En Aktif MQL5.community Üyelerine iPhone Ödülü Verildi!

Uzun zamandır Topluluğun gelişimine katkıda bulunan en aktif MQL5.com katılımcılarını teşvik etmeyi planlıyoruz. Bu nedenle, yeni derecelendirme sistemi web sitesinde hayata geçirilmiştir. Makaleler, Kod Tabanı programları, Hizmet Masası istekleri - her tür etkinlik, kullanıcının puanını artırır. Böylece her bir Topluluk üyesinin katkısı görselleştirilmiştir.

En seçkin MQL5.com katılımcılarına ödül dağıtmaya karar verdikten sonra her katılımcının Topluluk gelişimine katkısını belirlemek için anahtar kriterleri seçtik. Sonuç olarak, web sitesinde en çok miktarda makale yayınlayan şampiyonlarımız şunlar -investeo (11 makale) ve victorg (10 makale) ve programlarını Code Base'e gönderenler – GODZILLA (340 program), Integer (61 program) ve abolk (21 program).



Kazananlara beşinci nesil, çift çekirdekli çip, iSight kamera, HD-Video kayıt, çarpıcı Retina ekran ve birçok başka özellikle birlikte sağlanan dokunmatik ekran tabanlı iPhone 4S akıllı telefonlar verildi. Kazananlarımızı içtenlikle tebrik ediyoruz! Bize biraz kendilerinden bahsetsinler.





abolk

«mql5.com ile tanışıklığım oldukça sade oldu. İlk işlemimi 1 Aralık 2006'da MT4 terminali üzerinden gerçekleştirdim. Terminal menüsündeki "Yardım - Hakkında..." komutunu kullanarak terminal geliştiricilerin web sitesine ve ardından MQL4 Forum'a ulaştım.



Popüler bir deyimde olduğu gibi, şeytan ayrıntıda gizlidir. Detaylarına bakmadan bir şey anlamak mümkün değil. O zamanlar otomatik alım satımla ilgilenmiyordum, gerçi gerçek hesapta manuel olarak aktif olarak alım satım yapıyordum. Yani, Foruma kaydolmadan nadiren (üç ayda bir olabilir) ziyaret ediyordum. Bu son derece uzmanlaşmış bir forum, ben de eğitim yoluyla bir uygulama programcısıyım. Programlamanın makine kodları kullanılarak çalışıldığı ve sonunda bir sınavla yarım yıl içinde PL/I öğrenmenin yaygın olduğu günlerden beri programlama dillerine hakim olma konusunda hiç sorun yaşamadım.





Sonunda birisi "beşinci forum"dan bahsetti. Sonunda bağlantıyı bulana kadar uzun bir süre ne demek istediğini anlayamadım. 2010 yazında oldu. mql5.com'a girdim ve "İşler" hizmetini buldum. Sanırım çoğunuz İnternet üzerinden çalışmaya aşinasınız. Tüm bu internette gezinme ve diğer saçmalıklar en yumuşak huylu insanları bile şüpheci hale getirir. Nedenini hatırlamıyorum ama "İşler" hizmetini denemeye karar verdim.



MQL4.com web sitesinde MQL4 diliyle ilgili bulunmaktadır. Kayıt oldum ve yeni gelenlerin sorularını yanıtlamasına yardımcı olmaya adanmış olağanüstü bir forum başlığında yaklaşık bir ay harcadım. O zaman "İşler" hizmetinde ilk iş emrini aldım. O zamandan beri 500'den fazla iş emrini yerine getirdim. Ne yazık ki derecelendirme sistemi ve En iyi geliştiriciler daha sonra uygulandı. Bundan dolayı, iş emirlerinin çoğu web sitesi hizmetinin dışında yürütüldü.

2010 sonbaharında Rosh, makale yazmak için 5 emir oluşturdu. Bir tane yazmaya başladım. Bitirmek çok zaman aldı ve sonuç olarak, son hali yaklaşık 100 basılı sayfa ve 21 göstergeden oluşuyordu. Ancak en önemlisi, bu makalenin MQL5 ve MQL4 dillerini anlamamı sistematik hale getirmesidir.Bu nedenle, mql5.com'u aktif olarak ziyaret ediyorum ve 2 yıldır materyallerini inceliyorum».





Integer

«İlk ticaret terminalim yeterince basitti: semboller listesi, grafikler, birkaç gösterge. Daha derinlemesine teknik analiz yapmak için daha işlevsel bir uygulamaya ihtiyacım vardı. Böyle bir teknik temeli deneyerek yaklaşık bir yıl geçirdim.

İnternette strateji araştırırken MetaТrader 4 terminaline rastladım. Görür görmez etkilendim: MetaTrader 4'ten önce alanım ne kadar sınırlıymış! Anlatmaya kelimeler yetmez!





Herhangi bir fikri uygulayabiliyordum. Daha da önemlisi, bir emir açma, kapama veya değiştirme gibi alım satım işlemlerini gerçekleştirirken bir alım satım sunucusuyla olan güvenilir bağlantı sayesinde fikrimin gerçek ortamda istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlayabiliyordum. MetaTrader 4 terminal olanakları neredeyse sınırsız olsa da, MetaQuotes durmadı ve daha da fazla özelliğe sahip yeni MetaTrader 5 terminalini geliştirdi.

MQL4'te bir Uzman Danışman geliştirdiğinizde, onu blokları kullanarak inşa ettiğiniz hissi oluşurken, MQL5'te programlama size yumuşak ve esnek bir model hamuru kullanıyormuş hissini verir. MetaQuotes terminallerini tanıdıktan sonra, bir süre alım satım platformları dünyasındaki olayları takip ettim ama sonunda MetaTrader terminalinin doğru düzgün bir rakibi olmadığını fark ettim. Bu yüzden MetaTrader şu an ve sonrası için benim tek seçimim”.



Godzilla

“Aslında, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in mobil sürümlerinin ortaya çıkması, yeni gelenler için alım satım yapma fikrini olabildiğince basitleştirdi. Artık tek yapmanız gereken cebinizden akıllı telefonunuzu çıkarmak, alım satım terminalini başlatmak ve finans piyasalarında istediğiniz yerde, trafikte, spor salonunda, piknikte ve hatta sahilde güneşlenirken alım satım işlemleri yapmaya başlamak! Hücresel iletişimin olduğu her yerde aktif alım satım yapma imkanı vardır.







MQL5'i çok erkenden görevleri karmaşıklaştırmaya çalışmadan en basit şeylerden öğrenmeye başlarsanız, dili kesinlikle tam olarak anlayacaksınız. Bugün MQL5.com, MQL5 alım satım stratejileri dilinin ayrıntılı çalışması için gerekenden bile büyük miktarlarda tüm gerekli materyallere sahiptir».



victorg



«Birçoğumuz gibi ben de mql5.com'a mql4.com'dan geldim. Uzun yıllardır mql4.com'daki yayınları düzenli olarak takip ediyorum, ancak şimdiye kadar kayıt olmadım. Tüm bu zaman boyunca, karlı bir Uzman Danışman oluşturmaya çalışarak çeşitli senaryolar ve göstergeler yazıyordum. Henüz "Kutsal Kase"yi bulamadım ama MQL kullanarak bilgi arama ve çeşitli fikirleri kontrol etme süreci hoşuma gitti. MetaTrader 5 ve MQL5.com ortaya çıktığında hemen yeni dili denedim. O andan itibaren tüm programlama deneylerim MQL5'e taşındı.





O zamana kadar zaten bazı fikirlerimi (kesin sonuçlar diyemem) paylaşmak istiyordum. Bazı programcı arkadaşlarıma kendi araştırmalarında yardımcı olabileceklerini veya sadece yeni bir fikir ekleyebileceklerini veya umut verici bir yön gösterebileceklerini umuyordum. Bu nedenle MQL5.com'a kaydoldum ve birkaç gösterge yayınladım. Aynı zamanda bazı makalelerimin yayınlanmasını teklif ettim. O zamandan beri gelenek haline geldi: Bazı fikirlerimi bir makale şeklinde düzenlemeyi başarırsam yayına sunuyorum.

Makalelerimin ne kadar yararlı veya ilginç olduğuna karar vermek benim için zor. Ve bu kadar dikkat çekeceklerini hayal bile edemezdim. Bu ödül beni gerçekten şaşırttı. Çalışmam bu kadar takdir edildiği için MetaQuotes'a çok minnettarım. Böylesine büyük ve tanınmış bir firmadan ödül almak beni kesinlikle mutlu ediyor. Teşekkürler!"







investeo



"Üniversiteden mezun olduktan sonra çoğu genç gibi finansal istikrarımı sağlamak için gündüz bir işe girdim. Seçtiğim iş çok seyahat etmemi sağladı, bu nedenle Avrupa ve Asya'da birkaç ülkede çalıştım ve otellerde çok zaman geçirdim. Bu yüzden finansal geleceğimi düşünmek için biraz zamanım oldu.

Bir bilgisayar bağımlısı olarak ve yaşıtlarımın bir monitörün önünde bilgisayar oyunları oynayarak uzun saatler geçirdiğini görünce, bunun sadece bir zaman kaybı olduğunu düşündüm. Neden aynısını yapmaya ve başka finansal oyunlar oynayarak biraz para kazanmaya çalışmıyorsunuz? Evet, borsaların ve forex piyasalarının aslında dünyanın en büyük çok oyunculu oyunları olduğunu düşünüyorum. Herkes birbirinden para koparıyor. Oynamaya başladığınızda bunun farkında olduğunuz sürece bunda bir zarar görmüyorum. Bu yüzden alım satım kariyerine devam etmeye karar verdim.







Seyahatlerim sırasında alım satım teknikleri, alım satım psikolojisi, piyasalar, ekonomi hakkında yüzlerce kitap, yeni başlayanlar için forex serileri, forex dergileri okudum. Birkaç ay sonra ayrıntılı bir alım satım planı hazırladım ve gelişmekte olan yeni kurulmuş ​​şirketler için Polonya borsası NewConnect'e yatırım yapmaya başladım. O zamanlar yavaş yavaş bu tür bir pazarın özel bir pazar olduğunu fark ettim. Hisse senetlerini basan adamlar kazanır. Orada kısa alım satım yok ve başarı için tek ihtiyacınız olan bir grup yatırımcının sıcak patates (pump and dump (pompala ve yık)) stratejisini oynamasıdır. Manuel alım satımımdan zor bir ders çıkardım, tüm uzun vadeli yatırım kitaplarını bir çöp kutusuna attım ve iyi bir otomatik alım satım platformu aramaya başladım.

MQL5 yeni çıkmıştı ve harika görünüyordu. Nesne tabanlı alım satım dili tam da ihtiyacım olan şeydi. Ürünü geliştiren şirketin başarılı olduğunu düşündüm, çünkü eski platformları MetaTrader 4 büyük bir başarıydı. Bu nedenle, zamanımı MQL5'e harcamaya başlamak güvenliydi. Yanlış bir varsayımda bulunmamıştım.



Platform çok başarılı olacak. MetaQuotes, "Makaleler" ve "İşler" bölümlerini tanıttıktan sonra, bazı makaleler yazmaya çalışmam gerektiğini biliyordum. Hep yaparak öğreniyorum ve bu sefer öğreterek öğrendim. Evet bu doğru, makaleler yazarken çok şey öğrendim!

Tüm makaleleri yayınladıkları için MQL5 topluluğuna çok müteşekkirim ve her zaman diğer insanların akıllarından geçenleri okumayı severim. Bu nedenle, makaleler için verilen ödülden çok memnunum. Ve buradaki tüm insanlara son tavsiyem - okumaya devam edin!"





MQL5.com'un Hayatına Katılın - Karşılığını Alacaksınız!



Kazananlarımız sadece en aktif MQL5.com topluluğu üyeleri değil; etkinlikleri tüm yatırımcılar için faydalı. Onları cesaretlendirmek bizim için bir onurdu. Bunun MQL5.com'daki son ödüller olmadığını belirtmek isteriz. Yeni derecelendirme sistemi tanıtıldığından, en çok fayda sağlayan MQL5.community üyelerini ödüllendirmek iyi bir gelenek haline gelmek üzere; katılımınız mutlaka fark edilecektir.

Alım satım robotları geliştirmenin sırlarını inceleyin, strateji otomasyonunun çeşitli yönlerini araştırın, makaleler yazın ve Code Base için programlar oluşturun - tüm bunlar sonunda iyi bir ödül almanıza neden olabilir!



MQL5.com'daki etkinliğinizin karşılığını alacaksınız. Söz veriyoruz.