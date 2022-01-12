Les membres de la MQL5.community les plus actifs ont reçu des iPhones !

Nous avions prévu depuis longtemps d'encourager les participants MQL5.com les plus actifs contribuant au développement de la Communauté. En conséquence,le nouveau système de notation a été implémenté sur le site Web. Articles, programmes de base de code, Demandes du Service Desk - tous les types d'activité augmentent la note d'un utilisateur. Ainsi, la contribution de chaque membre de la Communauté a été visualisée.

Après avoir décidé de récompenser les participants MQL5.com le plus remarquables , nous avons sélectionné les critères clés pour déterminer la contribution de chaque participant au développement communautaire. En conséquence, nous avons les champions suivants qui ont publié le plus grand nombre d’ articles sur le site web - investeo (11 articles) et victorg (10 articles), et qui ont soumis leurs programmes à laCode Base – GODZILLA (340 programmes), Integer (61 programmes) and abolk (21 programmes).



Les gagnants ont reçu des smartphones à écran tactile iPhone 4S représentant la cinquième génération de l'appareil et fourni par puce double cœur, caméra iSight, enregistrement vidéo HD, affichage Retina superbe, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités. Nous félicitons sincèrement nos gagnants ! Laissez-les parler un peu d'eux-mêmes.





abolk

«Ma connaissance de mql5.com était assez simple. j'ai conclu mon premier deal via le terminal MT4 le 1er décembre 2006. Utilisation de l'« Aide – À propos de... » commande du menu du terminal que j'ai obtenu sur le site Web des développeurs de terminaux et puis sur forum MQL4 .



Comme le dit un idiome populaire, le diable se cache dans les détails Il est impossible de comprendre quelque chose sans y jeter un œil à l'intérieur. Je n'étais pas intéressé par le trading automatisé à l'époque, bien que j'aie activement échangé manuellement sur le compte réel. Alors, j'ai rarement visité le Forum (peut-être, une fois par trimestre) sans s'y inscrire. Ce forum est hautement spécialisé et je suis un programmeur d’ application de formation Je n'ai jamais eu de problèmes pour maîtriser les langage de programmation depuis l'époque où la programmation était étudiée à l'aide de machines codes et apprendre PL/I en l'espace d'un semestre avec un examen à la fin était un chose habituelle





Finalement, quelqu'un a mentionné "le cinquième forum". je ne pouvais pas comprendre ce qu'il voulait dire pendant assez longtemps, jusqu'à ce que je trouve enfin le lien. ça s'est passé à l'été 2010. Je suis entré sur mql5.com et j'ai trouvé le service «emplois» Eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous sont habitués à travailler sur Internet. Toute cette navigation sur le Web et autres bêtises peuvent transformer même les gens les plus trempées en personnes septiques Je ne me souviens pas pourquoi mais je décidé d'essayer le service "Emplois".



Le site web dispose de MQL4.comdocumentation sur le langage MQL4. Je me suis inscrit et j'ai passé environ un mois dans un remarquable sujet du forum consacré à aider les nouveaux arrivants à répondre à leurs questions. A cette époque, j'ai reçu le premier ordre de travail dans le service "Emplois". J’ ai exécuté plus de 500 commandes depuis lors. Malheureusement, le système de notations et Top développeurs a été implémenté plus tard. Par conséquent, bon nombre des ordres de travail ont été exécutés en dehors du service du site Web.

À l'automne 2010, Rosh a créé 5 commandes pour la rédaction d'articles. j’ai commencé à en écrire un. Il a fallu beaucoup de temps pour le terminer et, par conséquent, la version finale comprenait environ 100 pages imprimées et 21 Indicateurs Mais le plus important est que cet article a systématisé ma compréhension des langages MQL5 et MQL4.Ainsi, je visite activement mql5.com et examine ses matériaux depuis 2 ans déjà ».





Entier

«Mon premier terminal de trading était assez simple : la liste des symboles, graphiques, quelques indicateurs. J'avais besoin d'une application plus fonctionnelle pour effectuer une analyse technique plus approfondie. j'ai passé environ un an à expérimenter une telle base technique.

En cherchant des stratégies sur Internet, je suis tombé sur le terminal MetaТrader 4. J'ai été immédiatement impressionné : quel espace limité j'avais avant MetaTrader 4 Je ne peux pas le décrire avec des mots !





J'ai pu mettre en œuvre n'importe quelle idée. Plus important encore, je pourrais m'assurer un fonctionnement stable de mon idée dans un environnement réel en raison de la fiabilité de la connexion avec un serveur de trading lors de l'exécution de telles opérations de trading comme l'ouverture, la clôture ou la modification d'une commande. Même si les possibilités des de terminaux MetaTrader4 sont virtuellement illimitéesMetaQuotes ne s’est pas arrêtée et a élaboré le terminal MetaTrader 5 jouissant de plus de Caractéristiques

Lorsque vous élaborez un Expert Advisor en MQL4, vous avez le sentiment que vous le créez à l'aide de blocs, tandis que la programmation en MQL5 vous donne une impression d’ utiliser d'une pâte à modeler douce et souple. Après m'être familiarisé avec les terminaux MetaQuotes, je suivais toujours les événements dans le monde de plateformes de trading pendant un certain temps, mais me suis finalement rendu compte que le terminal MetaTrader n'a pas de concurrents décents. Donc, MetaTrader est mon choix maintenant et pour toujours



Godzilla

«En réalité,l’arrivée de versions mobiles deMetaTrader 4 et MetaTrader 5 a simplifié l'idée même de trader pour les nouveaux arrivants autant que possible. maintenant,Il ne vous reste plus qu'à sortir votre smartphone du poche, lancez le terminal de trading et commencez à effectuer des opérations de trading sur les marchés financiers où vous voulez - dans un embouteillage, un un stade sportif, lors d'un pique-nique ou même en bronzant sur une plage ! Partout où il y a des communications cellulaires, il y a une possibilité de faire du trading actif







Je suppose que si vous commencez à apprendre MQL5 à partir des choses les plus simples, ne tentant pas de compliquer les tâches trop tôt, vous obtiendrez sûrement une compréhension du langage. Aujourd’hui MQL5.com dispose de tous les matériaux nécessaires, même en quantités beaucoup plus importantes qu'il n'en faut pour l'étude détaillée du langage MQL5 des stratégies de trading ».



victorg



«Comme beaucoup d'entre nous, je suis venu sur mql5.com depuis mql4.com. Pendant de nombreuses années, j'ai suivi régulièrement les publications sur mql4.com bien que je ne suis ’y pas inscrit jusqu'à présent. Pendant tout ce temps, j'écrivais divers scripts et indicateurs essayant de construire un Expert Advisor rentable. je n'ai pas réussi à trouver le "Graal" mais j'ai aimé le processus de recherche d’ informations et vérifier diverses idées à l'aide de MQL. Lorsque MetaTrader 5 et MQL5.com se sont apparus, j'ai immédiatement essayé la nouveau langage À partir de ce moment, toutes mes expériences de programmation sont passées à MQL5.





À ce moment-là, je voulais déjà partager certaines de mes idées (je ne peux pas les appeler résultats définitifs). J'espérais qu'ils pourraient aider certains de mes camarades programmeurs dans leurs propres recherches ou ajoutent simplement une nouvelle idée ou peut être montrer une direction prometteuse. Par conséquent, je me suis inscrit sur MQL5.com et ai publié plusieurs indicateurs. En parallèle, j'ai proposé de publier certains de mes articles. Depuis, c'est devenu une tradition : si j’ arrive à ranger certaines de mes idées sous forme d'article, je le propose pour publication.

Il m'est difficile de juger de l'utilité ou de l'intérêt de mes articles Et je ne pouvais même pas imaginer qu'ils attireraient autant Attention Je suis vraiment surpris par cette récompense. Je suis très reconnaissant à MetaQuotes pour une si haute appréciation de mon travail. je me sens certainement heureux de recevoir un prix d'une entreprise aussi grande et bien connue. Merci !







investeo



«Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai pris un travail de jour pour assurer ma stabilité financière comme la plupart des jeunes. Le travail que j'ai choisi m'a permis de voyager beaucoup, donc j'ai travaillé dans quelques pays d'Europe et d'Asie et ai passé beaucoup de temps dans les hôtels. C'est pourquoi j'ai eu le temps de réfléchir sur mon avenir financier.

étant un accro à l'informatique et voyant mes semblables passer de longues heures devant un moniteur à jouer à des jeux informatiques, j’ai pensé que ce n'était qu'une perte de temps. Pourquoi ne pas tenter de faire la même chose et gagner de l'argent en jouant à d'autres jeux financiers. Oui, je pense que les marchés boursiers et marchés forex sont en fait les plus grands jeux multijoueurs dans le monde. Et tous les gars sucent l'argent de l'un à l’autre Je ne vois aucun mal à cela tant que vous en êtes conscient lorsque vous commencez à jouer. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre une carrière dans le trading.







Au cours de mes voyages, j'ai lu des centaines de livres sur les techniques de trading, psychologie du trading, marchés, économie, série forex pour les nuls, revues de forex Après quelques mois, j'ai préparé un plan de trading détaillé et ai commencé à investir à NewConnect - bourse polonaise pour les start-ups. Peu je me suis rendu compte à ce moment-là que ce genre de marché est un truc spécial Les gars qui impriment des stocks sont les gagnants. Il n'y a pas de trading court là-bas, et tout ce dont vous avez besoin pour réussir est un groupe de traders jouer à une stratégie de patate chaude (pompe et vidage). J'ai eu une dure leçon de mon trading manuel, ai jeté tous les livres d'investissement à long terme dans une poubelle et ai commencé à chercher une bonne plateforme de trading automatisée.

MQL5 commençait tout juste à apparaître et semblait parfait. Orienté objet le langage de trading était exactement ce dont j'avais besoin. Je pensais que la société d’élaboration du produit est un succès, car leur ancienne plate-forme MetaTrader 4 avait un grand succès. Par conséquent, il était sûr de commencer à investir mon temps dans MQL5. Et je n'ai pas fait de fausse supposition.



La plate-forme réalisera un grand succès Après que MetaQuotes ait introduit "Articles" et "Emplois" Je savait que je devrais essayer d'écrire des articles. j'apprends toujours en faisant et cette fois j'ai appris en enseignant. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup appris en écrivant les articles !

Je suis très reconnaissant pour la communauté MQL5 pour avoir publié tous les articles et j'aime toujours deviner ce que d'autres personnes ont en tête. Par conséquent, je suis très satisfait du prix pour les articles. Et mon dernier conseil à tous les gens ici - continuez à lire!"





Participez à la vie de MQL5.com - Cela en vaut la peine !



Nos gagnants ne sont pas seulement les membres les plus actifs de la communauté MQL5.com - leur activité profite à tous les traders C'était une question d'honneur à nous de les encourager. Nous souhaiterions souligner que ce n'était pas la dernière distribution des récompenses sur MQL5.com. Étant donné que le nouveau système de notation a été introduit, votre participation ne peut passer inaperçue, tandis que récompenser les membres les plus utiles de la MQL5.community est sur le point de devenir une bonne habitude

Étudiez les secrets d’élaboration de robots de trading, approfondissez divers aspects de l'automatisation des stratégies, rédigez des articles et créez des programmes pour Code Base - tout cela peut éventuellement mener à une récompense décente!



Votre activité sur MQL5.com sera récompensée. Vous avez notre parole !