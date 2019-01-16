リバーシング: エントリポイントを形式化し、裁量トレードアルゴリズムを開発する

イントロダクション

すでに2つの記事(リバーシング: 聖杯？危険な妄想? リバーシング: 最大ドローダウンを削減と他の相場のテスト)で、リバーシングトレード戦略を研究してきました。 これまで、異なる相場でのトレード戦略の使用を考慮しました。そして、最も適した相場を発見し、適切なリバーシングの基本ルールを形式化しました。 この主題は完全に考察されているようです。 リバーシングテクニックについて他に何か書くことがあるでしょうか。 これについては、前に述べた問題がありますが、解決策には近づいていませんでしました。

この問題は、戦略で形式化されていないエントリポイントに起因しています。 これは、トレードエントリーが任意の時点で実行することができることを意味します。 この結果は予測できない場合があります。 また、ある人はTPによってトレードを閉じる可能性があります。 またあるトレーダーは、5分後にエントリーし、SLによって閉じられたトレードのチェーン全体を取得するかもしれません。

そのため、以前の記事で実行されたすべてのテストは、ストラテジーテスターで行ったように、同じヒストリー日、時、分に正確にエントリーすることを決定した場合にのみ、信頼性があると考えられます。 1分前またはそれ以降にエントリーすると、同じ利益を保証することはできません。

したがって、「取引をエントリーするタイミング」と「エントリーの方向」を決定するルールが必要です。 このようなルールは、利益チャートを悪化させるべきではありません。 そのようなルールを見つけましょう。



テスト済みシンボル

テストは、前回の記事で最高のパフォーマンスを示したシンボルに対して実行します。 また、このシンボルは、得られた結果のランダム性を避けるために、十分な量のヒストリーを持つ必要があります。 前回の記事のように、いくつかのブローカーで戦略をテストします。 異なる相場のシンボルを、外国為替のペアを除いて、テストに使用します。 標準的なインジケータを使用して、より良いまたは比較的類似の結果を達成できなかったためです。 よって, テストされたインジケータのいずれも外国為替相場でランダム時間のエントリーに類似した結果を生成することができることを最初の記事で発見しました。 この記事では、次の証券をテストします。 Broker 1, Stock Market: TripAdvisor, Sberbank, Nintendo_US, Tencent, Michael_Kors, Starbucks, Gazprom, Petrobras, Snap, SQM. Broker 2, Stock Market: ORCL.m, INTC.m, FOXA.m, SBUX.m, NKE.m, HPE.m, MSFT.m, KO.m, ATVI.m. Broker 1, indices: YM. Broker 2, commodity: BRENT.



RevertEAの新しい内容

次の変更は、前回の記事と比較して RevertEAに実装されています。

新しい 閉じる ボタンは、任意のオープンポジションを閉じることができます。

ボタンは、任意のオープンポジションを閉じることができます。 チャート上の現在のポジションの利益を表示するための追加 ( Close ボタンの横にあります);

ボタンの横にあります); 現在の価格の割合として ストップロスの設定を追加しました。

追加されたパラメータは、 N 利益ポイントの後に一定のトレーリング と ポイントで一定のトレード を使用します。

と を使用します。 ORDER_FILLING_IOC 塗りつぶしモードを使用するUIを追加しました。



RevertManualEAの新内容

RevertManualEAでは、次の変更が行われています。

新しい [ Close all ] ボタンを使用すると、EAによって管理されるすべてのオープンポジションを閉じることができます。

] ボタンを使用すると、EAによって管理されるすべてのオープンポジションを閉じることができます。 EAによって管理されるすべてのポジションの総利益は、[ Close all ] ボタンの近くに表示されます。

] ボタンの近くに表示されます。 EAが管理するすべてのポジションのボタンがチャートに表示されます。

ORDER_FILLING_IOC 塗りつぶしモードを使用するUIを追加しました。

EAによって管理されたポジションのボタン. シンボルボタンをクリックすると、対応するシンボルのチャートが開きます。 また、ボタンには、シンボル名、現在のステップ、および現在のポジションの利益などの関連情報が表示されます。 ボタンの色が変更された場合は、ポジションが完全に閉じていることを意味します (TPによって、またはチェーンステップの最大数に達したとき)。 また、新しいパラメータに注意してください。シンボルボタンクリックによる直近の損失の合計を表示 デフォルトではtrueに設定されています。 直近の損失額は、適切なシンボルボタンをクリックすると開き、チャートへのコメントに表示されます。 これより、チェーン内のすべての損失をカバーするために必要な最小限の利益に関するデータへの高速アクセスが可能になります。



エントリポイントの形式化

エントリー時間におけるトレードシステムの結果の依存を排除するために、特定の条件の下でエントリーすることができるルールを見つける必要があります。

私の意見では、移動平均は、このようなエントリポイントを決定するための最も適したツールです。



まず, グローバルトレンドの決定をし、移動平均が成長した場合, ロングポジションをエントリーします, そうでなければショートです。

次に、追加のルールによってエントリーを制限します。 例えば、前の足が移動平均を上向きまたは下向きにクロスさせた後です。

これらのルールは、エントリー条件として使用します。 このようなルールの使用の可能性は、RevertEAのEAに実装されました。 移動平均の使用を有効にするために必要なことは、次のパラメータを変更することだけです。



Open short positions — true に設定すると、EAはロングポジションのみを開き、ショートシグナルは無視します。

— に設定すると、EAはロングポジションのみを開き、ショートシグナルは無視します。 [ Period ]- インジケータ MA #1 ブロックの下で、このパラメータに希望する期間を設定します。

]- ブロックの下で、このパラメータに希望する期間を設定します。 必要に応じて、インジケータ MA #1ブロックの下にある他のすべての設定を構成します。

以下に添付されているアーカイブは、特定のシンボルの適切な設定を含むすべてのセットファイルがあります。

この記事では、単純移動平均を使用します。 他のタイプを希望の場合は、EA設定のインジケータ ma #1ブロックの下にある適切なパラメータで選択することができます。

株式相場. 前回の記事では、株式相場はリバーシング戦略の最も適したものであることがわかりました。 この相場から始めましょう。

まず、ブローカー1のさまざまなシンボルと結果を比較します。 このブローカーはシンボルごとに個別のスワップを提供しています (前の記事で公開されているテーブルからスワップをチェックすることもできます) が、いずれにせよ、ロングポジションのスワップはブローカー2が提供するものと少なくとも2倍の大きさです。 しかし、このブローカーにも利点があります。スワップは、ショートポジションでプラスです。すなわちスワップは、ショートポジションに支払われます。

すべての相場のテスト結果は、適切なテーブルに表示されます。 各テーブル行は、最初にインジケータを使用せずにテスト結果に関する情報を表示します。 すなわち、前のチェーンがTPまたは ストップロス によって閉じられた直後にポジションが開かれます。 次に、同じテーブル行の新しい行は、同じ ストップロス とテイクプロフィットの値を持つ同じシンボルのテスト結果を示しますが、単純移動平均インジケータを使用します。

RevertEAもリバーシングせずにトレードをサポートしているので、, また、移動平均を使用して、古典的なトレードの収益性をチェックします。 テストの最良の結果は、各テーブル行の3行目に表示されます。



リバーシングを伴うトレード戦略のテスト結果は、前の記事で公開された結果とは異なります。 発行から1か月以上が経過したためです。 よって、その時から何が変わったのか確認できます。



テスト結果に進む前に、テーブルコラムの目的を思い出してください。

Annual : 値は次の式に従って計算されます ((利益/最大)。 ドローダウン) * 100) ヒストリー的なシンボルデータが利用可能である年の数 、これはおおよその数であり、また、比較分析の目的に提供されています。

: 値は次の式に従って計算されます ドローダウン) * 100) ヒストリー的なシンボルデータが利用可能である年の数 、これはおおよその数であり、また、比較分析の目的に提供されています。 Max. 損失 - 連続した損失の最大数, すなわち、TPに到達する前に行かなければならなかったチェーンです;

- 連続した損失の最大数, すなわち、TPに到達する前に行かなければならなかったチェーンです; Trades (year/total)-その銘柄に対して年ごとに開かれるポジションの平均数 (トレードの合計数は、ヒストリーデータが利用可能な年数で除算されます)。



ブローカー1、株式相場:

シンボル

トレード (年/合計)

プロフィットファクタ

最大 ドローダウン

利益列

年間

最大 損失

SL TP TripAdvisor, revert

TripAdvisor, revert + MA

TripAdvisor, no revert 98 / 246

46 / 116

65 / 164

1.36

1.6

1.69 98

53

6 231

156

49 94 %

117 %

326% 6

4

9 155

155

60

195

195

155

Sberbank, revert

Sberbank, revert + MA

Sberbank, no revert 150 / 225

118 / 178

231/347

1.34

1.31

0.79 45

17

43 86

49

-37 127 %

192 %

- 5

5

9 420

420

155

510

510

360

Nintendo_US, revert

Nintendo_US, revert + MA

Nintendo_US, no revert 169 / 339

32 / 64

25/51

1.49

1.72

1.12 18

16

7 104

59

4 288 %

184 %

28 % 6

4

5 55

55

35

80

80

55

Tencent, revert

Tencent, revert + MA

Tencent, no revert 74 / 223

26 / 80

18/54

2.54

2.48

1.47 43

69

6 527

381

20 408 %

184 %

111%

5

5

3 450

450

530 1500

1500

880 Michael_Kors, revert

Michael_Kors, revert + MA

Michael_Kors, no revert 36 / 109

23 / 70

15 / 46

1.51

1.57

1 134

71

15 240

140

0 59 %

65 %

- 5

4

4 190

190

200

330

330

400 Starbucks, revert

Starbucks, revert + MA

Starbucks, no revert 15 / 231

11 / 171

20 / 300

1.69

1.64

1.07 38

36

13 251

174

11 45 %

33 %

5 %

4

4

6 160

160

95 195

195

105 Gazprom, revert

Gazprom, revert + MA

Gazprom, no revert 265 / 398

101 / 152

36 / 54

1.33

1.42

1.03 59

18

20 142

55

2 160 %

203 %

6 %

6

4

5 150

150

240 180

180

480 Petrobras, revert

Petrobras, revert + MA

Petrobras, no revert 23 / 337

15 / 219

11 / 162

1.61

1.64

1.16 86

160

28 623

388

39 49 %

16 %

9 %

5

5

7 240

240

240 300

300

410 Snap, revert

Snap, revert + MA

Snap, no revert 62 / 93

24 / 36

24 / 37

1.97

3.47

1.49 44

12

7 227

95

12 343 %

527 %

114 %

4

2

6 75

75

45 135

135

120 SQM, revert

SQM, revert + MA

SQM, no revert 64 / 162

29 / 74

22 / 57

1.81

1.89

1.02 55

68

12 288

142

1 209 %

83 %

3 %

5

5

5 125

125

150 240

240

185

今はまだ、結論を導き出さないようにしましょう。 最初に、対応するチャートを表示します。 すべての相場について、このセクションの最後に結論が出されます。

チャートについては、以下の略語が使用されています。

PLAIN—インジケータのないトレード戦略のチャート (ロングエントリーは、シンボルのポジションがないとすぐに実行されます)。

MA —移動平均シグナルに基づくエントリー;

NOREVERT —リバーシングテクニックを使用せずに移動平均シグナルに基づくエントリー。

TripAdvisor:





Sberbank:





Nintendo_US:





Tencent:





Michael_Kors:





Starbucks:





Gazprom:





Petrobras:





Snap:





SQM:





さて、ブローカー2の結果を見てみましょう。 このブローカーは、ポジションの方向に関係なく負のスワップになります。 ブローカー1との別の差: ブローカー2は、ロングポジションの配当を支払いません。 しかし、このブローカーはショートポジションの配当を請求しないという利点があります。

ブローカー2、株式相場:

シンボル

トレード (年/合計) プロフィットファクタ

最大 ドローダウン

利益列

年間

最大 損失

SL TP ORCL.m, revert

ORCL.m, revert + MA

ORCL.m, no revert 44 / 246

26 / 147

13/76 1.07

1.64

1.51 275

65

9 46

281

24 3 %

78 %

48 % 8

6

7 90

90

100 150

150

235 INTC.m, revert

INTC.m, revert + MA

INTC.m, no revert 33 / 182

19 / 109

29 / 162 1.92

1.94

1.31 23

24

6 219

116

22 173 %

87 %

66 % 4

4

7 130

130

70 180

180

145 FOXA.m, revert

FOXA.m, revert + MA

FOXA.m, no revert 53 / 268

41 / 207

28 / 144 1.6

1.66

1.07 47

28

8 201

150

6 85 %

107 %

15 5

4

5 90

90

115 120

120

135 SBUX.m, revert

SBUX.m, revert + MA

SBUX.m, no revert 49 / 270

28 / 154

31/173 1.5

1.86

1.11 58

22

11 217

143

9 68 %

118 %

13 5

4

8 130

130

70 160

160

150 NKE.m, revert

NKE.m, revert + MA

NKE.m, no revert 35 / 197

22/123

26/146 2.26

2.32

1.29 140

75

11 947

422

28 122 %

102 %

46 % 6

5

8 135

135

105 275

275

205 HPE.m, revert

HPE.m, revert + MA

HPE.m, no revert 33 / 99

16 / 48

12/38 1.89

3.55

2.05 27

8

7 104

51

19 128 %

212 %

90 % 4

2

5 55

55

55 70

70

85 MSFT.m, revert

MSFT.m, revert + MA

MSFT.m, no revert 36 / 199

28 / 158

37 / 206 2.11

2.06

1.23 70

73

12 508

478

31 131 %

119 %

46 % 7

5

9 150

150

100 275

275

205 KO.m, revert

KO.m, revert + MA

KO.m, no revert 20 / 110

16 / 93

14 / 82 2.02

1.77

1.75 29

51

7 144

147

31 90 %

52 %

80 % 4

5

3 100

100

120 160

160

150 ATVI.m, revert

ATVI.m, revert + MA

ATVI.m, no revert 77 / 425

24 / 135

19/109 1.34

1.99

1.52 54

15

7 235

109

33 79 %

132 %

85% 5

3

4 135

135

115 140

140

155

分析されたすべてのシンボルのうち、ORCL だけが過去1か月の間にネガティブな結果を示しています。 最大の8番目のチェーンステップに到達するために管理します。 その場合、チェーン全体が損失で閉じられました。 これはインジケータのない戦略でしました。 このため、年間の利益率は小さかった。 インジケータを使用してトレードした場合、損失を回避することができます。



ORCL.m:





INTC.m:





FOXA.m:





SBUX.m:





NKE.m:





HPE.m:





MSFT.m:





KO.m:





ATVI.m:





Indices. 1つだけのインデックスを検討します-ダウジョーンズ (YM) ブローカー1。 その利益チャートは完璧と言えます... より正確には、前回の記事からの利益チャートは完璧でした。 しかし、新しいテストでは、収益性の高いチェーンは2009で予期せず中断されました。 しかし、移動平均の追加は、チェーン全体の損失を回避するのに役立ちました。



ブローカー1、インデックス

シンボル

トレード (年/合計) プロフィットファクタ

最大 ドローダウン

利益列

年間

最大 損失

SL TP YM, revert

YM, revert + MA

YM, no revert 106 / 1 287

76 / 958

54 / 678 1.46

1.51

0.9 2 797

1 343

820 20 089

13 216

-636 57 %

78 %

- 8

6

11 155

155

170 210

210

200





Commodities. ここでは、1つのセキュリティ、つまりブローカー2のブレントオイルについても検討します。 前の記事では、この銘柄だけが良い利益とバランスチャートを示していました。 移動平均の使用は、連続した損失の最大数を減らすのに役立ったが、合計結果ははるかに悪化しました。



ブローカー2、コモディティ:

シンボル

トレード (年/合計) プロフィットファクタ

最大 ドローダウン

利益列

年間

最大 損失

SL TP Brent, revert

Brent, revert + MA

Brent, no revert 146 / 733

137 / 685

136 / 682 1.5

1.26

1.1 8 721

8 962

154 31 144

18 624

338 71 %

41 %

43 % 21

19

17 70

70

60 275

275

215





要約

さて、まとめましょう。 エントリーポイントの形式化に成功しました。 したがって、テストの開始日はテスト結果にあまり影響しません。

さらに、ほとんどの有価証券の収益性が向上し、1-2 ステップによる連続損失の最大数も減少しました。

しかし、すべての銘柄の純利益は、実行されたトレード数が少ないために減少しました (合計数は 1.5 ~ 2 倍に減少しました)。 意志決定するのはあなた次第です。より大きな利益またはより低いリスクのいずれかを選択することができます。



価格と ATR のテスト ストップロス の割合



以前の記事へのコメントでは、ユーザーは固定 ストップロス と固定テイクプロフィット値を使用するのは適切ではなかったと述べ、ATR の割合を使用する方が良いとなりました。 これにはロジックがあります。 確かに、テストの15年間、同じストップロスとテイクプロフィットレベルを使用しました。 しかし、金融銘柄は異なる期間に異なるボラティリティを持つことがあります。 さらに、シンボル価格は15年以内に大きく変わる可能性があるので、15年前の ストップロス はもはや適していないかもしれません。

したがって、RevertEAは、現在の価格または ATR の割合として、ポイントで ストップロス 仕様を有効にするように変更されました。 目的のタイプは、EA設定のStop Loss typeパラメータを使用して選択することができます。

この場合の ATR は、Gerchik の方法に従って決定されます。 つまり、ATR は、あまりにも小さく、あまりにも大きな足を考慮せずに、日足チャート上で計算されます。 足の数が計算に十分でない場合は、標準の方法を使用します。



この ATR 決定関数が合わない場合は、自身のニーズに合わせてgetATR関数を書き直すことができます。 この関数は、ストラテジーフォルダのstrategy_base.mqhファイルで使用できます。 元のソースコードを以下に示します。

double getATR( string name){ MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); double atr= 0 ; double pre_atr= 0 ; int count= 0 ; int copied= CopyRates (name, PERIOD_D1 , 0 , 7 , rates); if (copied>= 5 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low; } pre_atr/=(copied- 1 ); } if (pre_atr> 0 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ if ( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr* 1.5 ) continue ; if ( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr* 0.3 ) continue ; if ( ++count > 5 ){ count= 5 ; break ; } atr+=rates[j].high-rates[j].low; } if (count< 2 ){ count= 0 ; for ( int j= 1 ; j<= 5 ; j++){ ++count; atr+=rates[j].high-rates[j].low; } } atr= NormalizeDouble (atr/count, _Digits ); } return atr; }

TPレベルについては、ポイントだけでなく ストップロス の倍数としても指定できるようになりました (EA設定のTake typeパラメータです。 たとえば、始値から3つのSLの距離でTPを設定できます。

異なった ストップロス のレベルとのテストの比較の結果は下記にあります。 この方法は、より多くのエントリポイントを取得し、比較分析のより正確な結果があるので、テストは、移動平均を使用せずに行われました。

各テーブル行は、次の3行で構成されます。

ポイント単位で ストップロス とテイクプロフィット;

価格の割合としてのSL、SL乗数としてのTP;

ATRの比率としてのSL、SL乗算としてのTP。

Snap について, ブローカーは、 ATR ベースの ストップロス のテストを開始した時間によって、このシンボルのトレードをストップしました. 取引をクローズすることしかできませんでした。 よってスナップテストを行うことができませんでした。

シンボル

トレード (年/合計)

プロフィットファクタ

最大 ドローダウン

利益列

年間

最大 損失

SL TP TripAdvisor

TripAdvisor, percent

TripAdvisor, atr 98 / 246

532 / 1 331

56 / 141

1.36

1.41

1.42

98

310

386 231

1 161

366 94 %

149 %

37 %

6

11

8 155

1

96

195

1.7

2.7

Sberbank

Sberbank, percent

Sberbank, atr 150 / 225

178 / 267

196 / 295 1.34

1.63

1.78 45

223

67 86

713

257 127 %

213 %

255% 5

11

6 420

1.2

73

510

2.6

1.7

Nintendo_US

Nintendo_US, percent

Nintendo_US、atr 169 / 339

182 / 365

144 / 288 1.49

1.39

1.65

18

31

35 104

100

182 288 %

161 %

260 % 6

5

9 55

1.2

82

80

1.4

4.1

Tencent

Tencent, percent

Tencent, atr 74 / 223

25 / 76

213 / 640 2.54

2.18

1.38 43

24

42 527

168

177 408 %

233 %

140% 5

4

6 450

3.6

76 1500

2

1.4 Michael_Kors

Michael_Kors, percent

Michael_Kors、atr 36 / 109

46 / 140

84 / 252

1.51

2.6

2.18

134

281

266 240

1 452

1 352 59 %

172 %

169% 5

7

7 190

3

77

330

2

2.3 Starbucks

Starbucks, percent

Starbucks, atr 15 / 231

26 / 388

56 / 816 1.69

1.26

1.2 38

743

426 251

531

740 45 %

4 %

11 % 4

30

17 160

2.8

75 195

3.5

4.1 Gazprom

Gazprom, percent

Gazprom, atr 265 / 398

64 / 97

76 / 114

1.33

1.99

3.02

59

102

115 142

294

404 160 %

192 %

234% 6

11

9 150

1.6

69 180

2.8

3.7 Petrobras

Petrobras, percent

Petrobras, atr 23 / 337

25 / 375

55 / 803

1.61

1.45

1.92 86

391

650 623

456

3 743

49 %

8 %

39 %

5

12

20 240

1.6

83 300

2.8

4 Snap

Snap, percent

Snap, atr 62 / 93

55 / 83

-

1.97

2.85

- 44

83

- 227

411

- 343 %

330 %

- 4

5

- 75

4

- 135

2.7

- SQM

SQM, percent

SQM, atr 64 / 162

58 / 145

170 / 426

1.81

1.79

1.32 55

128

249 288

337

314 209 %

105 %

50 %

5

6

9 125

3.4

67 240

1.7

1.9 ORCL.m

ORCL.m, percent

ORCL, atr 44 / 246

16 / 88

215/1 186 1.07

1.64

1.24 275

65

261 46

146

351 3 %

40 %

24 % 8

5

8 90

4

70 150

1.4

1.4 INTC.m

INTC.m, percent

INTC.m, atr 33 / 182

25 / 142

116/641 1.92

3.36

1.62 23

133

385 219

1 323

1 358 173 %

180 %

64 % 4

6

14 130

2.4

56 180

3.2

4.1 FOXA.m

FOXA.m, percent

FOXA.m, atr 53 / 268

93 / 467

234/1 171 1.6

1.57

1.28 47

133

165 201

407

305 85 %

61 %

36 % 5

7

8 90

2

71 120

1.4

1.4 SBUX.m

SBUX.m, percent

SBUX, atr 49 / 270

62 / 345

154/849 1.5

1.89

1.5 58

100

269 217

694

1 379 68 %

126 %

93 % 5

7

15 130

1.8

57 160

1.7

3.2 NKE.m

NKE.m, percent

NKE.m, atr 35 / 197

20/112

407/2 240 2.26

2.18

1.17 140

41

174 947

257

384 122 %

113 %

40 % 6

3

12 135

4

47 275

1.4

1.7 HPE.m

HPE.m, percent

m, atr 33 / 99

66 / 198

60/180 1.89

1.76

2.62 27

52

110 104

143

674 128 %

91 %

204% 4

5

14 55

2.8

76 70

1.4

3.8 MSFT.m

MSFT.m, percent

m, atr 36 / 199

28 / 154

126/693 2.11

1.39

1.42 70

340

434 508

288

1 042 131 %

15

43 % 7

6

16 150

3.2

69 275

1.4

2.9 KO.m

KO.m, percent

M, ATR 20 / 110

22/121

125/688 2.02

2.12

1.35 29

163

244 144

397

2 272 90 %

44 %

169 % 4

6

14 100

2

64 160

2

2.9 ATVI.m

ATVI.m, percent

ATVI, atr 77 / 425

15 / 83

194 / 1 072 1.34

2.86

1.46 54

302

235 235

1 313

1 198 79 %

79 %

92% 5

6

9 135

4

60 140

3.2

2.3 YM

YM, percent

YM, atr 106 / 1 287

157 / 1 969

234 / 2 927

1.46

1.29

1.02 2 797

13 288

19 984

20 089

41 936

2 669

57 %

25 %

1 %

8

27

17 155

0.6

51 210

2.9

1.7 Brent

Brent, percent

Brent, atr 146 / 733

114 / 574

81 / 407

1.5

1.21

1.34 8 721

13 883

9 368

31 144

12 988

16 587

71 %

18 %

35 %

21

19

13 70

1.4

70 275

3.8

3.2

すべてのテストされたシンボルに最適な ストップロス 計算方法はありませんでしました。 いくつかのケースでは、ポイントでの ストップロス が優れていました。 他のシンボル価格または ATR パーセント ストップロス は、より大きな利益を示しました. しかし、1つの規則性があります。 価格の割合として、または ATR の割合として ストップロス を計算する場合、連続負けトレードの最大数は、大幅にすべてのトレードで増加します。 応じて最大ドローダウンが増加します。

一般に、SLとTPの計算方法のどちらが良いかを見極めることは不可能です。 しかし、私の意見では, ポイントで ストップロス とテイクプロフィットは、より良い結果を示しています。

トレーリングストップのテスト

多くのトレーダーは、フローティングトレーリングストップを使用することを好みます。 今すぐこのオプションをチェックしてみましょう。

このEAには2つのパラメータがあります。

Use constant trailing after N profit points -このパラメータは、価格がTP方向に移動する必要があるポイントの数を設定し、その後トレーリングストップメカニズムがアクティブ化されます (この制限により、チェーンが損失で閉じられるのを防ぎます。特にロット増加がすべてのステップで使用されていない場合は、ステップをさらにリバーシングします)。

-このパラメータは、価格がTP方向に移動する必要があるポイントの数を設定し、その後トレーリングストップメカニズムがアクティブ化されます (この制限により、チェーンが損失で閉じられるのを防ぎます。特にロット増加がすべてのステップで使用されていない場合は、ステップをさらにリバーシングします)。 Constant trailing in points—現在の価格からのポイントの数で、ポジション ストップロス は、 Use constant trailing after N profit pointsの条件が満たされた後に移動されます。

このEAは、各足の開始時に ストップロス をトレールする必要があります。 つまり、M15 時間枠でストラテジーをテストするため、チェックは15分ごとに実行されます。 トレーリングが必要な場合、SLの移動に加えて、EAはTPをキャンセルします。 SLはポジションをクローズする唯一の方法です。 すなわち、可能な価格方向の変化からの保護に加えて、トレーリングストップは、TPをキャンセルすることによって利益量を増加させることができます。

以下はトレーリングストップとトレーリングストップのない最良の結果の比較表です。



シンボル

トレード (年/合計)

プロフィットファクタ

最大 ドローダウン

利益

年間

最大 損失

TripAdvisor

TripAdvisor, trailing 100/250

99 / 248

1.5

1.53

98

100 315

321 128 %

128 %

6

6

Sberbank

Sberbank, trailing 157 / 236

158/238 1.37

1.55 45

44

98

148 145 %

224 %

5

5 Nintendo_US

Nintendo_US, trailing 171 / 342

173 / 347

1.38

1.2

18

37 90

51 250 %

68 %

6

9 Tencent

Tencent, trailing 78 / 234

69 / 209

1.9

2.3 150

82 415

438 92 %

178 %

8

7 Michael_Kors

Michael_Kors, trailing 38/ 114

48 / 145

1.46

1.46

134

116 247

169 61 %

48 %

5

5 Starbucks

Starbucks, trailing 16 / 234

15 / 227

1.66

1.6 38

51 247

234 44 %

31 %

4

4

Gazprom

Gazprom, trailing 288 / 433

295 / 443

1.34

1.4

59

39 155

162 175 %

276 %

6

5 Petrobras

Petrobras, trailing 24 / 349

23/344

1.4

1.52 126

102 547

541 29 %

36 %

8

5 SQM

SQM, trailing 64 / 164

69 / 174

1.82

1.8 55

83 298

400 216 %

192 %

5

5 ORCL.m

ORCL.m, trailing 44 / 246

46/254 1.07

1.46

275

225

46

294

3 %

23 % 8

7

INTC.m

INTC.m, trailing 31 / 172

31 / 174

1.77

1.7 52

52

216

218

75 %

75 %

5

6 FOXA.m

FOXA.m, trailing 52 / 260

68 / 342

0.91

1.38

413

62

-57

126 -

40 %

8

5

SBUX.m

SBUX.m, trailing 49 / 272

49 / 269

1.5

1.49 58

63

218

214

68 %

67 %

5

5

NKE.m

NKE.m, trailing 35 / 198

35 / 199

2.26

2.01

140

84

957

407 122 %

88 %

6

5

HPE.m

HPE.m, trailing 30 / 90

41 / 125

1.4

1.4 46

21

75

43 54 %

68 %

5

3

MSFT.m

MSFT.m, trailing 37 / 207

37 / 208

2.04

1.12

70

442

538

112

139 %

4 %

7

8

KO.m

KO.m, trailing 20 / 105

20 / 109

1.56

1.86

107

44 133

164

22 %

67 % 5

5

ATVI.m

ATVI.m, trailing 79 / 435

80 / 443

1.27

1.26

56

56

201

199

65 %

64 %

5

5

YM

YM, trailing 106 / 1 288

106 / 1 290

1.3

1.3

7 285

6 989

15 090

14 622

16

16

8

8

Brent

Brent, trailing 151 / 759

149 / 748

1.3

1.44 8 721

8 790 21 950

28 537 50 %

64 %

21

21

ご覧の通り、トレーリングストップは、いくつかのケースでは利益を増加し、いくつかのケースでは減少させました。 したがって、トレーリングストップは、この戦略でポジティブな機能として確信することはできません。 さらに、ヒストリーデータ期間が大きい (スターバックス、ペトロブラス、YM) シンボルをチェックすると、トレーリングストップによって収益性が低下します。 したがって、大きなヒストリーのないシンボルの結果の改善は、ランダムにすることができます。

しかし、トレーリングストップは、SLによってチェーン全体が閉じられる可能性をわずかに減らすことができます。 FOXA.mシンボルの結果を参照してください。 トレーリングストップなしで ストップロス で全チェーンを閉じました。 トレーリング関数は、それを排除するのに役立ちました。

現在のテストでのFOXA.mの結果は、前の表のものよりもはるかに悪いことは奇妙です。 このシンボル (以下に添付) のストラテジーテスターレポートから、チェーン全体の ストップロス がずっと昔に登録されたことがわかります。 この奇妙な事実は、すべての以前の多数のテストで、この ストップロス を持っていなかったということです。

残念ながら、ストラテジーテスターは同一のテストを実行しません。 0%、2%、$8 または同じ金融商品の実際のデータの他の任意のシェアを使用することができます。 そのため、テスト結果も変化します。

私にはなぜこれが起こるのか理由がわかりません。 (各テストの実行で同じ結果である原因を知っている場合は、コメントで共有してください)。 これが少なくともヒストリーデータで得られたテスト結果を完全に信頼してはならないもう1つの理由です。

リバーシングテクニックに基づくシグナル



リバーシングトレード戦略を適用する外国為替相のシグナルを開始してから3ヶ月以上が経ちました。 大きな期間ではありませんが、中間の結論を出すのに十分です。

最も重要な結果は、まだ利益があるということです。 平均で月あたり 8%、すなわち年間約 100% になります。





最初の月を除いて何ヶ月も負けませんでした。 しかし、最初の月の損失は理解しやすいです。 まず、シグナルは数日だけ実行されます。 第2に、1つの所定の方向にエントリーを使用しているので、最初のEA操作ステップが不成功であることが判明したのは当然です。



負の側面については、ゴールドはチェーンの第7ステップに到達しました。 18年間のテストでは、ゴールドが最大8番目のチェーンステップに達したことを思い出してください。 合図では、わずか3ヶ月の7番目のステップに達しました。 その場合、TPを待たず、利益がチェーン全体の損失を超えたとすぐにチェーン全体を終了しました。 スワップによって利益の一部が失われる可能性がありますが、他の銘柄の利益によって完全にカバーされていました。

上記の画像からわかるように、最大ドローダウンは、6番目の ストップロス とゴールドチェーンの7the ステップによって得られました。 幸いにも, 他のシンボルの利益は、このドローダウンを減らすために役立ちました。



他のシンボルについては、GBPUSD は6番目のステップに達しました。 他のチェーンは、最大4番目の第5の連鎖ステップでTPによって決済されました。

最初のステップでは、すべてのエントリーの 5-10% のみがクローズされました。 これはランダムなエントリーを示しています =)



シグナルを監視し、戦略のリスクと利益を評価し続けます。 このシグナルを止めるつもりはありません。

レベルを使用した裁量トレードアルゴリズムの作成

自動売買は、ロボットがトレードされている間に自由時間があるなど、多くの利点があります。 しかし、成功した裁量トレーダーは、それよりはるかに高い収益性を出します。 さらに、他の欠点があります。

全体のチェーンが ストップロス によって閉じた場合、巨大な損失になります。

チェーンの直近のステップの大きな自由証拠金要件は、各ステップでロット倍増を使用する場合 (他のロット計算方法は、使用する ストップロス 対TP比には適していません)。

最初のステップでメンテナンスマージンが1ドルに等しい場合、7番目のステップでは64ドルです。 唯一のシンボルのポジションをサポートするためにアカウントに64の余分のドルがある必要があります。 得られた利益は、必要な資産と比較して比較的小さいです。 裁量トレードは、各ステップではなく、1、2または3ステップの後にロット倍増を適用することにより、最大必要証拠金を削減することができます。 トレードをエントリーするタイミングだけでなく、使用するTP比に ストップロス を選択します。 また、1つ、2つまたは3つのステップの後のロット倍増の使用は、チェーン内のステップの最大許容数を増加させることができ、したがって利益で決済する可能性を高めます。



このセクションでは、リバーシングテクニックを使用して、可能な裁量トレードアルゴリズムの1つを提供したいと考えています。 これが最高のバージョンであると断言することはできません。 しかし、リバーシングに加えて、この戦略は、程度に全体的なリスクを低減することができ、多様化を伴います。

さらに、多様化は柔軟なリスク管理を可能にします。 たとえば、アカウントの残高が1日または1週間の終わりまでに増加した場合、すべてのポジションを閉じることができます (負けを含む)。 この場合、価格が有利な方向に移動するリバーシングステップを待つ必要はありません。



マニュアルトレーディングツール. 特にマニュアルトレードに、メタトレーダー５にはRevertManualEAを、メタトレーダー４にはRevertmeManualEA4を作成しました。 (両方のEAがこの記事の添付ファイルで利用可能です). これらのEAは、手動で開くトレードを管理します。 トレードのシンボルはEAにとって重要ではありません。 EAがどのシンボルチャートを実行しているかに関係なく、すべてのシンボルを管理します。 よって、 VPS 上など、一度だけEAを起動する必要があります。 その後、メタトレーダー５を使用して任意のコンピュータからトレードを行うことができるようになります。



RevertManualEAがポジションを管理するには、トレードを実行する際に次のことを行う必要があります。

RevertManualEAで使用するのと同じマジックナンバーを指定します (デフォルトは 777 )。

)。 [オーダーのコメント] で、ステップ番号 (つまり1) を指定します。

残念ながら、MetaTrader5 からの裁量トレードでは、コメントやマジックナンバーを指定することはできません。 したがって、適切なパラメータを持つポジションを開くための特別なEAが必要です。 ドルで固定ストップでオーダーを作成するEAなど。

MetaTrader4 では、コメントの設定は可能ですが、マジックナンバーの指定はサポートしていません。 したがって、ポジションをオープンするための別のEAも必要です。 ドル (MetaTrader4) で固定ストップでオーダーを作成するEAなど。

トレードエントリーアルゴリズム. したがって、SLで失われた金額がTPで獲得した金額よりも少ない場合、どのようなトレードアクティビティも収益性が高くなります。 このロジックは簡単です。

リバーシングのテクニックは ストップロス のレベルを打つことのチャンスを減らすことを割り当てます。 そして、実行するチェーンが多ければ多いほど、資金を失う可能性が少なくなります。 しかし、また、チェーン全体が ストップロス によって閉じられる場合に、潜在的な損失の量を増加させる可能性があります。

これがすべてのステップではなく、2つのステップの後にポジションのサイズを倍増することを示唆している理由です。 これより、チェーン全体が ストップロス によって閉じられた場合の潜在的な損失を減らし、直近のチェーンステップでの必要マージンを減らすことができます。

また、チェーン全体が ストップロス によって閉じられた場合の損失を減らすために、1つの銘柄トレードだけを開くのではなく、一度に5銘柄に分散してポジションをエントリーします。

$10 ストップロス の合計でポジションを開きましょう、すなわち、各ポジションの ストップロス は $2 です。 この場合、TPのサイズと倍増のステップに応じて、各銘柄で次の利益が得られることがあります。

TP3:1、2取引後のロット倍増:

Step 1: $6;

Step 2: $4;

Step 3: $2;

Step 4: $6;

Step 5: $2;

Step 6: -$2 ;

; Step 7: $6;

Step 8: $2;

SL: -$34 。

TP4:1、2取引後のロット倍増: Step 1: $8;

Step 2: $6;

Step 3: $4;

Step 4: $10;

Step 5: $6;

Step 6: $2;

Step 7: $14;

Step 8: $6;

チェーン全体のSL: -$34 。 TP4:1、3取引後にロットが倍増: Step 1: $8;

Step 2: $6;

Step 3: $4;

Step 4: $2;

Step 5: $8;

Step 6: $4;

Step 7: $0;

Step 8: - $4 ;

; チェーン全体のSL: -$24 。 上記の亜種では、チェーン全体の ストップロス の場合の損失は、各ポジションの利益よりもはるかに高いです。 したがって、全体の損失チェーンよりも収益性の高いトレードがかなり多くある必要があります。 自身の経験から、大きな ストップロス 値を使用することによってのみ達成できると仮定するかもしれません。 トレードの開始レベルが信頼できると信じている場合でも, 価格が上下に移動を開始したときの状況, ストップロス のレベルを打つ, 多くの場合、短期的なトレード中に発生する可能性があります。 したがって、短期トレードでは次のパラメータセットを使用できます。 TP5:1、ロットは3取引の後に倍増し、チェーンでわずか3取引: Step 1: 10 $;

Step 2: 8 $;

Step 3: 6 $;

チェーン全体のSL: -$6 。

このケースでは、3つのリバーシングステップのみを使用します。 最初のステップでは、価格が予想される方向に移動した場合、利益を得ることができます。 最初のステップでは、レベルからロールバックに関連する仮定が間違っていて、レベルがブレイクしていた場合、利益を得ることがあります。 3番目のステップで, ダマシのブレイクアウトだった場合、利益を得ることができます。 その後、完全にレベルが失われ、さらにチェーンステップが役に立たないと見越して、ポジションを決済します。 また、5:1 のTPレベルを使用することができます, 2 取引の後に倍増します。 例えば、20-30 などです。 許可するより多くのステップは、少ないが ストップロス によってチェーン全体を閉じる可能性があります。 主なものは、チェーンステップ全体でドローダウンに耐えることができることを確認するために必要な資産を計算することです。 また, 全体の資産は、全体のチェーン損失の場合に失われるべきではありません。 このような状況の後でも、さらにトレードするための資金がある必要があります。

ポジション決済. ポジションは RevertManualEA(または RevertmeManualEA4) によって管理およびクローズされます。 また、常に別のポジションまたはすべてのオープンポジションをクローズすることができます。 すべてのポジションを閉じるのは簡単です。 たとえば、すべてのオープンポジション結果が正であり、それぞれがTPによってクローズされるのを待つ必要がない場合などです。 EAが実行されているシンボルチャートを開きます。 [Close all] ボタンは、チャートで使用できます。 このボタンをクリックすると、EA設定で指定された同じマジックナンバーを持つすべてのポジションが閉じられます。 すべてのポジションをクローズするだけでなく、以降のチェーンステップのすべてのオーダーが削除されます。 マニュアルトレード例. 以下のビデオは、2つのEAを使用した裁量トレードを示しています。RevertManualEAとドルで固定ストップでオーダーを作成します。



マニュアルトレード中のこのシステムの収益性は、エントリポイントの精度に大きく依存します。

結論

結論として, リバーシングトレード戦略は本当にトレードに使用することができることをもう一度確認したいと思います。

巨大な利益をもたらすことはありません。 許容されるリスクで使用する場合の予想最大値は、年間約 100% です。

このシステムは損失がまったくないわけではありません。 チェーン全体はいつでも ストップロス によって終了する可能性があり、直近の N 年で受け取ったすべての利益を失うことになります。

しかし、システムは動作することができます。 動作させるには、2つの主なルールに従う必要があります。

タイトなストップロス を使用しないでください。

SLより大きいTPを使用してください。

自動売買テストとマニュアルトレードの両方において、チェーン内のトレード数が10-15 未満の場合、狭いストップロス レベルは利益になりません。 レンジの動きは、多くの場合、チェーン全体が ストップロス によって決済されます。 この場合, 以前に発生したすべての利益を失います。 したがって、問題やリバーシングテクニックを使用して日中トレードを行うことさえ不可能です。

狭いストップロスには別の問題もあります。 スプレッド拡大は、全体のトレードチェーンをダメにすることがあります。 ここでは、実際のトレードの例です:





チェインの直近のステップを見てください。 価格はTP方向に動いていたが、そのツールによってブローカーのスプレッドが突然大きく広がり、SLによって前のステップを閉じました。 その後、SLサイズがスプレッド値より少なかったので、指値オーダーがトリガされ、SLによってただちにクローズしました。 このEAは、このような条件で次の指値オーダーを作成することはできません。 ただし、別の指値オーダーがオープンされた場合は、同じ ストップロス で閉じることもできます。 上記の例は、フローティングスプレッドを提供するブローカーとタイトなストップレベルを使用すると、資産損失を完全につながる可能性があることの良い証拠です。



添付