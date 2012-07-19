Как создать торгового робота и не потерять время

Чтобы создать торгового робота, нужна торговая система

Торговля на финансовых рынках сопряжена с множеством рисков, в числе которых самый главный - это риск совершить ошибку при принятии торгового решения. Мечта каждого трейдера – поставить вместо себя торгового робота, автомат, который всегда в отличной форме, не знает усталости и не подвержен людским слабостям: страху, жадности и нетерпению.

Каждый новичок, приходя на рынок, надеется заполучить или создать четкую и строгую торговую систему, которую можно переложить на язык алгоритмов, и полностью избавиться от рутинной работы. Возможно ли это?

Наличие торговой системы является необходимым условием для торговли, и эта система, конечно, должна быть прибыльной. Когда новичок приходит на рынок, на него буквально обрушивается лавина информации, в которой не так-то просто разобраться. И на помощь здесь приходят книги и форумы трейдеров.

К сожалению, не все авторы книг являются успешными трейдерами, и не все успешные трейдеры являются авторами книг. Многие специализированные ресурсы создаются только для заработка их хозяевами, ведь торговать на свои деньги гораздо сложнее, чем выпускать прогнозы и обучать торговым системам.

Каждый трейдер должен самостоятельно пройти все стадии на пути создания собственной торговой системы. Не зря говорят, что не важно, по какой системе ты торгуешь, главное, чтобы ты действительно торговал по этой системе. Без этого торговля на рынке превращается в азартную игру, исход которой предрешен.





Торговые роботы и Forex

Считается, что рынок Forex обладает огромной ликвидностью и позволяет торговать 24 часа в сутки в отличие от многих других рынков. Поэтому многие трейдеры пытаются создать торговые роботы именно для торговли на валютном рынке, ведь он представлен достаточно большим количеством инструментов.

Правда, скептики заявляют, что на самом деле все валютные пары сильно скоррелированы между собой, и волатильность на форексе слишком маленькая. Но их противники отвечают, что, несмотря на наличие корреляции, каждая валютная пара имеет свой характер, а малая волатильность компенсируется большим плечом.

В любом случае, инструменты форекса являются привлекательными для создания торговых роботов, и большинство сторонников автоматического трейдинга именно на валютных парах оттачивают свои навыки.

Клиентские терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 специально разработаны для удобного создания автоматических торговых систем, но при этом их интерфейс продуман и также удобен для ручной торговли.

Как приступить к созданию торгового робота?

Встречается множество подходов к построению автоматической торговой системы. Выделим только несколько основных из них.

Первый подход – математический, основан на попытке создания некой формулы, которая учитывает множество факторов. Такой подход базируется на твердой уверенности, что в основе поведения цен лежит некая модель, которую нужно только подобрать или угадать на основе имеющихся исторических данных.

Зачастую сторонники такого подхода знают слишком много математики и совсем не знают/не интересуются рынком. Рынок для них - чистая абстракция, одна из разновидностей интеллектуальной игры. Такой подход обычно ведет к многолетним изучениям и разработкам, результат в виде работающей автоматической торговой системы сам по себе не является важным.

Второй подход берет за основу изучение закономерностей рынка. При этом не делается никаких попыток понять, почему цена растет или падает при появлении тех или иных фигур технического анализа на графике цены. Преимущество этого подхода заключается в том, что он не требует особых знаний математики и не делает предположений о движущей силе рынка.

Такой подход наиболее понятен и удобен для обучения торговле на рынке. Чаще всего именно его проповедуют трейдеры, получившие всеобщее признание. Недостатком подхода является необходимость постоянно находиться у монитора и отслеживать все необходимые инструменты на экране монитора.

В конце концов трейдер начинает задумываться над автоматизацией торговых процессов, и тут выясняется самая большая проблема – сложность формализации торговых правил при попытке перенести торговые правила на язык алгоритмов. Трейдеры, которые пытаются заказать торговый робот профессионалам, не всегда могут сформулировать правила торговли и найти общий язык с программистами.

Третий подход основан на попытке создать «черный ящик» на основе нейронных сетей с помощью готовых инструментов, широко представленных на рынке в специализированном ПО и в математических пакетах. Строительство своей собственной автоматической торговой системы с применением элементов искусственного интеллекта является очень интересной и увлекательной задачей даже для новичков, так как не требует ни глубокой математической подготовки, ни опыта программирования – все делается с помощью визуальных средств.

От трейдера в этом случае требуются базовое знание индикаторов технического анализа, умение подготовить необходимые ценовые данные и навыки работы с конкретным пакетом по работе с нейронными сетями. Главным недостатком такого подхода является то, что полученный с помощью специализированных инструментов по работе с нейронными сетями торговый автомат на самом деле является «черным ящиком» - принципы его работы неизвестны самому трейдеру, и нельзя в общем случае предсказать, какая фаза рынка ему не понравится.

Программисты часто выбирают четвертый путь – они сразу начинают писать торгового робота и не хотят особенно тратить время на ручную торговлю. Зачем? Ведь можно сразу написать автомат, потратив на это несколько месяцев, и затем только пожинать плоды своего труда.

Но «без труда не вынешь и рыбку из пруда», и программист зачастую вместо торгового робота начинает писать с нуля на известном ему языке программирования всю нужную инфраструктуру – получение и обработка ценовых данных, визуальное представление графиков и индикаторов, собственные средства по тестированию стратегии на истории и так далее.

В процессе этой работы он получает много полезного опыта. Но при этом он, чаще всего, ни на йоту не приближается к конечной цели – созданию автоматической торговой системы. И если даже он пройдет весь путь до конца, то где гарантия, что написанный робот окажется прибыльным? А если он захочет написать другую торговую систему? Нужно все перестраивать и разбираться с новыми неизбежными ошибками программирования.

Есть еще и пятый путь – попытаться купить готовую торговую систему в виде торгового робота и торговать с его помощью, при этом трейдер выступает в качестве оператора или настройщика. Такой вариант существенно экономит время (не требуется изучать множество новых вещей) и позволяет сразу же окунуться в мир автоматической торговли.

Главный недостаток такого подхода проистекает из его достоинств – вы не знаете, как работает данный торговый робот и на каких принципах он построен. И если даже продавец предоставил вам подробное описание заложенной в нем торговой системы, вы никогда не будете в ней уверены до конца.

Впрочем, 100%-ную гарантию не дает ни один подход, кроме депозита в банке. Но это не совсем то, за чем идет человек, интересующийся биржей и возможностями спекулятивного преумножения капитала.

Какой путь в автоматический трейдинг выбрать трейдеру?

Каждый из пяти описанных подходов имеет свои преимущества и соответствует своему типу трейдера. Вряд ли вы без хорошего математического багажа выберете первый путь – попытку аналитического описания рынка. И маловероятно, что вы сразу же пойдете путем строительства торгового робота на основе нейронных сетей. Хотя оба этих варианта очень привлекательны и интересны и предоставляют хорошую зарядку для ума.

Далее в статье мы поговорим только о втором подходе, который уже является классическим. Именно с него начинает свой путь в автотрейдинг подавляющее большинство трейдеров, так как знание технического анализа еще никто не отменял при освоении основ торговли на рынках.

Достоинство второго подхода заключается еще и в том, что после того, как вы самостоятельно поторгуете на рынке вручную и впитаете в себя то, что многие называют чувством рынка, вы уже будете хорошо понимать сами инструменты технического анализа. Помимо этого вы сможете заняться самостоятельно программированием торговых стратегий или созданием нейронных сетей на более высоком уровне.

Первые шаги по созданию торгового робота

Для написания автоматической торговой системы требуются навыки программирования и знание всех тонкостей обработки торговых запросов. Но вы можете на первом этапе начать знакомство с уже готовыми экспертами – торговыми роботами из бесплатной библиотеки Code Base.

Скачайте любой эксперт (торговый робот) и запустите его в тестере стратегий клиентского терминала MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Выберите один участок истории с ярко выраженным трендом и второй участок, на котором цена находится в диапазоне/флете. Проведите оптимизацию входных параметров эксперта и посмотрите, как они отличаются на этих двух участках.

Запустите на трендовом участке эксперт с оптимальными параметрами для флета, и наоборот – на флетовом участке с параметрами для тренда. Посмотрите, насколько сильно меняются торговые результаты, как меняются распределения сделок и остальные статистические параметры. Таким образом, вы узнаете, как сильно может меняться поведение торговой системы при изменении ситуации на рынке.

Желательно таким путем исследовать несколько классических торговых стратегий на разных участках истории и на разных инструментах. Такая обкатка в тестере может оказаться хорошей прививкой на будущее от подгонки торговой системы под конкретную историю и поможет лучше понимать суть трендовых и контртрендовых систем.

Следующим шагом может стать создание более сложных торговых систем на основе комбинации уже существующих простых сигналов из набора Мастера MQL5. Вы можете, еще не прибегая к программированию, проверить и развивать свою торговую интуицию, отсеивая плохие сигналы одной системы с помощью фильтра на основе другой системы.

Но и тут главное не перестараться, ведь чем больше входных параметров в торговой системе, тем легче ее подогнать. Немало копий сломано в спорах о том, как отличить оптимизацию от подгонки, здесь нет готовых универсальных рецептов. Но вам может помочь визуализация результатов тестирования/оптимизации и собственный здравый смысл.

Научитесь из всего набора входных параметров выявлять именно те, которые влияют на торговую систему. Не принимайте во внимание второстепенные параметры, которые отнимают время при оптимизации, но не влияют на саму логику системы. Помните, что хорошая торговая система всегда допускает небольшой люфт по второстепенным параметрам, но при этом не делает драматических провалов при небольшом изменении характера рынка.

Вы можете потратить времени на этом этапе столько, сколько вам требуется для того, чтобы быть уверенным, что вы хорошо можете понимать любую торговую стратегию по результатам тестирования и оптимизации. Знание слабых и сильных сторон традиционных систем позволит вам быть более подготовленным при создании своего собственного торгового робота.

Программирование торгового робота

Вы изучили/изучаете язык программирования MQL4 или MQL5 и готовы написать свой первый советник для клиентского терминала MetaTrader. Здесь тоже возможно несколько вариантов.

Во-первых, вы можете разобрать несколько уже готовых торговых роботов по опубликованным статьям, чтобы лучше понимать тонкости программирования.

Во-вторых, вы можете задавать вопросы на форуме MQL4.community или MQL5.community, если самостоятельно не смогли разобраться в каких-то моментах. Обычно остальные участники сообщества охотно помогают новичкам, если видят их искреннюю заинтересованность в изучении предмета.

В-третьих, вы можете заказать доработку или разработку советника или индикатора в сервисе Работа, если по каким-то причинам не можете сделать нужную программу самостоятельно. Но даже при заказе торгового робота через фриланс-сервис вам желательно хорошо разбираться в вопросах тестирования стратегий, чтобы говорить с разработчиком на одном языке.

Кроме того, знание языка программирования на базовом уровне позволит вам впоследствии самому вносить мелкие исправления и изменения в полученный код уже после завершения работы. Ведь не будете же вы по каждому мелкому поводу обращаться к другому программисту, гораздо быстрее и проще сделать это самому.





"Всё украдено до вас"



Как найти собственную торговую систему или хотя бы знать, в каком направлении нужно сосредоточить поиски? Каждый трейдер дорожит своей системой, если она у него есть, и каждый новичок мечтает создать свою или получить уже готовую прибыльную стратегию. При этом любая найденная идея кажется слишком простой по сравнению с тем, какой должна быть настоящая работающая система в представлении новичка.

Военные во всех странах склонны к чрезмерному уровню секретности, и не зря на этот счет существует множество анекдотов, среди которых есть и такой: "Военная тайна заключается не в том, что вы это знаете" - говорит инструктор курсантам военного училища, - "а в том, что это знаете именно вы". С торговыми системами ситуация примерно такая же: большинство трейдеров используют простые известные торговые идеи, только с небольшими доработками, например, в виде использования трейлинг стопа (Trailing Stop) или подтверждения сигналов от трендовых индикаторов.

Существует множество закрытых трейдерских форумов, на которых идет совместная разработка или доработка секретных торговых систем и куда закрыт вход простым смертным. Самое интересное, что ничего секретного на них найти нельзя, всегда берется старая классическая идея, вроде "торгуй по тренду" и доводится до совершенства с помощью каких-то новых неизвестных широкой публике индикаторов.

Поэтому вы можете смело брать доступные в исходном виде коды торговых роботов и пытаться найти правильное их использование на тех или иных инструментах и таймфреймах. Тут на память сразу приходит другая избитая поговорка: "Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!" В это трудно поверить, но вероятность того, что вы придумаете что-то принципиально новое, очень мала. Тут главное всё правильно сделать самому из доступных ингредиентов и не думать, что кто-то сверхумный пользуется какими-то секретными разработками из лабораторий NASA. В этом и заключается секрет Грааля.

Редкая птица долетит до середины Днепра...



"Если торговые идеи лежат буквально под ногами, то почему ими никто не пользуется?" - возникает резонный вопрос. Ответ на него кроется, вероятно, в человеческой психологии. Многие банки и крупные инвестиционные фонды содержат в своих штатах трейдеров, которые торгуют по расписанным правилам и в объемах, которые им позволены. Но почему-то редко когда институциональные трейдеры уходят на вольные хлеба и начинают торговать на свои деньги.



Получается, что нужна не только сама торговая стратегия, но и железная дисциплина, чтобы выполнять все её правила. Многие трейдеры с горечью убеждались, что они такие же смертные, как и все остальные, и им не чужды все те проблемы психологии, которые описаны в книгах. И осознав, что самый большой враг трейдера - это он сам, трейдер задумывается о создании торгового робота, который будет работать вместо него и снимет с него психологическую нагрузку.



Отклоняясь немного от темы, приведем в пример легендарную группу "Черепахи", которая успешно торговала на множестве рынков в конце 20-го века. Почитайте "Путь черепах", и вы поймете, что главное в профессии трейдера именно железная внутренняя дисциплина, а не какая-то суперсекретная система. Увы, большинство не сможет торговать по прибыльной стратегии, даже если получит её даром.



Проблема заключается в том, что большинство торговых стратегий, которые успешно торгуются вручную, с трудом поддаются формализации и переложению на язык компьютеров. Те стратегии, которые легче всего запрограммировать, например, на пересечении двух скользящих средних, являются слишком простыми и требуют множество уточнений и доработок, чтобы ими можно было пользоваться на деле. Таким образом, простая идея обрастает множеством внешних параметров, которые позволяют роботу избежать ложных входов и ошибок, хорошо видимых человеку. Возникает проблема оптимизации торгового робота. В итоге она не должна превратиться в переоптимизацию и подгонку под конкретный участок истории.



Именно для борьбы с подгонкой в тестере терминала MetaTrader 5 существует возможность форвардного тестирования на найденных при оптимизации параметрах системы. Если результаты форвард-тестирования торговой стратегии не сильно отличаются от результатов, полученных на участке оптимизации, то есть надежда, что торговый робот будет достаточно стабилен некоторое время после его запуска в онлайн-торговлю. Длина интервала для проведения оптимизации параметров и длительность этого "некоторого времени" зависят от конкретной торговой системы.



Таким образом, оптимизация торгового робота перед его запуском в онлайн-торговлю по сути напоминает раскручивание пращи - от того как тщательно мы раскрутили и швырнули снаряд из пращи, зависит насколько далеко и точно он улетит от точки броска. Хорошо построенный торговый робот продержится на счете с положительным результатом более длительное время, чем его собрат, полученный в результате подгонки. Можно сказать, что Грааль - это работающая идея и правильная корректировка параметров, проводимая время от времени при изменении рыночных условий.



Иллюстрацией для такого примера могут служить результаты Чемпионата по автоматической торговле Automated Trading Championship, проводимого уже в течение многих лет. Все участники перед началом соревнований проходят автоматические проверки присланных экспертов - торговых роботов на интервале с января по конец июля. Главным требованием для прохождения такой проверки является полученная прибыль за восемь месяцев тестирования. Но менее половины допущенных к Чемпионату роботов остаются в плюсе после трехмесячной автономной работы.

Вы также можете попробовать свои силы в создании и правильной настройке своего торгового робота, чтобы принять участие в Чемпионате и получить результаты форвард-тестирования своего детища. Тем более что участие является бесплатным, а призы ощутимыми. Как говорится - "Welcome"!





Заключение

Профессиональный трейдер, торгующий внутри дня, проводит за монитором много часов в ожидании удачного момента для совершения сделки, и он не всегда может быть в отличной форме.

Большинство трейдеров приходит к мысли, что зачастую их действия при торговле нарушают их же собственные торговые правила. Пусть не все торговые системы можно автоматизировать, но даже для них в большинстве случаев можно создать вспомогательные инструменты в виде индикаторов, аналитических систем и фильтров ложных сигналов.

Мы не даем здесь конкретных рекомендаций по изучению языка MQL4 или MQL5, на эту тему написано много других полезных статей. Цель данной публикации состояла в том, чтобы дать начальное представление о том, как и с чего начать создание собственного торгового робота для терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Надеемся, что эта статья сэкономит новичкам время и укажет нужное направление в нелегком деле создания автоматической торговой системы.