CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WoodiesCCI - индикатор для MetaTrader 5

Ken Wood (Woodie) | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Dmitry Voronkov
Просмотров:
8551
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Основным принципом является то, что цена движется вслед за линией CCI (Commodity Channel Inde).

В анализе тренда, входов и выходов участвует только CCI.

Более подробное описание стратегии находится http://www.woodiescciclub.com/tools/russian-cci.pdf


Временной период индикатора задается во входных параметрах:


Большая просьба, при нахождении ошибок а алгоритме пишите на форуме.

Цветной параболик Цветной параболик

Добавлены цвета в параболик.

Up and Down Indicator Up and Down Indicator

Индикатор позволяет лучше увидеть активность на рынке.

AdoSuite v 1.0 AdoSuite v 1.0

Набор классов для работы с базами данных через интерфейсы ODBC и OLE DB.

PivotPoint PivotPoint

Этот индикатор рисует опорные точки (Pivot points) и уровни поддержки и сопротивления.