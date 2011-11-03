Интервью с Игорем Корепиным (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 03.11.2011.

Советник Игоря Корепина (Xupypr) стремительно взлетел на самую вершину Чемпионата Automated Trading Championship 2011 на четвертой неделе - на его счету было почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. Однако несмотря на такой внушительный отрыв, советник не смог надолго задержаться на первой строчке. Игорь не скрывает, что при отправке советника на Чемпионат он делал ставку на его удачный старт. Что ж, посмотрим, поможет ли ему удача снова возглавить таблицу участников.



Мы посмотрели вашу историю, вы еще на mql4.com активно писали. Сколько вы уже в трейдинге?



Мой реальный счет был открыт в 2005 году после непродолжительного знакомства с Форексом и терминалом, тогда еще MetaTrader 3. Использовать язык MQL я начал спустя год. Это была уже 4-я версия.

Откуда такой ник? Связан он как-то с вашей работой или учебой?

Он связан с моим увлечением в студенческие годы игрой Counter Strike, тогда я его часто использовал. Так и повелось.

Вообще, можно ли сказать, что трейдеры больше играют на бирже, чем работают? Есть ли там общие элементы азарта, проб и ошибок?

Складывается впечатление, что игру на бирже не зря называют игрой. Для многих это в первую очередь адреналин, именно за которым и приходят сюда. Но они, впервые попав в эту игру, даже не представляют, что их ждет. Немногие способны сделать ее своей работой.

У вас неплохой стаж в программировании на языке MQL4, а на сайте MQL5.com вы почти не пишете. Почему? Что-то не устраивает?

Особых препятствий нет, просто немного поменялись приоритеты в жизни, и для программирования почти не остается времени. Но я думаю, что всё это временно и для MQL5 еще будет место.

Так чем вы занимаетесь в жизни, если не секрет? Не является ли торговля на бирже способом добиться свободы, когда ты не зависишь от начальства и от конъюнктуры?

К этому и стремимся, но всему свое время. Пока работаю инженером.

В описании советника сказано "Простой MACD". Народ гадает, что там. И вдруг вы решаете опубликовать советник в исходном виде. Что вас побудило на это, ведь многие зрители просят продать им эксперта, засветившегося на Чемпионате?

Было бы стыдно пытаться продать его в том виде, в каком он есть. Советнику повезло оказаться на вершине и, предвосхищая дальнейший поток вопросов и даже обвинений (было и такое), я решил его выложить на всеобщее обозрение. Всё равно особой ценности он не представляет и уж тем более не предназначен для работы на реальных счетах! Можно сказать, что советник - это моя проба пера.

Странно слышать о пробе пера, ведь вы не новичок в программировании стратегий. Может вы слишком строго подходите к поиску прибыльной стратегии?

На MQL5 я толком еще ничего серьезного не написал, тем более стратегию. Это не связано с новизной или сложностью языка, напротив, можно также процедурно программировать, как и на MQL4, не вникая в особенности ООП. Скорее дело в нехватке свободного времени. Прибыльные стратегии еще ждут своего часа.

Хорошо, вернемся к Чемпионату. Почему советник не использует StopLoss и выставляет Take Profit? Стопы не удалось подобрать оптимизацией?

У советника низкая торговая активность и стоплосс принципиально не подбирался. Ставка была на удачный старт. Сейчас, имея в запасе достаточное количество средств, он может выдержать практически любую просадку. Конечно, такая торговля крайне опасна и неприемлема в реальной жизни. Но это Чемпионат - здесь либо пан, либо пропал.

Всего два дня ваш эксперт царил на недосягаемой высоте. И вдруг еще один взлет - советник участника ias. Тестер в MetaTrader 5 стал мультивалютным. Пробовали создать программы, торгующие на множестве инструментов?



Да, пробовал создавать и мультивалютник, но совсем простой. Для полноценного мультивалютного советника нужна продуманная стратегия. В моем понимании она должна одновременно учитывать движения на нескольких инструментах. Для такого анализа вполне могут подойти индексы валют. Не знаю, как устроен и какую стратегию использует советник ias, но, по-моему, автору это удалось. Его советник ловит сильные движения и отлично защищает полученную прибыль. На данный момент средства уже перевалили за 100К. Мои поздравления!

В MetaTrader 5 появились мультивалютный тестер и многопоточная оптимизация. А что вообще нужно трейдеру для счастья?

Для счастья? Ну если не грааль, то что-то приближенное. И для создания такой необходимой вещи есть практически всё необходимое. Осталось добавить сюда немножко интуиции, терпения и удачи.

На каких принципах вы видите прибыльную торговую стратегию? Изготавливали когда-нибудь советники на заказ?

Нет, на заказ не разрабатывал. Принципы могут быть совершенно разные, это не важно. Главное результат!

Но ведь многие говорят, что программирование экспертов на заказ дает дополнительные идеи. Что вы думаете об этом?

Не думаю, что программисту, выполняющему заказ, нужны эти идеи. Хотя, всё может быть. Муза обычно приходит в неожиданный момент.

Есть что-нибудь новое или интересное на Чемпионате, о чем раньше не задумывались?

Нужно искать и анализировать. Неудивительно, что именно советник ias и будет главным предметом для изучения. Думаю, есть в нем что-то интересное, а именно управлении позициями. В нужный момент увеличить, снять часть прибыли и.т.д.

Ваш эксперт открыл позицию на продажу, это достаточно скоро после закрытия по Take Profit. Стопов у него нет и он в небольшой просадке. Что его ожидает в ближайшее время?

Многие, кто скачал и разобрался в советнике, сами могут ответить на этот вопрос. Скажу лишь, что у него два варианта - либо позиция закрывается по тейкпрофиту, либо она переворачивается в бай с фиксацией большого убытка.

Следите за публикациями на сайте Чемпионата? Что нравится, а что хотелось бы улучшить?

Конечно, слежу с интересом. Хотелось бы увидеть улучшения в итоговой таблице участников. Не хватает важной информации: просадки, процент профитных сделок. Благо места достаточно.

Вы сейчас говорите с точки зрения инвестора или трейдера? Насколько критичны трейдеры при оценке чужой торговли?

Скорее трейдера, и у каждого трейдера свои оценки. Я больше склоняюсь к анализу кривой эквити, куда входит максимальная и относительная просадка. И наибольший интерес представляет мультивалютная торговля, при которой можно получить более плавную кривую эквити, если позиции удерживаются достаточно продолжительное время.

В тестере MetaTrader 5 есть возможность форвардного тестирования по результатам оптимизации. Пользовались?

Честно, нет. Но возможность эта, безусловно, полезная и необходимая!

Рядовому трейдеру что приносит больше пользы на Чемпионате - отчеты о торговле или публикации? Вообще, интервью несут пользу читателям, на ваш взгляд? Для себя что-то находите?

Думаю, именно отчеты полезны, а интервью - это как неотъемлемая часть Чемпионата, которая позволяет как бы внести некоторое одушевление торговым роботам, увидеть тех, кто за ними стоит.

Значит, трейдер, по-вашему, это больше исследователь? Можно по торговой истории восстановить саму торговую стратегию, как думаете?

В некотором роде да. Точно восстановить торговую стратегию нельзя, да и не нужно это, можно только приблизиться. А еще лучше писать своё!

Некоторые считают, что ваш эксперт был специально заточен под Чемпионат и не имеет ничего общего с правильной торговлей. Что скажете?

Так и есть, чего скрывать.

Что вы хотели бы пожелать участникам чемпионата?

Что можно пожелать кроме удачи!? Крепких нервов еще! Да пребудет с нами профит.

Спасибо за беседу, Игорь. Желаем удачи вам и вашему эксперту.