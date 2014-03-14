Los miembros más activos de la comunidad MQL5 ¡han sido premiados con iPhones!

Hemos estado planificando durante mucho tiempo para animar a los más activos participantes de MQL5.com a contribuir al desarrollo de la Comunidad. Por tanto, se ha implementado en la website el nuevo sistema de puntuación. Artículos, programas de la Base de Código, solicitudes de la Mesa de Servicios, todo tipo de actividad incrementa la puntuación de los usuarios. Por tanto, se ha visualizado la contribución de cada miembro de la Comunidad.

Después de que decidiéramos premiar a los participantes más destacados de MQL5.com, hemos seleccionado el criterio clave para determinar la contribución de cada participante al desarrollo de la Comunidad. Como resultado, tenemos los siguientes campeones que publicaron la mayor cantidad de artículos en la website - investeo (11 artículos) y victorg (10 artículos) y quien envió sus programas a la Base de Código - GODZILLA (340 programas), Integer (61 programas) y abolk (21 programas).



Los ganadores han sido premiados con un teléfonos inteligentes de pantalla táctil iPhone 4S representando la quinta generación del dispositivo y provisto de un chip de doble núcleo, cámara iSight, grabación de video HD, increíble visualización Retina, y muchas otras características. ¡Damos sinceramente la enhorabuena a nuestros ganadores! Dejemos que nos cuenten un poco sobre ellos.





abolk

"Mi conocimiento de mql5.com era completo. Realicé mi primera transacción mediante el terminal de MT4 el 1 de diciembre de 2006. Utilizando los comandos del menú del termina "Ayuda, Acerca de..." llegué a la web de los desarrolladores del terminal y luego al foro de MQL4.



Como dice una expresión popular el demonio está en los detalles. Es imposible comprender algo sin mirar dentro. No estaba interesado en el trading automatizado en ese momento, aunque hice transacciones activamente sobre una cuenta real manualmente. Visité el foro en raras ocasiones (puede que una vez en un trimestre) sin registrarme en él. Este foro está muy especializado y yo soy un programador de aplicaciones formado a base de práctica. Nunca he tenido problemas para dominar los lenguajes de programación desde los días en los que la programación se estudiaba usando código máquina y aprender PL/I en medio año con un examen al final era algo habitual.





Con el tiempo alguien mencionó "el quinto foro". No pude comprender lo que quería decir durante un largo tiempo hasta que finalmente encontré el enlace. Esto ocurrió en el verano de 2010. Entré en mql5.com y encontré el servicio "Trabajos". Bueno, creo que muchos de vosotros estáis familiarizados con el trabajo en internet. Toda esa navegación en internet y otros sinsentidos puede volver incluso a los más atemperados en escépticos. No recuerdo por qué decidí probar el servicio "Trabajos".



La web de MQL4.com tiene la documentación sobre el lenguaje MQL4. Me registré y pasé cerca de un mes en un foro muy destacado dedicado a ayudar a las principiantes a responder a sus preguntas. En ese momento recibí el primer pedido en el servicio "Trabajos". He realizado más de 500 trabajos desde entonces. Por desgracia, el sistema de puntuaciones y los desarrolladores más cualificados se implementaron más tarde. Por tanto, muchos de los pedidos se realizaron fuera del servicio de la web.

En el otoño de 2010 Rosh creó 5 pedidos para escribir artículos. Empecé a escribir uno. Me llevó una buena cantidad de tiempo terminarlo y, como resultado, la versión final tenía cerca de 100 páginas escritas y 21 indicadores. Pero lo más importante es que este artículo sistematizó mi comprensión de los lenguajes MQL5 y MQL4.Por ello, visito activamente mql5.com y examino sus materiales desde hace ya 2 años".





Integer

"Mi primer terminal de trading era muy simple: la lista de símbolos, gráficos y unos pocos indicadores. Necesitaba más aplicación funcional para realizar un análisis técnico más en profundidad. Dediqué cerca de un año a experimentar con dicho análisis técnico.

Mientras buscaba estrategias en internet me encontré con el terminal de Meta Trader 4. Me impresionó inmediatamente: ¡qué espacio tan limitado tenía antes de Meta Trader 4! ¡Apenas puedo describirlo con palabras!





Podía implementar cualquier idea. Lo más importante, pude garantizar una actividad estable de mi idea en un entorno real debido a la fiabilidad de la conexión con un servidor de trading al realizar dichas transacciones como la apertura, cierre o modificación de una orden. Incluso aunque las posibilidades del terminal de Meta Trader 4 eran casi ilimitadas, MetaQuotes no ha parado y ha desarrollado el nuevo terminal de Meta Trader 5 con incluso más características.

Cuando desarrollas un Expert Advisor en MQL4 tienes la sensación de que los construyes usando bloques, mientras que programando en MQL5 te da la sensación de estar usando una suave y flexible arcilla de modelar. Después de familiarizarme con los terminales de MetaQuotes, seguí los eventos en el mundo de las plataformas de trading durante cierto tiempo pero finalmente me di cuenta de que el terminal de Meta Trader no tenía ningún competidor decente. Por ello Meta Trader es mi elección de ahora y para siempre".



GODZILLA

"Actualmente, la llegada de versiones móviles de Meta Trader 4 y Meta Trader 5 ha simplificado la idea de trading para los principiantes todo lo posible. Ahora, todo lo que hay que hacer es coger el teléfono inteligente del bolsillo, lanzar el terminal de trading y empezar a realizar operaciones de trading en mercados financieros cuando queramos - en un atasco de tráfico, en un estadio deportivo, durante una comida al aire libre ¡o incluso durante un baño de sol en la playa! Siempre que haya comunicaciones por móvil hay una posibilidad de hacer trading activo.







Creo que si se empieza a aprender MQL5 a partir de lo más simple, sin intentar complicar las cosas demasiado pronto, seguro que conseguiremos una buena comprensión del lenguaje. Hoy en día MQL5.com tiene todos los materiales necesarios incluso en mucha mayor cantidad de lo que es necesario para el estudio detallado del lenguaje MQL5 de estrategias de trading".

Comunidad MQL5

victorg



"Como muchos de nosotros, llegué a mql5.com a partir de mql4.com. Durante muchos años he seguido regularmente las publicaciones en mql4.com aunque no me he registrado hasta ahora. Todo ese tiempo he estado escribiendo varios scripts e indicadores intentando elaborar un Expert Advisor rentable. No he logrado encontrar el "Grial" aún pero me gustó el proceso de búsqueda de información y comprobar varias ideas usando MQL. Cuando Meta Trader 5 y MQL5.com apareció, probé inmediatamente el lenguaje. A partir de ese momento, todos mis experimentos de programación cambiaron a MQL5.





En aquel momento, ya quería compartir algunas de mis ideas (no las puedo llamar resultados definitivos). Esperaba que pudieran ser de ayuda a algunos de mis amigos programadores en sus búsquedas o añadir una nueva idea o puede que mostrar alguna dirección prometedora, Por ello, me registré en MQL5.com y publiqué varios indicadores. Al mismo tiempo, me ofrecí para publicar algunos de mis artículo. Desde entonces, se ha vuelto una tradición: si logro organizar algunas de mis ideas en forma de artículo, lo ofrezco para su publicación.

Es difícil para mí juzgar lo útil o interesantes que pueden ser mis artículos. Y no puedo siquiera imaginar que puedan atraer tanta atención. Me ha sorprendido este premio. Estoy muy agradecido a MetaQuotes por lo mucho que han valorado mi trabajo. Estoy encantado de recibir un premio de una empresa tan gran y famosa. ¡Gracias!"







investeo



"Después de graduarme en la universidad, conseguí un trabajo de día para asegurar mi estabilidad económica como la mayor parte de la gente. El trabajo que elegí me permitía viajar mucho, y trabajé en algunos países alrededor de Europa y Asia y pasé mucho tiempo en hoteles. Por ello tuve algo de tiempo para pensar en mi futuro económico.

Al ser un adicto a los ordenadores y ver a mis compañeros pasando largas horas frente al monitor jugando, pensé que eso era una pérdida de tiempo. Por qué no intentar hacer lo mismo y ganar algo de dinero jugando a otros juegos financieros. Sí, creo que los mercados de valores y los mercados forex son de hecho los juegos de multijugador más grandes del mundo. Y todo el mundo consigue dinero de los demás. No veo ningún daño en esto mientras que seas consciente de ello cuando empieces a jugar. Por ello decidí seguir la carrera de trading.







Durante mis viajes leí cientos de libros sobre técnicas de trading, psicología del trading, mercados, economía, series de forex para tontos y revistas de forex. Después de unos meses preparé un detallado plan de trading y comencé a invertir en el mercado de NewConnect - Polish para nuevas empresas . Al poco me di cuenta en ese momento que este tipo de mercados era especial. Los tipos que imprimen acciones son los ganadores. Aquí no hay trading corto, todo lo que necesitas para tener éxito es un puñado de operadores jugando a la estrategia de la patata caliente (transportar y descargar). Aprendí una dura lección de mi trading manual, tiré todos los libros de inversión a largo plazo en una papelera y comencé a buscar una buena plataforma de trading automatizado.

MQL5 estaba empezando a aparecer y parecía perfecta. El lenguaje de trading orientado a objeto era lo que necesitaba. Pensé que la empresa que desarrollaba el producto tenía éxito, ya que su anterior plataforma Meta Trader 4 fue todo un éxito. Por tanto, era seguro invertir mi tiempo en MQL5. Y no supuse mal.



La plataforma será un gran éxito. Después de que MetaQuotes presentara las secciones "Artículos" y "Trabajos" supe que debía intentar escribir algunos artículos. Siempre aprendí con la práctica y esta vez aprendí enseñando. Si, es cierto, ¡aprendí un montón mientras escribía artículos!

Estoy muy agradecido a la comunidad de MQL5 por publicar todos los artículos y siempre me gusta leer lo que otras personas piensan. Por ello, estoy encantado con el premio por los artículos. Y mi último consejo a toda la gente aquí, ¡seguid leyendo!





Participa en MQL5.com, ¡dará sus frutos!



Nuestros ganadores no son solo los más activos miembros de la comunidad MQL5.com, su actividad beneficia a todos los operadores. Para nosotros, animarlos era una cuestión de honor. Me gustaría decir que esta no ha sido la última entrega de los premios de MQL5.com. Desde que se presentó el nuevo sistema de puntuaciones, vuestra participación no ha pasado inadvertida, mientras que premiar a los miembros más útiles de la comunidad MQL5 está a punto de convertirse en una buena tradición.

Estudiad los secretos del desarrollo de robots de trading, profundizad en los diferentes aspectos de la automatización de estrategias, escribid artículos y cread programas para la Base de Código, todo esto, con el tiempo, ¡os hará ganar un buen premio!



Tu actividad en MQL5.com será premiada. ¡Tienes nuestra palabra!