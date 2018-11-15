Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли

Введение

Вот уже на протяжении двух статей (Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение? и Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки) мы изучаем такую торговую стратегию, как реверсирование. Мы рассмотрели вопросы применения данной торговой стратегии на разных рынках, нашли наиболее подходящие рынки, формализовали основные правила правильного реверсирования. Казалось бы, тема закрыта, о чем еще писать? Но есть одна проблема, о которой мы говорили ранее, но к решению которой мы так и не подошли.

Эта проблема — точка входа, которая в нашей торговой стратегии не привязана ни к чему. А значит, войти в сделку можно в любой момент. И результат при этом может оказаться непредсказуемым. Кто-то получит тейк профит, а кто-то, войдя на 5 минут позже, может получить стоп лосс по всей цепочке сделок.

По данной причине и все тесты, которые мы проводили в предыдущих статьях, можно назвать достоверными только в тех случаях, если бы вы начали входить в сделки ровно в тот день, час и минуту в истории, когда это начал делать тестер стратегий. И нельзя гарантировать, что вы получили бы точно такой же прирост прибыли, если бы начали входить в сделки на минуту раньше или позже.

В общем, нам нужны правила, которые позволят определить, "когда нужно входить в сделку" и "в каком направлении входить". И желательно, чтобы эти правила сильно не ухудшали график нашей прибыли. Так попробуем найти такие правила.



Тестируемые инструменты

Тестирование мы будем проводить на инструментах, которые лучше всего показали себя в предыдущей статье. И при этом на тех, у которых есть достаточный объем истории, чтобы полученные результаты не казались случайными. Как и в предыдущей статье, работать мы будем с несколькими брокерами. При этом для тестирования будут взяты инструменты с разных рынков. Правда, среди этих рынков не будет рынка Forex. Просто потому, что там добиться лучших или сравнительно одинаковых результатов при помощи стандартных индикаторов так и не удалось. Как и было определено в первой статье, ни один из тестируемых индикаторов на рынке Forex не смог сравниться с обычным входом в любое время. Итак, в данной статье мы будем работать со следующими инструментами. Брокер 1, фондовый рынок: TripAdvisor, Sberbank, Nintendo_US, Tencent, Michael_Kors, Starbucks, Gazprom, Petrobras, Snap, SQM. Брокер 2, фондовый рынок: ORCL.m, INTC.m, FOXA.m, SBUX.m, NKE.m, HPE.m, MSFT.m, KO.m, ATVI.m. Брокер 1, индексы: YM. Брокер 2, сырье: BRENT.



Изменения в советнике RevertEA

По сравнению с предыдущей статьей, в советник RevertEA внесены следующие изменения:

добавлена кнопка Закрыть , позволяющая закрыть текущую открытую позицию;

, позволяющая закрыть текущую открытую позицию; добавлен вывод текущей прибыли по позиции на график (рядом с кнопкой Закрыть );

); добавлен режим установки стоп лосса как процент от текущей цены;

в настройки добавлены параметры Использовать постоянный трейлинг после N пунктов прибыли и Постоянный трейлинг в пунктах ;

и ; добавлена возможность использования режима исполнения сделок ORDER_FILLING_IOC.



Изменения в советнике RevertManualEA

В советник RevertManualEA внесены следующие изменения:

добавлена кнопка Закрыть все , позволяющая закрыть сразу все позиции, контролируемые данным советником;

, позволяющая закрыть сразу все позиции, контролируемые данным советником; рядом с кнопкой Закрыть все показывается общая прибыль по всем позициям, которые контролирует советник;

показывается общая прибыль по всем позициям, которые контролирует советник; на график выводятся кнопки всех позиций, которые контролирует советник;

добавлена возможность использования режима исполнения сделок ORDER_FILLING_IOC.

Кнопки контролируемых советником позиций. При клике на кнопку символа открывается график соответствующего инструмента. Кроме того, данные кнопки носят также информационный характер. На них выводится название символа, текущий шаг, а также текущая прибыль по позиции. Если же кнопка поменяла цвет, значит данная позиция полностью закрылась (или тейком, или закончились все шаги цепочки). Также обратите внимание на новый параметр настроек Показывать сумму последних убытков при клике на кнопку символа. По умолчанию он установлен в true. Это значит, что в комментарии к графику, который откроется при клике по кнопке контролируемого советником инструмента, будет выводиться сумма последних убытков. Это необходимо, чтобы было сразу видно, какую минимальную сумму прибыли нужно получить по позиции, чтобы покрыть все убытки в цепочке.



Формализуем точку входа

Итак, чтобы результаты торговой системы не зависели от времени, когда мы вошли, нам нужно придумать такие правила, которые бы позволяли входить только при определенном стечении обстоятельств, а не всякий раз, когда по инструменту нет открытых позиций.

На мой взгляд, лучше всего для определения такой точки входа подходит скользящая средняя.



Во-первых, она позволяет определить глобальный тренд, а значит направление входа: если скользящая средняя растет, значит вход в Long, иначе в Short.

Ну а во-вторых, дополнительное правило позволяет ограничить сам вход. Например, только после того, как предыдущий бар пересек линию скользящей средней вверх или вниз.

Приведенные правила и будут нашими условиями для входа. Возможности для их использования давно уже реализованы в советнике RevertEA. И единственное, что нам нужно сделать, чтобы перестроить его под работу со скользящей средней, это изменить следующие параметры:



Открывать короткие позиции — установить в true , иначе советник будет открывать только позиции в Long, игнорируя сигналы в Short;

— установить в , иначе советник будет открывать только позиции в Long, игнорируя сигналы в Short; Период — установить нужный период в данной настройке в блоке Индикатор MA #1 ;

— установить нужный период в данной настройке в блоке ; все остальные настройки в блоке Индикатор MA #1 изменяются по собственному вкусу.

Впрочем, как обычно, к статье прикреплен архив с SET-файлами, содержащими найденные настройки для определенных инструментов.

В данной статье мы будем использовать простую скользящую среднюю. Если вы предпочитаете какую-либо другую, то в блоке Индикатор MA #1 настроек советника можно выбрать нужную.

Фондовый рынок. В прошлой статье мы выяснили, что наиболее подходящим для реверсирования является фондовый рынок. Давайте с него и начнем.

Сначала сравним результаты по инструментам брокера №1. Напомню, что у данного брокера для каждого инструмента свой своп (какой именно, смотрите в таблице из предыдущей статьи), но в любом случае эти свопы для позиций в Long минимум в 2 раза больше, чем у брокера №2. Но есть и преимущества — для позиций в Short своп положительный, то есть, своп платится вам за то, что вы держите позицию в Short.

Результаты тестов для всех рынков будут объединены в таблицы. Каждая строка таблицы содержит информацию сначала по результатам тестов без применения каких-либо индикаторов. То есть, когда позиция открывается сразу, как только тейк-профитом или стоп лоссом закрылась предыдущая цепочка сделок. Далее, с новой строки, в строке таблицы, отображается результат тестирования по тому же символу на тех же значениях SL и TP, но с применением индикатора Простая скользящая средняя.

Поскольку советник RevertEA позволяет торговать и без реверсирования, давайте также проверим, какая будет прибыльность при торговле при помощи скользящей средней, так сказать, классическим способом. Лучшие результаты данных тестов будут приведены в третьей строчке каждой строки таблицы.



Результаты тестирования торговой стратегии с реверсированием без индикаторов отличаются от результатов предыдущей статьи. Ведь уже прошло больше месяца. Так что заодно мы также посмотрим, что изменилось в результатах тестирования за прошедшее время.



Перед тем, как перейти к результатам тестирования, давайте вспомним назначение некоторых колонок таблицы:

% в год — данный показатель высчитывается по следующей формуле: ((прибыль/макс. просадка)*100)/кол-во лет, за которые есть историческое данные по инструменту , является числом приблизительным, и приведен для сравнительного анализа;

— данный показатель высчитывается по следующей формуле: , является числом приблизительным, и приведен для сравнительного анализа; макс. проигрышей — показывает максимальное количество последовательных проигрышей, то есть, насколько глубоко в цепочку мы погрузились, пока не достигли тейка;

— показывает максимальное количество последовательных проигрышей, то есть, насколько глубоко в цепочку мы погрузились, пока не достигли тейка; трейдов (год/всего) — среднее количество позиций, которые будут открываться по инструменту за год (общее количество трейдов разделить на количество лет, за которые есть данные).



Брокер №1, фондовый рынок:

Символ

Трейдов (год/всего)

Прибыльность

Макс. просадка

Прибыль

% в год

Макс. проигрышей

SL TP TripAdvisor, revert

TripAdvisor, revert + MA

TripAdvisor, no revert 98 / 246

46 / 116

65 / 164

1.36

1.6

1.69 98

53

6 231

156

49 94 %

117 %

326% 6

4

9 155

155

60

195

195

155

Sberbank, revert

Sberbank, revert + MA

Sberbank, no revert 150 / 225

118 / 178

231 / 347

1.34

1.31

0.79 45

17

43 86

49

-37 127 %

192 %

- 5

5

9 420

420

155

510

510

360

Nintendo_US, revert

Nintendo_US, revert + MA

Nintendo_US, no revert 169 / 339

32 / 64

25 / 51

1.49

1.72

1.12 18

16

7 104

59

4 288 %

184 %

28 % 6

4

5 55

55

35

80

80

55

Tencent, revert

Tencent, revert + MA

Tencent, no revert 74 / 223

26 / 80

18 / 54

2.54

2.48

1.47 43

69

6 527

381

20 408 %

184 %

111 %

5

5

3 450

450

530 1500

1500

880 Michael_Kors, revert

Michael_Kors, revert + MA

Michael_Kors, no revert 36 / 109

23 / 70

15 / 46

1.51

1.57

1 134

71

15 240

140

0 59 %

65 %

- 5

4

4 190

190

200

330

330

400 Starbucks, revert

Starbucks, revert + MA

Starbucks, no revert 15 / 231

11 / 171

20 / 300

1.69

1.64

1.07 38

36

13 251

174

11 45 %

33 %

5 %

4

4

6 160

160

95 195

195

105 Gazprom, revert

Gazprom, revert + MA

Gazprom, no revert 265 / 398

101 / 152

36 / 54

1.33

1.42

1.03 59

18

20 142

55

2 160 %

203 %

6 %

6

4

5 150

150

240 180

180

480 Petrobras, revert

Petrobras, revert + MA

Petrobras, no revert 23 / 337

15 / 219

11 / 162

1.61

1.64

1.16 86

160

28 623

388

39 49 %

16 %

9 %

5

5

7 240

240

240 300

300

410 Snap, revert

Snap, revert + MA

Snap, no revert 62 / 93

24 / 36

24 / 37

1.97

3.47

1.49 44

12

7 227

95

12 343 %

527 %

114 %

4

2

6 75

75

45 135

135

120 SQM, revert

SQM, revert + MA

SQM, no revert 64 / 162

29 / 74

22 / 57

1.81

1.89

1.02 55

68

12 288

142

1 209 %

83 %

3 %

5

5

5 125

125

150 240

240

185

Давайте пока не будем делать выводы, а просто посмотрим на соответствующие графики. Выводы сделаем в конце данного раздела, сразу по всем рынкам.

Что касается графиков, то на них используются следующие сокращения:

PLAIN — график торговой стратегии без индикаторов (вход в Long сразу, как только по символу нет позиции);

MA — вход на основе сигналов скользящей средней;

NOREVERT — вход на основе сигналов скользящей средней без использования реверсирования.

TripAdvisor:





Sberbank:





Nintendo_US:





Tencent:





Michael_Kors:





Starbucks:





Gazprom:





Petrobras:





Snap:





SQM:





Теперь давайте посмотрим на результаты для брокера №2. У данного брокера своп отрицательный независимо от направления позиции. Еще одно отличие данного брокера от брокера №1 — он не выплачивает дивиденды с ваших позиций в Long. Впрочем, плюсом является то, что он и не снимает дивиденды с позиций в Short.

Брокер №2, фондовый рынок:

Символ

Трейдов (год/всего) Прибыльность

Макс. просадка

Прибыль

% в год

Макс. проигрышей

SL TP ORCL.m, revert

ORCL.m, revert + MA

ORCL.m, no revert 44 / 246

26 / 147

13 / 76 1.07

1.64

1.51 275

65

9 46

281

24 3 %

78 %

48 % 8

6

7 90

90

100 150

150

235 INTC.m, revert

INTC.m, revert + MA

INTC.m, no revert 33 / 182

19 / 109

29 / 162 1.92

1.94

1.31 23

24

6 219

116

22 173 %

87 %

66 % 4

4

7 130

130

70 180

180

145 FOXA.m, revert

FOXA.m, revert + MA

FOXA.m, no revert 53 / 268

41 / 207

28 / 144 1.6

1.66

1.07 47

28

8 201

150

6 85 %

107 %

15 % 5

4

5 90

90

115 120

120

135 SBUX.m, revert

SBUX.m, revert + MA

SBUX.m, no revert 49 / 270

28 / 154

31 / 173 1.5

1.86

1.11 58

22

11 217

143

9 68 %

118 %

13 % 5

4

8 130

130

70 160

160

150 NKE.m, revert

NKE.m, revert + MA

NKE.m, no revert 35 / 197

22 / 123

26 / 146 2.26

2.32

1.29 140

75

11 947

422

28 122 %

102 %

46 % 6

5

8 135

135

105 275

275

205 HPE.m, revert

HPE.m, revert + MA

HPE.m, no revert 33 / 99

16 / 48

12 / 38 1.89

3.55

2.05 27

8

7 104

51

19 128 %

212 %

90 % 4

2

5 55

55

55 70

70

85 MSFT.m, revert

MSFT.m, revert + MA

MSFT.m, no revert 36 / 199

28 / 158

37 / 206 2.11

2.06

1.23 70

73

12 508

478

31 131 %

119 %

46 % 7

5

9 150

150

100 275

275

205 KO.m, revert

KO.m, revert + MA

KO.m, no revert 20 / 110

16 / 93

14 / 82 2.02

1.77

1.75 29

51

7 144

147

31 90 %

52 %

80 % 4

5

3 100

100

120 160

160

150 ATVI.m, revert

ATVI.m, revert + MA

ATVI.m, no revert 77 / 425

24 / 135

19 / 109 1.34

1.99

1.52 54

15

7 235

109

33 79 %

132 %

85 % 5

3

4 135

135

115 140

140

155

Из всех рассмотренных инструментов за прошедший месяц нас расстроил только ORCL.m. Он таки добрался до конца цепочки — 8 шага. И мы получили убыток по всей цепочке на торговой стратегии без индикатора. Из-за этого процент прибыли в год получился очень маленьким. Интересно, что если бы мы торговали по индикатору, то данного убытка удалось бы избежать.



ORCL.m:





INTC.m:





FOXA.m:





SBUX.m:





NKE.m:





HPE.m:





MSFT.m:





KO.m:





ATVI.m:





Индексы. Среди индексов мы рассмотрим только один — индекс Dow Jones (YM) у брокера №1. Его график прибыли можно назвать идеальным... Точнее, можно было бы назвать идеальным график прибыли из предыдущей статьи, однако в новых тестах неожиданно в 2009 году цепочка прервалась, чего не было ранее. Впрочем, добавление скользящей средней смогло бы уберечь нас от убытка по всей цепочке, как можно видеть на графике ниже.



Брокер №1, индексы:

Символ

Трейдов (год/всего) Прибыльность

Макс. просадка

Прибыль

% в год

Макс. проигрышей

SL TP YM, revert

YM, revert + MA

YM, no revert 106 / 1 287

76 / 958

54 / 678 1.46

1.51

0.9 2 797

1 343

820 20 089

13 216

-636 57 %

78 %

- 8

6

11 155

155

170 210

210

200





Сырье. Среди сырьевых инструментов мы также рассмотрим только один — нефть марки Brent у брокера №2. Только этот инструмент в прошлой статье показывал хорошую прибыль и график баланса. Впрочем, несмотря на то, что добавление скользящей средней позволило уменьшить максимальное количество непрерывных проигрышей, общие результаты стали гораздо хуже.



Брокер №2, сырье:

Символ

Трейдов (год/всего) Прибыльность

Макс. просадка

Прибыль

% в год

Макс. проигрышей

SL TP Brent, revert

Brent, revert + MA

Brent, no revert 146 / 733

137 / 685

136 / 682 1.5

1.26

1.1 8 721

8 962

154 31 144

18 624

338 71 %

41 %

43 % 21

19

17 70

70

60 275

275

215





Подводим итоги

Итак, что же у нас получилось? Мы смогли формализовать точку входа. И теперь дата, с которой мы начинаем тестирование, не так сильно влияет на результаты тестов.

Кроме того, для большинства инструментов нам удалось повысить прибыльность, а также уменьшить максимальное количество непрерывных проигрышей на 1-2 шага.

А вот чистая прибыль по всем инструментам снизилась за счет уменьшения количества трейдов в 1.5-2 раза. И тут уже вам самостоятельно придется выбирать, что для вас важно, бОльшая прибыль или меньшие риски.



Тестируем уровень стоп лосса в процентах от цены и ATR



В комментариях к предыдущим статьям говорилось, что использовать фиксированные значения стоп лосса и тейк-профита неправильно. Гораздо правильнее использовать для этого процент от ATR. И логика в этом утверждении есть. Действительно, как можно на протяжении 15 лет тестирования использовать один и тот же уровень стоп лосса и тейк профита. Ведь во-первых, в разные периоды времени волатильность у инструмента отличается. А кроме того, цена по инструменту за 15 лет может измениться на порядок, а мы по прежнему будем использовать уровень стоп лосса, который был подобран 15 лет назад.

По этой причине советник RevertEA был доработан так, чтобы уровень стоп лосса можно было указывать не только в пунктах, но и в процентах от текущей цены или в процентах от ATR. Отвечает за это параметр Тип стоп лосса в настройках советника.

ATR в данном случае будет определяться по Герчику. То есть, на дневном графике, без учета слишком маленьких или слишком больших баров. И только если количество баров окажется недостаточным для подсчетов, будет использоваться стандартный способ.



Если данный вариант определения ATR вас не устраивает, вы легко можете переписать функцию getATR под свои нужды. Данная функция находится в файле strategy_base.mqh папки Strategies. Ее оригинальный исходных код представлен ниже:

double getATR( string name){ MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); double atr= 0 ; double pre_atr= 0 ; int count= 0 ; int copied= CopyRates (name, PERIOD_D1 , 0 , 7 , rates); if (copied>= 5 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low; } pre_atr/=(copied- 1 ); } if (pre_atr> 0 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ if ( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr* 1.5 ) continue ; if ( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr* 0.3 ) continue ; if ( ++count > 5 ){ count= 5 ; break ; } atr+=rates[j].high-rates[j].low; } if (count< 2 ){ count= 0 ; for ( int j= 1 ; j<= 5 ; j++){ ++count; atr+=rates[j].high-rates[j].low; } } atr= NormalizeDouble (atr/count, _Digits ); } return atr; }

Что касается уровня тейк-профита, то теперь его можно указывать не только в пунктах, но и в стоп лоссах (параметр Тип тейка в настройках советника). Например, тейк-профит на расстоянии 3 стоп лоссов от цены открытия.

Ниже представлены сравнительные результаты тестирования различных способов указания уровня стоп лосса. Тестирование проводилось без использования скользящей средней, так как в этом случае точек входа больше, а значит результаты для сравнительного анализа будут более точными.

Каждая строчка таблицы состоит из 3 строк:

стоп лосс и тейк-профит в пунктах;

стоп лосс в процентах от цены, тейк-профит как множитель к стоп лоссу;

стоп лосс в процентах от ATR, тейк-профит как множитель к стоп лоссу.

Что касается Snap, то к тому моменту, как я начал тестировать стоп лосс в виде процента от ATR, торговля по данному инструменту у брокера была прекращена. Осталась возможность только закрывать сделки. Поэтому выполнить тестирование по нему уже невозможно.

Символ

Трейдов (год/всего)

Прибыльность

Макс. просадка

Прибыль

% в год

Макс. проигрышей

SL TP TripAdvisor

TripAdvisor, percent

TripAdvisor, atr 98 / 246

532 / 1 331

56 / 141

1.36

1.41

1.42

98

310

386 231

1 161

366 94 %

149 %

37 %

6

11

8 155

1

96

195

1.7

2.7

Sberbank

Sberbank, percent

Sberbank, atr 150 / 225

178 / 267

196 / 295 1.34

1.63

1.78 45

223

67 86

713

257 127 %

213 %

255 % 5

11

6 420

1.2

73

510

2.6

1.7

Nintendo_US

Nintendo_US, percent

Nintendo_US, atr 169 / 339

182 / 365

144 / 288 1.49

1.39

1.65

18

31

35 104

100

182 288 %

161 %

260 % 6

5

9 55

1.2

82

80

1.4

4.1

Tencent

Tencent, percent

Tencent, atr 74 / 223

25 / 76

213 / 640 2.54

2.18

1.38 43

24

42 527

168

177 408 %

233 %

140 % 5

4

6 450

3.6

76 1500

2

1.4 Michael_Kors

Michael_Kors, percent

Michael_Kors, atr 36 / 109

46 / 140

84 / 252

1.51

2.6

2.18

134

281

266 240

1 452

1 352 59 %

172 %

169 % 5

7

7 190

3

77

330

2

2.3 Starbucks

Starbucks, percent

Starbucks, atr 15 / 231

26 / 388

56 / 816 1.69

1.26

1.2 38

743

426 251

531

740 45 %

4 %

11 % 4

30

17 160

2.8

75 195

3.5

4.1 Gazprom

Gazprom, percent

Gazprom, atr 265 / 398

64 / 97

76 / 114

1.33

1.99

3.02

59

102

115 142

294

404 160 %

192 %

234 % 6

11

9 150

1.6

69 180

2.8

3.7 Petrobras

Petrobras, percent

Petrobras, atr 23 / 337

25 / 375

55 / 803

1.61

1.45

1.92 86

391

650 623

456

3 743

49 %

8 %

39 %

5

12

20 240

1.6

83 300

2.8

4 Snap

Snap, percent

Snap, atr 62 / 93

55 / 83

-

1.97

2.85

- 44

83

- 227

411

- 343 %

330 %

- 4

5

- 75

4

- 135

2.7

- SQM

SQM, percent

SQM, atr 64 / 162

58 / 145

170 / 426

1.81

1.79

1.32 55

128

249 288

337

314 209 %

105 %

50 %

5

6

9 125

3.4

67 240

1.7

1.9 ORCL.m

ORCL.m, percent

ORCL.m, atr 44 / 246

16 / 88

215 / 1 186 1.07

1.64

1.24 275

65

261 46

146

351 3 %

40 %

24 % 8

5

8 90

4

70 150

1.4

1.4 INTC.m

INTC.m, percent

INTC.m, atr 33 / 182

25 / 142

116 / 641 1.92

3.36

1.62 23

133

385 219

1 323

1 358 173 %

180 %

64 % 4

6

14 130

2.4

56 180

3.2

4.1 FOXA.m

FOXA.m, percent

FOXA.m, atr 53 / 268

93 / 467

234 / 1 171 1.6

1.57

1.28 47

133

165 201

407

305 85 %

61 %

36 % 5

7

8 90

2

71 120

1.4

1.4 SBUX.m

SBUX.m, percent

SBUX.m, atr 49 / 270

62 / 345

154 / 849 1.5

1.89

1.5 58

100

269 217

694

1 379 68 %

126 %

93 % 5

7

15 130

1.8

57 160

1.7

3.2 NKE.m

NKE.m, percent

NKE.m, atr 35 / 197

20 / 112

407 / 2 240 2.26

2.18

1.17 140

41

174 947

257

384 122 %

113 %

40 % 6

3

12 135

4

47 275

1.4

1.7 HPE.m

HPE.m, percent

HPE.m, atr 33 / 99

66 / 198

60 / 180 1.89

1.76

2.62 27

52

110 104

143

674 128 %

91 %

204 % 4

5

14 55

2.8

76 70

1.4

3.8 MSFT.m

MSFT.m, percent

MSFT.m, atr 36 / 199

28 / 154

126 / 693 2.11

1.39

1.42 70

340

434 508

288

1 042 131 %

15 %

43 % 7

6

16 150

3.2

69 275

1.4

2.9 KO.m

KO.m, percent

KO.m, atr 20 / 110

22 / 121

125 / 688 2.02

2.12

1.35 29

163

244 144

397

2 272 90 %

44 %

169 % 4

6

14 100

2

64 160

2

2.9 ATVI.m

ATVI.m, percent

ATVI.m, atr 77 / 425

15 / 83

194 / 1 072 1.34

2.86

1.46 54

302

235 235

1 313

1 198 79 %

79 %

92 % 5

6

9 135

4

60 140

3.2

2.3 YM

YM, percent

YM, atr 106 / 1 287

157 / 1 969

234 / 2 927

1.46

1.29

1.02 2 797

13 288

19 984

20 089

41 936

2 669

57 %

25 %

1 %

8

27

17 155

0.6

51 210

2.9

1.7 Brent

Brent, percent

Brent, atr 146 / 733

114 / 574

81 / 407

1.5

1.21

1.34 8 721

13 883

9 368

31 144

12 988

16 587

71 %

18 %

35 %

21

19

13 70

1.4

70 275

3.8

3.2

Нельзя сказать, чтобы какой-то из способов подсчета стоп лосса оказался лучшим на всех тестируемых инструментах. Где-то лучшую прибыль показал стоп лосс в пунктах, где-то в процентах от цены, а где-то в процентах от ATR. Но одна закономерность все же прослеживается. Максимальное количество убыточных сделок подряд практически везде существенно увеличивается как при использовании стоп лосса в процентах от цены, так и при использовании стоп лосса в процентах от ATR. А следовательно и максимальная просадка.

В общем, нельзя сказать однозначно, какой из вариантов установки уровня стоп лосса и тейк-профита лучше. Но на мой взгляд, использование стоп лосса и тейк-профита в пунктах все же показывает более качественные результаты, так как приводит к меньшей просадке.

Тестируем трейлинг стоп

Многие трейдеры предпочитают использовать в своей торговле плавающий трейлинг стоп, утверждая, что он позволяет сохранить полученную прибыль, тем самым повысив прибыльность советника. Что же, давайте и мы попробуем воспользоваться данной технологией.

Для этого в настройках советника есть два параметра:

Использовать постоянный трейлинг после N пунктов прибыли — определяет количество пунктов, которые цена должна пройти в сторону тейк-профита, чтобы активизировался механизм трейлинг стопа (данное ограничение необходимо, чтобы не закрыть цепочку в убыток на последующих шагах реверсирования, особенно если используется удвоение лота не на каждом шаге);

— определяет количество пунктов, которые цена должна пройти в сторону тейк-профита, чтобы активизировался механизм трейлинг стопа (данное ограничение необходимо, чтобы не закрыть цепочку в убыток на последующих шагах реверсирования, особенно если используется удвоение лота не на каждом шаге); Постоянный трейлинг в пунктах — количество пунктов от текущей цены, на которое будет перемещен стоп лосс по позиции, если удовлетворено правило из настройки Использовать постоянный трейлинг после N пунктов прибыли.

Нужно ли перемещать стоп лосс ближе к цене советник определяет в начале каждого бара. То есть, каждые 15 минут, так как во всех тестах мы используем период M15. Если перемещение необходимо, то помимо непосредственного перемещения стоп лосса выполняется отмена уровня тейк-профита. И теперь единственный вариант закрытия позиции — по стоп лоссу. То есть, помимо защиты от возможной смены направления движения цены трейлинг стоп позволяет повысить размер прибыли за счет отмены тейк-профита.

Итак, ниже представлена сравнительная таблица лучших результатов без трейлинг стопа и с трейлинг стопом.



Символ

Трейдов (год/всего)

Прибыльность

Макс. просадка

Прибыль

% в год

Макс. проигрышей

TripAdvisor

TripAdvisor, trailing 100 / 250

99 / 248

1.5

1.53

98

100 315

321 128 %

128 %

6

6

Sberbank

Sberbank, trailing 157 / 236

158 / 238 1.37

1.55 45

44

98

148 145 %

224 %

5

5 Nintendo_US

Nintendo_US, trailing 171 / 342

173 / 347

1.38

1.2

18

37 90

51 250 %

68 %

6

9 Tencent

Tencent, trailing 78 / 234

69 / 209

1.9

2.3 150

82 415

438 92 %

178 %

8

7 Michael_Kors

Michael_Kors, trailing 38/ 114

48 / 145

1.46

1.46

134

116 247

169 61 %

48 %

5

5 Starbucks

Starbucks, trailing 16 / 234

15 / 227

1.66

1.6 38

51 247

234 44 %

31 %

4

4

Gazprom

Gazprom, trailing 288 / 433

295 / 443

1.34

1.4

59

39 155

162 175 %

276 %

6

5 Petrobras

Petrobras, trailing 24 / 349

23 / 344

1.4

1.52 126

102 547

541 29 %

36 %

8

5 SQM

SQM, trailing 64 / 164

69 / 174

1.82

1.8 55

83 298

400 216 %

192 %

5

5 ORCL.m

ORCL.m, trailing 44 / 246

46 / 254 1.07

1.46

275

225

46

294

3 %

23 % 8

7

INTC.m

INTC.m, trailing 31 / 172

31 / 174

1.77

1.7 52

52

216

218

75 %

75 %

5

6 FOXA.m

FOXA.m, trailing 52 / 260

68 / 342

0.91

1.38

413

62

-57

126 -

40 %

8

5

SBUX.m

SBUX.m, trailing 49 / 272

49 / 269

1.5

1.49 58

63

218

214

68 %

67 %

5

5

NKE.m

NKE.m, trailing 35 / 198

35 / 199

2.26

2.01

140

84

957

407 122 %

88 %

6

5

HPE.m

HPE.m, trailing 30 / 90

41 / 125

1.4

1.4 46

21

75

43 54 %

68 %

5

3

MSFT.m

MSFT.m, trailing 37 / 207

37 / 208

2.04

1.12

70

442

538

112

139 %

4 %

7

8

KO.m

KO.m, trailing 20 / 105

20 / 109

1.56

1.86

107

44 133

164

22 %

67 % 5

5

ATVI.m

ATVI.m, trailing 79 / 435

80 / 443

1.27

1.26

56

56

201

199

65 %

64 %

5

5

YM

YM, trailing 106 / 1 288

106 / 1 290

1.3

1.3

7 285

6 989

15 090

14 622

16 %

16 %

8

8

Brent

Brent, trailing 151 / 759

149 / 748

1.3

1.44 8 721

8 790 21 950

28 537 50 %

64 %

21

21

Как можно заметить, где-то трейлинг стоп увеличивает прибыльность, где-то снижает ее. Так что сказать однозначно, что трейлинг стоп это благо, нельзя. Более того, если посмотреть на инструменты, по которым есть большой объем истории (Starbucks, Petrobras, YM), то на них трейлинг стоп снижает прибыльность. Так что, возможно, повышение прибыльности на инструментах без большого исторического периода — просто случайность.

Но что действительно может сделать трейлинг стоп, так это немного снизить ваши шансы получить стоп лосс по всей цепочке сделок. Например, посмотрите на результаты инструмента FOXA.m. Без трейлинга мы напоролись на стоп лосс по всей цепочке сделок, а с трейлингом его удалось избежать.

Вообще, странно, что в текущих тестах по FOXA.m результаты тестов стали гораздо хуже, чем в тестах из предыдущей таблицы. Если посмотреть на отчет тестера стратегий по данному инструменту (прикреплен к статье), то можно заметить, что стоп лосс по всей цепочке сделок произошел довольно давно. И странность в том, что ранее при многочисленных тестах его не было.

К сожалению, тестер стратегий не всегда одинаково проводит тестирование. На одном и том же инструменте иногда он использует 0% реальных данных, иногда 2%, иногда 8%, и так далее. От этого меняются и результаты тестирования.

Почему так происходит, я не знаю (если вы знаете, что нужно сделать, чтобы результаты работы тестера стратегий всегда были одинаковыми, напишите в комментариях). Но это еще одна причина, по которой доверять результатам тестов на исторических данных нужно с большой оглядкой.

Сигналы на основе реверсирования



Вот уже больше 3 месяцев прошло с момента запуска сигнала на рынке Forex, использующего такую торговую стратегию, как реверсирование. Это не очень большой период времени, но промежуточные итоги мы вполне можем подвести.

Самое главное, пока что мы в прибыли. В среднем получается 8 % в месяц, то есть порядка 100 % в год.





Если не считать первого месяца, то убыточных месяцев пока не было. Убыток же в первый месяц вполне объясним. Во-первых, сигнал работал всего несколько дней. А во-вторых, поскольку мы используем входы в одном, заранее заданном направлении, ничего удивительного, что первые шаги в работе советника оказалсь убыточными.



Из минусов можно отметить, что золото нам успело потрепать нервы и дошло до 7 шага в цепочке. Что весьма впечатляет, ведь по результатам тестов за 18 лет золото доходило максимум до 8 шага в цепочке. А тут всего 3 месяца тестирования, и уже 7 шаг. В общем, дожидаться тейк-профита я не стал, и закрыл всю цепочку как только прибыль превысила убытки по всей цепочки сделок. Возможно, на свопе были потери, но они с лихвой были компенсированы прибылью по другим инструментам.

Самая большая просадка, которую видно на рисунке вверху, как раз и обусловлена стоп лоссами на 6 и 7 шаге по золоту. К счастью, благодаря прибыли по другим инструментам, данную просадку удалось несколько снизить.



Что касается других инструментов, то GBPUSD успел добраться до 6 шага. Остальные закрывались тейк-профитом максимум на 4-5 шаге цепочки.

И лишь 5-10 % от всего количества входов закрывалось на первом шаге. Что многое говорит о качестве наших входов =)



В общем, насколько данная торговая стратегия рискованная и прибыльная вы легко сможете и дальше наблюдать на основе данного сигнала. Закрывать его в мои планы не входит.

Пишем алгоритм ручной торговли от уровней

Автоматическая торговля имеет множество плюсов. Это и безоговорочное соблюдение торговой стратегии роботом, и масса свободного времени у вас. Однако в прибыльности сравниться с удачной ручной торговлей ей тяжело. Кроме того, есть и другие минусы:

огромный убыток при стоп лоссе по всей цепочке сделок;

большая сумма свободных средств, которые нужно держать на депозите для использования в качестве залоговой маржи на старших шагах цепочки, если используется удвоение лотов на каждом шаге (а иное использовать не позволяют соотшения стоп лосса и тейк-профита).

Что касается большой залоговой маржи, то если на первом шаге цепочки в качестве залога с вас возьмут 1 доллар, то на 7 шаге цепочки это будет уже 64 доллара. А значит, у вас должно быть на счете 64 свободных доллара только по одной позиции. Как итог, сумма прибыли получается сравнительно небольшой по сравнению с депозитом, который необходим для ее получения. Ручная торговля позволяет уменьшить максимальную залоговую маржу благодаря использованию удвоения лота не на каждом шаге, а через 1, 2 или даже 3 шага. Вы сами выбираете, откуда заходить в сделку, какое соотношение тейк-профита к стоп лоссу использовать. Также использование удвоения через 1, 2 или 3 шага позволяет увеличить приемлемое для вас количество шагов в цепочке, а следовательно и увеличить шанс получения прибыли.



Поэтому в данном разделе я хочу предложить вам один из возможных алгоритмов ручной торговли при помощи реверсирования. Не могу утверждать, что этот вариант самый лучший. Но помимо реверсирования в нем применяется диверсификация, что, хочется верить, снижает общие риски и сглаживает ваш график прибыли.

Кроме того, благодаря диверсификации можно более гибко управлять рисками. Например, если в конце дня или в конце недели баланс вашего счета увеличился, то можно закрыть все открытые позиции, в том числе убыточные. И не дожидаться шага реверсировки, на котором цена по убыточным позициям пойдет в вашу сторону.



Инструменты для ручной торговли. Специально для ручной торговли был разработан советник RevertManualEA для MetaTrader 5 и RevertmeManualEA4 для MetaTrader 4 (оба этих советника можно найти в конце данной статьи). В их задачи входит сопровождение сделок, которые вы открыли самостоятельно. При этом, советнику неважно на каком символе открыта сделка. Он контролирует все символы, независимо от того, на графике какого из них он был запущен. То есть, вам достаточно лишь один раз запустить данный советник, например, на своем VPS-сервере. После чего вы можете создавать сделки на любом компьютере, на котором открыт ваш счет в MetaTrader 5.



Чтобы советник RevertManualEA сопровождал позицию, при ее создании необходимо:

указать такой же Magic-номер, как и у советника RevertManualEA (по умолчанию 777 );

); в комментарии к ордеру указать номер шага (то есть 1).

К сожалению, ни комментарии, ни Magic-номер нельзя указать при ручной торговле из MetaTrader 5. Чтобы это сделать, необходим отдельный советник для открытия позиций, поддерживающий это. Например, советник Creating orders with a fixed stop in dollars.

Что касается MetaTrader 4, то комментарий он устанавливать позволяет. А вот Magic-номер установить нельзя. Так что для данной платформы также необходим отдельный советник для открытия позиций. Например, советник Creating orders with a fixed stop in dollars (MT4).

Алгоритм входа в сделку. Итак, любая торговля будет прибыльной, если стоп лосс случается реже, чем тейк-профит, и, при этом, сумма, потерянная при стоп лоссе, меньше чем та сумма, что была заработана на протяжении прибыльных сделок. Так что, все просто =)

Реверсирование как раз позволяет уменьшить ваши шансы на стоп лосс. И чем больше шагов в цепочке, тем меньше у вас шансов потерять деньги. Правда, и тем больше будет сумма, которую вы потеряете, если вся цепочка завершится стопом.

По этой причине предлагаю удваивать позицию не на каждом шаге, а через 2 шага. Тем самым мы сможем снизить как убытки при стоп лоссе по всей цепочке, так и залоговую маржу на последних шагах цепочки.

Кроме того, чтобы снизить убыток при стоп лоссе по всей цепочке, будем использовать диверсификацию, и входить сразу по 5 символам, вместо того, чтобы открывать сделку только на одном из них.

Допустим, будем открывать позиции в общей сумме на 10 долларов стоп лосса, то есть, стоп лосс будет в 2 доллара по каждой позиции. В этом случае, в зависимости от размера нашего тейка и шага удвоения, мы будем получать следующую прибыль на каждом символе:

Тейк 3:1, удвоение через 2 сделки:

1 шаг: 6 $;

2 шаг: 4 $;

3 шаг: 2 $;

4 шаг: 6 $;

5 шаг: 2 $;

6 шаг: -2 $ ;

; 7 шаг: 6 $;

8 шаг: 2 $;

стоп: -34 $ .

Тейк 4:1, удвоение через 2 сделки: 1 шаг: 8 $;

2 шаг: 6 $;

3 шаг: 4 $;

4 шаг: 10 $;

5 шаг: 6 $;

6 шаг: 2 $;

7 шаг: 14 $;

8 шаг: 6 $;

стоп по цепочке: -34 $ . Тейк 4:1, удвоение через 3 сделки: 1 шаг: 8 $;

2 шаг: 6 $;

3 шаг: 4 $;

4 шаг: 2 $;

5 шаг: 8 $;

6 шаг: 4 $;

7 шаг: 0 $;

8 шаг: - 4 $ ;

; стоп по цепочке: -24 $ . В перечисленных вариантах потери при стоп лоссе по всей цепочке существенно выше, что прибыль с каждой позиции. Поэтому количество прибыльных сделок у вас должно быть существенно больше, чем количество полностью убыточных цепочек. По собственному опыту могу сказать, что добиться этого можно только большими уровнями стоп лосса. Даже если вы открываете позиции только от железобетонных уровней, все равно ситуации, когда цена начинает скакать туда-сюда, срывая ваши стопы один за другим, в краткосрочной торговле случаются очень часто. Поэтому в более краткосрочной торговле можно использовать следующий вариант параметров: Тейк 5:1, удвоение через 3 сделки, всего 3 шага в цепочке: 1 шаг: 10 $;

2 шаг: 8 $;

3 шаг: 6 $;

стоп по цепочке: -6 $ .

В данном случае мы используем всего 3 шага реверсирования. На первом шаге мы получаем прибыль в ситуации, когда угадали с движением цены от предполагаемого уровня. На втором шаге мы получим прибыль, если не угадали с отбоем от уровня, и случился его пробой. На третьем шаге мы получим прибыль, если пробой оказался ложным. Ну а дальше мы полностью выходим из позиции, предполагая, что начался распил уровня, и никакие дополнительные шаги в цепочке нам уже не помогут. Или же вы можете использовать тейк 5:1, удвоение через 2 сделки, и очень большое количество шагов в цепочке. Например, 20-30. Чем больше шагов, тем меньше шансов получить убыток по всей цепочке. Главное, не забудьте подсчитать и убедится, что ваш депозит сможет выдержать просадку по шагам цепочки. И, при этом, желательно, чтобы убыток по всей цепочке не приводил к сливу всего депозита. Чтобы еще оставались средства для торговли.

Выход из позиций. За сопровождение и, соответственно, закрытие позиций, отвечает запущенный советник RevertManualEA (или RevertmeManualEA4). Но вы всегда можете вручную закрыть отдельную или сразу все позиции. Закрыть сразу все открытые позиции достаточно просто. Например, если общий итог по всем открытым позициям положительный, и вы не хотите дожидаться тейк-профита по каждой из них. Тогда просто откройте график, на котором запущен советник. Там вы найдете кнопку Закрыть все. Нажав на нее, вы сможете закрыть сразу все позиции, которые имеют тот же Magic-номер, что указан в настройках советника. Помимо закрытия всех позиций это также приведет к удалению всех ордеров на следующие шаги в цепочке. Пример ручной торговли. Для большей наглядности ниже представлено видео, на котором для ручной торговли используются советники RevertManualEA и Creating orders with a fixed stop in dollars.



Насколько прибыльной будет данная торговая система для ручной торговли зависит только от того, насколько качественными будут ваши точки входа.

Заключение

В качестве заключения можно повторить только, что такая торговая стратегия как реверсирование действительно имеет право на жизнь.

Она не принесет вам баснословных прибылей. Максимум на что вы можете рассчитывать с приемлемым риском — это 100 % годовых.

Она не избавит вас от убытков. В любой момент вся цепочка шагов может завершиться стоп лоссом, и прощай прибыль, полученная за последние N лет.

Но она работает. Правда, чтобы она работала, нужно соблюдать два главных правила:

не использовать короткие стопы, лучше всего использовать стоп лоссы на уровне среднесрочной торговли;

указывать уровень тейк-профита, больший уровня стоп лосса.

Как ни старайся, хоть в тестах автоматической торговли, хоть в ручной торговле, но короткие уровни стоп лосса статистически не приносят прибыли при количестве шагов в цепочке, меньшем 10-15. Слишком часто нарываешься на боковые движения цены, которые приводят к стоп лоссу по всей цепочке сделок. Из-за чего съедается вся прибыль, полученная ранее. Поэтому автоматически торговать внутри дня при помощи реверсирования если не невозможно, то весьма проблематично.

Кроме того, короткие стопы чреваты еще одной проблемой. В любой момент расширившийся спред может убить всю вашу цепочку сделок. Например, посмотрите на данный пример из реальной торговли:





Посмотрите на последний шаг в цепочке. Спред по инструменту у данного брокера внезапно расширился настолько, что закрыл предыдущий шаг по стоп лоссу, хотя цена шла в сторону тейк-профита. После этого сработал лимитный ордер, который в ту же секунду закрылся стоп-лоссом, так как размер стоп лосса оказался меньше, чем текущий спред. Естественно, что ни один советник не успел бы создать следующий лимитный ордер. Да и хорошо, что не успел, а то он вполне мог бы закрыться таким же стоп лоссом. В общем, хорошее доказательство, что торговля на коротких стопах у брокеров с плавающим спредом рано или поздно будет равназначна сливу депозита.



Прикрепленные файлы