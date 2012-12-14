Интервью с Евгением Гнидко (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 14.12.2012

Позиции эксперта Евгения Гнидко (FIFO) на Automated Trading Championship 2012 являются, пожалуй, самыми стабильными на текущий момент. Попав в TOP-10 на третьей неделе, он по сей день держится в тройке сильнейших. Проведя стремительную серию трейдов в первый месяц Чемпионата, его эксперт теперь замер в ожидании нового роста волатильности.



Здравствуйте, Евгений. Вы ведь уже не первый раз участвуете в Чемпионате, как это началось?

Здравствуйте. Да, интересуюсь интернет-трейдингом где-то лет 5. Впервые столкнулся с этой темой где-то на просторах интернета, заинтересовался. Почти сразу начал программировать на MQL4 простых торговых роботов на основе технических индикаторов, встроенных в MetaTrader 4. Довольно долгое время с переменным интересом изучал и анализировал возможности автоторговли на Forex. Победа в нескольких демо-конкурсах подтолкнула меня к практической реализации некоторых торговых идей.

Ваша работа как-то связана с бухгалтерским учетом, судя по нику FIFO?

Нет, с бухгалтерией моя работа не связана. У меня есть некоторые навыки программирования на C++ и С#. А FIFO - это принцип организации структуры данных "очередь". При выборе ника название "FIFO" было первое, что пришло в голову в тот момент.

В этом году явный прогресс вашего участия в Чемпионате. Чем он объясняется?

Эксперт, который я представил на Чемпионат в этом году, неплохо работает, и при тестировании также показывает хорошие результаты. Поэтому, думаю, что хороший советник, благоприятный рынок и некоторый элемент удачи в совокупности объясняют текущий успех.

Ваш торговый робот очень активно торговал в первый месяц, а вот в ноябре практически не заметен. Тактический ход или сбой в работе?

Советник работает, выставляя отложенные ордера на определенных уровнях. Сейчас необходимо, чтобы цена достигла определенной отметки, либо, чтобы сработали условия на перерасчет уровней. Хотя в нескольких случаях, когда уровни должны были пересчитаться, этого не произошло, поэтому думаю, что какие-то магические силы все же влияют на работу моего советника. Да и в последнее время пара EURUSD недостаточно волатильна, чтобы советник реализовал себя по максимуму.

Хорошо, советник назван "ice_rain_ATC2012". Кому вы собирались устроить "ледяной дождь", и по каким принципам он торгует?

В название советника никакого скрытого смысла я не закладывал. "Ice rain" - первое, что пришло в момент создания робота. Советник несложный, как и упоминал уже, выставляет отложенные ордера на определенных уровнях, которые рассчитываются с помощью индикатора ZigZag. Размер стопа в несколько раз меньше размера профита. Также используется динамический трэйлинг стоп и некоторый механизм фильтрации сигналов.

Простое объяснение, самое интересное осталось за кадром. Вообще, зигзагов миллион. Сколько из них вы перепробовали и знаете?

Использую встроенный в MetaTrader ZigZag. Подробно описывать алгоритм работы советника не стану.

Для работы с Зигзагом в эксперте нужен определенный опыт в программировании. Чем вы занимаетесь в жизни и какое образование получили?

Как я уже сказал, у меня есть некоторый опыт программирования на C++ и C#. Поэтому сложностей с языками MQL4, MQL5 никогда не испытывал. Образование имею высшее техническое. Квалификация - программист-экономист. В свободное время занимаюсь спортом: плавание и велосипед. В несвободное занимаюсь ... да оно у меня всегда свободное.

Если у вас много времени - может, и вручную торгуете? Есть опыт такой торговли и какое у вас отношение к торговле руками?

Торговать вручную не вижу смысла, так как преимущества автоторговли налицо: робот быстро анализирует, быстро принимает решения, нет необходимости постоянно следить за рынком, правильность действий советника подкреплена результатами тестирования на истории. Считаю, что торговать должны роботы, а человек лишь должен следить за их работой и вносить изменения, если это необходимо. В последнее время торгую только советниками, однако бывают и взлеты, и падения, и даже такое: в начале года один нехороший брокер сначала "задушил" моего робота оффквотами, а потом и вовсе обвинил меня в неправильной торговле и забрал часть прибыли.

Значит, у вас есть опыт в автоторговле. Много идей реализовали, сколько стратегий имеете в портфеле?

Стоящих идей немного, а таких, которые я использую для торговли, всего лишь пара штук. Стратегии же имеют свойство переставать работать при изменении рынка, особенно при рыночной волатильности. Поэтому нужно вовремя останавливать роботов, поведение которых начинает отклоняться от результатов тестирования. Сейчас по моим наблюдениям рынок более подходящий для пробойных систем, чем откатных.

Знать бы вовремя, что рынок меняется и нужно ставить в торговлю другую систему... Как вы решаете этот вопрос?

Когда просадка превышает максимально показанную в тестере, либо если кривая баланса рисует что-то необычное и подозрительное, на мой взгляд - тогда я либо значительно уменьшаю риски, либо останавливаю робота. Затем, опираясь на интуицию и логику, анализирую результаты. А вообще, вначале использования советника я определяю самый возможный негативный сценарий развития событий, при котором робот будет снят. Немного депозита даже при таком сценарии все же должно оставаться.

Зигзаг на 15-минутном таймфрейме - это сильно! Как вам пришла такая идея и как удалось обуздать такого зверя?

Экспериментирую с использованием зигзага уже довольно долго. Этот индикатор неплохо подходит для определения направления движения цены. Ну, а на М15 советник показал лучшие результаты.

А почему выбрали именно Зигзаг, какие у него преимущества перед другими индикаторами? Вообще, свои индикаторы писали/изобретали?

Предпочитаю пользоваться готовыми индикаторами. Собственными похвастаться не могу. Чем зигзаг лучше или хуже других индикаторов, я не знаю. В моем же случае он хорошо справляется с определением уровней.

Профит-фактор и процент прибыльных сделок у вашего эксперта очень хороши. По какому критерию оптимизировали эксперта и сколько он показал на предварительной автоматической проверке при тестировании на 8 месяцах?

Оптимизацию в тестере я не проводил. Параметры советника (стоплосс, тэйкпрофит, трэйлинг стоп и др.) определял визуально-интуитивно, затем прогонял на тестере. Выявив определенные закономерности поведения советника в зависимости от параметров, я выбрал такие, которые позволят советнику быстро "выстрелить" и занять первые строчки таблицы. Собственно, это и было критерием оптимизации: максимально быстрый рост баланса за короткий промежуток времени.

Похоже, ваша тактика сработала - эксперт выполнил поставленную задачу прежде, чем изменился характер рынка. А в данный момент, если была бы возможность, вы бы изменили какие-то параметры эксперта или полностью сняли бы его с торговли?

Ничего бы не менял. Текущие результаты советника меня пока устраивают.

Осталось чуть более двух недель до окончания Чемпионата. Как вы оцениваете свои шансы попасть в призеры и что думаете о прогнозах от Романа (Rich)?

Думаю, что прогнозы Романа не имеют ничего общего с реальным положением дел и почти все они не сбудутся, но почитать их интересно. По поводу своих шансов, думаю, что в TOP-10 я останусь, если не произойдет каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств. В призеры, конечно же, попасть хотелось бы.

Тогда последний вопрос - уже задумывались, куда потратить деньги в случае победы?

Скорее всего, инвестирую призовые в торговлю.

Спасибо за беседу, желаем удачи, Евгений!