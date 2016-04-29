Die aktivsten Mitglieder der MQL5.community wurden mit iPhones belohnt!

Wir haben lange geplant, die aktivsten Mitglieder von MQL5.com, die ihren Beitrag zur Entwicklung der Community leisten, zu bestärken. Deshalb wurde das neue Bewertungssystem auf der Webseite implementiert. Beiträge, Code-Base-Programme, Service-Desk-Anfragen – jede Art von Aktivität hebt die Bewertung eines Benutzers. Somit wurde der Beitrag jedes Mitglieds der Community visualisiert.

Nachdem wir beschlossen hatten, die herausstechendsten Mitglieder von MQL5.com zu belohnen, haben wir die wichtigsten Kriterien festgelegt, um den Beitrag jedes Teilnehmers zur Entwicklung der Community zu bestimmen. Als Ergebnis haben wir die folgenden Sieger, die die meisten Beiträge auf der Webseite verfasst haben – investeo (11 Beiträge) und victorg (10 Beiträge) – und die ihre Programme an die Code Base gesendet haben – GODZILLA (340 Programme), Integer (61 Programme) und abolk (21 Programme).



Die Gewinner erhielten das Smartphone iPhone 4S, die fünfte Generation des Geräts, mit Dual-Core-Prozessor, iSight-Kamera, HD-Videofunktion, atemberaubendem Retina-Display und zahlreichen anderen Features. Wir möchten unseren Gewinnern herzlich gratulieren! Lassen wir sie ein wenig von sich erzählen.





abolk

„Meine Bekanntmachung mit mql5.com war ziemlich banal. Ich habe meinen ersten Abschluss über das MT4-Terminal am 1. Dezember 2006 getätigt. Über den Befehl "Hilfe – Über das Programm..." im Menü des Terminals gelangte ich auf die Webseite der Entwickler und dann ins MQL4-Forum.



Wie es so schön heißt: Der Teufel liegt im Detail. Es ist unmöglich, etwas zu verstehen, ohne es sich von innen anzusehen. Ich war zu dieser Zeit nicht an automatisiertem Handel interessiert, auch wenn ich aktiv manuell auf dem echten Konto handelte. Also besuchte ich das Forum selten (vielleicht einmal im Vierteljahr), ohne mich zu registrieren. Dieses Forum ist hoch spezialisiert und ich bin ein ausgebildeter Anwendungsentwickler. Ich hatte seit den Tagen, in denen Programmierung anhand von Maschinencodes studiert wurde und das Studium von PL/I innerhalb eines halben Jahres mit einer Abschlussprüfung am Ende Gang und Gäbe war, nie Probleme beim Meistern von Programmiersprachen.





Schließlich erwähnte jemand "das fünfte Forum". Ich konnte lange nicht verstehen, was er meinte, bis ich endlich den Link fand. Das war im Sommer 2010. Ich ging auf mql5.com und entdeckte den "Aufträge"-Service. Nun, ich denke, viele von Ihnen sind mit der Arbeit mit dem Internet vertraut. All das Surfen und sonstiger Unsinn kann auch die ausgeglichensten Menschen zu Skeptikern machen. Ich weiß nicht mehr, warum, aber ich beschloss, den "Aufträge"-Service zu nutzen.



Die Webseite MQL4.com stellt eine Dokumentation zur MQL4-Sprache bereit. Ich registrierte mich und verbrachte ungefähr einen Monat mit einem bemerkenswerten Thema, in dem es darum ging, Neueinsteigern ihre Fragen zu beantworten. Zu dieser Zeit erhielt ich den ersten Auftrag über den "Aufträge"-Service. Seitdem habe ich mehr als 500 Aufträge abgeschlossen. Leider wurde das System der Bewertungen und Top-Entwickler erst später eingeführt. Deshalb wurden viele der Aufträge außerhalb des Services abgewickelt.

Im Herbst 2010 erstellte Rosh 5 Aufträge für das Verfassen von Beiträgen. Ich fing an, einen zu schreiben. Es dauerte eine ganze Weile, ihn zu vollenden, und die finale Version bestand aus etwa 100 Druckseiten und 21 Indikatoren. Doch das Wichtigste ist, dass dieser Beitrag ein System in mein Verständnis der Sprachen MQL5 und MQL4 brachte.Also besuche ich mql5.com und lese die Materialien dort schon seit 2 Jahren.“





Integer

„Mein erstes Handelsterminal war ziemlich simpel: eine Liste von Symbolen, Diagramme, ein paar Indikatoren. Ich brauchte umfassendere Anwendungsmöglichkeiten, um tiefgreifendere technische Analysen durchzuführen. Ich verbrachte etwa ein Jahr damit, mit einer solchen technischen Basis zu experimentieren.

Auf meiner Suche nach Strategien im Internet stieß ich auf das MetaTrader 4 Terminal. Ich war sofort beeindruckt: Wie wenig Raum ich vor MetaTrader 4 doch für meine Entfaltung hatte! Ich kann es einfach nicht in Worten beschreiben!





Ich konnte jede mögliche Idee umsetzen. Noch wichtiger: Dank der zuverlässigen Verbindung mit einem Handelsserver beim Ausführen von Handelsoperationen wie dem Öffnen, Schließen oder Modifizieren einer Order konnte ich den stabilen Betrieb meiner Idee in einer realen Umgebung sicherstellen. Auch wenn die Möglichkeiten des MetaTrader 4 Terminals nahezu unbegrenzt sind, hörte MetaQuotes nicht auf und entwickelte das neue MetaTrader 5 Terminal mit noch mehr Funktionen.

Wenn man einen Expert Advisor in MQL4 entwickelt, hat man das Gefühl, ihn aus Blöcken zu bauen, während die Programmierung mit MQL5 den Eindruck vermittelt, weiche und flexible Modelliermasse zu verwenden. Nachdem ich mich mit den Terminals von MetaQuotes vertraut gemacht hatte, verfolgte ich für einige Zeit weiterhin die Geschehnisse in der Welt der Handelsplattformen, stellte aber schließlich fest, dass es keine ernsten Konkurrenzprodukte zu MetaTrader gibt. Also ist MetaTrader jetzt und für immer meine erste Wahl.“



Godzilla

„Das Erscheinen der mobilen Versionen von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 hat die Grundidee des Tradings für Neueinsteiger tatsächlich sehr stark vereinfacht. Man muss jetzt nur noch sein Smartphone aus der Tasche ziehen, das Handelsterminal starten und kann Handelsoperationen auf Finanzmärkten von jedem beliebigen Ort aus ausführen – im Stau, in einem Stadion, bei einem Picknick oder sogar beim Sonnenbaden am Strand! Wo es eine mobile Internetverbindung gibt, gibt es eine Möglichkeit, aktiv zu handeln.







Ich denke, wenn man anfängt, MQL5 ab den absoluten Grundlagen zu lernen, und nicht zu früh versucht, es zu verkomplizieren, erhält man sicherlich ein tiefgreifendes Verständnis der Sprache. Heute liefert MQL5.com alle nötigen Materialien in viel größeren Mengen, als man für ein vertieftes Studium der MQL5-Sprache für Handelsstrategien benötigt.“



victorg



„Wie viele von uns kam auch ich über mql4.com auf mql5.com. Über viele Jahre verfolgte ich regelmäßig die Publikationen auf mql4.com, obwohl ich mich bisher nicht dort registriert habe. In all der Zeit schreib ich diverse Scripts und Indikatoren und versuchte, einen profitablen Expert Advisor aufzubauen. Ich habe den "Heiligen Gral" noch nicht gefunden, aber die Suche nach Informationen und die Erprobung verschiedener Ideen mit MQL hat mir sehr gefallen. Als MetaTrader 5 und MQL5.com erschienen, probierte ich die neue Sprache sofort aus. Ab diesem Moment verlagerten sich alle meine Programmierexperimente nach MQL5.





Zu dieser Zeit wollte ich bereits einige meiner Ideen mit der Welt teilen (ich kann sie nicht als definitive Ergebnisse bezeichnen). Ich hoffte, sie würden einigen meiner Programmiererkollegen bei ihren eigenen Recherchen helfen oder ihnen zu neuen Ideen verhelfen oder vielleicht eine vielversprechende Richtung zeigen. Deshalb registrierte ich mich auf MQL5.com und veröffentlichte mehrere Indikatoren. Zur gleichen Zeit bot ich an, einige meiner Beiträge zur veröffentlichen. Seitdem wurde es zur Tradition: Wenn ich es schaffe, einige meiner Ideen zu einem Beitrag zu formen, biete ich ihn zur Veröffentlichung an.

Ich finde es schwierig, zu beurteilen, wie nützlich oder interessant meine Beiträge sind. Und ich hätte mir nicht vorgestellt, dass ihnen so viel Beachtung geschenkt werden würde. Ich bin über diese Belohnung wirklich erstaunt. Ich bin MetaQuotes für diese hohe Meinung von meiner Arbeit äußerst dankbar. Es ist mir natürlich eine große Ehre, eine Auszeichnung von einem so großen und bekannten Unternehmen zu erhalten. Vielen Dank!“







investeo



„Nach meinem Abschluss an der Universität nahm ich wie die meisten jungen Menschen eine Vollzeitstelle an, um meine finanzielle Situation zu sichern. Die Stelle, die ich mir aussuchte, erlaubte es mir, viel zu reisen. Deshalb konnte ich in einigen Ländern in Europa und Asien arbeiten und verbrachte viel Zeit in Hotels. Somit hatte ich Zeit, mir über meine finanzielle Zukunft Gedanken zu machen.

Als Computersüchtiger, der seine Zeitgenossen dabei beobachten konnte, wie sie viele Stunden am Monitor mit Computerspielen verbrachten, hielt ich diese Beschäftigung für absolute Zeitverschwendung. Warum sollte man nicht versuchen, das Gleiche zu tun und damit Geld zu verdienen, indem man andere – finanzielle Spiele spielt? Ja, ich bin wirklich überzeugt, dass die Börsen und Forex-Märkte die größten Multiplayer-Spiele der Welt sind. Und alle Spieler knöpfen sich gegenseitig Geld ab. Ich sehe keine Gefahr darin, solange man sich dessen bewusst ist, wenn man zu spielen anfängt. Deshalb entschied ich mich für eine Trading-Karriere.







Während meiner Reisen las ich hunderte Bücher über Handelstechniken, Handelspsychologie, Märkte, Wirtschaft, Forex for Dummies, Forex-Magazine... Nach einigen Monaten erstellte ich einen detaillierten Handelsplan und begann, bei NewConnect zu investieren, einer polnischen Börse für Startup-Unternehmen. Zu dieser Zeit war mir noch nicht klar, dass diese Art von Markt etwas Besonderes ist. Die Leute, die Aktien drucken, sind die Gewinner. Dort gibt es keine kurzen Positionen. Alles, was man für den Erfolg braucht, sind ein paar Händler, die eine Pump-and-Dump-Strategie fahren. Mein manueller Handel erteilte mir eine bittere Lektion und so warf ich alle Bücher über langfristige Investitionen in den Müll und fing an, nach einer guten Plattform für automatisierten Handel zu suchen.

MQL5 kam gerade neu auf den Markt und schien perfekt. Die objektorientierte Sprache für den Handel war genau das, was ich brauchte. Ich glaubte, dass die Firma, die das Produkt entwickelt, erfolgreich sein muss, da ihre vorherige Plattform MetaTrader 4 ein großer Erfolg war. Deshalb schien es sicher, meine Zeit in MQL5 zu investieren. Und ich hatte recht.



Die Plattform wird ein großer Erfolg sein. Nachdem MetaQuotes die Bereiche "Beiträge" und "Aufträge" eingeführt hatte, wusste ich, dass ich ein paar Beiträge schreiben sollte. Ich lerne immer durch Praxis und diesmal lernte ich durch Lehren. Ja, es stimmt, ich habe beim Schreiben der Beiträge viel gelernt!

Ich bin der MQL5-Community für die Veröffentlichung all der Beiträge sehr dankbar und ich lese immer gerne, was andere zu sagen haben. Deshalb freue ich mich sehr über den Preis für die Beiträge. Und noch ein letzter Tipp: Lesen Sie weiter!“





Nehmen Sie teil am Leben von MQL5.com – es lohnt sich!



Unsere Gewinner sind nicht nur die aktivsten Mitglieder der MQL5.com-Community – ihre Aktivitäten helfen allen Händlern. Für uns war es eine Ehrensache, sie zu bestärken. Wir möchten anmerken, dass dies nicht die letzte Preisverleihung auf MQL5.com war. Seit der Einführung des neuen Bewertungssystems kann Ihre Teilnahme nicht unentdeckt bleiben, und die Belohnung der hilfreichsten Mitglieder der MQL5.community soll eine gute Tradition werden.

Studieren Sie die Geheimnisse hinter der Entwicklung von Handelsrobotern, tauchen Sie in die verschiedenen Aspekte der Automatisierung von Strategien ein, schreiben Sie Beiträge und erstellen Sie Programme für die Code Base – all das kann letztendlich einen guten Preis bedeuten!



Ihre Aktivität auf MQL5.com wird belohnt. Darauf geben wir Ihnen unser Wort!