стараться по возможности не брать чужие исходные коды, так как порой проще написать новый код в понятном для тебя стиле.

Заказчику не стоит опасаться того, что его идею могут использовать?

Я уверен, что заказчику стоит опасаться только за то, что его идея перестанет работать, когда поменяется характер рынка. Такая идея моментально обесценивается и приносит убытки и тем, кто захотел ее нелегально использовать.

Лично я взял за правило не распространять чужие идеи и коды, ведь я рискую потерять свое имя. Мысль о том, что разработчики что-то имеют от попавших к ним в разработку идей, абсурдна. Почти все идеи, которые меня просили реализовать, нуждались в дальнейших доработках и проверках и в подавляющем большинстве случаев в результате не устраивали самих авторов.





Димитар Манов и Андрей Войтенко, Киев, 2011

На фотографии вы с Димитаром Мановым, расскажите подробнее об этой встрече.



С Димитаром я познакомился в Киеве на конференции, посвященной вопросам автоматической торговли. Встреча была неожиданной и приятной, мы быстро нашли общий язык, так как до этого мы вместе участвовали в Automated Trading Championship 2010. Мне было интересно обменяться с Димитаром новыми идеями в разработке стратегий для торговли.

Для решения спорных вопросов в сервисе "Работа" есть Арбитраж, приходилось ли вам с ним сталкиваться?

Да, приходилось, и причем многократно. Порой заказчики забывали оплатить работу, у некоторых из них менялись планы по ходу выполнения работы и тогда приходилось обращаться в Арбитраж. С моей стороны тоже были задержки по срокам выполнения и заказчик отменял заявку. Я считаю, что участие третьей стороны для решения спорных вопросов просто необходимо.

Что вы можете сказать по поводу решений Арбитража?

Мне нравится то, что в Арбитраже решения не принимаются поспешно. Все те решения, которые были приняты как в мою, так и не в мою пользу, были взвешенными и справедливыми. В этом вопросе нареканий у меня нет.



У вас много постоянных заказчиков. Как вам кажется, почему они выбирают именно вас?

Благодаря сервису "Работа" и Чемпионату 2010 я обзавелся постоянными клиентами, которые заметили меня и предложили работать на постоянной основе. Я достаточно открытый человек, мое фото на аватаре, все мои контактные данные вплоть до места проживания находятся в свободном доступе.



Помимо этого, сейчас я в первой десятке топ разработчиков на сайте mql5.com. Те, кто обращаются ко мне с Украины, видят во мне земляка, и это само по себе сближает. Все это в совокупности приводит к тому, что на данный момент предложений по работе у меня больше, чем я могу выполнить.

Благодарим вас за интервью, желаем успехов.





