MQL5.community 最活跃成员获颁 iPhones 大奖！

长时间以来，我们一直都有鼓励对本社区发展做出贡献的最活跃 MQL5.com 参与者的打算。因此，网站上实施了新评级体系。文章、代码库程序以及服务台请求 - 所有类型的活动都会提高用户的评级。由此，每位社区成员的贡献即被直观化。

继我们决定奖励最为出色的 MQL5.com 参与者后，我们已经选出了确定每一位参与者对本社区发展所做贡献的关键准则。结果我们选出了下述优胜者，他们在网站上发布的文章数量最多 - investeo （11 篇）和 victorg （10 篇），以及将其代码提交到 代码库的 – GODZILLA （340 个程序）Integer （61 个程序）及 abolk （21 个程序）。



上述优胜者已获得 iPhone 4S 触屏智能手机作为奖励，该手机为苹果手机的第五代产品，配备双核心芯片、iSight 相机、高清视频录制、令人惊艳的 Retina 显示屏，以及众多其它功能。我们衷心祝贺这些优胜者！请他们来谈谈自己吧。





abolk

«我与 mql5.com 的相识平淡无奇。2006 年 12 月 1 日，我通过 MT4 终端进行了我的第一宗交易。利用终端菜单的 "Help – About..." 命令，我进入了该终端的开发人员网站，然后又到 MQL4 论坛。



正如一句俗谚所讲：细节决定成败。如果不深入，就可能真正理解什么事情。当时，尽管我已主动在真实账户中按手动方式进行交易，但我对自动化交易没什么兴趣。所以，我没有在论坛注册，也很少访问这里（可能每季度一次）。这是一个高度专业化的论坛，而我是一位训练有素的应用程序员。由于我在利用机器代码研究编程领域所花的时间，加上考试常伴的学习 PL/I 的一年半时间，我在掌握编程语言方面从未碰到什么问题。





直到有人提到“第五论坛”。我很长一段时间都不知道他是什么意思，直到我发现了链接。那是在 2010 年的夏天。我进入 mql5.com 并发现了 "Jobs" 服务。我相信大多数人都对互联网上模式不陌生。网页浏览和其它的种种无聊，会让脾气最温和的好好先生也变成怀疑论者。我不记得为何有此念头，但我决定试试 "Jobs" 服务。



MQL4.com 网站有MQL4 语言的相关文档。我完成了注册，并在论坛的一个重大主题上花了一个月的时间 - 帮助新人回答他们的相关问题。我是在那个时候收到了 "Jobs" 服务中的第一个任务工作单。从那以后，我已经完成了 500 多个任务工作单。遗憾的是，评级与最优开发人员的系统之后才实施。因此，任务工作单中有许多都是在网站服务以外执行的。

2010 年秋天，Rosh 创建了 5 个撰写相关文章的工作单。我开始撰写其中一个。撰写此文花去了我大量的时间，而最终的定稿则包含大约 100 个打印页面和 21 个指标。但最重要的是，这篇文章将我对于 MQL5 和 MQL4 语言的理解系统化起来。到此，我积极访问 mql5.com 并查阅其相关材料已有 2 年的时间了»。





Integer

«我的第一个交易终端简单得很：交易品种列表、图表以及几个指标。我需要更多的功能性应用来执行更加深入的技术分析。我花了大约一年的时间来试验这种技术基础。

在互联网中搜索策略时，我偶然碰到了 MetaТrader 4 终端。我立刻就被吸引了：遇到 MetaTrader 4 之后我才知道，过去只能说是井底之蛙！那种感觉，简直无法用语言来形容！





我具备落实任何想法的能力。更重要的是，由于执行建仓、平仓或修改订单时同交易服务器的可靠连接，我可以确保我的想法可以在真实交易环境中稳定实现。尽管 MetaTrader 4 终端的可能性几乎没有限制，MetaQuotes 并未止步于此，而是开发出了拥有更多功能的新型 MetaTrader 5 终端。

如果您在 MQL4 中开发一个 EA 交易，您会有用积木搭建的感觉；而如果在 MQL5 中编程，您又会觉得使用的是软且灵活的塑形陶土。熟悉 MetaQuotes 终端之后，我又追踪了交易平台领域事件一段时间，但最终意识到 MetaTrader 终端还没有什么像样的对手。所以，MetaTrader 成为了我现在直到永远的选择»。



Godzilla

«实际上，MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 手机版本的出现，已经在最大程度上简化了新人的交易理念本身。现在，需要您做的只有从口袋中掏出智能手机，启动交易终端，并随时随地在金融市场中执行交易操作 - 交通拥堵时、身在体育场、外出野餐，甚至是在某个海滩上做日光浴！只要那里有蜂窝通信，就有可能存在活跃交易。







我觉得，如果您从最简单的地方开始学习 MQL5，不过早地尝试复杂的任务，那么您一定会对这种语言有一个全面的认识。如今 MQL5.com 中拥有的所有必要材料，已经远远超出了详细研究交易策略 MQL5 语言所需的数量»。



victorg



«和许多人一样，我是从 mql4.com 转到 mql5.com 的。多年来，我一直在定期跟读 mql4.com 上发表的文章，尽管到现在我还没有注册。那段时间里，我都是在编写各种脚本和指标，试着构建一个可盈利的 EA 交易。我始终未能找到“圣杯”，但是我却喜欢上了利用 MQL 搜索信息和检验各种想法的过程。MetaTrader 5 和 MQL5.com 问世后，我又立即投入到了这个新语言中。从那开始，我的所有编程经验全都转移到了 MQL5 中来。





到那个时候，我已经有分享自己某些理念（我还不能称其为明确的结果）的想法了。我希望它们可以在我的一些程序员同行的研究工作中有所帮助，或只是增添一个新的想法，又或是指出某个有前途的方向。因此，我注册了 MQL5.com 并发布了多个指标。同时，我还发表了自己的一些文章。从那以后，这种做法就演变成为了一种惯例：只要我将自己的某些理念付诸文章，我就会拿出来发表。

我很难判断自己的文章有多大用处、吸不吸引人。我也从未想过，它们竟然吸引了这么多的关注。得到这个奖项，我真是大吃一惊。MetaQuotes 对我的工作给予如此高的肯定，我深表感激。能获得这样大、又如此知名的公司的奖励，我备感荣幸。谢谢！»







investeo



«从大学毕业后，像大多数的年轻人一样，我找到了一份白班工作谋生。我所从事的工作允许我经常出差，所以我在欧洲和亚洲的几个国家都工作过，而且在旅馆中度过了大量的时间。正因如此，我有大把的时间来研究我的金融期货。

作为一个电脑迷，看到我的同辈人都长时间地面对屏幕玩游戏，我觉得那只是在浪费时间。为什么不能用这些时间玩点其它的 - 金融游戏 - 来赚点钞票呢。没错，我觉得证券交易和外汇市场实际上就是世界上最大的多玩家游戏。而游戏规则就是所有玩家都从彼此身上吸金。只要您了解这一点，那么玩一玩无妨。为此，我决定开始自己的交易生涯。







出差期间，我读过成千上百本关于交易技巧、交易心理、市场、经济、外汇交易傻瓜书系列以及外汇交易杂志等书籍。几个月后，我制定了一套详尽的交易计划，并开始在 NewConnect - 波兰的创业公司交易所投资。当时，我还不太明白这种市场很特殊。印刷股票的那帮家伙才是赢家。这里没有短线交易，只要您有一大票玩“烫手山芋”（拉高出货）策略的交易者，您就能成功。我从自己的手动交易中得到了一次严厉的教训，把所有长线投资书籍统统扔到垃圾箱，并开始寻找一种优质的自动交易平台。

MQL5 就在这个时间适时出现，而且看似无懈可击。面向对象的交易语言正是我所需要的。我觉得开发出该产品的企业很成功，因为他们之前的平台 MetaTrader 4 就非常成功。所以，花时间来研究 MQL5 应该是有保障的。事实证明，我当时的猜测没有错。



此平台一定会大获成功。待 MetaQuotes 引入 "Articles" 和 "Jobs" 部分后，我心里清楚，该试着写一些文章了。我一直是边做边学，而这次我是边教边学。没错，事实就是这样，撰写这些文章时，我学到了好多！

我非常感谢 MQL5 社区发布了这些文章，而且我也始终愿意了解他人的想法。因此，我非常高兴这些文章能够获奖。而且，我对这里的朋友提出最后一个建议 - 坚持阅读吧！»





快加入 MQL5.com 大集体吧，丰厚的回报等着您哦！



我们的优胜者不仅仅是 MQL5.com 最活跃的社区成员 - 他们的行为已惠及所有交易者。对他们提出鼓励，是我们的骄傲和荣幸。我想提醒大家，这可不是 MQL5.com 的最后一次颁奖。因为已引入新的评级系统，您的参与不会再被忽视，同时对 MQL5.community 贡献最大成员的奖励，也即将成为我们的一项优良传统。

探究交易机器人开发的奥秘，钻研策略自动化的方方面面，撰写相关文章以及为代码库创建相关程序 – 所有这些，最终都会获得一个丰厚奖励！



在 MQL5.com，您行动，我颁奖，我们说话算话！