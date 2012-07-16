Самые активные участники MQL5.community награждены смартфонами iPhone!

Мы давно задумали стимуляцию наиболее активных участников сообщества MQL5.com, которые способствуют его развитию. По этой причине и была введена новая система рейтингов на сайте.



Статьи, программы в Code Base, обращения в Сервисдеске – каждый шаг начал приносить очки в копилку пользователя. Таким образом, вклад участников комьюнити стал более наглядным.

Решив наградить наиболее выдающихся участников MQL5.com, мы выбрали ключевые критерии для определения их вклада в развитие сообщества. В результате по количеству опубликованных на сайте статей победили investeo (11 статей) и victorg (10 статей), а по количеству опубликованных в Code Base программ – GODZILLA (340 программ), Integer (61 программа) и abolk (21 программа).



Наградой победителям стали сенсорные смартфоны пятого поколения iPhone 4S с двухъядерным процессором, камерой iSight, записью HD-Video, потрясающим дисплеем Retina и кучей других возможностей. Искренне поздравляем героев с победой и предоставляем им слово.





abolk

«История знакомства с mql5.com банальна. Совершив 1 декабря 2006 года свою первую реальную сделку в терминале MetaTrader 4, я через команду меню терминала «Справка – О программе» попал на сайт создателей терминала, а оттуда – на форум mql4.com.



«Зри в корень!» – писал Козьма Прутков, – всегда надо искать первоисточник. Автоторговля в то время меня не интересовала (хотя и активно торговал на реале, но торговал вручную). Поэтому долгое время на форуме не регистрировался и был просто редчайшим читателем раз в квартал. Форум - специализированный, а по образованию я программист-прикладник. С освоением языков программирования проблем не имел ещё с тех времён, когда науку программирования изучали с машинных кодов, а самостоятельное освоение PL/1 за семестр со сдачей экзамена считалось нормальным.







На форуме mql4.com говорили о каком-то пятом форуме. Долго не мог понять, о чём идёт речь, пока кто-то по доброте душевной не привёл ссылку. Это было летом 2010 года. Зайдя на форум mql5.com, я обнаружил сервис «Работа». Ну, с работой в интернете хорошо знакомы многие: сёрфинг и другая ерунда скептиком сделают даже морально устойчивых. Не помню почему, но заработать в сервисе «Работа» решил попробовать.



На сайте mql4.com была документация по языку MQL4, я зарегистрировался, покрутился месяц в замечательной ветке «Помощь новичкам» в качестве отвечающего на вопросы, а тут в сервисе «Работа» и работа появилась. С тех пор выполнено более 500 работ. К сожалению, система рейтингов и топ разработчиков в сервисе «Работа» появились позже, поэтому многие работы выполнялись мной "на стороне".

Осенью 2010 года Rosh оформил 5 заявок на написание статей. Мне удалось получить контракт на написание статьи. Статья писалась долго и как итог: около 100 печатных страниц статьи и 21 индикатор. Но что важно: эта статья позволила систематизировать моё понимание языка как MQL5, так и MQL4.

Так, вот уже 2 года я ежедневно и активно посещаю и читаю форум mql5.com».





Integer

«Первый торговый терминал, с которым мне пришлось иметь дело, был довольно-таки простым: список символов, графики, несколько индикаторов. Для проведения более глубокого технического анализа требовалось подключение какой-нибудь более серьезной сторонней программы технического анализа. Около года я потратил на эксперименты с такой технической базой.

Занимаясь как-то поиском стратегий в интернете, я случайно наткнулся на терминал MetaТrader 4. Первое впечатление просто невероятное: в каком же ограниченном пространстве приходилось существовать до терминала MetaTrader 4! Словами это невозможно передать!

Практически полная свобода для любых фантазий - можно закодить любую идею! И не просто закодить, а еще и обеспечить ее устойчивую работу в реальных условиях за счет надежной обратной связи с торговым сервером при выполнении торговых операций: открытии, закрытии, модификации ордера. Даже несмотря на такие, практически не ограниченные, возможности терминала MetaTrader4, компания MetaQuotes не остановилась на достигнутом, а разработала новый, более совершенный терминал MetaTrader 5 - с еще более широкими возможностями.

Если при написании советника на MQL4 возникает субъективное ощущение, что строишь из кубиков, то при программировании на MQL5 – как будто лепишь из пластилина, мягкого и гибкого. После знакомства с терминалами компании MetaQuotes я еще некоторое время интересовался событиями, происходящими в мире торговых терминалов, но в итоге окончательно убедился, что лучше терминала MetaTrader быть не может. Поэтому мой выбор это MetaTrader – и сейчас, и навсегда».



Godzilla

«Действительно, с появлением мобильных версий MetaTrader 4 и MetaTrader 5 процесс усвоения самой сущности трейдинга для новичка в этом деле стал максимально простым донельзя. Теперь достаточно достать из кармана смартфон, активизировать на нём торговый терминал и можно приступать к торговым операциям на финансовых рынках где угодно - в автомобильной пробке, на спортивном стадионе, отдыхая на природе или даже загорая на пляже! Везде, где есть сотовая связь, есть возможность не остаться в стороне от активного трейдинга.







Ну а что касается моего впечатления от языка MQL5, то если начинать его изучение с максимально простых вещей, не пытаясь раньше времени форсировать усложнение решаемых задач, то глубокое понимание этого языка будет обеспечено. На сегодняшний день на сайте MQL5.com все необходимые материалы для этого есть, причём даже в гораздо большем количестве, чем этого достаточно для сколь угодно досконального изучения языка торговых стратегий MQL5».



victorg



«На mql5.com я пришел, наверное, как и многие из нас, с mql4.com. На протяжении многих лет я регулярно следил за публикациями на mql4.com, но до сих пор на нем так и не зарегистрировался. Все это время я создавал какие-то скрипты, индикаторы, пытался построить прибыльный советник. Несмотря на то, что “грааля” создать мне пока так и не удалось, сам процесс поиска информации и программной проверки различных идей средствами MQL меня захватил. С появлением MetaTrader 5 и MQL5.com, конечно, захотелось попробовать новый язык. И с этого момента все мои программные эксперименты перебрались на MQL5.





К этому времени периодически стало появляться желание поделиться какими-то своими, ну если не результатами, то хотя бы просто наработками. В надежде на то, что они либо помогут кому-то сдвинуться в своих изысканиях с мертвой точки, либо просто подбросят новую идею, либо подскажут направление, в котором можно “порыть” поглубже. Эти мысли и заставили меня зарегистрироваться на MQL5.com и опубликовать несколько индикаторов. Одновременно я предложил к рассмотрению и первые статьи. С тех пор так и повелось: если удается какие-то наработки оформить в виде статьи, то я их предлагаю для публикации.

Насколько полезными или интересными оказались опубликованные мною статьи, мне самому судить трудно. И я даже не мог себе представить, что на них обратят такое внимание. Мое награждение оказалось для меня настолько неожиданным, что просто застало меня врасплох. Я очень благодарен MetaQuotes за столь высокую оценку моего труда. Несомненно, очень приятно получить награду от такой крупной, известной компании. Спасибо!»







investeo



«Закончив университет, я устроился на постоянную работу, чтобы обеспечить себе стабильный заработок. Работа была связана с постоянными разъездами, и мне довелось побывать в нескольких странах Европы и Азии. Во время всех этих переездов и жизни в гостиницах у меня было достаточно времени подумать о своем финансовом будущем.

Будучи помешанным на компьютерах и наблюдая за своими сверстниками, проводящими долгие часы за компьютерными играми, я думал: "Какая пустая трата времени! Разве нельзя совместить приятное с полезным, зарабатывая деньги в других играх - финансовых?" Да, мне кажется, что фондовые рынки и Форекс - это, по сути, крупнейшие многопользовательские онлайн-игры в мире. И все игроки в них пытаются выманить друг у друга деньги. Я не вижу в этом ничего плохого, если человек осознает потенциальные риски. Именно поэтому я решил попробовать себя в трейдинге.





Во время своих командировок я прочитал сотни книг по методике и психологии трейдинга, рынкам, экономике, серию книг "Форекс для чайников", Форекс-журналы. Через несколько месяцев я составил детальный торговый план и начал торговать на NewConnect - польском рынке развивающихся компаний. В то время я еще не понимал всей специфики этого рынка. В выигрыше там всегда оставались люди, печатавшие акции. На этом рынке нельзя открывать короткие позиции, а успех обеспечивается армией трейдеров, активно раздувающих спрос на бумаги. Я получил хороший урок, торгуя вручную. В итоге я бросил все книги по долгосрочному инвестированию в мусорную корзину и стал искать хорошую платформу для автоматического трейдинга.

MQL5 в то время еще только-только появился и я решил, что это идеальный вариант для меня. Объектно-ориентированный язык программирования как нельзя лучше подходил для моих целей. Так как предыдущий продукт компании-разработчика (платформа MetaTrader 4) имел оглушительный успех, я посчитал, что на изучение MQL5, безусловно, стоит потратить время. И не ошибся.



Платформа показывает себя с самой лучшей стороны. После введения разделов "Статьи" и "Работа" я решил написать несколько статей. Обычно я все осваиваю на практике, а здесь я учился, обучая других. Я многому научился, пока писал свои статьи!

Я очень благодарен MQL5.community за публикацию своих статей. К тому же мне всегда интересно узнавать мнение других людей. И я польщен тем, что мои труды получили такую высокую оценку. Напоследок хочу дать совет всем членам сообщества - продолжайте читать!»





Принимайте участие в жизни MQL5.com - это вознаградится!



Эти участники сообщества не просто принимают активное участие в жизни сообщества MQL5.com - их деятельность приносит ощутимую пользу каждому трейдеру. Так что поощрить их было для нас делом чести. Сразу же хотим предупредить, что это не последняя раздача призов на сайте MQL5.com: с введением системы рейтингов деятельность каждого участника комьюнити не останется незамеченной, а премирование самых полезных MQL5-деятелей рискует стать доброй традицией.

Разбирайтесь в тонкостях создания торговых роботов, вникайте в различные аспекты автоматизации стратегий, пишите статьи и создавайте программы для Code Base – все это в итоге может оказаться заявкой на очень приличный приз!



Ваша активность на MQL5.com вознаградится, обещаем!