가장 활동적인 MQL5. 커뮤니티 구성원에게 iPhone이 수여되었습니다!

우리는 오랫동안 커뮤니티 발전에 기여하는 가장 적극적인 MQL5.com 참가자들을 격려할 계획입니다. 따라서 웹사이트에 새로운 등급 시스템이 시행되었습니다. 문서, 코드 베이스 프로그램, 서비스 데스크 요청 - 모든 유형의 활동이 사용자의 등급을 높입니다. 따라서 각 커뮤니티 구성원의 기여가 시각화되었습니다.

가장 뛰어난 MQL5.com 참가자에게 보상을 하기로 결정한 후, 커뮤니티 개발에 대한 각 참가자의 기여도를 결정하기 위한 핵심 기준을 선정했습니다. 그 결과, 다음 챔피언들이 웹사이트에 가장 많은 양의 기사를 게재했습니다. - investeo(11개 기사) 및 victorg(10개 기사), 그리고 Code Base에 그들의 프로그램을 제출하신 분 – GODZILLA(340개 프로그램), Integer(61개 프로그램) 그리고 abolk(21개 프로그램).



수상자에게는 5세대를 대표하는 iPhone 4S, 터치스크린 기반 스마트폰과 듀얼 코어 칩, iSight 카메라, HD-비디오 녹화, 멋진 Retina 디스플레이 및 기타 다양한 기능이 제공됩니다. 당첨되신 분들께 진심으로 축하드립니다! 그들에게 자기소개를 좀 하게 해주세요.





abolk

«제가 mql5.com에 대해 잘 알고 있는 것은 당연했습니다. 저는 2006년 12월 1일에 MT4 터미널을 통해 첫 거래를 했습니다. "도움말 – 정보..." 터미널 메뉴의 명령어를 사용하여, 터미널 개발자 웹 사이트에 접속한 다음, MQL4 포럼에 접속했습니다.



한 유명한 관용어가 말하듯이, 악마는 디테일에 있습니다. 속을 들여다보지 않고는 어떤 것을 이해하는 것은 불가능합니다. 저는 실제 거래처에서 수작업으로 활발하게 거래했지만 당시에는 자동 거래에 관심이 없었습니다. 그래서 저는 포럼에 등록하지 않고 거의 방문하지 않았습니다.(아마도, 분기에 한번) 이 포럼은 매우 전문화된 포럼이며 저는 트레이닝을 통한 애플리케이션 프로그래머입니다. 기계코드를 이용해 프로그래밍을 공부하고 반년 안에 PL/I를 배우는 것이 일반적이어서 프로그래밍 언어 마스터에 문제가 생긴 적은 없었습니다.





결국 누군가가 "제5회 포럼"을 언급했습니다. 저는 그가 무엇을 의미하는지 꽤 오랫동안 이해할 수 없었습니다, 마침내 연결고리를 찾을 때까지요. 그것은 2010년 여름에 일어났습니다. mql5.com에 들어가서 "직업" 서비스를 찾았습니다. 음, 저는 여러분 중 많은 사람들이 인터넷 작업에 익숙하다고 생각합니다. 웹 서핑과 다른 모든 말도 안 되는 소리들은 아무리 매끄러운 성격의 사람들조차 회의론자로 만들 수 있습니다. 왜 그랬는지는 기억이 안 나지만 "직업" 서비스를 이용하기로 했어요.



MQL4.com 웹 사이트에는 MQL4 language에 관한 설명서가 있습니다. 저는 등록했고 신입생들이 질문에 대답할 수 있도록 돕기 위해 한 달 가량 진행된 놀라운 포럼 주제에 참여했습니다. 그 당시 저는 "직업" 서비스의 첫 번째 업무 주문을 받았습니다. 저는 그 이후로 500건 이상의 업무 주문을 실행했습니다. 유감스럽게도, 등급 및 상위 개발자 시스템은 나중에 구현되었습니다. 따라서, 많은 작업 지시가 웹사이트 서비스 외부에서 실행되었습니다.

2010년 가을, Rosh는 5개의 기사 작성 주문을 만들었습니다. 저는 하나를 쓰기 시작했어요. 그것을 완성하는 데 상당한 시간이 걸렸고, 그 결과 최종 버전은 약 100페이지의 인쇄물과 21개의 지표로 구성되었습니다. 하지만 가장 중요한 것은 이 글에서 제가 MQL5와 MQL4 언어에 대한 이해를 체계화했다는 것입니다.그래서 저는 mql5.com을 적극적으로 방문하여 2년 전부터 자료를 검토해 왔습니다.





Integer

«제 첫 거래 터미널은 아주 간단했습니다: 기호 목록, 차트, 몇 가지 지표 등입니다. 더 심층적인 기술 분석을 수행하기 위해서는 더 많은 기능적 응용 프로그램이 필요했습니다. 저는 그런 기술적 근거를 가지고 1년 정도 실험을 했습니다.

인터넷에서 전략을 찾다가 우연히 메타 레이더 4 터미널을 발견했습니다. 저는 즉시 감명을 받았습니다: MetaTrader 4 이전에는 공간이 얼마나 부족했는지! 말로 표현할 수가 없어요!





저는 어떤 아이디어라도 구현할 수 있었습니다. 더 중요한 것은 주문을 열거나 닫거나 수정하는 거래 작업을 수행할 때 거래 서버와의 안정적인 연결로 인해 내 아이디어가 실제 환경에서 안정적으로 작동할 수 있다는 것입니다. MetaTrader 4 터미널의 가능성은 사실상 무제한이지만, MetaQuotes는 멈추지 않고 더 많은 기능을 갖춘 새로운 MetaTrader 5 터미널을 개발했습니다.

MQL4에서 Expert Advisor를 개발하면 블록을 사용하여 구축되는 반면 MQL5에서 프로그래밍하면 부드럽고 유연한 모델링 클레이를 사용하는 것처럼 느껴집니다. MetaQuotes 터미널에 익숙해진 후에도 한동안 거래 플랫폼 세계의 이벤트를 추적했지만, 결국 MetaTrader 터미널보다 괜찮은 경쟁사가 없다는 것을 깨달았습니다. 그래서, MetaTrader는 지금 그리고 영원히 나의 선택입니다».



Godzilla

«사실, 모바일 버전의 MetaTrader 4와 MetaTrader 5가 등장하면서 새로운 사람과 거래할 가능성이 많이 쉬워졌습니다. 이제 스마트폰을 주머니에서 꺼내 트레이딩 터미널을 열고 교통 체증, 스포츠 경기장, 피크닉 도중 또는 해변에서 일광욕을 하는 동안 원하는 곳이면 어디든 금융 시장에서 거래 활동을 시작할 수 있습니다! 셀룰러 통신이 있는 곳이라면 어디에서든 활발한 거래가 가능합니다.







MQL5를 가장 간단한 것부터 너무 일찍 복잡하게 하려고 하지 않고 배우게 되면 언어에 대한 철저한 이해가 가능할 것 같습니다. 현재 MQL5.com는 MQL5 언어에 대한 상세한 연구에 필요한 양보다 훨씬 많은 양의 필요한 모든 자료를 보유하고 있습니다».



victorg



«우리와 같은 사람들과 마찬가지로, 저도 mql4.com에서 mql5.com으로 왔습니다. mql4.com에 등록한 적은 없지만 수년 동안 저는 정기적으로 발행물을 따라다녔습니다. 그동안 저는 수익성 있는 Expert Advisor(전문 조언자)를 구축하기 위해 다양한 스크립트와 지표를 작성했습니다. 저는 아직 "성배"를 찾지 못했지만, MQL을 이용하여 정보를 검색하고 다양한 아이디어를 확인하는 과정이 좋았습니다. MetaTrader 5와 MQL5.com이 등장하자 바로 새로운 언어를 사용해 보았습니다. 그 순간부터 모든 프로그래밍 실험이 MQL5로 옮겨졌습니다.





그 무렵에는 이미 제 아이디어를 공유하고 싶었습니다 (확실한 결과라고 할 수 없습니다). 저는 그들이 제 동료 프로그래머들의 연구를 돕거나 새로운 아이디어를 추가하거나 유망한 방향을 보여줄 수 있기를 희망했습니다. 그래서 MQL5.com에 등록하여 여러 지표를 발행했습니다. 동시에, 저는 제 기사 몇 개를 출판하겠다고 제안했습니다. 그 이후로, 그것은 전통으로 바뀌었습니다: 만약 제가 제 아이디어 중 몇 가지를 기사의 형태로 배열한다면, 저는 그것을 출판용으로 제공합니다.

제 글이 얼마나 유용하고 흥미로운지 판단하기가 어렵습니다. 그리고 그들이 이렇게 많은 관심을 끌 줄은 상상도 못했어요. 저는 이 보상에 정말 당황스럽습니다. MetaQuotes가 제 작품을 높이 평가해 주셔서 대단히 감사합니다. 이렇게 유명하고 큰 회사에서 상을 받게 되어 정말 기쁩니다. 감사합니다!»







investeo



«대학을 졸업한 후, 저는 대부분의 젊은이들처럼 재정 안정을 위해 낮 시간대에 일을 했습니다. 제가 선택한 직업은 여행을 많이 할 수 있게 해주었기 때문에 저는 유럽과 아시아 여러 나라에서 일했고 많은 시간을 호텔에서 보냈습니다. 그래서 제 재정적인 미래에 대해 생각해 볼 시간이 있었어요.

컴퓨터 중독자인데다가 모니터 앞에서 컴퓨터 게임을 하며 오랜 시간을 보내는 또래들을 보면서 저는 이것이 시간 낭비라고 생각했습니다. 똑같이 만들어서 다른 금융 게임을 해서 돈을 버는 건 어떨까요? 네, 증권거래소와 외환시장은 사실 세계에서 가장 큰 멀티플레이어 게임이라고 생각합니다. 그리고 사람들은 서로 돈을 핥고 있죠. 당신이 경기를 시작할 때 그것을 알고 있는 한, 나는 이 일이 해를 끼치지 않을 것이라고 생각합니다. 그것이 제가 트레이딩 직업을 하기로 결심한 이유입니다.







여행 중에 저는 거래 기술, 거래 심리학, 시장, 경제, 포렉스-더미 시리즈, 포렉스 잡지에 관한 수백권의 책을 읽었습니다. 몇 달 후 저는 구체적인 거래 계획을 마련하고 NewConnect - Polish(뉴커넥트-폴란드) 스타트업 거래소에 투자하기 시작했습니다. 저는 그때 이런 시장이 특별한 곳이라는 것을 조금 깨달았습니다. 주식을 인쇄하는 사람이 승자입니다. 그곳에는 단기 거래가 없으며, 성공을 위해 필요한 것은 뜨거운 감자(펌프 앤 덤프) 전략을 구사하는 다수의 거래자들입니다. 저는 수동 거래에서 힘든 교훈을 얻었고, 장기 투자 도서를 모두 쓰레기통에 던져버리고, 좋은 자동 거래 플랫폼을 찾기 시작했습니다.

MQL5가 막 나타나기 시작했고 완벽해 보였습니다. 객체 지향 트레이딩 언어는 제가 필요했던 바로 그것입니다. 저는 그 제품을 개발하는 회사가 성공적이라고 생각했고, 이전 플랫폼인 MetaTrader 4가 큰 성공을 거두었죠. 따라서 MQL5에 제 시간을 투자해도 무방했습니다. 그리고 제 선택은 틀리지 않았습니다.



그 플랫폼은 큰 성공을 거둘 것입니다. MetaQuotes가 "기사"와 "직업"섹션을 소개한 후, 저는 몇 가지 기사를 써봐야 한다는 것을 알았습니다. 저는 항상 하면서 배우는데 이번에는 가르치는 것으로 배웠습니다. 네, 맞아요, 기사를 쓰면서 많은 걸 배웠어요!

모든 기사를 게재해 주신 MQL5 커뮤니티에 감사드리며, 항상 다른 분들의 생각을 읽는 것을 좋아합니다. 그래서, 저는 기사에 대한 상을 받게 되어 매우 기쁩니다. 여기 계신 모든 분들께 드리는 마지막 조언입니다 - 계속 읽어보세요!»





MQL5.com의 삶에 참여해 보십시오 - 효과가 있을 것입니다!



당첨자는 MQL5.com 커뮤니티의 가장 적극적인 회원일 뿐 아니라, 그들은 모든 거래자에게 유익한 활동입니다. 우리가 그들을 격려하는 것은 명예로운 일이었습니다. MQL5.com의 마지막 시상식은 아니라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 새로운 등급 시스템이 도입되었으므로 가장 유용한 MQL5에 대한 보상을 제공하면서 참여가 계속 주목받을 수 있습니다. 커뮤니티 구성원은 이제 곧 좋은 전통이 될 것입니다.

거래 로봇을 개발하고, 전략 자동화의 다양한 측면을 조사하고, 기사를 작성하고, 코드 베이스를 위한 프로그램을 만듭니다 - 이 모든 것으로 결국 적절한 상을 받을 수 있습니다!



귀하의 MQL5.com에서의 활동에는 보상이 제공됩니다. 약속해요!