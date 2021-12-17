I membri più attivi della MQL5.community hanno ricevuto un iPhone!

Da tempo pianificavamo di incoraggiare i partecipanti più attivi su MQL5.com. che contribuiscono allo sviluppo della comunità. Pertanto, il nuovo sistema di rating è stato implementato sul sito. Articoli, programmi Code Base, richieste al Service Desk: tutti i tipi di attività aumentano la valutazione di un utente. Pertanto, è stato osservato il contributo di ciascun membro della comunità.

Dopo aver deciso di premiare i migliori partecipanti su MQL5.com, abbiamo selezionato i criteri chiave per determinare ciascun contributo dei partecipanti allo sviluppo comunitario. Di conseguenza, abbiamo di seguito i campioni che hanno pubblicato il maggior numero di articoli sul sito, investeo (11 articoli) e victorg (10 articoli), e che hanno inviato i loro programmi al Code Base, GODZILLA (340 programmi), Integer (61 programmi) e abolk (21 programmi).



I vincitori sono stati premiati con gli smartphone touchscreen iPhone 4S, la quinta generazione del dispositivo, dotati di dual-core, fotocamera iSight, registrazione HD-Video, uno splendido display e tante altre caratteristiche. Ci congratuliamo sinceramente con i nostri vincitori! Lasciamo che ci raccontino un po' di loro.





abolk

«La mia conoscenza di mql5.com era abbastanza chiara. Ho eseguito la mia prima operazione tramite terminale MT4 il 1 ° dicembre 2006. Utilizzando il comando "Guida – Informazioni su..." del menu del terminale sono arrivato al sito degli sviluppatori del terminale e poi sul Forum MQL4.



Come dice un detto popolare, il diavolo è nei dettagli. È impossibile capire qualcosa senza dare un'occhiata all'interno. All'epoca non ero interessato al trading automatizzato, anche se ho fatto trading attivamente sul conto reale manualmente. Quindi, ho visitato il Forum raramente (forse una volta in un trimestre) senza registrarmi. Questo forum è altamente specializzato e io sono un programmatore di applicazioni autodidatta. Non ho mai avuto problemi nel padroneggiare i linguaggi di programmazione fin dai tempi in cui la programmazione veniva studiata usando la macchina dei codici e l'apprendimento PL / I che avveniva entro un semestre con un esame finale era una cosa comune.





Alla fine, qualcuno ha menzionato "il quinto forum". Non sono riuscito a capire cosa significasse per un bel po' di tempo, fino a quando non ho finalmente trovato il link. Questo è successo nell'estate 2010. Ho inserito mql5.com e ho trovato il servizio "Jobs". Bene, penso che molti di voi hanno familiarità con il lavoro in rete. Tutta quella navigazione web e altre sciocchezze possono trasformare anche il più moderato in uno scettico. Non ricordo perché, ma decisi di provare il servizio "Jobs".



Il sito MQL4.com possiede la documentazione sul linguaggio MQL4. Mi sono registrato e ho passato circa un mese su un argomento notevole del forum e dedicato ad aiutare i nuovi arrivati a rispondere alle loro domande. A quel tempo ho ricevuto il primo ordine di lavoro nel servizio "Jobs". Da allora ho eseguito più di 500 ordini di lavoro. Sfortunatamente, il sistema di valutazioni e degli sviluppatori migliori sono stati implementati in seguito. Pertanto, molti degli ordini di lavoro sono stati eseguiti al di fuori del servizio del sito.

Nell'autunno 2010, Rosh ha creato 5 ordini per scrivere articoli. Ho iniziato a scriverne uno. Ci è voluto molto tempo per finirlo e, di conseguenza, la versione finale consisteva in circa 100 pagine stampate e 21 indicatori. Ma la cosa più importante è che questo articolo ha sistematizzato la mia comprensione dei linguaggi MQL5 e MQL4.Pertanto, visito attivamente mql5.com ed esamino i suoi materiali già da 2 anni».





Integer

«Il mio primo terminale di trading era abbastanza semplice: l'elenco dei simboli, grafici, alcuni indicatori. Avevo bisogno di un'applicazione più funzionale per eseguire analisi tecniche più approfondite. Ho trascorso circa un anno sperimentando tale base tecnica.

Durante la ricerca di strategie su Internet, mi sono imbattuto nel terminale MetaТrader 4 . Sono rimasto subito colpito: quanti limiti avevo prima di MetaTrader 4! Non riesco proprio a descriverlo a parole!





Sono stato in grado di implementare qualsiasi idea. Ancora più importante, ho potuto garantire un funzionamento stabile della mia idea in un ambiente reale grazie alla connessione affidabilità con un server di trading durante l'esecuzione di operazioni di trading come apertura, chiusura o modifica di un ordine. Anche se le possibilità del terminale MetaTrader 4 sono praticamente illimitate, MetaQuotes non si è fermata e ha sviluppato il nuovo terminale MetaTrader 5 con ancora più caratteristiche.

Quando sviluppi un Expert Advisor in MQL4, hai la sensazione di costruirlo usando dei blocchi, mentre la programmazione in MQL5 ti dà la sensazione di utilizzare un'argilla modellante morbida e flessibile. Dopo aver familiarizzato con i terminali MetaQuotes, ho ancora monitorato gli eventi nel mondo delle piattaforme di trading per qualche tempo, ma alla fine mi sono reso conto che il terminale MetaTrader non ha concorrenti decenti. Quindi, MetaTrader è la mia scelta adesso e per sempre».



Godzilla

«In realtà, l'avvento delle versioni mobili di MetaTrader 4 e MetaTrader 5 ha semplificato l'idea stessa di fare trading per i nuovi arrivati per quanto possibile. Ora, tutto ciò che devi fare è uscire il tuo smartphone dalla tasca, avviare il terminale di trading e iniziare a eseguire operazioni di trading nei mercati finanziari ovunque tu voglia - in un ingorgo, in uno stadio sportivo, durante un picnic o anche mentre prendi il sole in spiaggia! Ovunque ci siano comunicazioni cellulari, c'è la possibilità di fare trading attivo.







Immagino che, se inizi a imparare MQL5 partendo dalle cose più semplici, non cercando di complicare le attività troppo presto, otterrai sicuramente una comprensione approfondita del linguaggio. Oggi MQL5.com ha tutti i materiali necessari, anche in quantità molto maggiori di quelle necessarie per lo studio dettagliato del linguaggio MQL5 delle strategie di trading».



victorg



«Come molti di noi, sono arrivato su mql5.com da mql4.com. Per molti anni ho ho seguito regolarmente le pubblicazioni su mql4.com, anche se non ero ancora registrato. Per tutto quel tempo ho scritto vari script e indicatori che tentavano di costruire un Expert Advisor redditizio. Non sono ancora riuscito a trovare il "Graal", ma mi è piaciuto il processo di ricerca delle informazioni e il controllo di varie idee attraverso l’uso di MQL. Quando MetaTrader 5 e MQL5.com sono apparsi, ho immediatamente provato il nuovo linguaggio. Da quel momento tutti i miei esperimenti di programmazione si sono spostati su MQL5.





A quel punto, volevo già condividere alcune delle mie idee (non posso chiamarle risultati definiti). Speravo che potessero aiutare alcuni dei miei compagni programmatori nelle proprie ricerche o semplicemente aggiungere una nuova idea o magari mostrare una direzione promettente. Pertanto, mi sono registrato su MQL5.com e ho pubblicato diversi indicatori. Allo stesso tempo, mi sono offerto di pubblicare alcuni dei miei articoli. Da allora, si è trasformata in una tradizione: se riesco a organizzare alcune delle mie idee sotto forma di un articolo, lo offro alla pubblicazione.

È difficile per me giudicare quanto utili o interessanti siano i miei articoli . E non potevo nemmeno immaginare che avrebbero attirato così tanta attenzione. Sono davvero sorpreso da questa ricompensa. Sono molto grato a MetaQuotes per un così grande apprezzamento del mio lavoro. Certamente, mi sento lieto di ricevere un premio da un'azienda così grande e conosciuta. Grazie!»







investeo



«Dopo essermi laureato all'università, ho fatto un lavoro diurno per garantirmi stabilità finanziaria come la maggior parte dei giovani. Il lavoro che ho scelto mi ha permesso di viaggiare molto, quindi ho lavorato in alcuni paesi in Europa e in Asia e ho trascorso molto tempo in hotel. Ecco perché ho avuto un po' di tempo per pensare sul mio futuro finanziario.

Essere dipendente dal computer e vedere i miei coetanei passare lunghe ore davanti a un monitor a giocare ai videogiochi mi ha fatto pensare che era solo una perdita di tempo. Perché non provare a fare lo stesso e guadagnare un po' di soldi giocando ad altri giochi finanziari? Sì, penso che le borse e i mercati forex siano in realtà i più grandi giochi multi-giocatore nel mondo. E tutti i ragazzi succhiano soldi l’uno dall'altro. Non vedo nulla di male in questo finché sei consapevole nel momento in cui inizi a giocare. Ecco perché ho deciso di intraprendere una carriera nel trading.







Durante i miei viaggi ho letto centinaia di libri sulle tecniche di trading, sulla psicologia del trading, sui mercati, sull’economia, sulle serie forex-per-principianti, e riviste di forex. Dopo alcuni mesi ho preparato un piano di trading dettagliato e ha iniziato a investire in NewConnect - un mercato azionario polacco per startup. Non mi sono reso conto in quel momento del fatto che questo tipo di mercato fosse un mercato speciale . I ragazzi che si occupano di print con le azioni sono i vincitori. Non esiste short trading lì e tutto ciò di cui hai bisogno per il successo è un gruppo di trader che mettono in atto una strategia di patate bollenti (pump and dump). Ho ricevuto una dura lezione dal mio trading manuale, ho gettato tutti i libri di investimento a lungo termine nella spazzatura e ho iniziato a cercare una buona piattaforma di trading automatizzata.

MQL5 era da poco apparsa e sembrava perfetta. Il linguaggio di trading orientato agli oggetti era proprio quello di cui avevo bisogno. Pensavo che il prodotto sviluppato dall’azienda avesse successo, come la loro precedente piattaforma MetaTrader 4, un grande successo. Pertanto, è stato sicuro iniziare a investire il mio tempo in MQL5. E non ho fatto un'ipotesi sbagliata.



La piattaforma sarà un grande successo. Dopo che MetaQuotes ha introdotto le sezioni "Articoli" e "Lavori", sapevo che avrei dovuto provare a scrivere degli articoli. Imparo sempre facendo e questa volta ho imparato insegnando. Sì, questo è vero, ho imparato molto mentre scrivevo i miei articoli!

Sono molto grato alla community MQL5 per la pubblicazione di tutti gli articoli e mi piace sempre leggere cosa ne pensano le altre persone. Pertanto, sono molto soddisfatto del premio per gli articoli. E il mio ultimo consiglio a tutte le persone qui dentro: continuate a leggere!»





Partecipa alla vita di MQL5.com: ti ripagherà!



I nostri vincitori non sono solo i membri più attivi della comunità MQL5.com: la loro attività è vantaggiosa per tutti i trader. Era una questione d'onore per noi incoraggiarli. Vorremmo sottolineare che questa non sarà l’ultima premiazione su MQL5.com. Dal momento che il nuovo sistema di rating è stato introdotto, la tua partecipazione non può rimanere inosservata mentre la premiazione dei membri più attivi della MQL5.community sta per diventare una buona tradizione.

Studia i segreti dello sviluppo dei robot di trading, approfondisci i vari aspetti dell'automazione delle strategie, scrivi articoli e crea programmi per Code Base – tutto questo può eventualmente portarti a ottenere un buon premio!



La tua attività su MQL5.com verrà premiata. Hai la nostra parola!