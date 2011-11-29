Интервью с Александром Элдером: "Я хочу быть психиатром на рынке"

В 1988 году д-р Элдер организовал компанию Financial Trading Seminars, Inc., которая стала одной из ведущих фирм по подготовке трейдеров. Он консультирует частных трейдеров и финансовые структуры, проводит семинары для трейдеров. Его фирма выпускает видеопособия и литературу по биржевой торговле. Бестселлер Александра Элдера "Как играть и выигрывать на бирже" был переведен на 12 языков и стал одной из самых популярных книг в истории биржи.

Александр Элдер - профессиональный трейдер, автор множества публикаций. Родился в Ленинграде, вырос в Эстонии. В 16 лет поступил на медицинский факультет Тартуского университета. В 23 года, работая судовым врачом, он бежал с советского корабля в Африке и получил политическое убежище в США. Затем, завершив свое медицинское образование и открыв частную практику, работал психиатром в Нью-Йорке и преподавал в Колумбийском университете. Был редактором книжного отдела в журнале The Psychiatric Times.

Начнем с традиционного вопроса. Как вы пришли в трейдинг?

Я оказался в Америке, бежав с советского парохода в Африке - была такая довольно громкая история. Там меня приютил фонд Толстого, который основала младшая дочь писателя. Она просидела в тюрьме «шесть месяцев у безбожных большевиков», но, в конце концов, слиняла из страны, оказалась в Америке и всю свою жизнь посвятила помощи эмигрантам.



Здесь под Нью-Йорком есть Толстовский фонд, его называют "Толстовская ферма" - там жили разные люди, вот и я там оказался. Там я познакомился с одним американцем, юристом. Мы с ним очень подружились, хотя он был на поколение старше меня. Американец присматривал за мной, давал иногда хорошие советы, а также у него была библиотека.

Среди книг, которые я одолжил у своего американского друга, была книга Энгеля "How to buy stocks". Энгель был коммунистом, его выгнали из журнала Time, и в свободное время он написал книгу об инвестициях на бирже. Книжка стала бестселлером, она продается до сих пор. Я прочитал ее и она меня захватила. Я понял, что можно делать деньги, просто думая. Все это казалось очень просто. Вот так я заинтересовался трейдингом.

Я получил работу в городе, у меня уже появились мелкие деньги, на которые я купил подержанный мотоцикл BMW. Оказалось, что держать мотоцикл в городе неудобно и опасно. Я продал мотоцикл и на вырученные деньги купил свои первые акции. И тут произошло нечто совершенно опасное; то, чего никому не пожелаешь - на первой же своей сделке я сделал деньги.

От этого, конечно, возникла бредовая идея: «трейдинг это легко – покупаешь, продаешь, делаешь деньги». Все очень просто. То же самое произошло и со второй сделкой. Потом пришлось долго избавляться от этого. Оказалось, что делать деньги совсем не легко, а как раз наоборот. Вот так я и вошел в эти дела, и до сих пор в них кручусь.

Какие методы технического анализа вы использовали?

Первые акции я купил без всякого теханализа. Тогда я не знал, что такое фундаментальный анализ и что такое технический анализ. Были куплены акции детских садов, компания называлась KinderCare. Они собирались устроить сеть детских садов в Америке по одному формату, типа McDonalds. В то время у всех моих друзей начали рождаться дети. Нам всем было двадцать с чем-то, под тридцать. Все довольно быстро женились и обзавелись детьми и у всех были проблемы с тем, куда определить детей, чтобы потом спокойно идти на работу.

Я решил что эту компанию ждет большое будущее и купил ее акции. Они стоили где-то 13 долларов, у меня как раз было денег на 100 таких акций. К тому времени я стал читать гораздо более серьезные вещи. И я обнаружил для себя технический анализ. Посмотрев на акции, я сказал "Похоже здесь фигура Голова-Плечи". Получилось, что купил по фундаментальному, а продал по техническому анализу. Таким было мое введение в технический анализ.

Как долго длилась эта сделка?

Не знаю, может быть, месяц. Для фундаментального анализа это совсем недолго, а для технического это, конечно же, долгий период. Тогда я совершенно не представлял себе, что нужно управлять не только деньгами, но и временем, а также контролировать риски. В то время я ничего не знал, был как слепой котенок. Так вот тыкнулся удачно с первого раза, после чего возникла идея, что все это легко. Потом пришлось долго от этой идеи отучиваться.

Сейчас вы торгуете?

Я очень активно торгую на двух рынках — на рынке Американских акций и на рынке фьючерсов, тоже в Америке. Крайне редко, может быть, один-два раза в год, я совершаю сделки с опционами. С акциями и фьючерсами идет очень активная работа, но не каждый день. Я смотрю, как ведут себя рынки - например, вчера был очень боевой торговый день. На сегодня у меня нет никаких особых планов.

Расскажите, чему вас научили рынки?

Жить с неопределенностью и принимать решения в системе неопределенности. Вот этим человек отличается от компьютера. Если компьютеру распечатаешь какую-то инструкцию, и одна какая-то буква в ней неправильная, то всё! Компьютер на этом запнется, все должно быть точно. Компьютер гораздо быстрее нас, он работает со скоростью, которая непостижима для человеческого мозга. Наши мозги гораздо медленнее, чем самый слабенький лэптоп. Но у человека есть способность принимать решения в обстановке неопределенности. В обстановке неполной информации. И вот это то, чему рынки очень сильно учат.

Все успешные трейдеры принимают решения, не дожидаясь полной ясности. Потому что если ждать полной ясности, нужно работать по прошлогодним графикам. Графики сегодняшние двигаются, и эти движения могут измениться в любую секунду. Поэтому решения, которые мы принимаем, это не то, что "Точно вверх" или "Точно вниз", а "скорее всего, что вверх/вниз". И вот в этой обстановке нужно положить свои деньги на кон. Это не так просто психологически.







Есть ли различия между валютным и фондовым рынком на ваш взгляд?

Различия, конечно, есть. Если смотреть на долгосрочные тренды, которые длятся месяцами, у валютных рынков они выражены гораздо более четко. Почему? Дело в том, что валютные рынки, в конечном счете, зависят от государственной политики. Современные государства так организованы, что они не могут быстро изменить направление, поэтому эти тренды наиболее устойчивы. В этом заключается разница между валютными рынком и рынками акций.

Какими критериями вы пользуетесь при выборе акций для торговли?

Во-первых, я четко понимаю, что нельзя объять необъятное. В Штатах котируются примерно 10 000 акций, и естественно, невозможно отследить все или хотя бы большинство. Поэтому с самого начала нужно сказать себе "Я признаю свою слабость. Я знаю, что будет масса интереснейших сделок, которые другие люди сделают, а я их даже не увижу". Не надо гнаться за необъятным.

Мой подход к выбору акций таков: у меня есть небольшой набор (около 20 акций), которые я посматриваю каждую неделю. Вот в них-то я ничего не пропущу. У меня есть свой пруд, к этому пруду я хожу ловить рыбу. Это первое.

Во-вторых, на spiketrade.com у меня есть группа трейдеров, каждую неделю там проводится соревнование на самую лучшую сделку. Сделка должна начаться в понедельник или позже, а закрыться в пятницу или раньше. Каждый член группы дает одну рекомендацию по сделке на неделю вперед.

В этой группе есть обычные члены группы, а есть элитные. Их у нас 19 человек, я очень внимательно просматриваю эти сделки. Очень редко выдается такая неделя, чтобы я не нашел среди них акцию, которая заставляет меня замереть, остановиться: "да, я должен ее иметь". Вот такие два источника.

Опять-таки, мой совет любому начинающему трейдеру, даже среднему: не пытайтесь объять необъятное!

Смотрите ли вы на индексы, скринеры и т.п.?

Автоматическим скринингом я не занимаюсь. Это зависит от психологии – кому-то это подходит, кому-то нет. Для меня, очевидно, нет. Но у меня есть определенные индикаторы, которые я накладываю на каждый график. Также есть определенные правила, например, если импульсная система красного цвета (стоит на понижение), значит, мне запрещено покупать. Если импульсная система зеленая (стоит на повышение), значит, мне запрещено играть на понижение этой акции. Я пользуюсь ей не как указанием что делать, а скорее, как цензурой, чего делать нельзя.

На дневной график я всегда накладываю конверт (AutoEnvelope), который захватывает в себя примерно 95% всех цен за последние, скажем, три месяца. Купить возле верхней границы конверта для меня настолько же несуразно, как, например, свистеть в церкви. Этого нельзя делать. Я никогда не куплю возле верхней границы конверта, также я никогда не буду играть на понижение возле нижней границы конверта.

Когда толпа "на ушах" покупает, уже поздно покупать, надо было это делать раньше. Это не столько автоматическая система, я смотрю на это дело глазами, но при этом у меня есть четкие правила, что можно делать, а чего делать нельзя.

Какие индикаторы говорят вам о том, что пора, пришло время открыть позицию?

Для того чтобы зайти в позицию, я очень внимательно смотрю на MACD Histogram, особенно люблю искать дивергенции MACD Histogram и цен. На любую акцию, любой инструмент (акции, фьючерсы) я всегда внимательно смотрю в двух диапазонах – в длинном и в коротком. Для входа в позицию я смотрю на таймфреймы с соотношением 1:5. Например, недельный и дневной, или 25 минутный и 5 минутный. Для выхода из позиции я чаще всего использую конверты и закрываю позицию тогда, когда цена начинает достигать границ конверта.

Я считаю что финансовые рынки – как маниакально-депрессивные больные. Когда у них мания, их надо продавать, когда у них депрессия, их надо покупать. Конверт позволяет мне определить, где находятся эти уровни депрессии и мании. Есть такая шутка: "Невротик – это человек, который строит замки в небесах, психотик – это человек, который живет в этих замках, а психиатр – это человек, который собирает аренду". Я хочу быть психиатром на рынке, я хочу собирать аренду с сумасшествия толпы.









Какие ошибки совершают трейдеры и как их избежать?

Количество ошибок, которые люди могут допустить, не ограничено. Рынок больше, чем любой из нас. Рынок сильнее, и больше, и глубже, чем любой из нас - чем вы, чем я, чем любой человек. Рынок постоянно прощупывает наши слабости. Какие бы слабости ни были у человека, рынок нащупает их и будет бить по ним. Страх. Жадность. Неуверенность в себе. Самонадеянность. Какие бы черты ни были, рынок раскрутит эти черты и на этом человек потеряет деньги.

Можно читать людям лекции о дисциплине, говорить "планируй сделку, работай по плану" – это все работает, пока рынки закрыты. Когда же рынок открыт и цены начинают бегать по экрану – вся дисциплина в окошко. Я считаю, что самый важный фактор в успехе трейдеров – это ведение дневника, ведение записей.

Импульсивный человек ведет себя импульсивно и совершает импульсивные сделки. От страха, от жадности, от неуверенности, от избытка самоуверенности, все это делается бездумно. Когда человек начинает записывать планы для каждой сделки, вести дневник для каждой сделки, то это заставляет его замедлиться, оглянуться, посмотреть на себя. Ведение дневника позволяет трейдеру понять свои ошибки и исправить их.

Я очень часто говорю "покажите мне трейдера с хорошими записями – я покажу вам хорошего трейдера, покажите мне трейдера без записей, я вам покажу среднего трейдера". Средний трейдер - это довольно печальная картина.

Когда вы поняли, что секрет успеха в дневнике?

В какой-то форме дневник я вел очень давно, может быть, почти лет 20 тому назад. Но тогда я вел его нерегулярно, а где-то лет 10 назад я понял, что это центр всего. Нет дневника - нельзя делать сделку. Например, сейчас у нас утро, я не позволю себе позавтракать, пока я не приведу в порядок дневниковые записи за те сделки, которые я провел вчера.

Сколько примерно времени требуется трейдеру, чтобы навести порядок с дисциплиной?

Разным людям по-разному. У некоторых людей это проходит очень быстро, может быть, за год или два. У некоторых людей это занимает больше десяти лет. Это как сказать, сколько займет у человека пройти от дома до центра города - у всех по-разному. Но в среднем, научиться трейдингу занимает примерно столько же времени и стоит примерно столько же денег, как получить высшее образование.

Человек, который так вот с бухты-барахты приходит на рынок и говорит "Сейчас… Что там? Как кликать?...А вот так вот, где скользящая средняя… где заказ? Все, сейчас будем делать деньги". - это люди, которые кормят профессионалов. Профессионалы зависят от прибытия на рынок неопытных новичков.

А среди ваших учеников есть ли те, кто смогли преодолеть себя и достичь успеха?

Их немало. Моя любимая форма обучения – это лагеря биржевиков. Когда я провожу эти лагеря, в первый же день я всегда говорю:

- Есть одна плата, которая не была упомянута в нашем описании лагеря.

- Какая еще добавочная плата?

- За каждые 100 000 долларов, которые вы сделаете после этого лагеря, я хочу с вас бутылку пива.

И что меня поражает, иногда некоторые люди спрашивают:

- Как долго?

- Пожизненно!

- Как, за каждые 100 000?

- Мужик, хорошо, ты знаешь, где сэкономить, ну экономь!



У меня есть люди, от которых я периодически получаю бутылку пива и обычно распиваю с ними вместе. Это очень приятно.

Вопрос по поводу лагерей трейдеров, которые вы упомянули. Почему они проходят в тропических странах, далеко от привычной деятельности?

Вы знаете, по нескольким причинам. Во-первых, я люблю путешествовать. Для меня эти лагеря – образ жизни, а не просто бизнес. Раньше было по-другому. Сейчас я их провожу один-два раза в год, я хочу получать удовольствие. Кроме того, психологически невозможно каждый день с утра до ночи сидеть перед экраном. Нужно быть и перед экраном, и иметь свободное время потусоваться с другими серьезными трейдерами.

У многих людей складываются дружеские отношения с другими трейдерами из лагерей, и люди после этого годами поддерживают контакт. Это еще одна причина, почему я стараюсь устраивать лагеря в хороших местах. И наконец, за пределами США цены гораздо ниже. Те деньги, на которые я могу устроить лагерь в Гватемале или скажем, на Бали, в Америке я бы потратил за 4 дня. Это лучше и по психологии, и лучше по деньгам. Это держит и цены немножко ниже для людей, и создает более приятную атмосферу.

В этом году у нас был только один лагерь в Доминиканской республике, в очень хорошей гостинице, которую я люблю. А вот в будущем году, в январе, у нас будет лагерь в Гватемале: мест нет, все распродано. В мае 2012 года мы устроим тихоокеанский лагерь, обычно это происходит раз в два года.

Всегда приезжают люди из разных стран, но в каждый лагерь мы принимаем только 25 трейдеров. Причем, прием происходит по заявкам - нельзя просто купить билет и прийти, не всех берем. Имеется определенный отбор, кого берем, а кого нет. Приезжают люди из разных стран; Бали это настолько близко к Австралии, что в основном будут, наверное, австралийцы.

Чему вы там учите?

Уму-разуму:) Чему учим в лагере? Психология, технический анализ, разработка систем игры, контроль над риском.

Все это перед живым экраном, очень часто с живыми сделками и ответами на вопросы. Когда в лагере всего 25 человек и это длится целую неделю, то ни один вопрос не остается без ответа. Психология, технология, деньги - все на живых примерах. Трейдер, на которого ориентирован этот лагерь, - это средний трейдер. Мы стараемся отвадить новичков.





Средний трейдер – кто он?

Средний трейдер – это трейдер, который на рынке уже пару лет, он сделал деньги, он потерял деньги. Он понимает, что ему не хватает чего-то, чтобы подняться на следующую ступень, чтобы стать профессионалом. Наши лагеря ориентированы как раз на таких людей.

Всегда приезжают и некоторые профессионалы, чтобы отточить свои навыки. Недавно приехал в лагерь один человек из Мексики, работает в одном из крупных мексиканских банков и занимается торговлей фьючерсами. Очень сильный трейдер. Вот он хочет отточить свои навыки. Иногда приезжают абсолютные новички, но новичков мы принимаем очень редко. А так вот средний трейдер, который хочет подняться до более высокого уровня.

А после этих семинаров их жизнь изменяется?

Для кого-то да, для кого-то нет. Есть американская поговорка "Можно лошадь привести к водопою, но нельзя заставить ее пить". У некоторых людей есть такая идея, что сейчас вот он отсидит в лагере, после этого он станет успешным трейдером. Вовсе нет.

Он неделю отсидит в лагере, и он научится навыкам, которые помогут стать ему успешным трейдером. Многие люди становятся успешными. У меня есть один из моих выпускников, фермер из штата Юта, он мне пишет "Алекс, я был тяжело работающим фермером, который ломал спину, чтобы сделать 50 000 долларов в год. А сейчас я тяжело работающий трейдер, который ломает спину, чтобы сделать 50 000 долларов в месяц". Это не просто отсидел и стал успешным. Мы учим навыкам.

Нужно ли обладать специальными личностными характеристиками, чтобы стать успешным трейдером?

Да. Человек должен быть дисциплинированным. У человека должны быть приятельские отношения с арифметикой, чтобы считать на ходу. Для этого не требуется теория высшего исчисления, но плюс, минус, делить, помножить, найти процент – это нужно, так сказать, уметь делать "не отходя от кассы". Дисциплина, способность к математике, отсутствие каких-либо зависимостей.

Я считаю, что люди, у которых есть какие-то проблемы с алкоголем или с наркотиками, не становятся успешными трейдерами, потому что они не могут держать стресс. Когда у них стресс, они его "спускают накоротко", а стресс это то, что нас учит. Есть определенные качества, с которыми лучше не соваться в рынок.

Есть качества, которые очень помогают: дисциплина, математика. Из профессиональных групп я бы назвал следующие: счетоводы, морская пехота. У офицеров морской пехоты есть правило, они говорят "Лидируй, следуй или убирайся с поля". Успеха добиваются люди, которые привыкли следовать правилам.

Как вы относитесь к автоматической торговле?

Это на любителя. Есть люди, которые любят торговать автоматом, есть люди, которые любят играть и принимать решения, сидя перед экраном. Я принадлежу ко второй группе, но у меня есть друзья, которые очень серьезно занимаются автоматической торговлей. Подход к торговле, как и большинство дел на рынке, зависит от темперамента человека.

Может ли развитие автоматического трейдинга изменить рынки?

Нет, не думаю. Рынки, по большому счету, не меняются. Рынки - это массовая психология, а массовая психология меняется очень медленно. Возможно, она меняется от столетия к столетию, но она не меняется от года к году.

Что вы думаете о платформе MetaTrader 5?

Эту систему я увидел в этом году, когда выступал на Кипре. Мне ассистировал человек, который пользовался MetaTrader 5; он настроил ее точно так, как я хотел. Система понадобилась мне для того,чтобы показать на примерах использование индикаторов. Я считаю, что система очень гибкая и мощная.





Недавно вышел Elder-disk для MetaTrader 5, расскажите о нем подробнее.

Со вчерашнего дня он у нас размещен на сайте. У нас сейчас новая система — не нужно ждать доставки диска, человек может его загрузить и сразу начать им пользоваться. Скидку можем предоставить, разумеется. Мы создадим купон, при помощи которого ваши читатели получат скидку в 20% (Прим. код купона "MQL5" и "MQL4" для Elder-Disk для MetaTrader 4).

Расскажите об индикаторах, которые представлены на диске.



MACD Histogram XOver. Импульсная система зависит от направления скользящей средней и гистограммы. Когда импульсная система красная, покупка запрещена. Я, как кот возле мышиной норы, сижу и жду, пока цвет поменяется с красного на синий и запрет на покупку будет снят. Индикатор MACD Histogram XOver показывает, на каком уровне гистограмма поменяет направление и изменится цвет импульсной системы. Market Thermometer замеряет, насколько цена сегодняшнего дня выскакивает за границы предыдущего дня. Большие значения свидетельствуют о высокой температуре рынка, меньшие — о том, что температура рынка низкая. В рынке имеется определенная цикличность, т.е. цикличность между периодами активности - высокой и невысокой. Все знают, что у рынков есть цикличность "вверх-вниз", это видно любому новичку. А вот то, что есть цикличность волатильности — это уже гораздо более тонкая материя. Этот индикатор-термометр выверяет эту цикличность, он показывает, когда цикличность становится очень низкой, т.е. рынок малоподвижен и температура низкая. И тут нужно ловить пробои вверх или вниз. Индикатор не предсказывает, в каком направлении будет тренд. Он говорит о том, что стало слишком тихо, и эта тишина скоро будет нарушена — будь готов! SafeZone предназначен для вычисления уровней для установки ордеров Stop Loss. Поставишь Stop-Loss далеко — никакой защиты, а поставишь его очень близко — поймаешь рыночный шум. Если средний выход за пределы предыдущего бара, например, равен 5 центам, а трейдер ставит стоп на 3 цента ниже предыдущей нижней точки, то он просто напрашивается на неприятности, т.к. ставит свой стоп в зоне совершенно нормальной волатильности. SafeZone показывает, где заканчивается зона нормального шума, т.е. он показывает границу, внутри которой не стоит ставить стоп, нужно ставить его немножко дальше. Естественно, это все оказывается завязано на проблему управления рисками. Чем ближе стоп - тем больше можем взять позицию. Допустим, человек говорит "Я на этой сделке буду рисковать суммой в 500 долларов". Допустим, он покупает акцию, и его защитный стоп стоит в 50 центах от входной цены - значит, он может купить 1000 акций. Если он ставит защитный стоп в долларе от цены, то он может купить только 500 акций. Таким образом, установка защитного стопа очень сильно связана с контролем над риском. Smoothed ROC — это скользящая средняя Rate of Change, соотношение сегодняшней цены к цене, которая была несколько баров тому назад. Этот индикатор отслеживает изменения скользящей средней, он очень хорошо ловит большие повороты трендов. Скорее это инвестиционный индикатор, не трейдинговый. AutoEnvelope. Для меня это один из самых сильных индикаторов, его изобрел Джон Брунс (John Bruns), на мой взгляд, совершенно гениальный программист. Когда люди навешивают конверт на цены, то они задают фиксированный процент отклонения от среднего и для каждой акции приходится задавать свой процент. Если смотреть на DowJones, который сейчас стоит на уровне 11 000, или на акцию Ford, которая сейчас стоит 11 долларов, то проценты отклонений у них очень разные. У более недорогой акции процент выше. Джон Брунс запрограммировал этот конверт таким образом, что программа замеряет волатильность за последние, скажем 100 баров, и на основании этой волатильности сама строит конверт. Этот конверт идеально подходит в 99% случаев. Для меня это просто как мистика – открываешь индикатор и на нем совершенно идеальный конверт. Всегда. У меня он стоит на всех графиках, я ежедневно его использую. Elder-ray измеряет расстояние между сегодняшней высшей точкой над скользящей средней и сегодняшней низшей точкой ниже скользящей средней. Chandelier. Индикатор Chandelier (канделябр) не мой, это индикатор моего приятеля Чака ЛеБо (Chuсk LeBeau), он говорит, что покупая акцию, стоп должен висеть под ней, как канделябр с потолка. Этот индикатор замеряет расстояние от высшей точки, достигнутой в течение тренда. Он позволяет ставить стоп на определенной дистанции от высшей точки, таким образом, стоп постоянно движется за самой высшей точкой, достигнутой в тренде. Impulse Release показывает состояние рынка одновременно в двух временных диапазонах, например, в недельном и в дневном, или в получасовом и в 5-минутном, когда оба диапазона снимают запрет торговать в определенном направлении. MACD Combo показывает вместе линии индикатора MACD и гистограмму MACD.

На вашем сайте есть возможность приобрести ваши книги. Можно ли заказать их с автографом?

Да, конечно, я с удовольствием подписываю свои книжки. У нас там даже кнопочка есть "Закажите с автографом", я с удовольствием подписываю эти книжки.

Какие книжки еще вы можете порекомендовать посмотреть чтобы расширить кругозор?

Вы упомянули мои книжки, лучшая книжка по теханализу по моему мнению — это "Технический анализ фьючерсных рынков" Джона Мерфи, а лучшая книга по психологии — "Дисциплинированный трейдер" Марка Дагласа. Это две книжки, которые я сильно порекомендую. Для тех, кого интересует фундаментальный анализ, есть очень хорошая книжка Роберта Хагстрема "Путь Уоррена Баффета".

Благодарим вас за интервью, желаем успехов.

