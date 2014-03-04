Os membros mais ativos do website MQL5.community ganharam iPhones!

Há muito tempo planejávamos encorajar os participantes mais ativos do MQL5.com que contribuem para o desenvolvimento da comunidade. Por essa razão, o novo sistema de avaliação foi implementado no website. Artigos, programas da Base de códigos, solicitações de Service Desk - todos os tipos de atividade aumentam a avaliação de um usuário. Assim, a contribuição de cada membro da comunidade foi visualizada.

Após termos decidido premiar os participantes mais proeminentes do website MQL5.com, selecionamos os critérios-chave para determinar a contribuição de cada participante para o desenvolvimento da comunidade. Como resultado, temos os seguintes vencedores que publicaram a maior quantidade de artigos no website - investeo (11 artigo) e victorg (10 artigos), e os que enviaram os seus programas à Base de códigos – GODZILLA (340 programas), Integer (61 programas) e abolk (21 programas).



Os vencedores receberam smartphones iPhone 4S com tela sensível ao toque, que representam a quinta geração do aparelho e contêm chip dual core, câmera iSight, gravação de vídeo em alta definição, linda exibição de retina bem como vários outros recursos. Damos os nossos sinceros parabéns aos vencedores! Vamos ver o que eles têm a dizer sobre si mesmos.





abolk

"Minha familiarização com o mql5.com foi muito simples. Eu realizei o meu primeiro acordo através do terminal MT4 em 1 de dezembro de 2006. Utilizando o comando "Ajuda – Sobre..." do menu do terminal, eu entrei no website dos desenvolvedores do terminal e, em seguida, no Fórum do MQL4.



Como diz um ditado popular, o diabo está nos detalhes. é impossível compreender alguma coisa sem olhar para dentro. Na época, eu não estava interessado em negociação automática, embora eu negociasse ativamente na conta real manualmente. Então, eu visitava o Fórum raramente (talvez uma vez por trimestre), sem me registrar nele. Este fórum é altamente especializado e eu sou um programador de aplicativos por treinamento. Eu nunca tive problemas em dominar linguagens de programação desde os dias em que a programação era estudada com a utilização de códigos de máquina e a aprendizagem de PL/I em seis meses com uma prova no final era algo comum.





Por fim, alguém mencionou "o quinto fórum". Eu não entendi o que ele quis dizer por muito tempo, até que eu encontrei o link. Isso aconteceu no verão de 2010. Eu entrei no mql5.com e encontrei o serviço "Empregos". Bem, eu acredito que muitos de vocês estão familiarizados com o trabalho na Internet. Toda a navegação na web e outras tolices pode transformar mesmo as pessoas com o temperamento mais suave em céticas. Eu não me lembro por que motivo, mas decidi tentar utilizar o serviço "Empregos".



O website MQL4.com possui uma documentação sobre a linguagem MQL4. Eu me registrei e passei cerca de um mês em um impressionante tópico do fórum dedicado a ajudar os iniciantes e responder as suas perguntas. Naquela época, recebi a minha primeira ordem de trabalho no serviço "Empregos". Eu já executei mais de 500 ordens de trabalho desde então. Infelizmente, o sistema de avaliação e melhores desenvolvedores foi implementado mais tarde. Dessa forma, muitas das ordens de trabalho foram executadas fora do serviço do website.

No outono de 2010, Rosh criou 5 ordens para a escrita de artigos. Eu comecei a escrever um. Demorou muito tempo para terminá-lo e, como resultado, a versão final consistia em cerca de 100 páginas impressas e 21 indicadores. Mas o mais importante é que esse artigo sistematizou a minha compreensão das linguagens MQL5 e MQL4.Assim, visitei ativamente o mql5.com e examinei seus materiais já por dois anos».





Integer

"O meu primeiro terminal de negociação era muito simples: uma lista de símbolos, gráficos, alguns indicadores. Eu precisava de um aplicativo mais funcional para realizar uma análise técnica mais aprofundada. Eu passei cerca de um ano fazendo testes com essa base técnica.

Ao procurar estratégias na Internet, eu encontrei o terminal MetaTrader 4. Eu fiquei imediatamente impressionado: que espaço limitado eu tinha antes do MetaTrader 4! Eu simplesmente não consigo descrever em palavras!





Eu conseguia implementar qualquer ideia. O mais importante é que eu poderia garantir a operação estável da minha ideia no ambiente real devido à conexão confiável com um servidor de negociação ao realizar operações de negociação tais como abertura, fechamento ou modificação de uma ordem. Embora as possibilidades do terminal MetaTrader 4 sejam praticamente ilimitadas, a MetaQuotes não parou e desenvolveu o novo terminal MetaTrader 5 com ainda mais recursos.

Quando você desenvolve um Expert Advisor em MQL4, há um sentimento de que você o construiu utilizando blocos, enquanto que a programação em MQL5 dá a você um sentimento de utilizar uma argila de modelar macia e flexível. Após me familiarizar com os terminais da MetaQuotes, eu ainda rastreei os acontecimentos no mundo das plataformas de negociação por algum tempo, mas no fim percebi que o terminal MetaTrader não possui bons concorrentes. Assim, o MetaTrader é a minha escolha agora e para sempre".



Godzilla

"Na realidade, o surgimento de versões móveis do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 simplificou o máximo possível o conceito de negociação para os iniciantes. Agora, tudo o que você precisa fazer é tirar o seu smartphone do bolso, abrir o terminal de negociação e começar a realizar operações de negociação nos mercados financeiros onde você desejar - no engarrafamento, em um estádio de esportes, durante um piquenique ou mesmo ao pegar tomar banho de sol em uma praia! Em qualquer lugar que haja comunicação de celular, há uma possibilidade de negociar ativamente.







Eu penso que se você começar a aprender MQL5 a partir das coisas mais simples, não tentando complicar as tarefas tão cedo, você certamente obterá um entendimento completo da linguagem. Hoje, o MQL5.com possui todos os materiais necessários, mesmo em quantidades muito maiores do que o necessário para um estudo detalhado da linguagem MQL5 de estratégias de negociação".



victorg



"Como muitos de nós, eu vim ao mql5.com a partir do mql4.com. Por muitos anos, eu segui regularmente as publicações no mql4.com, embora eu ainda não tivesse me registrado no website. Durante todo aquele tempo, eu estava escrevendo diversos scripts e indicadores, tentando construir um Expert Advisor lucrativo. Eu ainda não consegui encontrar o "Graal", mas eu gostei do processo de buscar informações e verificar diversas ideias utilizando MQL. Quando o MetaTrader 5 e o MQL5.com surgiram, eu imediatamente experimentei a nova linguagem. A partir daquele momento, todos os meus testes de programação passaram para MQL5.





Naquele tempo, já queria compartilhar algumas de minhas ideias (não posso chamá-las de resultados definitivos). Eu esperava que elas pudessem ajudar alguns dos meus colegas programadores em suas próprias pesquisas ou apenas adicionar uma nova ideia ou talvez mostrar alguma direção promissora. Assim, eu me registrei no MQL5.com e publiquei diversos indicadores. Ao mesmo tempo, eu ofereci publicar alguns dos meus artigos. Desde então, isso tornou-se uma tradição: se eu consigo organizar algumas das minhas ideias na forma de um artigo, eu ofereço isso para publicação.

é difícil para mim julgar quão útil ou interessante são os meus artigos. E não poderia nem imaginar que eles atrairiam tanta atenção. Estou realmente surpreso com esta recompensa. Sou muito grato à MetaQuotes por tal apreciação ao meu trabalho. Certamente me sinto honrado em receber um prêmio de uma empresa tão grande e conhecida. Obrigado!"







investeo



«Depois de me graduar na universidade, tive um emprego diurno para assegurar minha estabilidade financeira como a maioria dos jovens. O trabalho que escolhi me permitiu viajar bastante, consequentemente trabalhei em alguns países pela Europa e ásia e passei muito tempo em hotéis. Por isso, tive tempo para pensar no meu futuro financeiro.

Sendo um viciado em computadores e vendo os meus colegas passando diversas horas na frente do computador jogando, eu pensei que isso era apenas uma perda de tempo. Por que não tentar fazer o mesmo e ganhar algum dinheiro jogando outros jogos financeiros? Sim, eu acho que os mercados forex e da bolsa de valores são, na realidade, os maiores jogadores no mundo. E todos os caras sugam dinheiro uns dos outros. Não vejo mal nisso desde que esteja consciente disso quando começa a jogar. é por essa razão que decidi seguir uma carreira de negociação.







Durante as minhas viagens, eu li centenas de livros sobre técnicas de negociação, psicologia de negociação, mercados, economia, série forex para leigos, revistas de forex. Após alguns meses, eu preparei um plano detalhado de negociação e comecei a investir no NewConnect - mercado polonês para empresas startup." Eu sequer percebi naquele momento que esse tipo de mercado é especial. As pessoas que imprimem as ações são as vencedoras. Não há negociação curta lá, e tudo o que você precisa para o sucesso é um bando de negociadores jogando uma estratégia de batata quente ("pump and dump"). Tive uma dura lição com minha negociação manual, joguei todos os livros de investimento a longo prazo no lixo e comecei a buscar por uma boa plataforma de negócio automatizada.

A MQL5 tinha começado a aparecer e pareceu perfeita. A linguagem de programação orientada a objetos era o que eu precisava. Eu pensei que a empresa que desenvolvia o produto era bem-sucedida, visto que a sua plataforma anterior, MetaTrader 4, era um grande sucesso. Assim, era seguro começar a investir o meu tempo na MQL5. E eu não estava errado.



A plataforma será um grande sucesso. Após a MetaQuotes ter introduzido as seções "Artigos" e "Serviços", eu sabia que deveria tentar escrever alguns artigos. Eu sempre aprendo fazendo isso e, naquele momento, eu aprendi ensinando. Sim, isso é verdade. Eu aprendi muito ao escrever os artigos!

Eu sou muito grato à comunidade MQL5 por publicar todos os artigos e eu sempre gosto de ler o que as outras pessoas estão pensando. Assim, eu estou muito contente com o prêmio pelos artigos. E, meu último conselho para todas as pessoas aqui - continue lendo!»





Participe da vida do MQL5.com - você será recompensado!



Os nossos vencedores não são apenas os membros mais ativos da comunidade MQL5.com - a atividade deles é benéfica para todos os negociadores. Encorajá-los era uma questão de honra para nós. Gostaríamos de destacar que esta não foi a última distribuição de prêmios no MQL5.com. Visto que o novo sistema de avaliação foi introduzido, a sua participação não pode permanecer despercebida. Enquanto isso, a premiação dos membros mais úteis do website MQL5.community está prestes a se tornar uma boa tradição.

Estude os segredos do desenvolvimento de robôs de negociação, descubra os diversos aspectos da automatização de estratégia, escreva artigos e crie programas para a Base de códigos - tudo isso pode finalmente resultar na obtenção de um bom prêmio!



A sua atividade no MQL5.com será recompensada. Você tem a nossa palavra!