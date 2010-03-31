Смотри, как бесплатно скачать роботов
WoodiesCCI - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Dmitry Voronkov
- Просмотров:
- 8551
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Основным принципом является то, что цена движется вслед за линией CCI (Commodity Channel Inde).
В анализе тренда, входов и выходов участвует только CCI.
Более подробное описание стратегии находится http://www.woodiescciclub.com/tools/russian-cci.pdf
Временной период индикатора задается во входных параметрах:
Большая просьба, при нахождении ошибок а алгоритме пишите на форуме.
