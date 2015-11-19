もっとも活発な MQL5.コミュニティメンバーは iPhonesを勝ち取りました！

ながらくコミュニティの発展に貢献するもっとも活発な MQL5.com 参加者を激励する計画を練ってきました。これによりウェブサイト上に新評価システム を立ち上げました。記事、コードベースプログラム、サービスデスクリクエスト、すべてのアクティビティタイプはユーザーの評価に通じます。そうして各コミュニティメンバーの貢献は可視化されました。

もっともすぐれた MQL5.com 参加者に報酬を与えることを決めてからコミュニティの発展に貢献する参加者各位を決定する主要な基準を選んできました。その結果、ウェブサイトに多くの記事を掲載された以下のチャンピオンを得ました。 - investeo (11 件) 、victorg (10 件)、そして 『コードベース』 にプログラムを投稿された – GODZILLA (340 件)、Integer (61 件) 、 abolk (21 件)です。

勝者はデバイスの第5世代を代表する iPhone 4S タッチスクリーンを基にしたスマートフォンを勝ち取りました。それはデュアルコアチップ、iSight カメラHD-Video 録画、素晴らしい Retina ディスプレイ、そのた数多くの機能を備えるものです。勝者の皆さんに心からお祝いを申し上げます！ではみなさんにご自身について少しお話していただきます。





abolk

«mql5.com との知り合いは十分was plain です。2006年12月1日、初めてMT4 端末によって取り引きをしました。端末メニューの "Help – About..." コマンドを使用し、ターミナル開発者セブサイトに行き、それからMQL4 フォーラムにたどり着きました。

こういう言葉があります。悪魔は細部に宿る。中身を見ずに何かを理解するのは不可能です。私はその当時自動化トレーディングには興味がありませんでしたが、それでも積極的に手動で実アカウントでのトレードをしていました。そんなわけで「フォーラム」に登録もせず、ほとんど訪れることもありませんでした（多分四半期に一度くらいでした）。このフォーラムはひじょうに特殊なもので、私はトレーニングによるアプリケーションプログラマーです。プログラミングがマシンコードを使用して研究され、最後に試験をして半年以内にPL/I を学習するのが普通のことだったときから、私にとってはプログラム言語を習得するのに問題はまったくありませんでした。

ときどき『第5フォーラム』について述べる人がいました。それが何を意味するのか私は長い間わかりませんでした。そしてついにリンクを見つけたのです。2010年夏のことでした。mql5.com に入り、『ジョブ』サービスを見つけました。みなさんは多くがインターネットで作業するのに慣れていらっしゃると思います。ウェブ検索やその他のナンセンスははすべて、もっとも温和な人々を疑り深く変える可能性があります。理由は覚えていませんが、『ジョブ』サービスを試してみようと思ったのです。

MQL4.com ウェブサイトには MQL4 言語のドキュメンテーションがあります。私は登録をし、初心者の疑問に答えてそういう人を助けるすばらしいフォーラムトピックに約1ヶ月を費やしました。そのころ、私は『ジョブ』サービスで最初の仕事以来を受けました。以来、500件以上の依頼をこなしてきました。残念ながら、評価システムとトップ開発者はその後で導入されました。ですからジョブオーダーの多くはウェブサイトサービスの外側で行われました。

2010 年秋、Rosh は記事を書くオーダーを5件作りました。私は1件を書き始めました。書き終わるのにかなり時間がかかりましたが、結果最終バージョンは100ページと21件のインディケータで構成されました。もっとも重要なことはこの記事が MQL5 および MQL4言語の私の理解を体系化したことです。

それ以来私は積極的に mql5.com を訪れ、すでに2年間その資料を検討しています»。





Integer

«私の初めてのトレーディング端末はごくシンプルなものでした。：シンボルリスト、チャート、数個のインディケータだけです。より深いテクニカル分析を行うにはもっと機能の高いアプリケーションが必要でした。そのような技術基盤を約1年かけて試しました。

インターネットで戦略を検索しているとき、MetaТrader 4 ターミナルに出会いました。速圧倒されました。 MetaTrader 4を知る前はなんと限られた空間にいたことか！言葉では言い表せません！

私はどんな考えも導入することができました。もっと重要なことは、トレーディング処理を開始、終了、変更、注文する信頼のおける連結のおかげで現実の環境における私の考えに基づく処理がしっかりしていると確証することができました。実質的にMetaTrader 4 ターミナルの可能性に限りがなかったとしても、MetaQuotes は立ち止まらず、より高い機能を備えたMetaTrader 5 ターミナルを開発してきたのです。

MQL4でExpert Advisorを開発するとき、ブロックを使ってそれを構築する感覚があります。一方で MQL5でのプログラミングでは柔らかく柔軟性に富んだねんどを使っている感覚を覚えます。MetaQuotes ターミナルを知った後も私はまだときどきトレーディングプラットフォームの世界で起こっている出来事を追ったりしましたが、ついに MetaTrader 端末にはこれといったライバルはないことが判りました。. そんなわけで今もそしてこれからも私が選択するのはMetaTrader です»。





Godzilla

«実際のところMetaTrader 4 および MetaTrader 5 のモバイルバージョンの到来により初心者にとってはできる限りトレーディングの考え方が簡素化されました。今ややるべきことはポケットからスマートフォンを取り出して、トレーディングターミナルを立上げ、好きな場所でトレーディング処理を始めることです。 - 渋滞中であろうと、スポーツ観戦中、ピクニックの途中、ビーチで日光浴中であろうとです！携帯電話が通じる場所であればどこでも積極的にトレーディングができるのです。

私が思うに、あまり急いで複雑なタスクを試そうとせず一番簡単なことから MQL5 を学習し始めたら、この言語を完全に理解できるようになるのは確実です。今ではMQL5.com は必要な資料についてトレーディング戦略を MQL5 言語で詳しく学習するのに必要な分量以上のすべて備えています»。





victorg

«われわれの多くがそうであるように私も mql4.comからmql5.comにやってきました。長年、登録はしていませんでしたが、mql4.com の発行物を呈k的に見ていました。そのころ、私はさまざまなスクリプトやインディケータを書いては収益性のある Expert Advisorを構築しようとしていました。また"Grail" を見つけることはできませんでしたが、情報を検索する過程や MQLを用いた多様な考えをチェックするのを楽しんでいました。MetaTrader 5 および MQL5.com が登場したとき、すぐにこの新しい言語を試しました。その瞬間以来、私のプログラミングはすべて MQL5に移行したのです。

そのときまでに私はすでに自分の考えをいくらか共有したいと思っていました（確かな結果とは呼べませんが）。私の考え一部の同業プログラマーの研究に役立てばいい、またはなにか明るい方向性を示せればいいと思っていました。それで私は MQL5.com に登録しいくつかインディケータを公開しました。同時に自分の記事も掲載用に提供しました。それ以来、それがいつものこととなりました。 記事として自分の考えをまとめることができればそれを掲載用に提供しているのです。

私の記事がどれほど有用でおもしろいか自分自身が判断するのは難しいものです。また、私の記事がそれほど関心を引くものだとは思っていませんでした。私はこの賞にほんとうにびっくりしています。私の作業にそのような高い評価をいただいたMetaQuotes社にはひじょうに感謝しています。そのような有名な大企業から賞を受けることに対してはありがたい気持ちでいっぱいです。ありがとうございました！»





investeo

«大学卒業後、多くの若者同様、経済的安定のために私は日中働きました。私が選んだ仕事は出張が多く、そのためヨーロッパやアジアなど数か国で働き、ホテルで過ごす時間が長かったものです。それで自分の将来の経済状況を考える時間がありました。

コンピュータ中毒の同僚がコンピュータゲームをして長時間画面の前で時間を費やしているのを見るにつけ、それは時間の浪費だと思いました。同じことでも他のゲームをやってお金をいくらか稼ぐのはどうだろう、そうファイナンシャルゲームはどうだ？そうです。株式取り引きと外貨マーケットは世界最大のマルチプレーヤーゲームであると思うのです。すべての人がお互いのお金を奪い合うのです。プレーし始めるときにそのことを意識していたら何も問題はないと思います。私がトレーディングをやろうと決めた理由はそういうことです。

出張中、私はトレーディング技術、トレーディング心理、マーケット、経済、サルでもできる外為シリーズ、外為雑誌など何百冊と本を読みました。数か月後、私は詳細なトレーディング計画を準備し NewConnectに投資し始めました。 - これはスタートアップ企業に向けたポーランドの株式市場です。そのとき、この類のマーケットは特殊だということにほとんど気づいていませんでした。そこでは株式を発行している人が勝者なのです。そこにはショートのトレーディングはなく、成功するために必要なのはホットポテト（操作する）戦略を行う多くのトレーダーだけです。私はマニュアルトレーディングから厳しいレッスンを受けました。そして長期投資の本をゴミ箱に捨て、自動化トレーディングプラットフォームを探し始めたのです。

MQL5 は出始めたところで完璧に見えました。オブジェクト指向トレーディング言語はまさに私が必要としていたものだったのです。このプロダクトを開発している企業は成功していると思いました。前のプラットフォームMetaTrader 4 が大成功を収めていたからです。それでMQL5で私の時間を投資し始めても安全だと思ったのです。そして私の予想は外れていませんでした。

プラットフォームは大成功でしょう。MetaQuotes 社がセクション「記事」と「仕事」 を紹介してから私はいくつか記事を書くべきだと解っていました。つねに私は実践で学びます。今回は教えることで学びました。そうです、これは事実です。私は記事執筆中に多くのことを学んだのです！

すべての記事を掲載してくれた MQL5 コミュニティに感謝し、私もつねに他の人の考え方を読むのを楽しんでいます。ですので私の書いた記事に対するこの賞にとても喜んでいます。ここにいるすべての方々への最後のアドバイスは - 常に読む！です»。





MQL5.comのライフへの参加 - それは利益をもたらします！

受賞者は単にMQL5.com コミュニティの活発なメンバーであるだけではありません。 - 彼らの活動は全トレーダーにメリットをもたらします。みなさんを激励することができたのはわれわれにとって光栄です。これは MQL5.comへの最後の表彰ではないことを覚えていただきたいと思います。新しい評価システムが導入されたので、みなさんの参加も対象となり得ます。同時に、もっとも活躍するMQL5.コミュニティメンバーを表彰することはこれからよい習慣となるのです。

売買ロボットの開発の極意を調査し、戦略自動化の多様な側面を, delve し、記事を書き、『コードベース』に投稿する記事を書く。i – こういったことがすべて最終的にふさわしい賞の獲得につながるのです！

みなさんの MQL5.com における活動は称賛されます。約束します！