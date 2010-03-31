Основным принципом является то, что цена движется вслед за линией CCI (Commodity Channel Inde).



В анализе тренда, входов и выходов участвует только CCI.

Более подробное описание стратегии находится http://www.woodiescciclub.com/tools/russian-cci.pdf





Временной период индикатора задается во входных параметрах:





Большая просьба, при нахождении ошибок а алгоритме пишите на форуме.